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"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая", - украинские воины на передовой декламировали стихи Шевченко. ВИДЕО

В эти дни Украина вспоминает Тараса Шевченко, великого украинского поэта, борца за свободу и права угнетенных. Не прошел этот праздник и мимо передовой.

Корреспондент Цензор.НЕТ, пообщался на фронте с украинскими добровольцами, воинами Вооруженных сил Украины, которые поздравили великого Кобзаря, словами из его уже бессмертных произведений. Что из этого получилось, смотрите в видео!

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Тарас Шевченко – выдающийся украинский поэт и художник. Он родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (сейчас Черкасская область). Умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге в возрасте 47 лет. Самый известный сборник поэзии Шевченко – "Кобзарь", впервые он был издан в 1840 году. Сборник переведен более чем на 100 языков.

Автор: 

поэзия (105) Шевченко Тарас (272) Донбасс (26956) военнослужащие (6134) добровольцы (1166) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+24
"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая", - украинские воины на передовой декламировали стихи Шевченко - Цензор.НЕТ 7796
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10.03.2021 12:35
+21
Слава героям !!!
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10.03.2021 12:34
+20
Слава Украине !
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10.03.2021 12:39
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Слава героям !!!
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10.03.2021 12:34 Ответить
Храни их Бог и Украина ! Смелые люди .
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10.03.2021 12:35 Ответить
"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая", - украинские воины на передовой декламировали стихи Шевченко - Цензор.НЕТ 7796
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10.03.2021 12:35 Ответить
Молодцы!!! Это не на пианино играть. Они смотрят в глаза смерти, защищая нас. Низкий Вам поклон!!!
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10.03.2021 12:39 Ответить
Слава Украине !
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10.03.2021 12:39 Ответить
Героям Слава!
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10.03.2021 12:54 Ответить
Гарні бійці! Вам воєнної вдачі і таких ж гарних командирів!
Тарас Шевченко у 1845 році з вбивчим сарказмом писав про кацапію:

....
Якби ви з нами подружили,
Багато б дечому навчились!
У нас же й світа, як на те -
Одна Сибір неісходима,
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фіна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!...
Мало чого змінилося с тих пір . Фіни, молдовани і ми втекли з московії, а вона все тягне і тягне загребущі руки.
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10.03.2021 13:10 Ответить
Poboremo !
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10.03.2021 13:12 Ответить
"...А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани..."©
(Т.Г.Шевченко, "І виріс я на чужині...")
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10.03.2021 13:20 Ответить
Прекрасні вірші і декламація, от лише дівчина спотворює рядки з поеми "Катерина" в стилі радянської цензури, а повинно бути:

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
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10.03.2021 14:39 Ответить
-
_______________ТГ. ШЕВЧЕНКО._________________
Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині -
Однаковісінько мені. в неволі виріс між чужими,
І, неоплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу - малого сліду не покину
На нашій славній Україні, на нашій та не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином, не скаже синові: - молись.
Молися, сину: за Вкраїну його москалi замучили колись.
Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві,
І в огні її, окраденую, загарбять ох, не однаково мені.
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10.03.2021 15:04 Ответить
160 років минуло зі смерті Тараса, а його вірші нажаль і досі актуальні, і про москалів, і про жидів і про панів.
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10.03.2021 14:50 Ответить
Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
-
Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани, ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшаві, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
-
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10.03.2021 15:08 Ответить
Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
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10.03.2021 15:42 Ответить
"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая", - українські воїни на передовій декламували вірші Шевченка - Цензор.НЕТ 9545
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10.03.2021 15:50 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі.
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10.03.2021 15:49 Ответить
Ну чего у нас всё через жопу. Сначала ансамбль песни и пляски, а потом солдат без каски. Может давайте поборемо клятых москалив, а потим отспиваэм.
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10.03.2021 16:34 Ответить
 
 