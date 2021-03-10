"Окопная война": "Мы обязательно должны победить российских оккупантов, выйти на нашу границу. И спокойно вернуться к своей семье", - доброволец Михаил Тихий. ВИДЕО

Снова рубрика "Окопная война" на Цензор.НЕТ и мы сегодня поговорим с воином-добровольцем, который принимал участие в первом бою против российских оккупантов под Славянском.

Скоро Украина будет отмечать - День добровольцев. Это праздник тех, кто в 2014 году пошел защищать нас от российских наемников и добровольно продолжает свое дело до сих пор. Это праздник тех, для кого сейчас Украина, выше материальных благ. Таких людей тысячи и один из них доброволец - Михаил Тихий, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Как только "Беркут" побил студентов на Майдане в 2013 году, Михаил поехал в Киев, чтобы противостоять преступникам в погонах. Водоворот борьбы и очевидные изменения, которые последовали в нашу страну после Революции Достоинства, заставили Тихого взять в руки автомат и уже воевать против российских оккупантов.

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Мало кто знает, но Тихий принял участие в первом бою против московских наемников под Славянском. Группа воинов "Правого сектора", в которую входил Михаил, 18 апреля 2014 года, отправилась в сам город, который был в то время захвачен кремлевским агрессором. Они получили задание - уничтожить телевышку на горе Карачун. Однако путь добровольцам, перегородил блокпост оккупантов, о котором они не знали. Михаил в этом бою чуть не погиб.

Впоследствии он принимал участие в боях за поселок Карловка, Пески, Саур-Могилу и так до сих пор. Семь лет кровопролитной борьбы и все ради того, чтобы его маленькая дочь могла говорить на украинском, свободно чувствовать себя в свободной Украине и благополучно жить в этом государстве.

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