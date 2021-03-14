"Чтобы на оккупированных территориях не боялись говорить о своем праве на свободу", - в сторону Донецка запустили красно-черный флаг. ВИДЕО

Ко Дню украинского добровольца в окрестности оккупированной Марьинки на воздушных шарах подняли в небо красно-черный флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Акцию организовали участники проекта "Третья сила" с участием бывших политзаключенных, военных и волонтеров. По данным GPS-трекера, прикрепленного к флагу, он пролетел более 80 км и приземлился в оккупированной Макеевке.

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