Смертельное ДТП на Троещине в Киеве: алкоголь в крови задержанного превышал норму более чем в 10 раз. ВИДЕО камер наблюдения

Содержание алкоголя в крови у виновного в смертельном ДТП на Троещине выявили превышение нормы в 10 раз. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказал замминистра МВД Антон Геращенко.

"Сегодня ночью в Киеве произошло убийство на дороге. Мужчина с превышением более чем в 10 раз алкоголя в крови убил двух людей", - отметил он.

По словам Геращенко, жертвы ДТП погибли мгновенно. Также он отметил, что погиб 42-летний мужчина, однако анкетные данные женщины все еще устанавливаются: "Возможно, на данный момент ее родители еще не знают о ее смерти".

"Из-за того, что какой-то подонок решил, что может сидеть пьяным за рулем... Водитель задержан, полиция и прокуратура будут просить изолировать его от общества на время следствия. И будем требовать максимально возможного наказания. По сегодняшнему закону, это 10 лет. По новому закону, который вступит в силу в эту среду, он получил бы уже 12 лет", - добавил Геращенко.

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Таже он напомнил, что в прошлом году за руль в состоянии алкогольного опьянения сели 129 тыс. водителей. После штрафа, более 9 тыс. сели пьяными за руль повторно, а 5 тыс. в третий раз.

Как сообщалось ранее, ночью на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова водитель внедорожника врезался в другой автомобиль, который стоял на перекрестке. В результате на месте погибли два человека.