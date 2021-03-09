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Наемники РФ оборудуют вдоль линии соприкосновения на Донбассе дополнительные огневые позиции и увеличивают количество снайперов, - разведка. ВИДЕО

Наемники РФ оборудуют вдоль линии соприкосновения на Донбассе дополнительные огневые позиции и увеличивают количество снайперов, - разведка. ВИДЕО

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает мероприятия по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным ведомства, противник осуществляет обстрелы позиций Объединенных сил прежде всего в темное время суток для нанесения потерь личному составу и провоцирования ответного огня с последующим обвинением Вооруженных Сил Украины в нарушении договоренностей от 22 июля 2020 года.

Кроме того сообщается, что вдоль линии соприкосновения оккупанты оборудуют дополнительные огневые позиции для пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, увеличивают количество снайперов, артиллерийского и минометного вооружения, осуществляют пополнение боеприпасов в подразделениях на передовых позициях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО продолжаются интенсивные тренировки террористов вблизи линии соприкосновения, - разведка. ВИДЕО

Минобороны (9322) разведка (4171) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
А шо там видно в хлазах х-йла? Спросите у потерпевшего вiслюка.
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09.03.2021 15:01
+8
Бубочка,посмотри в глаза кацапскому снайперу. Там мыру-мыр.
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09.03.2021 15:07
+7
Кацапо-вояки готовят серьезный замес !!! И не видеть ВСЕГО этого может только предатель.
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09.03.2021 15:05
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А шо там видно в хлазах х-йла? Спросите у потерпевшего вiслюка.
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09.03.2021 15:01 Ответить
...нашему гавнокомандующему пора вакцинироваться на передовой окончательно
Наемники РФ оборудуют вдоль линии соприкосновения на Донбассе дополнительные огневые позиции и увеличивают количество снайперов, - разведка - Цензор.НЕТ 937
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09.03.2021 15:04 Ответить
Ще на початку агресії орди, я казав що в нашій армії має бути не менше 10 тис снайперів з ************* обладнанням. Для сторони, яка захищається це просто необхідність. Простий розрахунок снайпер може забирати мінімум 10 орків. Така кількість професійних стрілків є більш ефективним засобом захисту ніж підмарафечені танки та БТРи радянських часів, а без авіації це взагалі посто сталеві гроби в ******** війні.
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09.03.2021 15:17 Ответить
І де ти зібрався знайти тих 10 тис.? Тут скоро нікому буде лайно з вигрібних ям викачати, всі тікають по європам. А снайпер- то професіонал! Дуже важко зараз знайти професіонала за достойні дві мінімалки.
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09.03.2021 15:27 Ответить
Ну, тоді вам Ж**А....
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09.03.2021 15:44 Ответить
Собі залиш.
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09.03.2021 15:49 Ответить
По-перше, безвідносно до того, що ви маєте на увазі під словом "снайпер", тільки для відбору кандидата на навчання і підготовку потрібно мати десятки кандидатів, які вправно володіють зброєю і вміють влучати в ціль на якійсь достатньо великій для середнього стрільця відстані. А звідки ви їх візьмете, якщо ще за радянських часів похєрили "ворошилівських стріліців", яких починали готувати з 13 років!!! До 16 він мав вже мав скласти всі нормативи з малокаліберною гвинтівкою, яку до речі можна було купити в господарчих товарах без усілякого дозволу і тренуватися в шкільному тирі.
По-друге, для підготовки звичайного вправного стрільця потрібно мати власну гвинтівку (1К бакс), місце для стрільб з капоніром (300 грн/г) не менше 300 метрів довжиною і робити хочаб 25-30 пострілів (32-100 грн/шт) на тиждень. А для того, хто претендує на снайпера не менше сотні пострілів. Ви маєте хоча б уяву, скільки це коштує і хто здатен за таке заплатити? Я вже не кажу про те, скільки сил і нервів треба витратити у нас для того аби все оте мати. Думаєте що, вельмишановне панство погодиться витрачати такі гроші аби піти кандидатом в снайпери? А роботязі на те ні часу, ні грошей не вистачить. Ви верзете тут по 10К снайперів, а ми ще й кандидатів не відібрали.
По-третє, відбирають далеко не тих, хто найкраще стріляє, а тих хто здатен себе контролювати і жити з тим що бачив.
По-четверте, живуть вони дуже не довго і їх потрібно постійно поповнювати бо, ворог має своїх снайперів. і тут ми повертаємося до першого пункту.
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09.03.2021 16:52 Ответить
Кацапо-вояки готовят серьезный замес !!! И не видеть ВСЕГО этого может только предатель.
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09.03.2021 15:05 Ответить
А ти аж пищиш,щоб тобі все доповідали:хто що бачить і хто що готовить у відповідь ,не твоє діло і не сунь свого носа туди куди не потрібно!!!
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09.03.2021 17:40 Ответить
мне что сидеть как ты что мыша обосцанная и молчать!!! это моя страна и моя Украина !!!
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09.03.2021 21:13 Ответить
У зебобиков все хорошо
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09.03.2021 18:13 Ответить
Бубочка,посмотри в глаза кацапскому снайперу. Там мыру-мыр.
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09.03.2021 15:07 Ответить
а який же ж добрий був план: просто пєрєстать стрєлять!
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09.03.2021 15:14 Ответить
Генералісімусу ніколи.

14:57 https://censor.net/ru/news/3252144/my_gotovim_1600_infrastrukturnyh_proektov_v_kajdoe_selo_programma_rasschitana_na_910_let_zelenskiyi
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09.03.2021 15:16 Ответить
Ага - а лугандон "территория опережающего развития". Шоб все видели, как оно будет.
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09.03.2021 15:20 Ответить
Я не розумію: навіщо вкидання подібної інформації на загальний розсуд ? Щоб обговорити? ,Дати поради?, Поплакатися?, Полякатися?77 Для чого.? Це інформація для військовиків на передовій , для ГШ, для командування військ ОС, для спостерігачів ОБСЄ. Для чого це пересічному громадянину? Може пояснить хтось.
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09.03.2021 15:19 Ответить
Як це для чого? А від чого зубожілий люд уставать будєт?
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09.03.2021 15:22 Ответить
Обыкновенная двухминутка ненависти.
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09.03.2021 15:27 Ответить
Не схоже на підігрів ненависті.
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09.03.2021 15:38 Ответить
Странно, правда? І чого б це їх не любити?
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09.03.2021 15:51 Ответить
А мы все решаем, как организовать туристические маршруты для жителей оккупированных территорий.
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09.03.2021 15:20 Ответить
А тим часом ВОЗик розповідає про Нью-Івасюки через 9 років.
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09.03.2021 15:29 Ответить
Печалька. Я думал они будут клумбы с цветочками высаживать, а они, вон какие коварные ... Что же делать-то ...
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09.03.2021 15:34 Ответить
Они этим занимались все полгода лжеперемирия!
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10.03.2021 00:14 Ответить
 
 