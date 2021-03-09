Герой Украины Собко о переходе ВСУ на стандарты НАТО: У нас это все пока носит декларативный характер. ВИДЕО

Герой Украины полковник Сергей Собко рассказал о том, как происходит переход Украины на стандарты НАТО, а также о том, как происходит обучение офицеров в украинских вузах.

Об этом в интервью 4 каналу рассказал Герой Украины полковник Сергей Собко, передает Цензор.НЕТ.

"С точки зрения тактической грамотности, что мне больше принесло пользу, - это бесспорно обучение в США. Те подходы, которые существуют у них, существенно отличаются от наших подходов. У нас если ты хочешь получить хорошую оценку или достичь успеха, ты должен выучить наизусть, зазубрить какой-то материал, а сейчас уже и достаточно иметь его распечатанным на бумаге, выйти к доске, выйти к карте уверенно, громко, желательно голосом с металлом доложить ответ, или решение, или доложить обстановку. Важно то, что ты взял шаблон и четко вышел, доложил. То есть от этого надо отходить. Там нет никакой шаблонности, нет никакого механического заучивания этого материала. Важен сам процесс. Важно то, как работаешь с людьми, как ты думаешь. Там учат мыслить за пределами существующих доктринальных документов. Это называется так называемое недисциплинированное мышление. У нас же все должно соответствовать тем руководящим документам, которые есть на сегодняшний день. Ты можешь озвучить какую-то идею. А тебе в ответ скажут: а у нас в руководящих документах так нельзя делать, поэтому надо делать, как написано. Это также написано. Там поощряется творчество, творческий подход", - рассказал Собко, который на данный момент проходит обучение в Национальном университете обороны.

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"Есть, конечно, положительные моменты. Я их лично наблюдаю на примере тех преподавателей, которые проходили также подготовку за рубежом. Это очень четко видно и оно контрастирует в университете. Преподаватель учился там, он это все испытал и когда прибывает сюда - я общался с такими - они первые месяцы ходят с большими круглыми глазами. Они задают себе вопрос: как я раньше здесь работал в таких условиях? Эти офицеры по определенным причинам покидают стены университета. Они не могут оставаться там. Те условия, которые существуют, на них давят и они предпочитают пойти возможно в должность с меньшим должностным окладом, но чтобы уйти от той среды, которая существует в этой организации. Могу привести яркий пример. Начальник института государственного военного управления, генерал-майор. Он с началом агрессии 2014 вместо того, чтобы найти способ, как реализовать свои знания и умения, помочь армии противостоять агрессору, он решил отдать предпочтение решению своих личных вопросов. Что он сделал? Уволился и был призван практически в тот же день. Что это ему дало? Позволило получать пенсию, а также денежное обеспечение, зарплату, не меняя места службы. Не выходя даже из своего служебного кабинета. Понимаете, да? Кроме того, данный руководитель является примером такого яркого совкового руководителя и токсического лидера. Это всего проявляется в следующих вещах: безсмысленных ежедневных длительных совещаниях с подчиненными, личным составом, подавление любой инициативы, унижение подчиненных. Господин генерал любит, например, чтобы у него или в офисе, или в приемной всегда кто-то ожидал. Бывают случаи, когда его подчиненные сидят физически в этих местах без дела по несколько часов. Рекорд уже есть. Пять часов находился человек без перерыва, просто ждал, что он ему хочет сказать", - рассказал Собко.

"Это целенаправленно и сознательно происходит. Можно привести и несколько высказываний данного генерала. Среди последних, которые мне запомнились это: Голодомор 33 года и другие репрессии - это же кто с нами сделал? Не украинцы, это иностранцы с нами сделали? Это украинцы с нами делали. Россияне не все плохие, это руководство у них такое. А российский народ, он хороший народ. Еще, что касается российского языка. От некоторых украинских слов меня коробит. Украинский в 90-х годах и украинский офицер - это что-то было несовместимое. Такие высказывания можно услышать от генерала. И это человек, который учит и воспитывает стратегических лидеров, который влияет на воспитание наших офицеров. Мне кажется, что ему уже надо окончательно уйти на пенсию. К сожалению, есть и среди преподавателей такая риторика со стороны офицеров, служивших особенно в Советском Союзе о том, что нужно как-то мириться с Россией, что она нам не враг. Есть такие случаи, что сеются зерна недоверия к нашим партнерам, к Соединенным Штатам Америки, США нас заведут не туда, куда надо. На эти вещи я реагирую, пресекаю, потому что понимаю, что они не только в моей аудитории об этом говорят, что они и другим такое рассказывают. И конечно, со временем они очень себя осторожно ведут в присутствии меня. Но я не даю гарантию, что такие вещи не доносятся до ушей других слушателей в других кабинетах", - добавил Герой Украины.

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"Сегодня можно услышать очень часто в ходе процесса реформирования Вооруженных сил Украины и перехода на так называемые стандарты НАТО, что основной принцип - это то, что человек всегда стоит выше всего, что человек - самое главное. Здесь мы видим, я лично вижу, немного ошибочное понимание этого принципа. Нельзя что-то ставить выше другого - или человека, или выполнение задания. Это должно быть сбалансировано. В какой-то период, какой-то момент человек должен стоять выше задания. Что-то надо сделать больше для того, чтобы сохранить людей. В какой-то период, в какой-то момент задача должна быть выше человека. Невозможно отделите одно от другого. Оно все взаимосвязано. Ведь все задачи выполняют люди. Есть такой принцип в большинстве стран НАТО. Он звучит Mission First, People Always. То есть миссия - это первое, а люди - это всегда. Что имеется в виду? Армия, государство создаст такие условия для военнослужащего, для его семьи дома, когда он выполняет задачи, ему не надо будет думать о том, обеспечена ли его семья, или в безопасности ли она, имеют ли они все необходимое, чтобы существовать, решатся ли проблемы, если будет иметь проблемы жена или дети. Там это все работает как слаженный механизм. Создаются такие условия, что военнослужащий может полностью сконцентрироваться на выполнении своей задачи. У нас это все пока носит декларативный характер", - пояснил Собко.

"Можно слышать о многих положительных вещах, есть прогресс, мы приближаемся в НАТО уверенными шагами. Но несмотря на то, что я по натуре оптимист, я не очень разделяю такой оптимистичный настрой. Я считаю, что недостаточно делается для того, чтобы улучшить нашу боеспособность. Я еще когда учился в Одесском институте сухопутных войск в 2001 году, еще в те времена тема НАТО обсуждалась. И мне преподаватели говорили, что вот тебе повезет, наконец ты будешь служить уже в НАТО. И с тех пор я помню, как мы движемся, движемся, движемся. И сейчас движемсяв НАТО. Учим язык, принимаем стандарты и так далее. Конечно, очень много сделано уже, чтобы реформировать наше войско. Но опять же, этого, я считаю, недостаточно. Можно увидеть все на следующих примерах. Для того, чтобы внедрить определенный стандарт НАТО, в первую очередь надо понимать его. Давайте, что такое вообще стандарт НАТО? Стандарт НАТО - это документ, который определяет определенный порядок совместных действий, процедуры, которые должны использоваться одинаково в странах. Технология, порядок унификации определенных технических процессов, унификации вооружения, других материально-технических средств. Все это нацелено на то, чтобы мы были способны выполнять совместно задачи с подразделениями, частями, соединениями вооруженных сил других стран. То есть по нашему совместимость. Изменения касаются большого количества людей, подразделений, соединений, организаций. И просто что-то изменить, написать что-то новое и спустить это вниз и ожидать, что оно будет работать - этого недостаточно. Из этого возникает вторая проблема. Если нет должного понимания всех этих вещей, то тогда руководству надо запросить у тех, кто понимает это. Это могут быть либо советники, или те офицеры, которые проходили подготовку в зарубежных учебных заведениях. То есть они учили все эти вещи непосредственно там, в тех странах. И что я вижу, то, что обычно в большинстве случаев таких офицеров используют в лучшем случае в качестве переводчиков. К сожалению, не интересуется руководство тем, чему там учили, а что полезного ты можешь нам предложить, как реализовать те подходы, те процессы, которым тебя там научили. Это не интересует никого, возможно, за исключением каких-то единичных людей", - констатировал Собко.

"Если же вы не спрашиваете тех людей, которые учились за границей, то вы сами должны иметь возможность открыть тот руководящий документ Соединенных Штатов Америки или Великобритании, сесть, разобраться на оригинальном языке, на английском. И что мы видим? Что до сих пор каждый двадцатый офицер - это в лучшем случае, а среди генералов я знаю только одного-двух, которые свободно владеют английским языком. Мы используем переводчиков. А переводчик - это лишнее звено. И как следствие мы имеем примеры. Можно провести аналогию с русским языком, когда документ английский переводится на украинский это все выглядит как "роды войск" переводят как "пологи військ". Четвертая проблема внедрения стандартов НАТО - это незнание и неумение опять же реализовывать такие стратегические изменения. То, что спускается вниз, оно встречает значительное сопротивление. Люди привыкли работать по тем процедурам, по тем порядкам, которые существовали в прошлом. И переформатировать их очень трудно. Надо провести соответствующую работу, разъяснить, показать, в чем же преимущество этого всего. Сделать так, чтобы они захотели все это принять", - пояснил он.

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Отвечая на вопрос, не возникает ли у него трудностей из-за откровений относительно проблем в армии, Собко рассказал: "Есть незначительные. Если бы я вел себя тише и не поднимал ту или иную проблему, возможно бы мне служилось лучше. Но меня это не сдерживает. Я понимаю, что рано или поздно большая вероятность будет того, что агрессия снова активизируется, что нам придется снова воевать. И я себя не прощу за то, что наблюдая определенные вещи, которые мне не нравятся, которые я думаю и уверен в том, что они могут выполняться лучше, которые будут иметь последствия позже для Вооруженных сил, для нашей готовности. Вот цель, для чего я это пишу. Для того, чтобы услышали, что есть проблема, займитесь. Мы должны тратить каждую минуту этого времени, которое у нас сегодня есть в рамках так называемого перемирия для того, чтобы стать сильнее, чтобы лучше подготовиться к дальнейшим действиям".

Собко также привел несколько примером несправедливости по отношению к нему: "Например, этот степень образования крайний, о котором мы говорили в начале интервью, в институте государственного военного управления, я имел возможность получить в Соединенных Штатах Америки в 2018-19 году я прошел весь отбор в Вооруженных силах Украины. Отбор, который осуществлялся также и представителями Соединенных Штатов Америки. Я был одним кандидатом единственным на место в обучении в военном колледже сухопутных сил вооруженных сил США, который находится в Пенсильвании. Срок обучения там около 10 месяцев, почти 1 год. Это обучение должно было проводиться в 20 году и завершиться как раз в этом году в июне-месяце. То есть второй мой курс подготовки сейчас в институте государственного военного управления я имел возможность провести в военном колледже вооруженных сил США. Но случается, что за 1,5 месяца до отбытия на это обучение, когда главнокомандующий Вооруженных сил Украины увидел мою фамилию в списке, так случилось, что по непонятным причинам мою кандидатуру заменили. Непосредственно перед отбытием и мне не объяснили вообще причин, почему так произошло. Я до настоящего времени не знаю причины. Я обратился официально с заявлением, чтобы мне разъяснили, почему так случилось. Но информации до сих пор нет. Хотя были объяснения американской стороне. Им сообщили, что, да, мы знаем, что Собко - специалист, он учился и в прошлом у вас, у нас есть планы на него, мы планируем повысить и назначить на должность, даже не ожидая, пока он закончит свое обучение в Национальном университете обороны страны. Прошел почти год. Никакого назначения нет. Никаких движений. То есть меня планировали срочно назначить на высшую должность, потому что надо мои личные качества. А по результатам предварительного распределения, среди всех моих однокурсников меня назначают на самую низкую должность из всех. Мало того, что на самую низкую. Пусть она будет с наименьшим должностным окладом. Но на этой должности я не смогу и не буду иметь возможности реализовать те знания, которые я получил. Они там будут не нужны, на этом посту. ... Я сейчас прохожу обучение в институте. У меня остается 3-4 месяца до выпуска. Я понятия не имею, где я буду служить. Это все решаются опять же теми методами, которые работали в прошлом, которвые не соответствуют любым стандартам и нормам НАТО. Никаких рейтингов - это никого не интересует вообще. То есть какие-то, я так понимаю, личные желания, личные взгляды - вот это определяет, кто где будет служить".

"Вообще я наблюдаю такую тенденцию, опять же за последние полтора года те, кто в 2014 году, я скажу мягко, проявил слабину, не пошел воевать, решил покинуть ряды вооруженных сил Украины, решил отсидеться где-то, или возможно проявили себя с не слишком хорошей стороны, а иногда и плохо проявили себя, сейчас они возвращаются. Сейчас они могут занимать определенные руководящие важные посты", - добавил Собко.