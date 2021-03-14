"Чтобы на оккупированных территориях не боялись говорить о своем праве на свободу", - в сторону Донецка запустили красно-черный флаг. ВИДЕО
Ко Дню украинского добровольца в окрестности оккупированной Марьинки на воздушных шарах подняли в небо красно-черный флаг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Акцию организовали участники проекта "Третья сила" с участием бывших политзаключенных, военных и волонтеров. По данным GPS-трекера, прикрепленного к флагу, он пролетел более 80 км и приземлился в оккупированной Макеевке.
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+12 Прощай немытая раССея
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+7 бостууга
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В когось можуть пердаки рванути о-го-го...
Якщо жовто-блакитний у світі ще якось змушені були прийняти, то чорно-червоний навіть найближчі сусіди бояться. Мабуть треба лишити жовто-блакитний державним, а чорно-червоний зробити прапором збройних сил.
Нехай готуються.
- Что, внучек, надругаться хочешь?
=Что ты, бабушка, даже не думал
- А ведь придется