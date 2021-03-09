"Мы с вами!": в Киеве прошла акция солидарности с украинским Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 марта, в центре Киева в парке имени Тараса Шевченко прошла ежегодная акция солидарности с украинским Крымом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции развернули баннер с именами крымских политзаключенных, а также плакаты с призывами к деоккупации Крыма. Участники акции могли принести книги, которые будут размещены на КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом, чтобы их могли взять люди, пересекающие админграницу. Желающие могли написать обращение со словами поддержкой к жителям оккупированного Крыма. На акции выступили активисты, представители власти, глава Меджлиса крымскотатарского Рефат Чубаров.

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"День рождения Тараса Шевченко в 2014 году для жителей Крыма стал одним из главных дней борьбы против российской оккупации. 9 марта 2014 многие крымчане в разных городах полуострова вышли к памятникам Тарасу Шевченко в знак сопротивления оккупации. В этот день были похищены организаторы движения "Евромайдан-Крым" Андрей Щекун и Анатолий Ковальский, а через год, 9 марта 2015 года, были задержаны активисты Вельдар Шукурджиев, Александр Кравченко и другие, вышедшие с украинскими флагами. В течение семи лет оккупации в условиях системных и массовых нарушений прав человека, политически мотивированных преследований, политики России на уничтожение украинской идентичности наши сограждане в Крыму поддерживают независимую Украину, сохраняют украинский язык и культуру и оказывают мирное сопротивление оккупации. Сегодня для украинских граждан Крыма крайне важна поддержка государства и всего украинского общества", - заявили организаторы акции.































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ