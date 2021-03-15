РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4425 посетителей онлайн
Новости Видео
10 456 63

Отказаться от готового софта по стандартам НАТО, заказать проект с ноля подрядчику без опыта и через 4 года понять, что сделали не то, - BIHUS.info расскажет об армейском "распиле" на ₴600 млн. ВИДЕО

Журналистский проект BIHUS.info анонсировал раскрытие схемы, которая использовалась чиновниками Минобороны для "распила" 600 миллионов гривен бюджетных денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, анонс расследования опубликован на странице проекта в соцсети.

"Армійський розпил на 600 мільйонів. Як залишити Збройні сили без супер-важливої системи управління військом? Крок 1. Відкинути готову систему за стандартами НАТО від волонтерів і військових айтішників. Крок 2. Замовити проект з нуля в компанії без досвіду таких розробок. Крок 3. Чотири роки ігнорувати, що роблять взагалі не те, що треба. Крок 4. Заплатити за цю профанацію 600 мільйонів. Крок 5. Відмовитися від того, що зробили, бо - сюрприз? - зробили не те. А армія хай і далі воює, як у кам'яному віці, без найважливішого для неї софту. Історія масштабного попилу - вже о 19.30 в сюжеті Lesya Ivanova. Підписуйтесь, щоб не пропустити: http://bit.ly/2T4l77P", - говорится в анонсе от команды проекта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Герой Украины Собко о переходе ВСУ на стандарты НАТО: У нас это все пока носит декларативный характер. ВИДЕО

Автор: 

армия (8496) деньги (932) коррупция (8560) Минобороны (9329) Бигус (191)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
АРМІЯ, МОВА, ВІРА!!
показать весь комментарий
15.03.2021 10:54
+11
с арифметикой совсем слабо? Отминусуй 4 года
показать весь комментарий
15.03.2021 11:01
+10
Соєвий барига підсунув цукерку українському війську , гнилу , протухлу. і до сих пір не на нарах.
показать весь комментарий
15.03.2021 11:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АРМІЯ, МОВА, ВІРА!!
показать весь комментарий
15.03.2021 10:54 Ответить
Главное чтобы теперешняя зе-власть всех виновных посадила! Ведь это же они могут сделать, или нет? ))
показать весь комментарий
15.03.2021 11:19 Ответить
Їм ще руки не повідрубували!
показать весь комментарий
15.03.2021 11:28 Ответить
Читайте низче..))
показать весь комментарий
15.03.2021 11:29 Ответить
Нє, не зроблять...))
Імхо...
показать весь комментарий
15.03.2021 11:40 Ответить
Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн - Цензор.НЕТ 2136.
показать весь комментарий
15.03.2021 11:59 Ответить
По ваших методичках це вже який раз покидає? Десятий, сотий?
Скоро твої роботодавці будуть "пакідать".
показать весь комментарий
15.03.2021 13:30 Ответить
.Шо значить - по ваших .? Кого це ти мав на увазі ? Ти що , мене до зебілів приклеїв ..? Мені ж методички Порох особисто пише , всьому Цензору це відомо . .
показать весь комментарий
15.03.2021 16:47 Ответить
Сарказм..🤣🤣
😜🤑
показать весь комментарий
15.03.2021 11:28 Ответить
Чого спамим, загорівся порох в дупках?
Гражданских отсечь??
))
показать весь комментарий
15.03.2021 11:32 Ответить
жуй шаверму від відосикі
показать весь комментарий
15.03.2021 11:41 Ответить
смердючий бігуш знову ловить чорних підсвинків в чорній кімнаті де їх нема .......

свинарчуків було мало ?
га, мудрий наріде....
показать весь комментарий
15.03.2021 15:37 Ответить
все, что идет от бигуса теперь нужно проверять-перепроверять, т.к. он соврет---не дорого возьмет! Уже проходили его брехливые "сенсации"!
показать весь комментарий
16.03.2021 00:22 Ответить
он уже давно в тюремной робе должен быть!
показать весь комментарий
15.03.2021 11:03 Ответить
Соєвий барига підсунув цукерку українському війську , гнилу , протухлу. і до сих пір не на нарах.
показать весь комментарий
15.03.2021 11:08 Ответить
А Ігор Гладун до сих пір не в спамі? Непорядок
показать весь комментарий
15.03.2021 12:21 Ответить
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ.
показать весь комментарий
15.03.2021 15:12 Ответить
Згоден- генераліссімус у вас, як з сої цукерка!
показать весь комментарий
15.03.2021 11:29 Ответить
Що там у нас за мародерство і держзраду? Підозра,шахер-махер і ...гуляй вася.
показать весь комментарий
15.03.2021 10:55 Ответить
то ж все попередники зробили...)))
показать весь комментарий
15.03.2021 10:55 Ответить
с арифметикой совсем слабо? Отминусуй 4 года
показать весь комментарий
15.03.2021 11:01 Ответить
отминусуй и получится 2017 - сивочолий рулил
показать весь комментарий
15.03.2021 11:17 Ответить
И в чем проблема?
Если все так очевидно-рвать всех виновных в клочья.
Но что-то, кроме картин, Пороху зеленая плесень предъявить ничего не может
показать весь комментарий
15.03.2021 11:23 Ответить
Там 10-ти річний досвід. За цей час 3-4 попередні крим.справи були розвалені в суді вщент і без наслідків.
показать весь комментарий
15.03.2021 10:56 Ответить
Бігус-іфо? А що, прозріння чи бабл від інших?
показать весь комментарий
15.03.2021 11:01 Ответить
на донатах уже жопы поотращивали!
показать весь комментарий
15.03.2021 11:06 Ответить
#акакаяразница кто платит? У него куча родни ватников и работников ФСБ, и ничего не жмёт!
показать весь комментарий
15.03.2021 11:19 Ответить
Такое не только в МО.
Фактически во всех сферах отказываются от готовых решений в пользу пресловутых «украинских креативов».
А по сути распил и схемы ...
показать весь комментарий
15.03.2021 11:06 Ответить
Читайте внимательно статью. Отказались от одного "украинского креатива" в пользу другого "украинского креатива".
показать весь комментарий
15.03.2021 11:36 Ответить
Почему Бутусов молчит ? Ведь вопросы армии его любимая тема ?
показать весь комментарий
15.03.2021 11:25 Ответить
Тому що Бутусов живе в реальному часі , і займається НИНІШНІМИ проблемами армії . А Бігусь заточений виключно на пошуки зради , за часів Пороха . Той бардацюра , що процвітає в армії нині , його абсолютно не хвилює .

В загальному , за що йому платять , про те він і співає . . Думаю , скоро почуєм щось і про Зе , адже невдоволення ним в кремлі , росте все більше .
показать весь комментарий
15.03.2021 11:54 Ответить
Старається бідолашний Бугусьонок киданути якусь інфу на попередників, бо у Зелі і Єрмака зашквар. А вийде як із Свинарчуками? Для мене Бігус - помийка. Вони забруднили свою репутацію "свинарчуками" і навіть не вибачилися.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:54 Ответить
здесь явный след Саакашвилли
показать весь комментарий
15.03.2021 11:30 Ответить
Та подождите истеричить. Там на подрядах такой гадюшник и подковёрные разборки, что я бы на "скандалы, интриги, расследования" от Бигуса смотрел аккуратно. Он уже лажал неоднократно.

Смотрите внимательно. "Відкинути готову систему за стандартами НАТО від волонтерів і військових айтішників" - это значит была своя контора, которая хотела на этом погреть руки. Что у неё была за поделка - никому не известно (только со слов этого говножурналиста, что там "соответствие стандартам НАТО"). Далее "Замовити проект з нуля в компанії без досвіду таких розробок" - типа у "волонтерів і військових айтішників" сильно много опыта в разработках? Конечно же нет.
Но тут похоже, что либо Бигусу приехал заказ кого-то замочить, либо просто про него начали забывать и он решил накинуть говнеца на вентилятор.
показать весь комментарий
15.03.2021 11:34 Ответить
А чо два комментарі Мої просто зникли>?
показать весь комментарий
15.03.2021 11:36 Ответить
перед написанням кожного коментаря, зебіл13 не з'їв шаверми і не подивився відосик, тобто не пройшов верифікацію на відданість шмарклявому, тому зникли, а може ти їх і не писав.
показать весь комментарий
15.03.2021 11:46 Ответить
Чия б корова верещала..
показать весь комментарий
15.03.2021 11:53 Ответить
покури айкос
показать весь комментарий
15.03.2021 12:48 Ответить
Предвыборная кампания зечма на низком старте, бигуса вытянули с нафталина - нужно как-то Пороха топить, а то его рейтинг муляет глаза зебанде.🙂
показать весь комментарий
15.03.2021 11:43 Ответить
Порох давно уже политический импотент. За 5 лет правления ни одной реформы а на последок похвалился что гордится сделанной судейской реформой ))
показать весь комментарий
15.03.2021 11:48 Ответить
.Як ви зебіли , достали вже своєю - халвою . !
показать весь комментарий
15.03.2021 11:57 Ответить
Крадій..
Вкрав 5 років "життя по новому""..в свою кишеню))..
Цей, нинішний, нічим не відрізняється..))
показать весь комментарий
15.03.2021 11:58 Ответить
Так это зечмо так бесится оттого, что Порох политический импотент? Ну надо же!😛😛😛
А почему бы ему не порадоваться и успокоиться? Как думаешь? Есть у тебя хоть половинка засохшей извилины?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:14 Ответить
ВНИМАНИЕ!
Свеженький Бигус-высер!
Яценюк украл у Гросмана бриллиант кох-и-нур!
Порошенко своим самолётом вывез Януковича на Мальдивы!
Громче включайте ваши телевизоры сегодняшним вечером!
показать весь комментарий
15.03.2021 12:00 Ответить
600 лямов))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) у Илона Маска на старте было меньше, ***** идиоты.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:06 Ответить
не завидуйте, нищеброды. люди смогли, сделали и это кстати не последняя покупка за ваш счёт. таких лохов в мире как вы ещё поискать нужно... а потом удивляетесь почему City Express не такой как в Польше.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:36 Ответить
Дивно що саме сьогодні анонс, здається сьогодні має бути розслідування белінкету якщо не помиляюсь, і було би розумним це розслідування випустити в інший день, але ні.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:53 Ответить
Удивительно? Да нет - все логично. Создание информационного шума и спама , который забьет очередной эпичный обсерон найвеличнейшего. Вот и вытянули проститутку бигуса со скамейки запасных
показать весь комментарий
15.03.2021 14:45 Ответить
Идти легким путем не наш выбор. Ведь на готовом софте бюджет не попилишь.
Я человек не кровожадный, но иногда так хочется что бы парочку ублюдков поставили к стенке и показали это на всю страну.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:28 Ответить
Це той бігус, що з Свинарчуками носився як зі смертельною зрадою а коли при зеленій ********** почалась реальна зрада, почав рити "сенсації" про попередників?
Ясна, панятна... Ватний відстій.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:33 Ответить
Надо наших айтишников подключать.Пусть работают, а не без дела сидят.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:48 Ответить
Наші ІТ-шники зайняті супроводження москальскої 1с. Та переводом з москальскої 1с на москальский bas.
показать весь комментарий
15.03.2021 14:47 Ответить
Очередное бигус говнорасследование)) Он еще за прошлое говноедство не отмылся про "дикие кражи в МО", которое закончилось пшиком, теперь старую проститутку в очках ангажировали накормить очередной порцией говна семидесятитрехпроцентное стадо)) Забавно. Буду наблюдать))
показать весь комментарий
15.03.2021 14:43 Ответить
Старих проституток призначив Порошенко і диверсія почалася за влади Порошенко.
показать весь комментарий
15.03.2021 15:40 Ответить
Смени ник. Ты не Конь. Ты осел))) Текст читай на который отвечаешь. а то шпаришь по методичке бездумно и выглядишь идиотом))
показать весь комментарий
15.03.2021 16:20 Ответить
Це, не розпил грошей, а диверсія. Таким чином ворожі агенти загальмували більш ніж на чотири роки розвиток армії.
показать весь комментарий
15.03.2021 15:39 Ответить
Сім років під керівництвом зрадників та казнокрадів чинити опір ворогу це, як битися в облозі.
показать весь комментарий
15.03.2021 15:43 Ответить
Бигусговно, сделало выброс "говонтела", под названием - "Звоню, не знаю кому и зачем-почему".
Начинаем, с простого: implementation (выполнение, осуществление).
Чего?
Так, какой стандарт, хотят применять? Что там implementation?

Подачи патронов? Написания документов? Приготовления каши? Совершения рейда?
Бигусговно, просто ляпнуло кизяк, не понимая сущности.
Это, уже видели и знаем)))
Как там бигусдерьмо, с войне на крови?
показать весь комментарий
15.03.2021 16:30 Ответить
сивачолий армію рехвормував, це все зє заднім числом диверсію влаштував проти сьомава.
показать весь комментарий
15.03.2021 19:31 Ответить
https://www.facebook.com/gis.arta/posts/2667526183487426
показать весь комментарий
15.03.2021 21:26 Ответить
а потом говорят что денег ни на что нет, так получается деньги есть?
показать весь комментарий
18.03.2021 16:54 Ответить
 
 