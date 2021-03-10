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"Вам понравится наша работа. В ней любовь к вам", - в госуниверситете телекоммуникаций к 8 Марта торжественно открыли женский туалет. ВИДЕО

Накануне 8 марта в государственном университете телекоммуникаций в Киеве представители администрации торжественно открыли отремонтированный женский туалет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись торжества появилась в соцсетях. На записи видно выступления представителя администрации университета на фоне туалета, торжественное перерезание красной ленточки. После церемонии всех пригласили выпить шампанского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Посмотрите, как красиво стало", - в Харькове открыли туалет с аквариумом и щебетанием птиц за 5 млн бюджетных гривен. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Киев (25518) открытие (93) туалет (76) Университет (245)


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Топ комментарии
+92
долбанный Совок !!!!!!!!!!!!!!!!
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10.03.2021 09:59
+71
Скоро доженемо Кацапію по "долбое..зму" - залишилося урочисто відкрить сміттєвий контейнер...
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10.03.2021 10:08
+44
Це рішення керівника краще будь якого IQ тесту. Тепер питання до міністерства освіти - чому ця людина займає посаду в адміністрації, а не прибирає туалети?
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10.03.2021 10:06
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Страница 3 из 3
Кто первый срать пошёл?
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10.03.2021 19:33 Ответить
Тут и обсуждать нечего. Сплошной срам!
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10.03.2021 19:44 Ответить
і це гімно ще й уче когось
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10.03.2021 19:51 Ответить
А чи не з цього універу студент - переселенець нещодавно п'яним гадив на Майдані?
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10.03.2021 20:12 Ответить
Не здивуюся, якщо чесно...
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10.03.2021 20:26 Ответить
в цьому
и машину с Максимом Шаповалом на углу подорвали
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11.03.2021 17:47 Ответить
Так а где удар бутылкой шампанского об унитаз?
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10.03.2021 20:15 Ответить
Хрестоматійний випадок іспанського сорому.
Дивлюся відео, як ганьбиться це мудило - а встидно чомусь мені
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10.03.2021 20:21 Ответить
Нема слів...
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10.03.2021 20:36 Ответить
Нет , это не совок, при совке так мелко не плавали, это кацапские приколы, кацапское ДНО😁😁😁
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10.03.2021 21:39 Ответить
жлобо рагулье
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10.03.2021 21:56 Ответить
алье!
хватит ныть!
сделали доброе дело, ибо

для женщины пописять в туалете, не то что мужыку за углом поссать
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10.03.2021 21:57 Ответить
Половина жителей Индии вынуждена испражняться под открытым небом.
20-летняя индийка развелась из-за того что, на протяжении пяти лет замужества вынуждена была испражняться в поле, потому что туалета в доме не было, пишет http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40992656 BBC .
Суд постановил, что принудительная дефекация на открытом воздухе является одной из форм пыток.
- Мы тратим деньги на покупку табака, спиртных напитков и мобильных телефонов, но не желаем строить туалеты для защиты достоинства нашей семьи. В деревнях женщинам приходится ждать до захода солнца, чтобы ответить на призыв природы. Это не только физическая жестокость, но и оскорбление скромности женщины, - сказано в постановлении суда.

и не надо кичиться туалетной культурой в Украине.
нам
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10.03.2021 22:02 Ответить
и не надо кичиться туалетной культурой в Украине.нам до неї, як то кажуть "ще далеко срати!"
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10.03.2021 22:03 Ответить
о, да, тут я согласен -- у зелебобиков туалетная культура определённо не хуже, чем у среднестатистического индуса из глубинки.
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10.03.2021 23:25 Ответить
сколько "индусов" у нас делают "дела по подъездам" ?
и не надо говорить, что это ЗЕльоные!
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11.03.2021 00:24 Ответить
Хоча кацапам ще гірше.
У них оно Байден з Обамою всюди цуранять, ще й Трамп допомагає...
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11.03.2021 03:24 Ответить
У нас гадят в подъездах только идиоты. А это как раз те, что проголосовали за Зелю, потому что... идиоты.
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11.03.2021 07:36 Ответить
Українську вивчи, совок ...!
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10.03.2021 22:08 Ответить
срочно покупайте билеты на рашку и собирайте их в путь - дебилы должны жить с дебилами
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10.03.2021 22:09 Ответить
Така помпа, наче справляли потреби десь під кущі усім колективом
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10.03.2021 22:15 Ответить
Жінки мають рівні з чоловіками права. В тому числі на пристойний туалет.
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10.03.2021 22:28 Ответить
А хіба новина про це?
Чи ви нормально сприймаєте цей *******-номенклатурний перфоманс на підкреслено серйозних борщах?
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11.03.2021 03:26 Ответить
Наталі, чекайте, незабаром для вас наступне шоу - урочисте відкриття чоловічого туалету.
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11.03.2021 08:50 Ответить
Надеюсь, шампанское не из унитазрв пили?! 😂
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11.03.2021 08:24 Ответить
Это пи..... совок
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11.03.2021 09:45 Ответить
Це уже дно. З такою помпезністю відкривати туалети. Дибілізм зашкалює. В совітській армії казали -«чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона» так і тут в універі. Чому вони начать дітей?
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12.03.2021 12:13 Ответить
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