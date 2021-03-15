Проект "Без цензуры": Новая ложь Арестовича. Как говорящая голова Зеленского врет о деле "вагнеровцев". ВИДЕО
Как Офис президента устами Алексея Арестовича и дальше врет и дискредитирует спецоперацию по "вагнеровцам"? Детальный разбор лжи и манипуляций.
Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует интервью советника главы Офиса президента на близком к ОПЗЖ интернет-ресурсе и разбирает упырей и самозванцев на атомы.
Как изменились показания Алексея Арестовича о сливе спецоперации? Почему Офис президента так упорно и самоубийственно оправдывает "вагнергейт"? И что будет делать Андрей Ермак после выхода фильма-расследования Bellingcat?
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Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.
В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.
По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.
В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.
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А ведь развесят!
Твій язик атрофувався від безперервного вилизувпння шоко-дупи?
що поняття у законі " http://olexrada.gov.ua/category/samorg Органи самоорганізації населення » http://olexrada.gov.ua/category/samorg/spg_kk Квартальні комітети » " - буде узагальненою назвою влади для уієї країни . Комітети, трійки - це ж у Сталінізмі було?
Есть рупор Министерства Обороны Украины.
Да, вот такое сейчас у Украины Министерство Обороны.
Вам нравится?
Мне тоже нет.
Но что я могу поделать?
Если лохторат устраивает, что Министр Обороны вроде как есть (согласно платежной ведомости), но его все равно что и нет.
А Министерство Обороны, СНБО и ОП заигрались в "мир".
Ведь лохторат же устраивает?
Вот такое сейчас Министерство Обороны в Украине, что поделать.
73% леммингов не могут ошибаться.
Точнее, какая разница, "арестович" или кто еще.
Он оглашает позицию Министерства Обороны.
Пока не вычистили оттуда людей Турчинова, Порошенко, Полторака, Наева - была одна позиция; пришли люди Данилова, Портнова, Ермака, Хомчака - позиция стала другая.
Дивіться 15 березня на "5 каналі"
Тяжкі будні радикальних центристів: як "Слуга народу" кувала КПРС? "Харківські угоди" чи "харківські уроди" - ніхто не знає! Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри фільму "Зелений вагнергейт" на Netflix.
Про це і не тільки Роман Чайка говоритиме із Юрієм Гримчаком - заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України у 2017-2019 роках.
Дивіться у програмі "Час Ч" із Романом Чайкою 15 березня о 15:30 на "5 каналі".
От же біда
Я нас всех поздравляю.
А вы как думали?
То, что раньше было подозрительной движухой, вчера окончательно оформилось и было озвучено на съезде слуг народа.
И теперь уже нет сомнений на тему - чего это наша лягушонка стала в последние пару месяцев такой гипер-активной? Да-да. и СНБО наше теперь - это не про безопасность.
Это про предвыборный штаб Зеленского.
Да, я тоже помню, что наше Зе обещало прийти на один срок, сломать систему и уп*здить в туман.
Но нет. Ломать и "строить" ему понравилось. И не только ему.
Всем понравилось - слугам народным, олигархам.
Всем, для кого закончилась эпоха бедности.
А то, что сп*здел?.. То тю. Это его нормальное агрегатное состояние.
П*здеть и *****ть всё, что плохо лежит.
А что лежит хорошо - подвинуть и тоже сп*здить.
В принципе, что партия, что её идейные вдохновители, что преЗЕдент - отличное отображение своего электората.
Я не знаю, сколько у этой саранчи осталось избирателей.
По последним социологическим опросам - примерно 20%.
Но мы должны чётко понимать, что демократичные выборы у нас остались в прошлом.
Точнее, последние были в 2019-том году.
Те, когда преЗедента выбрали. И всё. Больше таких не было и не будет.
А съезд... Ну что съезд?..
Стало ясно видно, что слуги народа остаются карманной партией Коломойского.
Это если кто-то надеялся, что расстановка сил хоть немножко изменилась там внутри. На съезде никто ни пол-слова не проронил про ключевого спонсора партии.
А он, на минутку так, попал под серьёзнейшие санкции. От США, а не от Зеленского.
Дубинского вдруг внизапно переизбрали в руководящий орган партии.
И тут бы слугам задуматься. Например о том, что с американской Администрацией нужно сотрудничать. И что выбор у нашей страны очень невелик - у нас всего-то два пути. Или к цивилизации, или в тайгу.
Но нет. Думать слуги не умеют.
И скорее всего, это делать там просто нечем. Инстинкта самосохранения тоже нет. И летим мы с этим всем цирком свободным падением. Только страховки нет никакой.
Елена Подгорная
И на суде Зеленский обязан отвечать за это предательство в числе первых.
Юрий Бутусов
Погрожуючи штурмом
Вимагають зупинити свавілля ПАТ «Лубнигаз»
Повернути з користування цієї гонконгсько-офшорної газової мафії газорозподільчі мережі
Утворити ком\підприємство
А вот и правильное обозначение власти Зеленского.
Впрочем, украинцы сами это все избрали в 2019 году...
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом ...резидента -
зрадника і проклятих виродків, яничар слуг кремля цих ЗЕбілів - капітулянтів.....
Жаль шо не можу сказати це тобі персонально в фб , бо ти сцикло , боїшся гострої критики як вогню , і баниш всіх і вся ,без розбору .. !
куевертить