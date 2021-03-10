"Вам понравится наша работа. В ней любовь к вам", - в госуниверситете телекоммуникаций к 8 Марта торжественно открыли женский туалет. ВИДЕО
Накануне 8 марта в государственном университете телекоммуникаций в Киеве представители администрации торжественно открыли отремонтированный женский туалет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись торжества появилась в соцсетях. На записи видно выступления представителя администрации университета на фоне туалета, торжественное перерезание красной ленточки. После церемонии всех пригласили выпить шампанского.
Топ комментарии
+92 Шрек Баблокат
показать весь комментарий10.03.2021 09:59
+71 Яр Холодний
показать весь комментарий10.03.2021 10:08
+44 John Aba
показать весь комментарий10.03.2021 10:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и машину с Максимом Шаповалом на углу подорвали
Дивлюся відео, як ганьбиться це мудило - а встидно чомусь мені
хватит ныть!
сделали доброе дело, ибо
для женщины пописять в туалете, не то что мужыку за углом поссать
20-летняя индийка развелась из-за того что, на протяжении пяти лет замужества вынуждена была испражняться в поле, потому что туалета в доме не было, пишет http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40992656 BBC .
Суд постановил, что принудительная дефекация на открытом воздухе является одной из форм пыток.
- Мы тратим деньги на покупку табака, спиртных напитков и мобильных телефонов, но не желаем строить туалеты для защиты достоинства нашей семьи. В деревнях женщинам приходится ждать до захода солнца, чтобы ответить на призыв природы. Это не только физическая жестокость, но и оскорбление скромности женщины, - сказано в постановлении суда.
и не надо кичиться туалетной культурой в Украине.
нам
и не надо говорить, что это ЗЕльоные!
У них оно Байден з Обамою всюди цуранять, ще й Трамп допомагає...
Чи ви нормально сприймаєте цей *******-номенклатурний перфоманс на підкреслено серйозних борщах?