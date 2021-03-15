Отказаться от готового софта по стандартам НАТО, заказать проект с ноля подрядчику без опыта и через 4 года понять, что сделали не то, - BIHUS.info расскажет об армейском "распиле" на ₴600 млн. ВИДЕО

Журналистский проект BIHUS.info анонсировал раскрытие схемы, которая использовалась чиновниками Минобороны для "распила" 600 миллионов гривен бюджетных денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, анонс расследования опубликован на странице проекта в соцсети.

"Армійський розпил на 600 мільйонів. Як залишити Збройні сили без супер-важливої системи управління військом? Крок 1. Відкинути готову систему за стандартами НАТО від волонтерів і військових айтішників. Крок 2. Замовити проект з нуля в компанії без досвіду таких розробок. Крок 3. Чотири роки ігнорувати, що роблять взагалі не те, що треба. Крок 4. Заплатити за цю профанацію 600 мільйонів. Крок 5. Відмовитися від того, що зробили, бо - сюрприз? - зробили не те. А армія хай і далі воює, як у кам'яному віці, без найважливішого для неї софту. Історія масштабного попилу - вже о 19.30 в сюжеті Lesya Ivanova. Підписуйтесь, щоб не пропустити: http://bit.ly/2T4l77P", - говорится в анонсе от команды проекта.

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