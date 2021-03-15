Проект "Без цензуры": Новая ложь Арестовича. Как говорящая голова Зеленского врет о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Как Офис президента устами Алексея Арестовича и дальше врет и дискредитирует спецоперацию по "вагнеровцам"? Детальный разбор лжи и манипуляций.

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует интервью советника главы Офиса президента на близком к ОПЗЖ интернет-ресурсе и разбирает упырей и самозванцев на атомы.

Как изменились показания Алексея Арестовича о сливе спецоперации? Почему Офис президента так упорно и самоубийственно оправдывает "вагнергейт"? И что будет делать Андрей Ермак после выхода фильма-расследования Bellingcat?

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Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.