В отношениях с США нет паузы, есть отсутствие повестки дня со стороны Офиса Президента, - Яценюк. ВИДЕО
Идея создания обращения "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной", обнародованного в рамках Киевского форума по безопасности, продиктована необходимостью "заполнить определенные пробелы" стратегического партнерства.
Об этом заявил в интервью "Радіо Свобода" премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
"Мне понятна повестка дня, которую администрация президента Байдена будет предлагать Украине. Мне непонятна повестка дня, которую администрация Зеленского будет предлагать Америке", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о представленном на этой неделе совместном украинско-американском обращении "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной", Арсений Яценюк объяснил, что идея его создания продиктована необходимостью "заполнить определенные пробелы нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами": "Проблема в том, что сейчас нет четкого плана действий с точки зрения наших двусторонних отношений".
Кроме того, что сейчас отсутствуют личные контакты президентов Украины и США, самый важный вопрос - это ценностная основа отношений между странами.
Яценюк сообщил, что со стороны США обращение получило двухпартийную поддержку в Конгрессе Соединенных Штатов - и демократов, и республиканцев. Кроме того, обращение подписал сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе, поддержка дипломатов, Атлантического совета также двухпартийная.
Арсений Яценюк подчеркнул, что обращение касается трех основных тем. В частности, Украина должна продолжать реформы, начатые еще 2014 году: "Это не просто нарратив. Это очень четкая повестка дня, которая реализовывалась. И действующая украинская власть обязана ее дальше реализовывать. Почему-то этого не делают".
Второй вопрос, отметил он - это вопрос украинской национальной безопасности: "Здесь наше обращение к президенту США Байдену - поставлять Украине летальное вооружение, новейшее оборудование, чтобы украинская армия сдерживала Россию".
Третий блок касается интеграции Украины в НАТО: "Это уже не просто вопрос безопасности Украины, а это вопрос глобальной безопасности. Расширение НАТО и Европейского союза - это единственный путь к стабильному и длительному миру в Европе и мире".
В то же время Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня "не видит никакой паузы в украинском-американских отношениях": "Президент США звонит диктатору Путину, и четко отмечается, что президент США настоял на территориальной целостности и неприкосновенности границ украинского государства. Президент США ведет разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и так же заявляет, что они поддерживают Украину. Со стороны американской администрации есть очень четкое понимание, что Америка предлагает Украине и хочет услышать от Украины. Но вот со стороны украинской власти со стороны президента Зеленского и его администрации - там не пауза, там отсутствие повестки дня".
"Поэтому я считаю, что сейчас для президента Зеленского этот документ фактически основа для его двусторонних отношений и для его разговора с президентом Байденом. Это его компетенция и его ответственность - как он хочет изложить эти пункты. Более того, если у Зеленского есть лучший не просто документ, а идеи, - я только буду этому аплодировать", - сказал Арсений Яценюк.
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эЛОХторат уже ВСЕ забыл. И спонсора себе нашел - Рыжего Гудка.
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на Терезії не сила гицати - отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-тюрко-татарського походження.