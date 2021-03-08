Верховная Рада открыла виртуальную выставку: "Женщины в истории украинского парламентаризма". ВИДЕО

Верховная Рада Украины открыла виртуальную выставку про женщин-парламентариев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 8 марта сообщает пресс-служба украинского парламента.



"Виртуальная экспозиция к Международному женскому дню (полное название – Международный день борьбы за права женщин и международный мир), создана информационным управлением аппарата Верховной Рады Украины совместно с редакцией газеты "Голос України", – говорится в сообщении.









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