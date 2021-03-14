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Мендель под Кокосиком, судьи под бабосиком и туалет на 8 марта в подарок "за красоту" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают шутливых поросят действующим лицам громких скандалов.

Приветствуем вас, друзья, на втором выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"!

Сегодня в программе:

🟢 Самая масштабная ... Мендель, которая хочет на второй срок. Не пора ли пресс-секретарю Владимира Зеленского завести собственного пресс-секретаря, который объяснял бы ее изречения?

🔴 Стране НЕ нужен Литвин! Как человек, подписавший печально известные Харьковские соглашения и запятнанный кучей других скандалов рвется ... в ректоры КНУ, лучшего вуза страны?!

🟡 #SaveKokosik! О чем молится кот Оксаны Марченко в домашней церквушке и боится российских упырей? Эпическая молитва Кокосика - в рубрике "Космина недели".

🟢 Пещерный идиотизм. В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве по случаю Международного женского дня открыли женскую уборную. Ура, товарищи!

🟡 Шоу "Где владельцы?" от Сергея Притулы, или Как Притула с работы из-за россиян освобождался.

🤦 "Облтрешпостач" сегодня поставляет нам трешачок из Харькова, где местные собаколюбы (в хорошем смысле этого слова) анонсировали выставку собак, посвященную памяти Геннадия Кернеса! 🤦

🔥 "Фейл недели" получают делегаты съезда судей, которые на этой неделе собрались (то бишь спрятались) в "Президент-Отеле", чтобы выбрать новых членов Высшего совета правосудия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шоу "Підсвинки тижня": Героический Зе, Порошенко и вакцина, ангел Аваков и небитый Шуфрич. ВИДЕО

Какая рубрика понравилась вам больше всего, друзья? Оставляйте комментарии под этим видео, распространяйте и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" - лучшую политическую сатиру украинского ютуба!

Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу подготовлена ​​ОО "Агентство свободной информации" в рамках реализации проекту против дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказано исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: 

Марченко Оксана (109) Соколенко Наталья (50) Притула Сергей (84) Мендель Юлия (232) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+27
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 5141
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14.03.2021 12:53
+16
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 4878
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14.03.2021 13:02
+10
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 1610
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14.03.2021 14:43
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Мендель під Кокосиком ? )))
А хто такий цей Кокосик ?
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14.03.2021 12:48 Ответить
може той кокосік що під коксіком? )))
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14.03.2021 12:55 Ответить
Кіт Марченко.
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14.03.2021 13:16 Ответить
точно, братан добкина
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14.03.2021 15:13 Ответить
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 5436
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14.03.2021 15:16 Ответить
Для мене ці феменітиви - це якийсь - то треш та збочення.
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14.03.2021 12:49 Ответить
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 5141
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14.03.2021 12:53 Ответить
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14.03.2021 12:56 Ответить
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 4878
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14.03.2021 13:02 Ответить
Мендель вошка - бультерьерша тупорылая
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14.03.2021 14:46 Ответить
Яке зе - такі і секретарі .
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14.03.2021 18:31 Ответить
Достали уже с этим туалетом! Приклепались к какой-то фигне, зато НИКТО не пишет, что ДУТ- один из очень не многих (если не единственный) НЕ КОРРУМПИРОВАННЫЙ ВУЗ Украины! Универ, где со студентов не сдирают бабки за сдачу сессий/экзаменов. И это, между прочим, благодаря нынешнему ректору.

Страна который год захлёбывается в коррупции, а тут маленький островок, где этой коррупции нет! Так говорите об этом, ставьте в пример другим ВУЗам, где на сдачу экзамена установлена "такса" (вне зависимости от того, учится студент или бездельничает) - в сотню/-и зелёных. Так нет же! Будем про "туалет" который день на вентилятор набрасывать! Нет слов....
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14.03.2021 13:10 Ответить
Добавлю. Хоть здание универа и небольшое (относительно некоторых других), зато чистенькое, ухоженное, уютное, без ободранных стен. В учебных аудиториях- евроремонт, а не совковый "интерьер". Приятно заниматься. Знаю не по наслышке. Видно, что администрация старается, создаёт студентам достойные условия для обучения. Хотя уверен, бабок им выделяют не больше, чем другим! Ну взялись они наводить "ажур" в своих туалетах. Это плохо? Ну перегнули немного с "торжественным открытием к 8 Марта". Так если внимательно посмотреть видео, то можно заметить, что все присутствующие смеялись! Тем не менее, раздули из мухи слона и трубят на каждом углу который день! Ректор вам "плохой"? Хотите, чтобы без этого ректора универ превратился в очередное коррупционное гнездо? Очень подозреваю, что кто-то именно этого и добивается! Ну а вы чего раскудахтались? Хотите отдавать свои кровные на обучение своих детей- не на то, что вы платите по контракту, а на волосатую лапу каждому "педагогу"? Ну так и не скулите потом, что "всё у нас так плохо"!
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14.03.2021 14:23 Ответить
хорошая анти-само-реклама для партии ЕС.
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14.03.2021 13:18 Ответить
А каким боком тут ЕС?
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14.03.2021 14:14 Ответить
подумай и сам себе ответь.
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14.03.2021 15:33 Ответить
Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2 - Цензор.НЕТ 1610
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14.03.2021 14:43 Ответить
А чё "придумывать", если факты- на лицо?
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14.03.2021 14:50 Ответить
Какие факты, назовите
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14.03.2021 14:52 Ответить
Зачем вам факты? Вы заточены на другое.
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14.03.2021 14:58 Ответить
Значит фактов никаких.
Есть только зацикленность на Порошенко и ЕС.
Даже когда обсуждаются совсем другие темы.
Это уже такая подмеченная всеми "фишечка" зеленых - лепить в любую тему Пороха
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14.03.2021 15:03 Ответить
Діду їди вже нахер зі своїм Припорошеним на№№№
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14.03.2021 15:41 Ответить
Я же говорю: для тебя- "никаких". Предлагаешь мне метать бисер сам знаешь перед кем? На это у меня нет ни времени, ни желания. Единственный факт для тебя- заоблачный антирейтинг твоего божка, благодаря которому ему уже никогда не сесть на трон.
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14.03.2021 17:25 Ответить
"ему уже никогда не сесть на трон"
А что ж ты тогда так за него переживаешь?
Спи спокойно.
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14.03.2021 23:35 Ответить
За кого мне "переживать"? За ПОПа что ли? Шутишь? Я стебусь над ним! Умиляюсь, как он крутится ужом на сковородке, а ему никто уже не верит! Беру попкорн и получаю массу положительных эмоций! Покруче 95 квартала!
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14.03.2021 23:39 Ответить
А 95 квартал це для тебе круто ? Більше питань немає , тобі вже нічого не поясниш . Або є почуття гумору , або дивляться квартали і свати . Згоден з Чекалкіним : Порошенко єдиний поки що президент України , за якого не соромно . А тим , хто навіть на Українській мові соромиться спілкуватися , подавай або комуняку , або зека , або взагалі щось незрозуміле - без освіти , без досвіду та без мізків .
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15.03.2021 07:47 Ответить
Не, не круто. Смотрел очень редко, смеялся от души- ещё реже. Странно, что для тебя и тебе подобных этот балаган имеет какое-то сакральное значение. Ещё вопросы будут?
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15.03.2021 13:16 Ответить
А на счёт Сватов- не смотрел ВООБЩЕ. Шёл как-то по телеку в фоновом режиме. Выдержать смог не больше пяти минут. Так что- мимо кассы.
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15.03.2021 13:18 Ответить
Так , і цей буткєвічь теж обов'язково майже завжди приплутує Порошенка . Я навіть в Бутусова запитував , навіщо він тримає цього підсвинка(тут по Фрейду , наче для себе буткєвічь придумав). Особливо цікаво в ютубі є - там він з ківою хіп-хоп виплясиваєт .
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14.03.2021 18:38 Ответить
Шота ты явно не того будкевича смотришь.
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15.03.2021 13:19 Ответить
Хто Шота ? Будкєвічь чи Воронцов ?
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15.03.2021 13:42 Ответить
Не. Шура Торба.
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15.03.2021 13:48 Ответить
Торба твоя мама , кацап . І шура теж .
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15.03.2021 18:16 Ответить
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15.03.2021 18:30 Ответить
Одна фамилия говорит о многом. БУДкевич. Из Будки.
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15.03.2021 13:20 Ответить
Ленкузня Порошенко проводила капремонт Гетьмана Сагайдачного. 2 года. сумма 550 млн грн! при этом, они были генподрядчиком и фактических работ там не проводили, у них даже верфи нет) вопрос: сколько на этом заработал Порошенко при своей каденции, почему была использована фирма-прокладка при госзаказе оборонпрома и какие еще аналогичные проекты реализовал бизнесмен Порошенко?
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14.03.2021 15:15 Ответить
добавлю: конечно, это не преступление. со стороны УПК можно применять посредников... но ведь война... или как это расценивать? на чем он зарабатывал при ремонте нашего флагмана флота?
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14.03.2021 15:16 Ответить
Да неужели? А не врать так тупо? А на каком интересно предприятии в Украине остались кадры, способные провести ремонт корабля уровня хотя-бы уровня "корвет"? Какая верфь построила два украинских корвета "Луцк" и "Тернополь"?
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14.03.2021 15:35 Ответить
Хорошо сказано.
Это единственное, чем занят мозг Зюзи.
Ему так Порох мешает, прям кюшить не может
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14.03.2021 14:59 Ответить
Смешно - о подсвинках кукарекает рыжий жирный хряк.
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14.03.2021 13:55 Ответить

Кстати, да. Я, прочитав название, подумал, что это он так о себе. Самокритичненько.
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14.03.2021 20:01 Ответить
Как по мне то Мендель это вторая Анна Герман. Та тоже пела оды *своему* президенту )))
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14.03.2021 14:19 Ответить
Не. Герман-2 - это Геращенко. Не забирай её "лавры".
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14.03.2021 14:49 Ответить
Мендель слишком мелкая личность. Ее пока не с кем равнять.
Еще никакого опыта, а хамовитость и зазнайство уже налицо
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14.03.2021 14:55 Ответить
вы бы такой чупа чупс потягивали - у вас бы тоже спеси был вагон))))))
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14.03.2021 15:17 Ответить
Правильно про "патриота" Притулу. Если бы не было поднявшегося шума, то рашенские сребреники ему бы совесть не жгли. Кстати, как и деньги семьи Кучмы. Считает всех лохами.
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14.03.2021 14:41 Ответить
У этого ведущего морда,как у свиньи-это ,что для реализма?
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14.03.2021 20:40 Ответить
Мне его даже жаль. Вроде неплохо начинал парень и скатился в какой-то политмаргинес.
И рядом с ним гундося Соколенко.
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14.03.2021 23:41 Ответить
Зачем Цензор этот свинюшник пиарит?
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15.03.2021 00:24 Ответить
молодцы! мочите членкинь с какусиками... может за то, что с котом пошла в церковь кацапов оттуда выгонят... она бы еще корову с козой завела к святым мощам... ну а мундель - так это вообще... и далее по тексту... МОЛОДЦЫ! МОЧИТЕ УРОДОВ! за 30 лет эта быдлота так достала, что очень хочется, чтобы их как можно скорее смыло...
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15.03.2021 07:17 Ответить
Ніби й теми актуальні,але... Нє. Не витягуєте.
Гумористичні підсумки тижня- Чайка в "Час Ч",чи "5 колонка" з Чернегою.Можна й Вєсті.UA на 24-му.
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15.03.2021 09:11 Ответить
 
 