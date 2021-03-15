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"Карандаш поймал ловко. Видно, что президент в прекрасной спортивной форме", - кремлевский пропагандист Соловьев восхищается сюжетом о Путине. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Соловьев восхищенно отозвался о сюжете, в котором Путин ловит покатившийся по столу карандаш.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "трюк" с карандашом Путин продемонстрировал во время совещания с членами правительства РФ, чем вызвал восхищение автора сюжета пропагандиста канала "Россия" Павла Зарубина. 

"Ну, карандаш поймал ловко. Так что, надо отметить, реакция прекрасная. Видно, что президент в отличной спортивной форме. И боевые искусства никуда не уходят", - поддержал коллегу-пропагандиста Соловьев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3675) путин владимир (31267) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+51
"Карандаш поймал ловко. Видно, что президент в прекрасной спортивной форме", - кремлевский пропагандист Соловьев восхищается сюжетом о Путине - Цензор.НЕТ 4100
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15.03.2021 12:36
+34
Эпически лизнул .
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15.03.2021 12:34
+29
"Карандаш поймал ловко. Видно, что президент в прекрасной спортивной форме", - кремлевский пропагандист Соловьев восхищается сюжетом о Путине - Цензор.НЕТ 2304
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15.03.2021 12:37
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Эпически лизнул .
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15.03.2021 12:34 Ответить
О солнцеликой ловле блох.
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15.03.2021 12:48 Ответить
на кадыркиной бутылке ***** тоже сидит смирно )
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15.03.2021 12:35 Ответить
"Олівця спіймав спритно. Видно, що президент у чудовій спортивній формі", - кремлівський пропагандист Соловйов захоплюється сюжетом про Путіна - Цензор.НЕТ 2503
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15.03.2021 12:45 Ответить
А пулю в лоб о так же поймает?
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15.03.2021 12:36 Ответить
Год ты сдох,с@ка кремлевская!!!С@ох самой паскудной смертью!!!
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15.03.2021 12:36 Ответить
прикольно посмотреть как он пулю поймает!
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15.03.2021 12:36 Ответить
"Карандаш поймал ловко. Видно, что президент в прекрасной спортивной форме", - кремлевский пропагандист Соловьев восхищается сюжетом о Путине - Цензор.НЕТ 4100
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15.03.2021 12:36 Ответить
"Карандаш поймал ловко. Видно, что президент в прекрасной спортивной форме", - кремлевский пропагандист Соловьев восхищается сюжетом о Путине - Цензор.НЕТ 2304
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15.03.2021 12:37 Ответить
"То , что президент всё чаще забывает назначение предметов вы могли сами видеть многократно: во время эфиров он трогает и крутит в руках разные предметы: ручки, папки, тетради, статуэтки, как будто не может понять, для чего они предназначены и что с ними делать. В быту эти проявления у него встречаются чем дальше, тем больше. Временами он впадает в ступор и может находиться в таком состоянии около часа. В последнее время жаловался на судороги в левой ноге. Восьмого марта он напугал близких внезапной бессвязной и нервной речью на протяжении примерно 15 минут, после он утверждал, что не помнит этого. На днях у него большое обследование. В свете этих событий затягивать с транзитом становится рискованно. И вопрос не в том, насколько долго смогут противостоять онкологии. Скоро у руля ядерной державы окажется невменяемый полутруп."
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15.03.2021 12:37 Ответить
Да ладно. Кучме тоже предсказывали быстрый уход в лучший мир из-за прогрессирующей онкологии, а он еще до сих пор здесь.
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15.03.2021 12:56 Ответить
Одно дело, когда сам, а другое, когда лечат... Кто из кацапских диктаторов копытился по природным причинам?
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15.03.2021 12:58 Ответить
Однозначно Брежнев и Черненко. Правда, их с трудом можно назвать диктаторами. Хрущева и Горбачева не называю, так как на момент смерти (у Горбачева - в будущем) они уже не были у власти.
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15.03.2021 13:00 Ответить
Брежнев не то, чтоб диктатор. Его как раз поставили вместо Хрущева, который хотел быть диктатором, а политбюро не хотело. А Черненко уже на ладан дышал, когда его выдвинули, так что его смерть тоже заранее прогнозировалась в этом процессе.
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15.03.2021 14:00 Ответить
З Черненко там мутновато все. 74 роки не такий вже і вік, он Кравчук у свої 87 має відносно непогану фізичну форму порівняно з Черненко. Було відео, як виглядав Черненко незадовго до того, як відвідав копченої риби, якою його пригостили. Доволі бойовий був. Просто отруїли його до того, як поставити генсеком.
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15.03.2021 14:24 Ответить
премия года "Золотой анулингвист"
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15.03.2021 12:37 Ответить
Не знаю как ботоксная крыса,а рот и задница соловья точно в прекрасной форме.
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15.03.2021 12:38 Ответить
Не понимаю почему пропагандону номер один ЕС не обьяаляет санкции вьезд в Европу вместе со Скабеевой,они различают журналистов от пропаганды ,разным пешкам чиновникам которые и так не ездят запрет,к тому же Кисилеву в 2014 запретили и до сих пор не ездит,тогда бы Соловей зааыв нн попаа на дачу в Италию
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15.03.2021 12:38 Ответить
...Нам треба усвідомити: не лишилося в Росії інституцій, котрі були б поза контролем ФСБ! Ні одній інституції з Російської Федерації, будь то видавництво, театр чи соцмережа, довіряти не можна. Все, крапка. Нам це треба прийняти як засаду не тільки інформаційної гігієни, а й нашої безпосередньої особистої безпеки.
Достатньо трохи почитати дисидентських спогадів, поцікавитись історією Холодної війни, - як, наприклад, відбувалося в тих часах проникнення аґентів радянського впливу в українську еміграцію, "розкладання" зсередини її інституцій, провокування чвар і конфліктів... А обсадження "прихильниками Росії" західних університетів, всіх тих славістичних кафедр - там же матеріалу на сотні дисертацій та історичних детективів, це все не одного дня сюжети! На Заході щойно тепер схаменулися, що той айсберґ лайна, з якого зараз їм показався вершечок, ліпився в них під носом не одне десятиліття.
Не переоцінюймо Путіна І Суркова, вони зовсім не "генії зла". У них просто є в арсеналі напрацьований за кілька поколінь досвід "контори": старі гебешні схеми, технології, прийоми… І на всьому цьому розділі новітньої історії стояв - а в РФ досі стоїть! - гриф "совершенно секретно".
Тільки на цій секретності, тобто, фактично, на нашому невігластві, й тримається міф буцімто "всесильності" Росії і весь цей кремлівський гопницький блеф: ааа, папішу-парєжу, ядерну бомбу кину, всім лєжать-баяцца!. І "лохи" лякаються, бо їм цього розділу історії в школах не викладали. А за все, що ми "проляпали" вухами, доведеться платити нашим дітям. - О. Забужко https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/oksana-zabuzhko-rosiya-obov-yazkovo-rozvalitsya-1496133640.html/amp?__twitter_impression=true
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15.03.2021 13:01 Ответить
Похвала буйно-помешаного"Олівця спіймав спритно. Видно, що президент у чудовій спортивній формі", - кремлівський пропагандист Соловйов захоплюється сюжетом про Путіна - Цензор.НЕТ 4792 дорогого стоит
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15.03.2021 12:39 Ответить
"Олівця спіймав спритно. Видно, що президент у чудовій спортивній формі", - кремлівський пропагандист Соловйов захоплюється сюжетом про Путіна - Цензор.НЕТ 4613
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15.03.2021 12:40 Ответить
У Берии потом не находили? Тот вроде бы предпочитал живых насиловать.
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15.03.2021 12:57 Ответить
Это случайно не тот резиновый член, который потом по наследству перешёл "Нацжёнам" и которым они махали на камеру?
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15.03.2021 19:53 Ответить
подлизнул не бритую Путинскую грудь,с причмоком
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15.03.2021 12:42 Ответить
Тепер очікуємо трюк від ЗЄ
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15.03.2021 12:43 Ответить
"Олівця спіймав спритно. Видно, що президент у чудовій спортивній формі", - кремлівський пропагандист Соловйов захоплюється сюжетом про Путіна - Цензор.НЕТ 5843
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15.03.2021 12:49 Ответить
Шо соловьёв-мудазвон ,шо путин-*****,просто ******* утырки ....
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15.03.2021 12:50 Ответить
Ху"ло год тренировался карандаш на ниточке ловить в ботоксной клинике.
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15.03.2021 12:54 Ответить
Следующим презом запоребрика будет жонглер - выпускник циркового училища. 73% украинских граждан - берите на заметку.
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15.03.2021 12:54 Ответить
за миллион баксов в месяц он лижет и полирует.
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15.03.2021 12:54 Ответить
Лучше бы он ( хло) поймал пулю в свой плешивый лобешник , а не карандаш !!
Уверяю вас , весь мир вздохнул бы с облегчением !
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15.03.2021 12:57 Ответить
Перед финальной съёмкой кремлёвский Фюрер уже 13 раз прыгал за карандашом
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15.03.2021 12:59 Ответить
А ваш х.йло може збацати шось на роялі буєм .?? Так отож . Які там карандаші ,, дітвора . У нас прєзік круче . .
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15.03.2021 13:03 Ответить
По ходу натренировался на блохах!
Хотя там и клопы водятся!
Да и лобковая вошь загрызает !Мощный старик....
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15.03.2021 13:09 Ответить
"Олівця спіймав спритно. Видно, що президент у чудовій спортивній формі", - кремлівський пропагандист Соловйов захоплюється сюжетом про Путіна - Цензор.НЕТ 4761
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15.03.2021 13:14 Ответить
ЯнеЛох смотрит в глаза *****?
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15.03.2021 14:40 Ответить
В соревновании двух пропагандонов по лизоблюдству Соловьев по праву занял первое место. Чемпион!!!
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15.03.2021 13:19 Ответить
"Олівця спіймав спритно. Видно, що президент у чудовій спортивній формі", - кремлівський пропагандист Соловйов захоплюється сюжетом про Путіна - Цензор.НЕТ 866
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15.03.2021 13:20 Ответить
если б еще Пу и на карандаш присел,ловко)
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15.03.2021 13:21 Ответить
видно как карандаш остановился у края стола ..совпадение ?
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15.03.2021 13:23 Ответить
Одного не розумію- навіщо тут цю нечисть показувати?
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15.03.2021 13:26 Ответить
"Олівця спіймав спритно. Видно, що президент у чудовій спортивній формі", - кремлівський пропагандист Соловйов захоплюється сюжетом про Путіна - Цензор.НЕТ 2521
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15.03.2021 13:34 Ответить
Завтра этот пропагандон заявит, выходя из спальни, что у вождя и хер стоит.
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15.03.2021 13:48 Ответить
Скоро ***** срати не зможе - залижуть.
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15.03.2021 14:59 Ответить
Лизнул с загибом. Какие же они отвратительные. Не могу понять, такая мерзость может кому-то нравиться?
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15.03.2021 16:09 Ответить
Жалко, что когда-то шестьдесят с лишним лет назад, однажды
поздней ночью в одной маленькой вонючей ленинградской коммуналке, не произошло
случайное семяизвержение на матрац или побеленную стенку…А ведь это такая же
цепь событий и причинно-следственной связи, когда от взмаха крыла бабочки в
Амазонских джунглях, через цепь событий образовался гигантский тайфун над
штатам Флорида. Для всего Мира в данном случае, этот взмах-эякулят безвестного
человека, принёс в тысячу раз большие разрушения и потрясения. Увы.
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15.03.2021 16:17 Ответить
"Олівця спіймав спритно. Видно, що президент у чудовій спортивній формі", - кремлівський пропагандист Соловйов захоплюється сюжетом про Путіна - Цензор.НЕТ 5163
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15.03.2021 16:58 Ответить
Вот что он может и больше ни куя на то оно и *****....
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15.03.2021 18:19 Ответить
Эти фокусы для дебилов . В России специалисты по "пурге".
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15.03.2021 19:57 Ответить
Недалёк тот час,когда эта пропагандонская блудня будет восхищаться тем, как ловко,по-спортивному, типун обсерется в прямом эфире.
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16.03.2021 05:24 Ответить
Не протух еще Вовка - карандаш поймал ловко!
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16.03.2021 09:27 Ответить
 
 