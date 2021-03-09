Наемники РФ оборудуют вдоль линии соприкосновения на Донбассе дополнительные огневые позиции и увеличивают количество снайперов, - разведка. ВИДЕО

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает мероприятия по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным ведомства, противник осуществляет обстрелы позиций Объединенных сил прежде всего в темное время суток для нанесения потерь личному составу и провоцирования ответного огня с последующим обвинением Вооруженных Сил Украины в нарушении договоренностей от 22 июля 2020 года.

Кроме того сообщается, что вдоль линии соприкосновения оккупанты оборудуют дополнительные огневые позиции для пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, увеличивают количество снайперов, артиллерийского и минометного вооружения, осуществляют пополнение боеприпасов в подразделениях на передовых позициях.

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