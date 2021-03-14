Мендель под Кокосиком, судьи под бабосиком и туалет на 8 марта в подарок "за красоту" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2. ВИДЕО
Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают шутливых поросят действующим лицам громких скандалов.
Приветствуем вас, друзья, на втором выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"!
Сегодня в программе:
🟢 Самая масштабная ... Мендель, которая хочет на второй срок. Не пора ли пресс-секретарю Владимира Зеленского завести собственного пресс-секретаря, который объяснял бы ее изречения?
🔴 Стране НЕ нужен Литвин! Как человек, подписавший печально известные Харьковские соглашения и запятнанный кучей других скандалов рвется ... в ректоры КНУ, лучшего вуза страны?!
🟡 #SaveKokosik! О чем молится кот Оксаны Марченко в домашней церквушке и боится российских упырей? Эпическая молитва Кокосика - в рубрике "Космина недели".
🟢 Пещерный идиотизм. В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве по случаю Международного женского дня открыли женскую уборную. Ура, товарищи!
🟡 Шоу "Где владельцы?" от Сергея Притулы, или Как Притула с работы из-за россиян освобождался.
🤦 "Облтрешпостач" сегодня поставляет нам трешачок из Харькова, где местные собаколюбы (в хорошем смысле этого слова) анонсировали выставку собак, посвященную памяти Геннадия Кернеса! 🤦
🔥 "Фейл недели" получают делегаты съезда судей, которые на этой неделе собрались (то бишь спрятались) в "Президент-Отеле", чтобы выбрать новых членов Высшего совета правосудия.
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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу подготовлена ОО "Агентство свободной информации" в рамках реализации проекту против дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказано исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
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А хто такий цей Кокосик ?
Страна который год захлёбывается в коррупции, а тут маленький островок, где этой коррупции нет! Так говорите об этом, ставьте в пример другим ВУЗам, где на сдачу экзамена установлена "такса" (вне зависимости от того, учится студент или бездельничает) - в сотню/-и зелёных. Так нет же! Будем про "туалет" который день на вентилятор набрасывать! Нет слов....
Есть только зацикленность на Порошенко и ЕС.
Даже когда обсуждаются совсем другие темы.
Это уже такая подмеченная всеми "фишечка" зеленых - лепить в любую тему Пороха
А что ж ты тогда так за него переживаешь?
Спи спокойно.
Это единственное, чем занят мозг Зюзи.
Ему так Порох мешает, прям кюшить не может
Кстати, да. Я, прочитав название, подумал, что это он так о себе. Самокритичненько.
Еще никакого опыта, а хамовитость и зазнайство уже налицо
И рядом с ним гундося Соколенко.
Гумористичні підсумки тижня- Чайка в "Час Ч",чи "5 колонка" з Чернегою.Можна й Вєсті.UA на 24-му.