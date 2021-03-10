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"Без цензуры в прямом эфире": Новые санкции, третий локдаун, Левочкин захватывает Офис Президента. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич разложат по полочкам вероятность новых санкций от СНБО, допрос Медведчука, возможность третьего локдауна, феерическое интервью Мендель, а также напомнят, кто такой Сергей Левочкин и почему его щупальца в ОП очень опасны.

Все это - сегодня в 20:45 в стриме "Без цензуры в прямом эфире".

- Новые санкции на подходе? На этой неделе состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кто на этот раз может попасть под санкционную "раздачу"?

- Мендель хочет на второй срок. Разбираем феерическое интервью пресс-секретарши Владимира Зеленского.

- Медведчук на допросе. О чем и о ком мог рассказать Виктор Медведчук Службе безопасности Украины? И кто следующий на беседу со следователем?

- Будет ли еще один локдаун?

- Левочкин захватывает Офис Президента. Вспоминаем, кто такой Сергей Левочкин и какова была его печальная роль в Революции Достоинства.

Присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!

Также на Цензор.НЕТ: Шоу "Підсвинки тижня": Героический Зе, Порошенко и вакцина, ангел Аваков и небитый Шуфрич. ВИДЕО

Автор: 

Левочкин Сергей (556) Медведчук Виктор (1789) санкции (11289) СНБО (4432) Мендель Юлия (232) Офис Президента (1797) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433) локдаун (294)


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Топ комментарии
+7
"Без цензури в прямому ефірі": Нові санкції, третій локдаун, Льовочкін захоплює Офіс президента - Цензор.НЕТ 521
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10.03.2021 20:48
+3
"Без цензури в прямому ефірі": Нові санкції, третій локдаун, Льовочкін захоплює Офіс президента - Цензор.НЕТ 4732
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11.03.2021 00:57
+2
Кстати, все забыли о Левочкине.А ведь парень не спит. Он тихо плетет свою паутину. Как бы в нее не попасть...
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10.03.2021 21:00
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"Без цензури в прямому ефірі": Нові санкції, третій локдаун, Льовочкін захоплює Офіс президента - Цензор.НЕТ 521
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10.03.2021 20:48 Ответить
Кстати, все забыли о Левочкине.А ведь парень не спит. Он тихо плетет свою паутину. Как бы в нее не попасть...
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10.03.2021 21:00 Ответить
Руки не склав. Ось один з його здобутків Інститут "Нова Україна"...
http://newukraineinstitute.org/about Засновниками Інституту «Нова Україна» є Андрій Єрмолаєв - філософ; Віктор Щербина - доктор соціологічних наук, професор; Дарія Чепак; Сергій Льовочкін - доктор економічних наук.
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10.03.2021 21:36 Ответить
dyakuyu za cikavu analitiku
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10.03.2021 23:16 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


В ответ
https://twitter.com/APUkraine @APUkraine

Государству,которое погрязло в коррупции,в казнокрадстве,в обслуживании интересов олигархов,мафии,в беззаконии,категорически нельзя давать власть над медиаполем. Этот центр противодействия дезинформации не что иное как карательный инструмент и цензура. Россию номер 2 хотите?
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10.03.2021 23:19 Ответить
"Без цензури в прямому ефірі": Нові санкції, третій локдаун, Льовочкін захоплює Офіс президента - Цензор.НЕТ 4732
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11.03.2021 00:57 Ответить
выборный судья -это пипец
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11.03.2021 01:48 Ответить
Пока страной правит чернь подобна ШМендель, тем убогим украинцам что голосовали за них , ничего кроме стойла не светит
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11.03.2021 09:18 Ответить
Страна победившего антимайдана. Суки 73% к этому привели.
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11.03.2021 09:43 Ответить
слушать можно, но, на мой взгляд, лишнее внимание вакцине...
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11.03.2021 12:14 Ответить
 
 