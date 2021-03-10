"Слуга народа" Корниенко об отсутствии итоговых результатов "опроса Зеленского": Странная история, планировали сделать, но почему-то не сделали. ВИДЕО

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, почему не опубликованы результаты всеукраинского опроса Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Корниенко заявил в интервью "Громадському".

"Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета, чтобы была какая-то последовательность", - отметил глава партии "СН".

По словам Корниенко, обнародование результатов "отошло на второй план".

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"Просто... наверное уже... как-то оно немного отошло на второй план. Мы начали заниматься имплементацией этого. Это оказалось интереснее. Результаты будут почти такими же, может в сотых", - добавил парламентарий.

Как сообщалось, 13 октября 2020 президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Данный опрос вызвал широкий общественный резонанс с точки зрения его легитимности и использования его результатов в дальнейшем.

Корниенко ранее заявил, что результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов.

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