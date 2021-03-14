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"Чтобы на оккупированных территориях не боялись говорить о своем праве на свободу", - в сторону Донецка запустили красно-черный флаг. ВИДЕО

Ко Дню украинского добровольца в окрестности оккупированной Марьинки на воздушных шарах подняли в небо красно-черный флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Акцию организовали участники проекта "Третья сила" с участием бывших политзаключенных, военных и волонтеров. По данным GPS-трекера, прикрепленного к флагу, он пролетел более 80 км и приземлился в оккупированной Макеевке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецьк (6322) флаг (934) добровольцы (1167)


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Топ комментарии
+12
"Щоб на окупованих територіях не боялися говорити про своє право на свободу", - в бік Донецька запустили червоно-чорний прапор - Цензор.НЕТ 8583
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14.03.2021 22:25
+8
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%83-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%94-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%B7-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Ходить москаль по лісу з кошиком - збирає гриби. Ззаду з автоматом напоготів підходить бандерівець:- Ти що тут робиш?- Гриби збираю...Бандерівець, зводячи затвор:- А ти їх тут садив?
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14.03.2021 21:59
+7
"Чтобы на оккупированных территориях не боялись говорить о своем праве на свободу", - в сторону Донецка запустили красно-черный флаг - Цензор.НЕТ 2413
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14.03.2021 22:03
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https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%83-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%94-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%B7-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Ходить москаль по лісу з кошиком - збирає гриби. Ззаду з автоматом напоготів підходить бандерівець:- Ти що тут робиш?- Гриби збираю...Бандерівець, зводячи затвор:- А ти їх тут садив?
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14.03.2021 21:59 Ответить
"Чтобы на оккупированных территориях не боялись говорить о своем праве на свободу", - в сторону Донецка запустили красно-черный флаг - Цензор.НЕТ 2413
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14.03.2021 22:03 Ответить
Небезпечна ідея.
В когось можуть пердаки рванути о-го-го...
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14.03.2021 22:06 Ответить
Чорно-червоний? На Донбас? Ще б на Крим таке запустили - органічних добрив походженням з організму людини здобрили би всю територію!
Якщо жовто-блакитний у світі ще якось змушені були прийняти, то чорно-червоний навіть найближчі сусіди бояться. Мабуть треба лишити жовто-блакитний державним, а чорно-червоний зробити прапором збройних сил.
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14.03.2021 22:06 Ответить
"Щоб на окупованих територіях не боялися говорити про своє право на свободу", - в бік Донецька запустили червоно-чорний прапор - Цензор.НЕТ 4010
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14.03.2021 22:10 Ответить
Треба частіше запускати. А Крим ніяк не можна забувати!
Нехай готуються.
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14.03.2021 22:20 Ответить
"Щоб на окупованих територіях не боялися говорити про своє право на свободу", - в бік Донецька запустили червоно-чорний прапор - Цензор.НЕТ 8583
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14.03.2021 22:25 Ответить
Старый анекдот. Идет человек по лесу, навстречу - бабка с ружьем, и дуло на него наставляет.
- Что, внучек, надругаться хочешь?
=Что ты, бабушка, даже не думал
- А ведь придется
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14.03.2021 23:05 Ответить
Эта бабуля и есть олицетворение руцкого патриота.
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14.03.2021 23:45 Ответить
Невзоров мужик и заслуживает уважения , он всегда в конце своей передачи говорит Слава Украине, Жыве Беларусь, привет Хабаровск
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15.03.2021 00:43 Ответить
Тамжінашіх людєй кондрашка хватить. Правосєкі підуть в наступ!
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14.03.2021 22:26 Ответить
В нас теж вкрали право на свободу.
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14.03.2021 22:53 Ответить
ПОХОЖЕ КТО-ТО ТРУСИ ЗАПУСТИЛ.
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14.03.2021 22:55 Ответить
Наше вам, с бантиком!
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14.03.2021 23:26 Ответить
В конце видео чувак чуть не унесло вместе с флагом
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14.03.2021 23:49 Ответить
Ну вы, блин, даете! Они же там от такого флага обосрутся на хрен и будут орать "Правый сектор атакуэ! Путен введи!" В руцкий мир лучше запускать шарики с бутылками шмурдяка - вот такой посыл они поймут.
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15.03.2021 01:09 Ответить
А может быть эти долбо@бы или их личинки взяли бы в руки кельмы или шпатели и пару ям заделали?. Я х@уею с страны пстриотично настроенных жопоруков
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15.03.2021 02:33 Ответить
У великого народа лугандонии реакция на красно черный флаг, как у вампира на святую воду.
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15.03.2021 07:12 Ответить
Флаг УПА запустили на Донецк? Идиоты. И потом хотят чтоб они в Украину вернулись? Это уже не патриотизм а дибилизм.
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15.03.2021 08:47 Ответить
Кто вам сказал что марьинка оккупирована, я здеэсь живу и оккупантов здесь нет с 2014 года
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15.03.2021 09:55 Ответить
 
 