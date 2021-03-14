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"Спасибо тем, кто ушел защищать свою страну от московитов в 2014 году!" - воин ВСУ о добровольцах. ВИДЕО

Сегодня Украина отмечает День добровольца. Это воспоминание о парнях и девушках, которые никогда не держали в руках автоматы, вынуждены были взять их, чтобы противостоять российскому нашествию в марте 2014 года.

В большинстве городов Украины проходят торжественные мероприятия, не обошли они и фронт, где идут бои с российскими наемниками, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Многие воины ВСУ и Национальной гвардии Украины в свободное от боев время вспоминают те тревожные дни, когда из мирного населения, они превратились в военных. То же самое делают добровольческие подразделения, которые находятся на линии фронта. Они вспоминают масштабные битвы первых лет войны, великие победы и погибших друзей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На горе Карачун почтили память украинских добровольцев. ФОТОрепортаж

Корреспондент Цензор.НЕТ пообщался с нашими защитниками и записал видеопоздравление от них, адресованное всем, кому небезразлична судьба страны.

Автор: 

Донбасс (26956) добровольцы (1166) ВСУ (6587) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+39
Слава Україні, Слава ДУК, Слава ВСУ, Слава Героям!
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14.03.2021 10:07
+28
"Спасибо тем, кто ушел защищать свою страну от московитов в 2014 году!" - воин ВСУ о добровольцах - Цензор.НЕТ 4083
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14.03.2021 10:05
+28
(смерть ворогам!!!)
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14.03.2021 10:08
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"Спасибо тем, кто ушел защищать свою страну от московитов в 2014 году!" - воин ВСУ о добровольцах - Цензор.НЕТ 4083
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14.03.2021 10:05 Ответить
Слава Україні, Слава ДУК, Слава ВСУ, Слава Героям!
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14.03.2021 10:07 Ответить
(смерть ворогам!!!)
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14.03.2021 10:08 Ответить
Спасибо Вам! Здоровья и Удачи Вам ,дорогие добровольцы!
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14.03.2021 10:46 Ответить
На сколько я помню - сообщали, что тот автобус с добровольцами случайно заехал на кацапский блокпост - водитель дорогу перепутал. Разве нет?
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14.03.2021 11:34 Ответить
14 березня -День Добровольця ,а 14 жовтня -День Захисника України...
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14.03.2021 10:09 Ответить
Всенародна подяка та земний вам уклін, Герої!
Слава Україні!
Героям слава!
Слава нації- смерть ворогам!!!
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14.03.2021 10:10 Ответить
СЛАВА ВАМ ПАРНИ! БЕЗГРАНИЧНАЯ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА МУЖЕСТВО! БЕЙТЕ ЭТИХ СВИНОРУСОВ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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14.03.2021 10:13 Ответить
"Дякую тим, хто пішов захищати свою країну від московитів у 2014 році, залишивши вдома дружин і дітей! - воїн ЗСУ про добровольців - Цензор.НЕТ 9478

...
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14.03.2021 10:19 Ответить
Щиро від влади зеленої слуги - Дякуємо! Панам землю продамо, ну , а зброю? Ну а зброю, вам героям, звісно не дамо!
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14.03.2021 10:24 Ответить
"Дякую тим, хто пішов захищати свою країну від московитів у 2014 році, залишивши вдома дружин і дітей! - воїн ЗСУ про добровольців - Цензор.НЕТ 1883
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14.03.2021 10:24 Ответить
Кто такие московиты???? Незнаю таких. Это не мокшоиды с Мокшандии?? Ихняя страна раньше Моквой называлась. Ну болота, гниль, грибы, все такое.....Ну вы даете!!! А нельзя проще по понятному...**************.???
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14.03.2021 10:30 Ответить
кацапо-орда, москалі, московія, московська Орда, рашка, раша-паРаша, обісРашка, расска фєдєраска, рашка-гівняшка, азіопія,рассєя, Нігерія в снігах, Верхня Вольта з ракетами, Мордор-це все назви одного і того ж...

Що Вам не зрозуміло?
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14.03.2021 11:05 Ответить
Прежденее название расеи - Московия, а жители - московиты. Это историческое название.
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14.03.2021 11:35 Ответить
Дякуємо добровольцям за те, що ми 7 років живемо і боремося не в пох@істичному совку, а в наймолодшій європейській Україні! Бережи Бог вас і ваші Родини!
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14.03.2021 10:40 Ответить
Мої віиання та щира подяка!
Героям Слава!
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14.03.2021 10:53 Ответить
Смерть москальській Орді! москаляку на гілляку!
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14.03.2021 11:00 Ответить
Низький уклін і щира дяка всім СПРАВЖНІМ українським патріотам, хто після буремного Майдану пішов на війну з мордвою захистити від її посягань рідну землю! Вічна пам'ять всім, кого вже нема, і довгії літа тим, хто ще поруч з нами!
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14.03.2021 11:02 Ответить
"Дякую тим, хто пішов захищати свою країну від московитів у 2014 році, залишивши вдома дружин і дітей! - воїн ЗСУ про добровольців - Цензор.НЕТ 8310
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14.03.2021 11:03 Ответить
Схилимо голови перед добровольцями, які першими стали на захист України.
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14.03.2021 12:06 Ответить
Дякуючи добровольцям- патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!! Вічна слава полеглим !!
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14.03.2021 12:08 Ответить
Geroyam Slava !
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14.03.2021 12:32 Ответить
Кто пошел защищать свою страну от врага, тот имеет высочайшую моральную ценность - это добродетель! Стражи государства по своему духу - это достойнейшие люди изнутри ибо они защищают свое государство и свой народ и свободу - беспощадно уничтожая врагов, которые хотят поработить. И мораль стражей так высока, что они готовы ставить на кон свою жизнь - это очень достойно и хорошо бы было, чтобы навыки были настолько прокачаны, что жизнь будет сохранена, а павшие достояно сражаясь - получат путь в Вальхаллу!
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14.03.2021 14:43 Ответить
 
 