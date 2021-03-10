"Без цензуры в прямом эфире": Новые санкции, третий локдаун, Левочкин захватывает Офис Президента. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич разложат по полочкам вероятность новых санкций от СНБО, допрос Медведчука, возможность третьего локдауна, феерическое интервью Мендель, а также напомнят, кто такой Сергей Левочкин и почему его щупальца в ОП очень опасны.

Все это - сегодня в 20:45 в стриме "Без цензуры в прямом эфире".

- Новые санкции на подходе? На этой неделе состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кто на этот раз может попасть под санкционную "раздачу"?

- Мендель хочет на второй срок. Разбираем феерическое интервью пресс-секретарши Владимира Зеленского.

- Медведчук на допросе. О чем и о ком мог рассказать Виктор Медведчук Службе безопасности Украины? И кто следующий на беседу со следователем?

- Будет ли еще один локдаун?

- Левочкин захватывает Офис Президента. Вспоминаем, кто такой Сергей Левочкин и какова была его печальная роль в Революции Достоинства.

Присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!

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