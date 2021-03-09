Наемники РФ оборудуют вдоль линии соприкосновения на Донбассе дополнительные огневые позиции и увеличивают количество снайперов, - разведка. ВИДЕО
Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает мероприятия по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным ведомства, противник осуществляет обстрелы позиций Объединенных сил прежде всего в темное время суток для нанесения потерь личному составу и провоцирования ответного огня с последующим обвинением Вооруженных Сил Украины в нарушении договоренностей от 22 июля 2020 года.
Кроме того сообщается, что вдоль линии соприкосновения оккупанты оборудуют дополнительные огневые позиции для пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, увеличивают количество снайперов, артиллерийского и минометного вооружения, осуществляют пополнение боеприпасов в подразделениях на передовых позициях.
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По-друге, для підготовки звичайного вправного стрільця потрібно мати власну гвинтівку (1К бакс), місце для стрільб з капоніром (300 грн/г) не менше 300 метрів довжиною і робити хочаб 25-30 пострілів (32-100 грн/шт) на тиждень. А для того, хто претендує на снайпера не менше сотні пострілів. Ви маєте хоча б уяву, скільки це коштує і хто здатен за таке заплатити? Я вже не кажу про те, скільки сил і нервів треба витратити у нас для того аби все оте мати. Думаєте що, вельмишановне панство погодиться витрачати такі гроші аби піти кандидатом в снайпери? А роботязі на те ні часу, ні грошей не вистачить. Ви верзете тут по 10К снайперів, а ми ще й кандидатів не відібрали.
По-третє, відбирають далеко не тих, хто найкраще стріляє, а тих хто здатен себе контролювати і жити з тим що бачив.
По-четверте, живуть вони дуже не довго і їх потрібно постійно поповнювати бо, ворог має своїх снайперів. і тут ми повертаємося до першого пункту.
14:57 https://censor.net/ru/news/3252144/my_gotovim_1600_infrastrukturnyh_proektov_v_kajdoe_selo_programma_rasschitana_na_910_let_zelenskiyi