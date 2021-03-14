Наев поздравил украинских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины". ВИДЕО
Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских добровольцев с их праздником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.
"Уважаемые боевые побратимы!
От имени личного состава Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и меня лично примите искренние поздравления с Днем украинского добровольца!
Вы первыми, по зову души и сердца, в тревожное и сложное для нашей страны время, сознательно встали на защиту ее независимости и территориальной целостности.
Совместно с военнослужащими Вооруженных Сил и других силовых структур Украины, ценой неимоверных усилий, крови и жизни боевых побратимов, Вам удалось остановить нашествие российского агрессора.
Мы низко склоняем головы, чествуя погибших воинов. Вечная им память и слава!
Благодаря патриотизму, самоотверженности и героизму, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и является подтверждением несокрушимости духа украинского народа.
В этот памятный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Слава украинским добровольцам!
Слава Украине!
Вместе победим!"
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Але держава їх першими і кинула. Саме добровольців і активістів першими витіснили з лав ВСУ, саме їх першими почали кидати за грати по сфальшованим справах. А тепер ЗЕбобіки хтять примазатись до слави добробатів. Слава добровольцям, ганьба запроданцям та посіпакам путіна!
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Вічна слава Героям! Слава Україні!