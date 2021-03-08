NEXTA опубликовала расследование о том, как роскошно живет Лукашенко. ВИДЕО
У захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко несколько резиденций, дорогих автомашин и самолетов, его коррупционные схемы помогают реализовать ряд предпринимателей.
Об этом говорится в расследовании "Лукашенко. Золотое дно", опубликованном белорусским оппозиционным ресурсом NEXTA, передает Цензор.НЕТ.
"Самое масштабное расследование о тайниках Александра Лукашенко - "самого чистого" пересидента в мире. Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации - "голодранец". Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора. Команда NEXTA собрала воедино все - как известные, так и неопубликованные ранее материалы о семье Лукашенко, его кошельках и хитросделанных способах взаимовыгодного сотрудничества с прикорытными олигархами", - говорится в описании.
Как отмечает Настоящее время, Лукашенко на прошлой неделе заявлял, что у него нет никаких богатств, а почти все, чем он пользуется, принадлежит государству. "У меня есть "дворец". По-моему, 7 на 8 - домик, где я вырос с матерью. Вот это мой "дворец", - сказал он.
Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году и несколько раз менял Конституцию, чтобы оставаться на президентском посту. В августе 2020 года, по официальным данным ЦИК, он в шестой раз выиграл выборы. После выборов люди вышли на протесты, которые продолжаются по сей день. 23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, однако ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада не признали его легитимность.
Евросоюз ввел три пакета санкций в отношении Минска из-за фальсификаций во время президентских выборов и продолжающегося насилия в отношении мирных демонстрантов. Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там значились 40 белорусских официальных лиц – силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других. Санкции ЕС также продублировала Великобритания.
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Тихановская вобще по сути содержанка. И ниче.
А раз в неделю вопли зебилов "это все проплачено" откуда?
Потому что.. да, просто ...ну, по колену ( даже не французский, Увы)
Самолеты-самокаты. Конча госдача...
И при этом
ВАГНЕРОВЦЫ!!!
ВАГНЕРОВЦЫ!!!
ВАГНЕРОВЦЫ!!!
Зато паровоз, наверное, у него тоже есть...
ето не какой то там бульбофюрер....
https://twitter.com/Lysistrata_by
Лізістрата
@Lysistrata_by
·https://twitter.com/Lysistrata_by/status/1369005092620353541 1 ч
Женский праздник в Беларуси: Утром ворвались к 66-летней преподавательнице вуза, кандидату наук. "Преступницу" ударили по лицу, заставили переодевать ночную сорочку в присутствии карателей, увезли в тюрьму. И это всё только за то, что оставила комментарий в Телеграме.
27 лет беларусы терпят Лукашенко . Потому страна осталась типичным совком
Говорят , что российской власти ОЧЕНЬ НЕ ВЫГОДНА УСПЕШНАЯ УКРАИНА , потому огромные усилия идут , шоб затормозить движение Украины в сторону ЕС.
Так и для беларуских властей также не выгодны успешная Украина по той же причине
"Национального образования" в Беларуси нет, есть только кацапское.
Піночет звільнив Чилі від комуністів і жебрацтва. Натомість побудував економічно розвинуту країну. Опісля був звинувачений у диктатурі.
Франко зупинив експансію Росії і сепаратизм у чотирьох регіонах. Зберіг Іспанію від розпаду і руйнування під час Другої світової війни. Опісля був звинувачений у диктатурі. Так може, диктатура -- це краще за демократію?
ГАРНИЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ ВІД ФСБ - НЕ ДАЄ СПОКОЮ ЛУКАШЕНКО ВЖЕ
БІЛЬШЕ РОКУ