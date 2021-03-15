"Карандаш поймал ловко. Видно, что президент в прекрасной спортивной форме", - кремлевский пропагандист Соловьев восхищается сюжетом о Путине. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Соловьев восхищенно отозвался о сюжете, в котором Путин ловит покатившийся по столу карандаш.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "трюк" с карандашом Путин продемонстрировал во время совещания с членами правительства РФ, чем вызвал восхищение автора сюжета пропагандиста канала "Россия" Павла Зарубина.

"Ну, карандаш поймал ловко. Так что, надо отметить, реакция прекрасная. Видно, что президент в отличной спортивной форме. И боевые искусства никуда не уходят", - поддержал коллегу-пропагандиста Соловьев.

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