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Новости Видео ДТП
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Смертельное ДТП на Троещине в Киеве: алкоголь в крови задержанного превышал норму более чем в 10 раз. ВИДЕО камер наблюдения

Содержание алкоголя в крови у виновного в смертельном ДТП на Троещине выявили превышение нормы в 10 раз. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказал замминистра МВД Антон Геращенко.

"Сегодня ночью в Киеве произошло убийство на дороге. Мужчина с превышением более чем в 10 раз алкоголя в крови убил двух людей", - отметил он.

По словам Геращенко, жертвы ДТП погибли мгновенно. Также он отметил, что погиб 42-летний мужчина, однако анкетные данные женщины все еще устанавливаются: "Возможно, на данный момент ее родители еще не знают о ее смерти".

"Из-за того, что какой-то подонок решил, что может сидеть пьяным за рулем... Водитель задержан, полиция и прокуратура будут просить изолировать его от общества на время следствия. И будем требовать максимально возможного наказания. По сегодняшнему закону, это 10 лет. По новому закону, который вступит в силу в эту среду, он получил бы уже 12 лет", - добавил Геращенко.

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Таже он напомнил, что в прошлом году за руль в состоянии алкогольного опьянения сели 129 тыс. водителей. После штрафа, более 9 тыс. сели пьяными за руль повторно, а 5 тыс. в третий раз.

Как сообщалось ранее, ночью на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова водитель внедорожника врезался в другой автомобиль, который стоял на перекрестке. В результате на месте погибли два человека. 

ДТП (7673) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+9
Опыт харьковских автоурок никого ничему не научил.В Германии за это -пожизненное.Тьфу.
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15.03.2021 12:44
+7
утром было ,что из органов..а тут теперь тишина уже...
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15.03.2021 12:57
+5
Мусора покрывают уже непризнаются
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15.03.2021 13:03
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Опыт харьковских автоурок никого ничему не научил.В Германии за это -пожизненное.Тьфу.
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15.03.2021 12:44 Ответить
Пожизненно - то таоке. Лучше, конечно, посмертно...
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15.03.2021 12:47 Ответить
Научил под наркотой может быть и не под наркотой, скорость целыми институтами вычислить не возможно, это может только камера и выезд на красный превращается в проезд на жёлтый и тоже после вот такого выступления Геращенко.
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15.03.2021 12:57 Ответить
Кем работал убийца ?
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15.03.2021 12:52 Ответить
утром было ,что из органов..а тут теперь тишина уже...
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15.03.2021 12:57 Ответить
сначала было - мент.., потом - бывший...- не сложат рамсы(((
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15.03.2021 23:13 Ответить
А почему уважаемые депутаты ВР никак не сподобятся принять закон, с дифференциацией степени алк. опьянения ? Ну что б судьям не приходилось на собственное усмотрение принимать решения... Вот 0,2 промиле - 500 у.е. Ватка в мудштуке просохла и езди дальше. 2 промиле - 10 экспертиз и за решетку на пожизненное.
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15.03.2021 13:01 Ответить
Мусора покрывают уже непризнаются
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15.03.2021 13:03 Ответить
о жирная мусорская падла в погонах начинает отстаивать честь мундира
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15.03.2021 13:30 Ответить
успели полицая уволить-то задним числом?
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15.03.2021 13:38 Ответить
 
 