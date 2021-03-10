На Ривненщине хозяйка турагенства торговала поддельными справками об отсутствии COVID-19, - Нацполиция. ВИДЕО

В городе Костополь Ривненской области 31-летняя владелица турфирмы продавала поддельные справки об отсутствии заболевания COVID-19 для выезда за границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Противоправную деятельность женщина развернула еще в октябре прошлого года. С помощью бланков, которые нашла в сети Интернет и используя соответствующее программное обеспечение для их заполнения, злоумышленница за 400-500 гривен продавала фальшивые справки об отсутствии заболевания COVID-19 лицам, которые выезжали за границу.

Вчера, 9 марта, правоохранители провели санкционированный обыск в офисе турагентства. По результатам которого обнаружили и изъяли банковские карточки, оргтехнику, средства связи, блокноты с "черновыми" записями и 30 бланков справок об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией.

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Следственные действия продолжаются. По результатам назначенных в уголовном производстве экспертиз будет решаться вопрос о сообщении костопильчанци о подозрении.

Уголовное производства открытого по ч.3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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