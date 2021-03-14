"Спасибо тем, кто ушел защищать свою страну от московитов в 2014 году!" - воин ВСУ о добровольцах. ВИДЕО

Сегодня Украина отмечает День добровольца. Это воспоминание о парнях и девушках, которые никогда не держали в руках автоматы, вынуждены были взять их, чтобы противостоять российскому нашествию в марте 2014 года.

В большинстве городов Украины проходят торжественные мероприятия, не обошли они и фронт, где идут бои с российскими наемниками, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Многие воины ВСУ и Национальной гвардии Украины в свободное от боев время вспоминают те тревожные дни, когда из мирного населения, они превратились в военных. То же самое делают добровольческие подразделения, которые находятся на линии фронта. Они вспоминают масштабные битвы первых лет войны, великие победы и погибших друзей.

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Корреспондент Цензор.НЕТ пообщался с нашими защитниками и записал видеопоздравление от них, адресованное всем, кому небезразлична судьба страны.