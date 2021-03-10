"Слуга народа" Корниенко об отсутствии итоговых результатов "опроса Зеленского": Странная история, планировали сделать, но почему-то не сделали. ВИДЕО
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, почему не опубликованы результаты всеукраинского опроса Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Корниенко заявил в интервью "Громадському".
"Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета, чтобы была какая-то последовательность", - отметил глава партии "СН".
По словам Корниенко, обнародование результатов "отошло на второй план".
"Просто... наверное уже... как-то оно немного отошло на второй план. Мы начали заниматься имплементацией этого. Это оказалось интереснее. Результаты будут почти такими же, может в сотых", - добавил парламентарий.
Как сообщалось, 13 октября 2020 президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Данный опрос вызвал широкий общественный резонанс с точки зрения его легитимности и использования его результатов в дальнейшем.
Корниенко ранее заявил, что результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов.
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По своей ЗЕльоной тупасти 😂
А потім, після опитування і донині - повний мовчок !?
і пригадався мені старий совєцкій анекдот:
-Коханець сховався під ліжком, коли чоловік раптово повернувся з відрядження..
Чоловік ліг на те ж ліжко, читає газету - і чекає, коли дружина збере обід на стіл...
А дитина бігала, бігала біля ліжка, відкидає покривало і до коханця:
-Со, узе й нє дисис... А как дисал...?
варианта два
1. или бубочку не считают мировым лидером
2. или он таки не болел
ПІЗНО.
"анкети опитування" давно пройшли останню стадію перетворення паперу.-
ліс-папір-анкети-туалетний папір-папір з гівном в каналізації..
Сегодня у Зели тренд - 30 вечерних референдумов с наридом!
У них зелёных уродов даже на отмазки не хватает ни сил ни желания...