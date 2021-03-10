"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая", - украинские воины на передовой декламировали стихи Шевченко. ВИДЕО

В эти дни Украина вспоминает Тараса Шевченко, великого украинского поэта, борца за свободу и права угнетенных. Не прошел этот праздник и мимо передовой.

Корреспондент Цензор.НЕТ, пообщался на фронте с украинскими добровольцами, воинами Вооруженных сил Украины, которые поздравили великого Кобзаря, словами из его уже бессмертных произведений. Что из этого получилось, смотрите в видео!

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Тарас Шевченко – выдающийся украинский поэт и художник. Он родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (сейчас Черкасская область). Умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге в возрасте 47 лет. Самый известный сборник поэзии Шевченко – "Кобзарь", впервые он был издан в 1840 году. Сборник переведен более чем на 100 языков.