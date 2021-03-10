Премьер Таиланда Чан-Оча обрызгал антисептиком журналистов в ответ на неудобный вопрос. ВИДЕО

Праюту Чан-Оче не понравился вопрос о возможных перестановках в правительстве. Вместо того, чтобы ответить на него, он обрызгал журналистов антисептиком и ушел.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Во время пресс-конференции журналисты спросили главу правительства о кандидатах на должности, освободившиеся после ареста троих министров на прошлой неделе.

"У вас есть еще вопросы? Я не знаю, я этого не видел. А ведь премьер должен знать такие вещи первым, правда?" - ответил Чан-Оча.

После этого политик отошел от микрофона и направился к выходу, попутно обрызгивая журналистов из антисептика.

Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире.

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Чан-Оча в 2014 году возглавил военный переворот, а после парламентских выборов в марте 2019 года стал премьер-министром. Он известен своими частыми нападками на журналистов и неподобающим поведением.