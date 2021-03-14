Мендель под Кокосиком, судьи под бабосиком и туалет на 8 марта в подарок "за красоту" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают шутливых поросят действующим лицам громких скандалов.

Приветствуем вас, друзья, на втором выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"!

Сегодня в программе:

🟢 Самая масштабная ... Мендель, которая хочет на второй срок. Не пора ли пресс-секретарю Владимира Зеленского завести собственного пресс-секретаря, который объяснял бы ее изречения?

🔴 Стране НЕ нужен Литвин! Как человек, подписавший печально известные Харьковские соглашения и запятнанный кучей других скандалов рвется ... в ректоры КНУ, лучшего вуза страны?!

🟡 #SaveKokosik! О чем молится кот Оксаны Марченко в домашней церквушке и боится российских упырей? Эпическая молитва Кокосика - в рубрике "Космина недели".

🟢 Пещерный идиотизм. В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве по случаю Международного женского дня открыли женскую уборную. Ура, товарищи!

🟡 Шоу "Где владельцы?" от Сергея Притулы, или Как Притула с работы из-за россиян освобождался.

🤦 "Облтрешпостач" сегодня поставляет нам трешачок из Харькова, где местные собаколюбы (в хорошем смысле этого слова) анонсировали выставку собак, посвященную памяти Геннадия Кернеса! 🤦

🔥 "Фейл недели" получают делегаты съезда судей, которые на этой неделе собрались (то бишь спрятались) в "Президент-Отеле", чтобы выбрать новых членов Высшего совета правосудия.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу подготовлена ​​ОО "Агентство свободной информации" в рамках реализации проекту против дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказано исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.