"Хотите в ДНР, не хотите. Ребята, кто вас спрашивать будет? Снесем город и заново отстроим", - донецкий террорист Катаев угрожает "русским миром" жителям Славянска. ВИДЕО
Донецкий террорист Вячеслав Катаев заявил о готовности снести свой родной город Славянск, если его земляки не захотят возвращаться в "ДНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент интервью с угрозами Катаева опубликовал украинский журналист Денис Казанский в своем видеоблоге.
"Люди боятся, чтобы мы пришли. Говорят, что если вы придете это явно будет стрельба, а мы уже вроде как мирно живем и не хотим этого. Короче, они не хотят повторения 2014 года. А я говорю: "Ребята, ну, а кто вас спрашивать будет на самом деле? Хотите не хотите?"... Многие здесь - тисячи людей, хотят домой вернуться, и они не будут у вас спрашивать хотите вы или нет. Раз у вас такое настроение, то тогда нам придется снести, а потом отстроить назад этот Славянск", - рассказал он о настроениях своих земляков и своих планах построения "русского мира" в Славянске.
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А что так... !? В дыре не так сладко как ***** обещало !? )))
Потому что у нас война с РФ, а не "гражданская война".
А вот что то могут построить взамен сломанного, тут тоже сомнений нет, как показали Абхазия, Осетия, Приднестровье и новоотсоссия. 100% не смогут!
как снегв виде снега на голову беспечных Лондончан
А хто в тебе бика - сєпара питати буде, пов яжуть і сядеш на зону в Україні