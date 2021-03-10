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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Окопная война": "Мы обязательно должны победить российских оккупантов, выйти на нашу границу. И спокойно вернуться к своей семье", - доброволец Михаил Тихий. ВИДЕО

Снова рубрика "Окопная война" на Цензор.НЕТ и мы сегодня поговорим с воином-добровольцем, который принимал участие в первом бою против российских оккупантов под Славянском.

Скоро Украина будет отмечать - День добровольцев. Это праздник тех, кто в 2014 году пошел защищать нас от российских наемников и добровольно продолжает свое дело до сих пор. Это праздник тех, для кого сейчас Украина, выше материальных благ. Таких людей тысячи и один из них доброволец - Михаил Тихий, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Как только "Беркут" побил студентов на Майдане в 2013 году, Михаил поехал в Киев, чтобы противостоять преступникам в погонах. Водоворот борьбы и очевидные изменения, которые последовали в нашу страну после Революции Достоинства, заставили Тихого взять в руки автомат и уже воевать против российских оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая", - украинские воины на передовой декламировали стихи Шевченко. ВИДЕО

Мало кто знает, но Тихий принял участие в первом бою против московских наемников под Славянском. Группа воинов "Правого сектора", в которую входил Михаил, 18 апреля 2014 года, отправилась в сам город, который был в то время захвачен кремлевским агрессором. Они получили задание - уничтожить телевышку на горе Карачун. Однако путь добровольцам, перегородил блокпост оккупантов, о котором они не знали. Михаил в этом бою чуть не погиб.

Впоследствии он принимал участие в боях за поселок Карловка, Пески, Саур-Могилу и так до сих пор. Семь лет кровопролитной борьбы и все ради того, чтобы его маленькая дочь могла говорить на украинском, свободно чувствовать себя в свободной Украине и благополучно жить в этом государстве.

Смотрите видео-рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ и узнавайте впечатляющую правду, которую вам не покажут и не расскажут больше нигде.

Автор: 

Донбасс (26956) добровольцы (1166) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+16
Слава Украине!
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10.03.2021 12:52
+15
Героям Слава!!!
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10.03.2021 12:56
+8
Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. / Деньги любят тишину. У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир /Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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10.03.2021 13:18
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Слава Украине!
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10.03.2021 12:52 Ответить
Героям Слава!!!
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10.03.2021 12:56 Ответить
Согласен . Окопная война никогда не приносила победу .
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10.03.2021 12:55 Ответить
Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. / Деньги любят тишину. У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир /Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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10.03.2021 13:18 Ответить
Все стане видно , та дуже швидко ...
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10.03.2021 19:14 Ответить
Dyakuyu Geroyam !
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10.03.2021 13:58 Ответить
Треба росіянам наносити більше втрат. . Вони мають в таких кількостях гинути, щоб для них Крим і Донбас стали не цікавими.
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10.03.2021 15:54 Ответить
 
 