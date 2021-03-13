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В отношениях с США нет паузы, есть отсутствие повестки дня со стороны Офиса Президента, - Яценюк. ВИДЕО

Идея создания обращения "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной", обнародованного в рамках Киевского форума по безопасности, продиктована необходимостью "заполнить определенные пробелы" стратегического партнерства.

Об этом заявил в интервью "Радіо Свобода" премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может получить План действий по членству в НАТО за время президентских полномочий Байдена, - Яценюк

"Мне понятна повестка дня, которую администрация президента Байдена будет предлагать Украине. Мне непонятна повестка дня, которую администрация Зеленского будет предлагать Америке", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о представленном на этой неделе совместном украинско-американском обращении "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной", Арсений Яценюк объяснил, что идея его создания продиктована необходимостью "заполнить определенные пробелы нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами": "Проблема в том, что сейчас нет четкого плана действий с точки зрения наших двусторонних отношений".

Кроме того, что сейчас отсутствуют личные контакты президентов Украины и США, самый важный вопрос - это ценностная основа отношений между странами.

Яценюк сообщил, что со стороны США обращение получило двухпартийную поддержку в ​​Конгрессе Соединенных Штатов - и демократов, и республиканцев. Кроме того, обращение подписал сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе, поддержка дипломатов, Атлантического совета также двухпартийная.

Также читайте: Яценюк о трех главных пунктах обращения к правительствам Украины и США: реформы, участие США в "нормандском формате" и членство в НАТО

Арсений Яценюк подчеркнул, что обращение касается трех основных тем. В частности, Украина должна продолжать реформы, начатые еще 2014 году: "Это не просто нарратив. Это очень четкая повестка дня, которая реализовывалась. И действующая украинская власть обязана ее дальше реализовывать. Почему-то этого не делают".

Второй вопрос, отметил он - это вопрос украинской национальной безопасности: "Здесь наше обращение к президенту США Байдену - поставлять Украине летальное вооружение, новейшее оборудование, чтобы украинская армия сдерживала Россию".

Третий блок касается интеграции Украины в НАТО: "Это уже не просто вопрос безопасности Украины, а это вопрос глобальной безопасности. Расширение НАТО и Европейского союза - это единственный путь к стабильному и длительному миру в Европе и мире".

В то же время Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня "не видит никакой паузы в украинском-американских отношениях": "Президент США звонит диктатору Путину, и четко отмечается, что президент США настоял на территориальной целостности и неприкосновенности границ украинского государства. Президент США ведет разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и так же заявляет, что они поддерживают Украину. Со стороны американской администрации есть очень четкое понимание, что Америка предлагает Украине и хочет услышать от Украины. Но вот со стороны украинской власти со стороны президента Зеленского и его администрации - там не пауза, там отсутствие повестки дня".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский Форум по безопасности проводит презентацию совместного обращения "12 пунктов стратегического партнерства между США и Украиной". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Поэтому я считаю, что сейчас для президента Зеленского этот документ фактически основа для его двусторонних отношений и для его разговора с президентом Байденом. Это его компетенция и его ответственность - как он хочет изложить эти пункты. Более того, если у Зеленского есть лучший не просто документ, а идеи, - я только буду этому аплодировать", - сказал Арсений Яценюк.

Автор: 

США (26637) Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+31
А что обсуждать?
Как Зеленский говорит, что надо отсеять предателей, а руководителем политсовета утверждается Дубинский, на которого США указали пальцем, имея полный набор доказательств?
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13.03.2021 21:04
+21
Зеленский ходит под себя зеленым дерьмом и не понимает как поладить с США, что нужно делать для этого?... он искренне этого не понимает, потому что быть засранцем для Зе это природньо, поэтому он стоит с обосранными штанами перед Байденом, улыбается в надежде ему понравится и продолжает гадить...
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13.03.2021 21:06
+20
в Воронеже горят военные склады!..
https://www.youtube.com/watch?v=G1abBBa_-xI

У відносинах із США немає паузи, є відсутність порядку денного з боку офісу президента, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8839
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13.03.2021 21:09
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А деж забор ?вид росии?хай покеже ?
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13.03.2021 22:34 Ответить
Онови методичку, троляка забугорний.
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13.03.2021 22:49 Ответить
Тоби вири нема -стояв на майдани клявся -а прийшов до влади -всрався -нужно було видбирати маетки банки -а ти пишов просити хай скинутся на бюджет -тьху оце революция
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13.03.2021 22:48 Ответить
та яка там повістка денна, що там яценюк віщує. Зеля як нічого не робив так і не буде робити. Хотів здатись путіну, вулиця припугнула, наклали з єрмаком в штани. а зараз боїться висунутись і все падає в нірванну. Не хоче гад збирати каштани, які розсипав разом з Єрмаком.
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13.03.2021 22:49 Ответить
Сеня, милый где ты пропадал?
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13.03.2021 23:06 Ответить
Байден выступал в Верховной Раде , а Нуланд роздавала пирожки на Майдане , - Такое не забывается . Сеня , - они Никому не дадут Спать и проволынить свой строк при Власти . Украинцы и власть должно быть Одно , а не каждый по Себе. Все буде Україна.
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13.03.2021 23:26 Ответить
Мені оце шо яценюк, шо три 15 однакові єксперти))) Взагалі ннема різниці!
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13.03.2021 23:44 Ответить
"Юля, Юля!" Кричал когда - то Яйценюк, встречая свою хозяйку из тюрьмы... Печальное было зрелище. Чего хочет Сеня сейчас? Стену достроить? Денежки кончились? Что-то быстро. Хотя для кого борщ постный, а для кого жемчуг мелкий. Он будет баллотироваться в президенты. компания началась.
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14.03.2021 00:02 Ответить
Ну а что, отсиделся два годика в Майами с семейством, теперь можно возвращаться.
эЛОХторат уже ВСЕ забыл. И спонсора себе нашел - Рыжего Гудка.
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14.03.2021 02:31 Ответить
точно сказана
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14.03.2021 00:27 Ответить
Кролег сделал операцию по извлечению КУЛІ з ЛОБА.
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14.03.2021 02:28 Ответить
У Яценюка есть мозги и светлая голова , а значит и есть будущее , в отличии многих косоголовых , ватных нелюдей в нашей стране !!
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14.03.2021 04:47 Ответить
Юля, Юля-я, Юля-я-яя!!!!
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14.03.2021 06:55 Ответить
Так. Маріонетка глобалістів байден без кукловодів вже не може. Форумні глобалісти - чому ви мовчите, як риба об льод про те, що це дементивне чмо вже не пам'ятає, як називається пентагон і як звуть міністра оборони США? https://www.youtube.com/watch?v=GdNm-rvodZU Про яку продуману політику щодо України ви верзете? Кролік Сєня про це, зрозуміло, не скаже, бо дотримується етикету, чекаючи поки біоробота не замінить колишня елітна проститутка гаріс. Схоже, кукловоди байдена відчайдушно тягнуть час, намагаючись уникнути звинувачень у тім, що свідомо пропхали фальсифікаціями у крісло хвору людину, завідомо знаючи про її неповеносправність. А тим часом більшовички-глобалісти, як і їхні папєрєднікі в 1917 готуються пропхати закони, які фактично забороняють гамериканцям мати вдома серйозну зброю, залишивши їм, фактично, одні пістолі та рушниці: https://www.youtube.com/watch?v=Ev-cVVJK_Lk Починають з ужорсточення процедури перевірки покупців. Я вже писав, що перемога більшовичків в Гамериці швидко гикнеться й нам в Україні. Гадаю, всі в курсі , що у нас призупинили видачу дозволів на зброю?
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14.03.2021 06:55 Ответить
Вчора взнав що дозвільну систему у поліції розігнали.
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14.03.2021 06:57 Ответить
Щось останнім часом все частіше і частіше настирливо дратує "зойк волаючого в пустелі"© і нестерпно набридає остогидливий сморід нафталіну (невже Сєня яЙценюк зібрався ребрендінгувати у велику політику?):
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на Терезії не сила гицати - отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-тюрко-татарського походження.
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14.03.2021 09:25 Ответить
Если гавно посыпать блёстками - оно не перестаёт быть гавном.
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15.03.2021 11:01 Ответить
США вже дали зрозуміти ставлення до Коломойського і його приятелів. Яценюк вже здогадався що тут є можливість для політичного маневру.
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14.03.2021 10:53 Ответить
Вот,что значит политик со стажем,да еще с Юлиново гнезда! Неуж-то кролик спокусился на "лягушатник"?
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14.03.2021 11:32 Ответить
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