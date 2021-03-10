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На Ривненщине хозяйка турагенства торговала поддельными справками об отсутствии COVID-19, - Нацполиция. ВИДЕО

В городе Костополь Ривненской области 31-летняя владелица турфирмы продавала поддельные справки об отсутствии заболевания COVID-19 для выезда за границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Противоправную деятельность женщина развернула еще в октябре прошлого года. С помощью бланков, которые нашла в сети Интернет и используя соответствующее программное обеспечение для их заполнения, злоумышленница за 400-500 гривен продавала фальшивые справки об отсутствии заболевания COVID-19 лицам, которые выезжали за границу.

Вчера, 9 марта, правоохранители провели санкционированный обыск в офисе турагентства. По результатам которого обнаружили и изъяли банковские карточки, оргтехнику, средства связи, блокноты с "черновыми" записями и 30 бланков справок об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией.

На Ривненщине хозяйка турагенства торговала поддельными справками об отсутствии COVID-19, - Нацполиция 01

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Следственные действия продолжаются. По результатам назначенных в уголовном производстве экспертиз будет решаться вопрос о сообщении костопильчанци о подозрении.

Уголовное производства открытого по ч.3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

подделка (437) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) коронавирус (17042) Ровенская область (1233)


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Учитывая точность тестов и зная теорему Байеса можно утверждать, что справки не очень то и поддельные
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10.03.2021 22:29 Ответить
Дайте цій тварині її липову довідку та хай у ковідних лайно підбирає!
👹
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11.03.2021 00:06 Ответить
Я в шоке, это умышленное заражение смертельной болезнью в особо крупных масштабах!
Даже нет слов это понять(
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11.03.2021 08:47 Ответить
 
 