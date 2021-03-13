В отношениях с США нет паузы, есть отсутствие повестки дня со стороны Офиса Президента, - Яценюк. ВИДЕО

Идея создания обращения "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной", обнародованного в рамках Киевского форума по безопасности, продиктована необходимостью "заполнить определенные пробелы" стратегического партнерства.

Об этом заявил в интервью "Радіо Свобода" премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

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"Мне понятна повестка дня, которую администрация президента Байдена будет предлагать Украине. Мне непонятна повестка дня, которую администрация Зеленского будет предлагать Америке", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о представленном на этой неделе совместном украинско-американском обращении "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной", Арсений Яценюк объяснил, что идея его создания продиктована необходимостью "заполнить определенные пробелы нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами": "Проблема в том, что сейчас нет четкого плана действий с точки зрения наших двусторонних отношений".

Кроме того, что сейчас отсутствуют личные контакты президентов Украины и США, самый важный вопрос - это ценностная основа отношений между странами.

Яценюк сообщил, что со стороны США обращение получило двухпартийную поддержку в ​​Конгрессе Соединенных Штатов - и демократов, и республиканцев. Кроме того, обращение подписал сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе, поддержка дипломатов, Атлантического совета также двухпартийная.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что обращение касается трех основных тем. В частности, Украина должна продолжать реформы, начатые еще 2014 году: "Это не просто нарратив. Это очень четкая повестка дня, которая реализовывалась. И действующая украинская власть обязана ее дальше реализовывать. Почему-то этого не делают".

Второй вопрос, отметил он - это вопрос украинской национальной безопасности: "Здесь наше обращение к президенту США Байдену - поставлять Украине летальное вооружение, новейшее оборудование, чтобы украинская армия сдерживала Россию".

Третий блок касается интеграции Украины в НАТО: "Это уже не просто вопрос безопасности Украины, а это вопрос глобальной безопасности. Расширение НАТО и Европейского союза - это единственный путь к стабильному и длительному миру в Европе и мире".

В то же время Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня "не видит никакой паузы в украинском-американских отношениях": "Президент США звонит диктатору Путину, и четко отмечается, что президент США настоял на территориальной целостности и неприкосновенности границ украинского государства. Президент США ведет разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и так же заявляет, что они поддерживают Украину. Со стороны американской администрации есть очень четкое понимание, что Америка предлагает Украине и хочет услышать от Украины. Но вот со стороны украинской власти со стороны президента Зеленского и его администрации - там не пауза, там отсутствие повестки дня".

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"Поэтому я считаю, что сейчас для президента Зеленского этот документ фактически основа для его двусторонних отношений и для его разговора с президентом Байденом. Это его компетенция и его ответственность - как он хочет изложить эти пункты. Более того, если у Зеленского есть лучший не просто документ, а идеи, - я только буду этому аплодировать", - сказал Арсений Яценюк.