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"Слуга народа" Корниенко об отсутствии итоговых результатов "опроса Зеленского": Странная история, планировали сделать, но почему-то не сделали. ВИДЕО

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, почему не опубликованы результаты всеукраинского опроса Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Корниенко заявил в интервью "Громадському".

"Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета, чтобы была какая-то последовательность", - отметил глава партии "СН".

По словам Корниенко, обнародование результатов "отошло на второй план".

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"Просто... наверное уже... как-то оно немного отошло на второй план. Мы начали заниматься имплементацией этого. Это оказалось интереснее. Результаты будут почти такими же, может в сотых", - добавил парламентарий.

Как сообщалось, 13 октября 2020 президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Данный опрос вызвал широкий общественный резонанс с точки зрения его легитимности и использования его результатов в дальнейшем.

Корниенко ранее заявил, что результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) опрос (2826) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+48
"Слуга народа" Корниенко об отсутствии итоговых результатов "опроса Зеленского": Странная история, планировали сделать, но почему-то не сделали - Цензор.НЕТ 4738
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10.03.2021 11:53
+39
Смеяться уже можно? Или таких-же тупых отмазок "величайшего" еще подождать?
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10.03.2021 11:52
+18
История эта не просто странная, а

Охранительная!

По своей ЗЕльоной тупасти 😂
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10.03.2021 11:57
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Смеяться уже можно? Или таких-же тупых отмазок "величайшего" еще подождать?
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10.03.2021 11:52 Ответить
История эта не просто странная, а

Охранительная!

По своей ЗЕльоной тупасти 😂
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10.03.2021 11:57 Ответить
зеленые бараны ВРУТ НА КАЖДОМ ШАГУ,этот корниенко думает о ПИВЕ,а ему задают какие то вопросы,СМЕШНО !!!!!!
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10.03.2021 12:52 Ответить
он вам ничего не должен
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10.03.2021 15:01 Ответить
А скільки було шуму, крику візгів ЗЕ навколо питання чи садити довічно корупціонерів, чи ні... -"Дайте мені взнати думку народу..."

А потім, після опитування і донині - повний мовчок !?

і пригадався мені старий совєцкій анекдот:

-Коханець сховався під ліжком, коли чоловік раптово повернувся з відрядження..

Чоловік ліг на те ж ліжко, читає газету - і чекає, коли дружина збере обід на стіл...

А дитина бігала, бігала біля ліжка, відкидає покривало і до коханця:

-Со, узе й нє дисис... А как дисал...?
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11.03.2021 04:55 Ответить
"Слуга народа" Корниенко об отсутствии итоговых результатов "опроса Зеленского": Странная история, планировали сделать, но почему-то не сделали - Цензор.НЕТ 4738
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10.03.2021 11:53 Ответить
Ага, ага! А може спочатку в морду, наглу зелену морду, а потім пошкодувати!
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10.03.2021 12:06 Ответить
Можно и так. Человек же старался и заработал.
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10.03.2021 13:14 Ответить
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10.03.2021 16:54 Ответить
Действительно. Странно как-то. Мы то думали что после опороса оно все как попреть, а оно... нипанятна. Странная история. Мнда... как-то так... Ну ничего. Они уже начали заниматься.... имплементацией... Оно интереснее. Вот теперь оно точно эгегей! А так конечно, и дураку понатно что не пошло.
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10.03.2021 11:54 Ответить
Їх всіх попереджали задовго до приходу цих ідіотів до влади, що таке буде! Дивна риса українців нікого не слухати і все робити навпаки. Притаманно дурням.
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10.03.2021 12:00 Ответить
Не здивуюсь,якщо українці взагалі цього клоуна на другий термін оберуть навпаки здоровому глузду
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10.03.2021 12:06 Ответить
ВАлодЬя він хАроший, він нє пАвязАн с кАрупцієй, он чЄсний чєлавЄк і юріст пА АбразАвАнію...
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10.03.2021 12:09 Ответить
Не выберут. Рыги под конец сольют все дерьмо и компромат на дурня. Сделают козлом отпущения. Может даже посадят для пиара. Этого дурака не жалко, он в политической иерархии никто от слова совсем. Отработаный материал. А презом выберут рыга. Тут я уверен уже на 99%.
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10.03.2021 12:49 Ответить
Голоса откуда возьмут? Из их электоральной базы 48%, кацы стырили 5 млн избирателей... Осталось 20%... Все... Это их максимум... Опыт 2010 года им ни как не поможет... Разве что остальные все не пойдут на выборы...
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10.03.2021 13:30 Ответить
Тобто драп не легіалізують і в ОРДЛО не буде ВЕЗ?
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10.03.2021 12:01 Ответить
Это была обычная пиар-компания, избиратель приходит на выборы, а тут ему задают вопросы, которые его очень волнуют в силу собственной недалекости, и он видит, что задает эти вопросы представитель правящей партии, что еще раз подталкивает его проголосовать за власть, просто расчет на тупость "мудрого нариду".
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10.03.2021 12:02 Ответить
Они про тот опрос уже забыли-детский сад какой-то
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10.03.2021 12:03 Ответить
Тому що Янілох ,з парашенкам два лівих чобота пара !😆
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10.03.2021 12:06 Ответить
ну типа давно это было, забудьте
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10.03.2021 12:06 Ответить
І про мільйони гривень, які пішли на це "опитування".
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10.03.2021 13:28 Ответить
Да у них все так: думали сделать, и почему-то не сделали. Думали зарплаты поднять, и почему-то не подняли, думали тарифы снизить, и почему-то не снизили, а увеличили, думали вакцинацию провести, и почему-то не провели. Реально странная история.
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10.03.2021 12:07 Ответить
А ведь через чур много думать - вредно. Подтверждено на примере индюка.
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10.03.2021 12:15 Ответить
"В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса". Но что то пошло не так с легализацией наркоты кодланом Коломойского.
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10.03.2021 12:11 Ответить
А чё тут думать? Отмыли денежки и весь коленкор. А теперь ещё вылезла проблема с правомерностю партийного финансирования. А про тот опрос с самого начала было понятно - гыля гуси.
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10.03.2021 12:13 Ответить
Так можно сказать про любую сферу деятельности, где Зеленский и слуги обещали что то сделать или улучшить
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10.03.2021 12:14 Ответить
мировые лидеры переболевшие ковид
варианта два
1. или бубочку не считают мировым лидером
2. или он таки не болел

"Слуга народу" Корнієнко про відсутність підсумкових результатів "опитування Зеленського": Дивна історія, планували зробити, але чомусь не зробили - Цензор.НЕТ 3376
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10.03.2021 12:20 Ответить
з. персонажі художніх фільмів(Голобородько) сюди не увійшли..
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10.03.2021 12:24 Ответить
Скорее всего оба варианта.
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10.03.2021 12:25 Ответить
Голобордько настоль мифический персонаж, что его решили невключать. Да и импичмент быстрее всего будет иметь место. Какой смысл включать туда человека, который не есть президент.
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10.03.2021 12:56 Ответить
Зато он есть в графах "Симулянты" и "Уклонисты".
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10.03.2021 13:46 Ответить
а где же Мандель?
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10.03.2021 14:23 Ответить
"Це якась дивна історія, ми планували це зробити, але чомусь не зробили. Я думаю, це все-таки треба зробити, це справа честі для партії. Може, підв'яжу до здачі звіту, щоб була якась послідовність"

ПІЗНО.
"анкети опитування" давно пройшли останню стадію перетворення паперу.-
ліс-папір-анкети-туалетний папір-папір з гівном в каналізації..
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10.03.2021 12:23 Ответить
Опрос - это уже не модно, вчерашний день!
Сегодня у Зели тренд - 30 вечерних референдумов с наридом!
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10.03.2021 12:23 Ответить
Так було б набагато краще: "Слуга народу" Корнієнко про відсутність результатів роботи Зеленського: Дивна історія, планували зробити, але чомусь не зробили"
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10.03.2021 12:26 Ответить
Ну как в анекдоте о муже пришедшем утром с женскими трусиками из кармана на вопрос жены - милая, ты же умная у меня придумай что-либо сама...

У них зелёных уродов даже на отмазки не хватает ни сил ни желания...
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10.03.2021 12:32 Ответить
Уроды окончательные! И что тогда кому-то было не понятно, что это совершенно ни к чему ? А какие вопросы были глупыми! А ведь вопросов перед принятием закона о земле никаких не задавали. Типа продавать землю по 10 000 га ворам всегда была мечта украинского народа.
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10.03.2021 12:49 Ответить
Корниенко когда то бухать престаёт ? Или корабельные сосны не дают это сделать ?
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10.03.2021 12:50 Ответить
Під кожною треба поблювати
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10.03.2021 15:24 Ответить
когда результаты этих опросов сливали в унитаз, Корниенко, то ты где-то забухал или хер тебя знает, но у тебя точно забыли спросить
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10.03.2021 13:01 Ответить
Яка партія, такі й результати...
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10.03.2021 13:39 Ответить
каждую информацию исходящую от "слуг" или от ОП, я воспринимаю как репортажи из дурдома.
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10.03.2021 13:41 Ответить
Егеж, експерти з державного управлінню у них лишились автори кварталу.
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10.03.2021 15:26 Ответить
Та ну? Та невже? Та не може бути! А то як так? Опитували, опитували і всрались? І хто б то подумав...
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10.03.2021 15:30 Ответить
Мне этот Корней напоминает водителя ГАЗ 51 в 60 годах прошлого века. А какой может быть результат, когда ГАЗ 51 сломался от старости.
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10.03.2021 16:58 Ответить
Я тебе скажу почему: лень было копаться в мусорных баках и совсем впадло очищать бюллетени от продуктов жизнедеятельности бомжей. Все просто.
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10.03.2021 16:59 Ответить
Мне кажется, что после окончания срока президентства Зеленского время его правления можно будет назвать словом "недоразумение".
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11.03.2021 09:17 Ответить
 
 