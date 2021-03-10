РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7916 посетителей онлайн
Новости Видео
7 801 22

Премьер Таиланда Чан-Оча обрызгал антисептиком журналистов в ответ на неудобный вопрос. ВИДЕО

Праюту Чан-Оче не понравился вопрос о возможных перестановках в правительстве. Вместо того, чтобы ответить на него, он обрызгал журналистов антисептиком и ушел.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Во время пресс-конференции журналисты спросили главу правительства о кандидатах на должности, освободившиеся после ареста троих министров на прошлой неделе.

"У вас есть еще вопросы? Я не знаю, я этого не видел. А ведь премьер должен знать такие вещи первым, правда?" - ответил Чан-Оча.

После этого политик отошел от микрофона и направился к выходу, попутно обрызгивая журналистов из антисептика.

Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире.

Также на Цензор.НЕТ: Военнослужащий избил женщину-водителя троллейбуса в Николаеве за сдачу помятыми купюрами. ФОТО

Чан-Оча в 2014 году возглавил военный переворот, а после парламентских выборов в марте 2019 года стал премьер-министром. Он известен своими частыми нападками на журналистов и неподобающим поведением.

Автор: 

журналистика (3294) Таиланд (184) хамство (43)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Оборзєвший придурок.
показать весь комментарий
10.03.2021 02:12
+13
В последнее время стремительно растёт количество шизиков претендующих на власть.
P.S. И количество долбанутых которые готовы за них голосовать.
показать весь комментарий
10.03.2021 02:36
+5
У нас таких 73% так что еще долго и нас так травить будут))
показать весь комментарий
10.03.2021 06:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оборзєвший придурок.
показать весь комментарий
10.03.2021 02:12 Ответить
Полностью согласен! Не просто придурок, а просто зверь какой-то. То ли дело у нас: журналистов бьют, убивают, сжигают машины, дома ...
показать весь комментарий
10.03.2021 10:21 Ответить
В последнее время стремительно растёт количество шизиков претендующих на власть.
P.S. И количество долбанутых которые готовы за них голосовать.
показать весь комментарий
10.03.2021 02:36 Ответить
У нас таких 73% так что еще долго и нас так травить будут))
показать весь комментарий
10.03.2021 06:37 Ответить
Чан-Оча журналистам: Згинь, нечистая сила!
показать весь комментарий
10.03.2021 02:39 Ответить
В Таїланді Чан-Оча
Журналістам - ча-ча-ча!
...
(та ні, зуйня якась)
показать весь комментарий
10.03.2021 09:23 Ответить
Всё нормально. Это как и везде, при попытке человека проблеять о своих правах самый мелкий чиновничек сидящий в окошечке скажет: так, маску наденьте нормально и отойдите! А тут целый премьер-министр.
показать весь комментарий
10.03.2021 03:53 Ответить
а зачем ті в окошко без без маски лезешь?
показать весь комментарий
10.03.2021 05:19 Ответить
Ведет себя как наш Байден.
показать весь комментарий
10.03.2021 04:04 Ответить
У вас не Байден... У вас, у "ВнутріМКАДді", Путін...
показать весь комментарий
10.03.2021 06:02 Ответить
+++
показать весь комментарий
10.03.2021 06:53 Ответить
Вон сколько диктатур и хунт в Азии, и не только. А у Запада одна Беларусь и Навальный на уме. Почему бы это?
показать весь комментарий
10.03.2021 06:05 Ответить
Молодець, прогресує. Ще сто років назад "журналістам" би відрізали голови. Вестернізація...
показать весь комментарий
10.03.2021 06:23 Ответить
Премьер Таиланда Чан-Оча обрызгал антисептиком журналистов в ответ на неудобный вопрос - Цензор.НЕТ 3554
показать весь комментарий
10.03.2021 06:55 Ответить
Глазенки-зелупенки...
показать весь комментарий
10.03.2021 07:24 Ответить
Як показує статистика ,тепер премєрів набирають виключно з раси гомо їмбіцилус!
показать весь комментарий
10.03.2021 07:50 Ответить
там и король по ходу, такой же *банутый
показать весь комментарий
10.03.2021 09:07 Ответить
Опа ґанґнам стайл
показать весь комментарий
10.03.2021 09:35 Ответить
Ну для индивидуума, одетого во френч а-ля Мао или Сталин, такое поведение вполне логично и закономерно.
показать весь комментарий
10.03.2021 10:49 Ответить
ПОчему во власти любой страны с каждым годом все больше идиотов ?! Потому что народы дурят полит-технологиями и они, к сожалению, выбирают полит-проекты, а не реальных людей!
показать весь комментарий
10.03.2021 15:34 Ответить
пусть спасибо скажут шо он их не VXом побрызгал
показать весь комментарий
10.03.2021 17:12 Ответить
 
 