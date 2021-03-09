РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9027 посетителей онлайн
Новости Видео
3 116 4

"Мы с вами!": в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 марта, в центре Киева в парке имени Тараса Шевченко прошла ежегодная акция солидарности с украинским Крымом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции развернули баннер с именами крымских политзаключенных, а также плакаты с призывами к деоккупации Крыма. Участники акции могли принести книги, которые будут размещены на КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом, чтобы их могли взять люди, пересекающие админграницу. Желающие могли написать обращение со словами поддержкой к жителям оккупированного Крыма. На акции выступили активисты, представители власти, глава Меджлиса крымскотатарского Рефат Чубаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На оккупированные территории должны транслироваться 2-3 украинских канала, - Зеленский

"День рождения Тараса Шевченко в 2014 году для жителей Крыма стал одним из главных дней борьбы против российской оккупации. 9 марта 2014 многие крымчане в разных городах полуострова вышли к памятникам Тарасу Шевченко в знак сопротивления оккупации. В этот день были похищены организаторы движения "Евромайдан-Крым" Андрей Щекун и Анатолий Ковальский, а через год, 9 марта 2015 года, были задержаны активисты Вельдар Шукурджиев, Александр Кравченко и другие, вышедшие с украинскими флагами. В течение семи лет оккупации в условиях системных и массовых нарушений прав человека, политически мотивированных преследований, политики России на уничтожение украинской идентичности наши сограждане в Крыму поддерживают независимую Украину, сохраняют украинский язык и культуру и оказывают мирное сопротивление оккупации. Сегодня для украинских граждан Крыма крайне важна поддержка государства и всего украинского общества", - заявили организаторы акции.

Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 01
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 02
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 03
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 04
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 05
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 06
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 07
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 08
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 09
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 10
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 11
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 12
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 13
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 14
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 15
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 16
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 17
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 18
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 19
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 20
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 21
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 22
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 23
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 24
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 25
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 26
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 27
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 28
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 29
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 30
Мы с вами!: в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25516) Крым (26377) Чубаров Рефат (941) Шевченко Тарас (272)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба ще пляшки з водою на кульках запустить...
показать весь комментарий
09.03.2021 15:51 Ответить
Krim-Ukraina !
rosiya-TERORIST N-1
показать весь комментарий
09.03.2021 16:06 Ответить
Росія- це гнійник від якого смердить гниллю і зубожінням !!
показать весь комментарий
09.03.2021 16:20 Ответить
"Мы с вами!" А "они" с нами!?
показать весь комментарий
09.03.2021 17:22 Ответить
 
 