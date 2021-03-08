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Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Женщины в истории украинского парламентаризма". ВИДЕО

Верховная Рада Украины открыла виртуальную выставку про женщин-парламентариев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 8 марта сообщает пресс-служба украинского парламента.

"Виртуальная экспозиция к Международному женскому дню (полное название – Международный день борьбы за права женщин и международный мир), создана информационным управлением аппарата Верховной Рады Украины совместно с редакцией газеты "Голос України", – говорится в сообщении.




Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" создается движение "Зе!Женщины"



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ВР (29244) выставка (449) женщины (886)


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Топ комментарии
+11
Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Женщины в истории украинского парламентаризма" - Цензор.НЕТ 2664
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08.03.2021 16:57
+10
Вот это тоже будет в истории? Тьфу.
Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Женщины в истории украинского парламентаризма" - Цензор.НЕТ 8255
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08.03.2021 16:56
+4
Лучше бы " женские сумочки в парламенте Украины"....
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08.03.2021 17:05
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Парламентаризм скоро станет ругательством. Не думаю, что стоит приплетать женскую красоту к такой грязной вещи, как базарные торгаши, имитирующие государственную деятельность.
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08.03.2021 16:54 Ответить
Вот только носительницы "женской красоты", побывавшие или еще сидящие в Раде (Наташа Витренко, Юлия Володымиривна, Валерия Лутковская, Ленка Бондаренка, Анна Герман, новые сосны и т.д.), сами пачкают все, до чего прикасаются.
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08.03.2021 17:06 Ответить
Вот это тоже будет в истории? Тьфу.
Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Женщины в истории украинского парламентаризма" - Цензор.НЕТ 8255
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08.03.2021 16:56 Ответить
Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Женщины в истории украинского парламентаризма" - Цензор.НЕТ 2664
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08.03.2021 16:57 Ответить
Лучше бы " женские сумочки в парламенте Украины"....
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08.03.2021 17:05 Ответить
История с женщинами у нас доведена до абсурда. Во власти должны быть умные, образованные и патриотичные люди. Пол тут не причем. А квота в 30 процентов вообще треш. Особенно в избирательных органах. И почему 30, а не 50, 20, 93, 14 ....???
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08.03.2021 17:13 Ответить
дибилы клюют на этот треш... думают тот % им пузо наполнит...
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08.03.2021 17:42 Ответить
Бредовая выставка нарушающая равенство... лишь бы мужчин унизить.
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08.03.2021 17:39 Ответить
После Ларисы Скорик не было ни одной фигуры под стать Жанны Дарк.
А у Ларисы со временем что то с мозгами произошло.
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08.03.2021 17:51 Ответить
З Ларисою Павлівною був надцать років тому трохи знайомим ... Жодного поганого слова тоді не міг сказати . Тим більше не хочу анічого чути про неї зараз .

Й потім , то може Скорік була єдиною жінкою двічи прем"єром ?!
Чи можи зараз єдина жінка , шо в ВР більше 20 років . Єдиний дійсно лідер багатьох чоловіків . Визнанний лідер !
Усі інші жінки з галереї , на превеликий жаль вони відомі , обізнанні , але вони з команди іншого лідера чоловіка ...
Ну йще може Олена Кондратюк - вона номінально незалежний віце-спікер , але відомо з якої партії й знов таки й лідер та ж сама відома жінка !
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08.03.2021 19:18 Ответить
Даже трудно себе представить, как можно сравнивать хитрожопую маланку, которая пальцем не пошевелит без собственной выгоды, с человеком, который ложился под гусеницы танков у Владимирского собора в 1990 году?

Тьфу на вас!
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08.03.2021 19:29 Ответить
Йой , дядечку , не смішіть мої яйка .
Той хто думає про "властну вигоду" той й в політику йде , щоб допомогати властному бізнесу .
Найяскравійший приклад то Порошенко . Ось він жодного дня не був в політиці , щоб не думати про врастні активи . Й тому в канали владає властні грошенятко , що потім їх "відбити" через девіденти , які надає перебування при владі . З 20 років в політиці 17 років при будь якій владі він або сам презідент , або навколо будь якого презідента - від Кучма до Ібуковича .
А коли навпаки - з 20 років в політиці 17 років в жорсткій опозиції , то тут логіка зворотня . Коли людина демонстративно залишає міліардний бізнес , та йще через сварку з тодішнім презідентом й з того часу жодна плять не може знайти жодного активу й так 23 роки поспіль .
Коли свариться зі всіма олігархами ... Навіть сьогодні діє вже 4й місяц поспіль заборона на плюсах , обмеження на ICTV , обмежання на ТРК Україна , то який з цього зиск .

Тільки дуже примітивна людина (на кшалт кловуна ЗЕ) може бачити марення в вигляді "солодких місць" , бо не здібен мислити аж ніяк , крім умовної рефлекції . Такий собі умовний Шура Балаганов , який маючи у кішені 50 тисяч підрізає гаманець з 5 рубелями .
Людина з фантазією може хоча б зрозуміти іншу людину , яка мала властний літак й 10 лярдів в активах , що вже ніколи в житі не спокуситися на ситуативний заробіток в кілька сот тисяч баксів ... який їй постійно закидають якісь розумові каліки з фантазією равлика ...

Людина "властного зиску" ніколи не обміняє "властний комфорт" на життя за гратами , коли їй дають 10 разів втікти й мати стовідсотковий політичний притулок ...

Таке ніколи не зрозуміти а ні ригобльовотним , а ні порохоботам , а ні ЗЕдебілам . Вони усіх міряють по собі , по своїх , активах , каналах , по братанам з банди , або по любителям властних хохм ... Це зовсім інший вімір . В тому числі й інтелектуальний ...
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09.03.2021 02:42 Ответить
Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Негры в истории украинского парламентаризма"

Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Артисты в истории украинского парламентаризма"

Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Наркоманы в истории украинского парламентаризма"

Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Криминал в истории украинского парламентаризма"
Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "ЛГБТ в истории украинского парламентаризма"

У меня столько идей... Могу сотрудничать за скромных полставки одного депутана. Анал - табу
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08.03.2021 18:02 Ответить
От скажіть,чому жінки не хочуть боротися з країнами,де режим дійсно принижує жінку? Саудівська Аравія,Іран і тд? Де ж ці всі борчині? Чому вони борються з правами в Швейцаріії? Я вже сьогодні писав,що в Цюріху проводили і проводять усілякі перфоменси.В Цюріху жінки не мають прав?
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08.03.2021 18:31 Ответить
Бо займатися показухою набагато легше. Та й для здоров'я безпечніше. Бо в Саудівській Аравії можуть на ковбасу пустити, як це зробили з Джамалем Хашоґджі.
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08.03.2021 19:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/66011 Але ж є ж посольства цих країн.А так ******* лицемірством.
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08.03.2021 20:01 Ответить
Зараз якась чортівня коїться, в США одні з найпопулярніших "феміністок" це ісламістки та антисемітки Ільхан Омар та Рашида Тлаіб, які без проблем виграють вибори на своїх ділянках та обираються від Демократичної партії. В молодого покоління ліваків мізків взагалі немає.
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08.03.2021 21:19 Ответить
Привіт ! То це не ти стер комент, а адмін ? Бо я зібралася тобі відповісти - і вже нема.
Наскільки я десь бачила і підтримую: якщо тим жінкам так ок, то хай і ходять замотані.
Чому за них хтось повинен іти, стояти, виступати ? Дозріють ? Хай скидають.

У тій же Швейцарії ось був референдум і більшість висловилася за те, щоб заборонити бунди, які закривають обличчя.

От що тобі зробиться, якщо жінки вийдуть на марш ?
Ну, придумайте ви собі якесь своє свято і теж ідіть з вимогами до нас.
Дивись, які чемні: просять =Подаруй=, а не очі видирають =Дай=.
Ти знаєш (ми вже багато говорили на цю тему), що я проти радикальних заходів і слоганів (я - традиційна жінка), але це не означає, що все - супер.
Ти питав про зарплатню. Десь пропав Макс Колорто (хіба змінив нік), ми з ним сперечалися і він не реагував на жоден лінк /статтю, які я йому наводила.
Так, не однакова. Я, коли прийшла у цю банківську мережу, нам виплатили якусь суму як компенсацію, бо був позов щодо нерівності у зарплатах чоловіків і жінок.
Над цим багато працюють, коли подаєш аплікацію (дивлячись куди, звичайно) - зарплатня вказується (або вилка, або починаючи від, або річний оклад). Так чесніше.

Мене смішить, що всі чоловіки рознервовані тим Маршем. І минулого ж року таке саме було.
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08.03.2021 21:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Я ж не проти маршів.Лозунги якісь фіговенькі і соціалістичні.Може в банківські сфері і не рівні зарплати.Це робота виснажлива також.Але зараз піарать за квоти у парламент чи у якісь чиновники.Щось жінки не охоче йдуть на інженерів.А за обов'язки взагалі всі мовчать.То ці жінки проти проституції і з прапорами лгбт,потім з такими прапорами за.Якийсь дуалізм.Навіть кажуть не називати сонечком.Хіба це погано? Що вони взагалі хочуть?

Справа навіть не в тому що замотані.А в тому,що в тих країнах за це можуть убити.До посольств тих країн не йдуть.В тих країнах є сміливі жінки,які навіть тікали і яких засуджували до страти.Де плакати на мітингах тих жінок? Я хочу щоб все було справедливо.Колись були суфражистки,вони боролися за те,щоб мати право голосу. Я вже сьогодні писав,що бачив перформенси в Цюриху.То не боротьба за справедливість.От сьогодні одна феміністка покусала поліцейсько. Чого їм не вистачає в багатійшій країні?Там ж є все для людей і тебе там точно не залишуть в біді.Нехай приїдуть до нас і поживуть в Україні.на 200-300 доларів.Наші ті самі лозунги використовують.Ті самі комуністичні плакати,як і блмщики і антіфа.До речі всі розповідають за нацистів.Але вони були націонал соціалісти.Там ж плакати подібні і символи подібні.Я вже мовчу за радикальних феміністок.Вони радіють,коли просто чоловіка убивають.Навіть якось за війну однобоко говорять.Просто ненавидіти чоловіка,за те що чоловік,це занадто.

Мене видалив модератор,по вимозі однієї такої форумчанки .Яка зараз вже канадійочка. І яка є твоєю прямою інтернет ворогинею.Ти часом не знаєш хто це?
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08.03.2021 22:10 Ответить
Ой, ну, ти ж ******** дорослий начитаний чоловік. Ми вже з тобою стільки всього перебалакали. Прекрасно бачиш, що отакий якийсь зараз дурдомчик ... не знаю, яке краще слово придумати. Кажуть: заняло (типу, зайшло щось). Шо попало, те в ліс, те по дрова. Фрики, кожне намагається виділитися, але не розумним чимось, а дебільним, щоб стало новою модою, трендом ...
Подивися на ******* цінності. Ти там щось бачиш з дійсно цінного, вічного ?
Є маленькі острівки людяного, але більшість - суцільний треш і хайп, купа бруду, вульгарності, цинізму.

З іншого боку, та сама справедливість (я теж дуже боляче реагую власне на несправедливість). Гірко визнавати, але світ, на жаль, не справедливий.
Лозунги замовляються, диктуються для просування певної agenda. Знаєш. Є ті, хто справді вірить, захоплений і агресивно просуває багато з написаного на плакатах.
Я завжди більше за спокійний діалог, пошук порозуміння і шляхів вирішення, а не вимог.
Визнаю подібні заходи якоюсь частиною боротьби за жіночі права (з жінками складніше, + вони - матері, нехтувати їхніми проблемами у суспільстві не можна: погодься, і ранні вагітності, жіноча і дитяча смертність, те саме репродуктивне здоров*я, насильство ...), але, звичайно, самі по собі вони ролі не грають. роблеми жінок у розвинених країнах і бідних - різні. Складно все.
Про індивіда під впн не хочу говорити - опускатися на такий рівень. Ти все розумієш і бачиш.
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09.03.2021 08:16 Ответить
Привіт тобі тут ! Як ти ?
У мене питання (якраз по темі вчорашнього маршу).
Скажи мені, будь ласка, як би ти відреагував / чи реагуєш, якби жінка(и) тобі сказала(и) / кажуть (не твоя), що ти - красивий / сексі / класний / звабливий / з гарною фігурою / чоловічий варіант -сонечка- ?
Ти це сприймаєш як констатацію факту, просто комплімент / знак уваги без додаткових факторів чи розцінюєш, як натяк на щось / бажання і очікування чогось від тебе ?
В принципі, в нас не прийнято, щоб жінки говорили подібні речі чоловікам (своєму можна), але, може, за останні роки в Україні відбулися зміни, я не знаю.
Якщо тобі не комфортно - не відповідай.
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09.03.2021 21:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 як би ти відреагував / чи реагуєш, якби жінка(и) тобі сказала(и) / кажуть (не твоя), що ти - красивий / сексі / класний / звабливий / з гарною фігурою / чоловічий варіант -сонечка- ?

Мені би сподобалось.Чесно.

Ти це сприймаєш як констатацію факту, просто комплімент / знак уваги без додаткових факторів чи розцінюєш, як натяк на щось / бажання і очікування чогось від тебе ?

А тут по різному може бути.
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09.03.2021 22:16 Ответить
Про сподобалося - це зрозуміло.
От - бач: по-різному.
Але ти мені, будь ласка, уточни (я ж дотошна):
ми знаємо, що чоловікам додаткова пригода - мало хто відкине, жінка сама проявляє ініціативу, чого відмовлятись, так ? Почуттів вам на подібні речі не треба. Тут ясно.
Тобто, навіть якби ти не звертав увагу на таку жінку, а вона тобі отаке наговорила і ти як би не проти - то, чому ні, так ? І відповів би на її інтерес ?

А якщо жінка не подобається (конкретно, зовсім ні), одружений, любиш іншу, не хочеш з тією нічого і т.д. - в такому випадку ? Це б сприймалося з твого боку, як типу примус, переслідування ? Не знаю, як це чоловіки можуть називати. Як би тоді =відмовлявся= ?
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09.03.2021 22:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Все норм.А у тебе як справи?
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09.03.2021 22:20 Ответить
Дякую, теж помаленьку.
Потепліло, плюсова температура, завтра буде дощ.
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09.03.2021 22:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 А в нас ще мінус.
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09.03.2021 22:29 Ответить
Це нічого не означає.
У нас іще в квітні-травні сніг може бути.
А у вас все одно скоро тепло.
Що там бабак передбачив ?
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09.03.2021 22:36 Ответить
До мінус 10 цього тижня. Зараз теж мороз.
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09.03.2021 22:42 Ответить
Грійтеся.
І не хворійте.
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09.03.2021 23:03 Ответить
Дякую.
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09.03.2021 23:09 Ответить
Це ніяка не рівність.І чому немає в нас рівності в обов'язках?Чому ці жінки не борються з олігархію,на мітингах? Там якраз чоловіки в олігархах.Їх все влаштовує? Пенсія у 80 доларів влаштовує? Ці всі марші схожі на проплачені окремими особами і не тільки в нас.Бо до нас це прийшло.
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08.03.2021 18:35 Ответить
Залишилось ще обрати міс-парламент! Ми б хоч поржали.
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08.03.2021 18:39 Ответить
Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Женщины в истории украинского парламентаризма" - и женщина третьего тысячелетия там тоже есть?

Верховна Рада відкрила віртуальну виставку: "Жінки в історії українського парламентаризму" - Цензор.НЕТ 3440
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08.03.2021 18:48 Ответить
И ее сакраментально-незабвенное "Алег, вынеси казла!"
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08.03.2021 19:02 Ответить
 
 