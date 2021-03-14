Наев поздравил украинских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины". ВИДЕО

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских добровольцев с их праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"Уважаемые боевые побратимы!

От имени личного состава Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и меня лично примите искренние поздравления с Днем украинского добровольца!

Вы первыми, по зову души и сердца, в тревожное и сложное для нашей страны время, сознательно встали на защиту ее независимости и территориальной целостности.

Совместно с военнослужащими Вооруженных Сил и других силовых структур Украины, ценой неимоверных усилий, крови и жизни боевых побратимов, Вам удалось остановить нашествие российского агрессора.

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Мы низко склоняем головы, чествуя погибших воинов. Вечная им память и слава!

Благодаря патриотизму, самоотверженности и героизму, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и является подтверждением несокрушимости духа украинского народа.

В этот памятный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Слава украинским добровольцам!

Слава Украине!

Вместе победим!"

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