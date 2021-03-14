РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10428 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
3 390 20

Наев поздравил украинских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины". ВИДЕО

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских добровольцев с их праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"Уважаемые боевые побратимы!

От имени личного состава Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и меня лично примите искренние поздравления с Днем украинского добровольца!

Вы первыми, по зову души и сердца, в тревожное и сложное для нашей страны время, сознательно встали на защиту ее независимости и территориальной целостности.

Совместно с военнослужащими Вооруженных Сил и других силовых структур Украины, ценой неимоверных усилий, крови и жизни боевых побратимов, Вам удалось остановить нашествие российского агрессора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": "Мы обязательно должны победить российских оккупантов, выйти на нашу границу. И спокойно вернуться к своей семье", - доброволец Михаил Тихий. ВИДЕО

Мы низко склоняем головы, чествуя погибших воинов. Вечная им память и слава!

Благодаря патриотизму, самоотверженности и героизму, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и является подтверждением несокрушимости духа украинского народа.

В этот памятный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Слава украинским добровольцам!
Слава Украине!
Вместе победим!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На горе Карачун почтили память украинских добровольцев. ФОТОрепортаж

Автор: 

праздник (1691) добровольцы (1166) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Наев поздравил укаринских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины" - Цензор.НЕТ 4275

...
показать весь комментарий
14.03.2021 09:51
+11
Наев поздравил укаринских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины" - Цензор.НЕТ 9586
показать весь комментарий
14.03.2021 09:49
+8
Наєв привітав українських добровольців: "Ви першими, за покликом душі і серця, стали на захист України" - Цензор.НЕТ 9794
показать весь комментарий
14.03.2021 10:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наев поздравил укаринских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины" - Цензор.НЕТ 9586
показать весь комментарий
14.03.2021 09:49 Ответить
Наев поздравил украинских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины".

Але держава їх першими і кинула. Саме добровольців і активістів першими витіснили з лав ВСУ, саме їх першими почали кидати за грати по сфальшованим справах. А тепер ЗЕбобіки хтять примазатись до слави добробатів. Слава добровольцям, ганьба запроданцям та посіпакам путіна!
показать весь комментарий
14.03.2021 09:50 Ответить
Треба називати речі своїми іменами ,,вопреки стараниям власти они первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины".
показать весь комментарий
14.03.2021 11:17 Ответить
P.S.Так як коли добровольці йшли боронити нашу Батьківщину голі та босі залишкам нашої регулярної армії влада заборонила покидати місця їх розположення.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:21 Ответить
Наев поздравил укаринских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины" - Цензор.НЕТ 4275

...
показать весь комментарий
14.03.2021 09:51 Ответить
Другого выхода из вооруженного кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19/ Еще не поздно забрать четыреждыуклониста у Коломойского и отдать на перевоспитание Наеву .
показать весь комментарий
14.03.2021 09:52 Ответить
конфликта,
показать весь комментарий
14.03.2021 09:57 Ответить
Вот просто по-человечески интересно. Мог ли офицер на побегушках при командующем Дальневосточным округом кацапии остаться без внимания КГБ-ФСБ и ГРУ генштаба кацапии?
показать весь комментарий
14.03.2021 09:55 Ответить
???
показать весь комментарий
14.03.2021 11:05 Ответить
Наев поздравил украинских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины" - Цензор.НЕТ 6380
показать весь комментарий
14.03.2021 09:55 Ответить
Добровольцы -сыны Родины в трудный час,они всегда ВПЕРЕДИ.Слава им!
показать весь комментарий
14.03.2021 10:07 Ответить
Потрібно було ще сказати, що тоді міліція і СБУ тримали перші місця серед зрадників. І саме вони здавали ворогам зброю і короткостволи і автомати, а влада відала цілий патронний завод який РФ швидко вкрала і вивезла до себе в Орду. А тепер вони ці зрадники диктують народу України, яку ГРОМАДЯНАМ треба мати зброю і тупо не бачать крота в ОПУ.
показать весь комментарий
14.03.2021 10:07 Ответить
Наєв привітав українських добровольців: "Ви першими, за покликом душі і серця, стали на захист України" - Цензор.НЕТ 9794
показать весь комментарий
14.03.2021 10:07 Ответить
Хай вас Бог береже і допомагає вам у всьому! Миру, щастя, злагоди та достатку вам і вашим Родинам!!! Колись зможемо встановити Українську владу, яка буде гідна вашої поваги і шани.
показать весь комментарий
14.03.2021 10:10 Ответить
Наєв привітав українських добровольців: "Ви першими, за покликом душі і серця, стали на захист України" - Цензор.НЕТ 9702
показать весь комментарий
14.03.2021 11:00 Ответить
москаляку на гілляку! Смерть рашизму! Смерть московській Орді!

Вічна слава Героям! Слава Україні!
показать весь комментарий
14.03.2021 11:13 Ответить
 
 