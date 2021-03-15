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"Хотите в ДНР, не хотите. Ребята, кто вас спрашивать будет? Снесем город и заново отстроим", - донецкий террорист Катаев угрожает "русским миром" жителям Славянска. ВИДЕО

Донецкий террорист Вячеслав Катаев заявил о готовности снести свой родной город Славянск, если его земляки не захотят возвращаться в "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент интервью с угрозами Катаева опубликовал украинский журналист Денис Казанский в своем видеоблоге.

"Люди боятся, чтобы мы пришли. Говорят, что если вы придете это явно будет стрельба, а мы уже вроде как мирно живем и не хотим этого. Короче, они не хотят повторения 2014 года. А я говорю: "Ребята, ну, а кто вас спрашивать будет на самом деле? Хотите не хотите?"... Многие здесь - тисячи людей, хотят домой вернуться, и они не будут у вас спрашивать хотите вы или нет. Раз у вас такое настроение, то тогда нам придется снести, а потом отстроить назад этот Славянск", - рассказал он о настроениях своих земляков и своих планах построения "русского мира" в Славянске.

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Автор: 

коллаборационизм (870) Славянск (2572)


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Топ комментарии
+72
Давно чувак наверное на бутылку не приседал
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15.03.2021 09:58
+60
"Хотите в ДНР, не хотите. Ребята, кто вас спрашивать будет? Снесем город и заново отстроим", - донецкий террорист Катаев угрожает "русским миром" жителям Славянска - Цензор.НЕТ 1782
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15.03.2021 10:06
+49
Отстроят они... Со способностью снести - да, верю в такое. А вот в способность отстроить - не верю. Рукожопы-с...
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15.03.2021 09:59
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треба було б ць0го терориста катаєва разом з захарченком і моторилію з гіві на "Київ" послати....
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15.03.2021 11:35 Ответить
"Многие здесь (в дыре) хотят вернуться назад" - то есть на свободные подконтрольные Украине земли...
А что так... !? В дыре не так сладко как ***** обещало !? )))
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15.03.2021 11:39 Ответить
их никто не спрашивал. как и сейчас не собирается, как видишь.


Потому что у нас война с РФ, а не "гражданская война".
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15.03.2021 12:33 Ответить
Ну это ясно... я просто "поймал за слово..."
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15.03.2021 12:37 Ответить
все, что надо знать тем, кто хочет во всякие НР.
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15.03.2021 11:49 Ответить
ой, кто там хочет.. больше верь пропагандонам из 60 минут.
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15.03.2021 12:34 Ответить
Дамбас. Даже смотреть и слушать не буду - брезгливо.
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15.03.2021 11:52 Ответить
Согласен, но нужно для тех, кто хочет с такими интегрироваться и искать взаимопонимания на каких-то "платформах примирения".
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15.03.2021 12:48 Ответить
Вот их я и называю словом "дамбас". И брезгую.
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15.03.2021 14:06 Ответить
Можно и "даунбасом".
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15.03.2021 19:17 Ответить
Брезгливость может перерасти в рвотный рефлекс, совсем будет мазохизм...
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15.03.2021 19:32 Ответить
очередной дешёвый сепарский бред ни о чём
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15.03.2021 11:53 Ответить
почему же ни о чем. очень яркое доказательство, что местных там ни о чем не спрашивают. Что у нас война с Россией, а не "гражданский конфликт".
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15.03.2021 12:35 Ответить
Да куда могут прийти подонки вроде этого катаева,кроме как в сортир чтобы проблеваться с перепоя? Смех один.
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15.03.2021 11:53 Ответить
Что то сломать рашисты умеют, тут сомнений ни у кого нет.
А вот что то могут построить взамен сломанного, тут тоже сомнений нет, как показали Абхазия, Осетия, Приднестровье и новоотсоссия. 100% не смогут!
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15.03.2021 12:15 Ответить
Абхазию уже отстроили?
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15.03.2021 12:17 Ответить
Кота помойного поймать и усыпить .... бешенство у него ,покусать может ...
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15.03.2021 12:18 Ответить
вот он конкретно предал своих земляков, ****, пусть его землякам это будет видно
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15.03.2021 12:29 Ответить
ХОТЯТ ЛІ РУССКІЄ ВОЙНИ? СПРОСІТЄ ВИ У ТІШИНИ. І ВДРУГ ОТВЄТІЛА ОНА ГДЄ РУССКІЙ - ТАМ ВСЄГДА ВОЙНА!
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15.03.2021 12:37 Ответить
Обмельчали впопучленцы, Лондон на какой-то Славянск променяли. Раньше Захар (земля ему стекловатой) до Лондона грозился дойти.
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15.03.2021 12:43 Ответить
Учитывая круговорот воды в природе, может уже и дошел. В виде отдельных молекул. Выпал как снег в виде снега на голову беспечных Лондончан
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15.03.2021 12:50 Ответить
Более вероятно, - с грунтовыми водами - в Ростов.
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15.03.2021 19:14 Ответить
C "заново отстроим" у этих клоунов как то не очень выходит.
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15.03.2021 13:23 Ответить
Вдумайтесь в останню фразу того даунецкого дебіла." Они отстроят город НАЗАД".Як це скрепно-все робити до дупи.
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15.03.2021 14:41 Ответить
Лондон и Киев уже заменили на Славянск, а разбомбят как всегда Воронеж...
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15.03.2021 14:39 Ответить
кретин конченый
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15.03.2021 14:49 Ответить
Уже один освободитель был - обещал Киев к дыре присоединить. Неудачно в кафе зашел. Следующий.
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15.03.2021 15:00 Ответить
он такой герой! пусть приходит, один, прямо сейчас, с большим отбойным молотком, сносить, прямо в Славянск! думаю, он оттуда живым не вернется, херой боярышника))
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15.03.2021 15:17 Ответить
бред алкаша - наркомана. Но одно - на лугандоне подктонтрольном очень мало людей проукраинских и это факт.
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15.03.2021 16:00 Ответить
А пупок не развяжется, морда бандитская?
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15.03.2021 16:40 Ответить
Донецкий террорист Вячеслав Катаев заявил о готовности снести свой родной город Славянск, если его земляки не захотят возвращаться в "ДНР". Источник: https://censor.net/ru/v3253291

А хто в тебе бика - сєпара питати буде, пов яжуть і сядеш на зону в Україні
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15.03.2021 16:44 Ответить
кацапо-фашистов и ватников и ватников выжигать под корень.только так
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15.03.2021 19:04 Ответить
Каждый сепар много пздт пока живой.
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15.03.2021 20:00 Ответить
Катаева и других желающих надо безусловно принимать обратно, но только в виде удобрения для восстановления плодородности грунта.
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15.03.2021 22:24 Ответить
Не, первым делом надо Артемовск захватить с его соляными шахтами. Тогда не придется доедать последний *** без соли.
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16.03.2021 08:55 Ответить
видел на ютубе фильм о каком то городке во Франции, дома по 300-400 лет, а почему. А потому, что вовремя безпощадно рубили головы своим "революционерам" чтобы не трогали частную собственность.
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18.03.2021 10:39 Ответить
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