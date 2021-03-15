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Проект "Без цензуры": Новая ложь Арестовича. Как говорящая голова Зеленского врет о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Как Офис президента устами Алексея Арестовича и дальше врет и дискредитирует спецоперацию по "вагнеровцам"? Детальный разбор лжи и манипуляций.

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует интервью советника главы Офиса президента на близком к ОПЗЖ интернет-ресурсе и разбирает упырей и самозванцев на атомы.

Как изменились показания Алексея Арестовича о сливе спецоперации? Почему Офис президента так упорно и самоубийственно оправдывает "вагнергейт"? И что будет делать Андрей Ермак после выхода фильма-расследования Bellingcat? 

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Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Автор: 

спецслужбы (466) ЧВК Вагнер (1332) Офис Президента (1797) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+18
Предатели и те кто покрывает предательство во время войны.
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15.03.2021 15:04
+13
А что хотели? Фефочка конхфетка! Тупой и ещё тупее...И при этом грабят страну.
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15.03.2021 15:03
+13
В кабинете Зеленского 24 июля 2020-го предали украинский народ, который ведёт войну, предали наших союзников по НАТО, предали украинский пленных в российских тюрьмах, предали украинских разведчиков. И прежде Всего за это предательство отвечать должен сам Зеленский, это он блокирует расследование провала спецоперации по Вагнеровцам.
И на суде Зеленский обязан отвечать за это предательство в числе первых.
Юрий Бутусов
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15.03.2021 15:22
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А что хотели? Фефочка конхфетка! Тупой и ещё тупее...И при этом грабят страну.
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15.03.2021 15:03 Ответить
как грабили до этого, так грабят и сейчас, и будут грабить в дальнейшем при любой власти )
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15.03.2021 15:17 Ответить
100%, пока Верховну Раду со всеми олигархами не развесят на каштанах в Киеве.
А ведь развесят!
Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4963
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15.03.2021 16:01 Ответить
Лайкнув за виступ по екології.
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15.03.2021 20:09 Ответить
Т.е. когда при "барыгах" бюджет наполнялся и долги уменьшались, то это грабили в бюджет? Так получается.
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15.03.2021 16:33 Ответить
пока вы, шановный (или не), не поймёте что во власть идут грабить, вы так и будете защищать власть предержащих
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15.03.2021 16:37 Ответить
Нет, так все-таки. Как же у "барыг" наполнялся бюджет и хватало средств и на армию с обороной? Какие-то неправильные "барыги" тогда были получается. Бюджет рос, а состояние олигархов падало. А сейчас бюджет сдувается, долги растут и олигархи богатеют.
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15.03.2021 16:41 Ответить
Один твій шоколадний хазяїн, не-олігарха парАшенка, збіднів
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15.03.2021 16:44 Ответить
Штырит? Меньше пей и попустит. И не путай всех с собой, служивое. А по сути что-нибудь выдашь или только приучено воздух портить?
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15.03.2021 16:49 Ответить
Чьто-чьто? Пафтарі, соя, нє разлічіл слава, ти плоха виґаваріваєшь.

Твій язик атрофувався від безперервного вилизувпння шоко-дупи?
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15.03.2021 17:18 Ответить
Ну судя по тому, что ты, служивое тут лепишь, язык свой ты и не вынимало. Но это твои собственные проблемы, копрофил. Так по сути что-нибудь выдашь или только приучено одни фекалии раскидывать?
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15.03.2021 17:27 Ответить
арестович--просто тупой ГОНДОН,который отрабатывает свое бабло
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15.03.2021 20:28 Ответить
Предатели и те кто покрывает предательство во время войны.
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15.03.2021 15:04 Ответить
Чи думала ВР минулого скликанная, коли приймала закон про місцеве самоврядування ,
що поняття у законі " http://olexrada.gov.ua/category/samorg Органи самоорганізації населення » http://olexrada.gov.ua/category/samorg/spg_kk Квартальні комітети » " - буде узагальненою назвою влади для уієї країни . Комітети, трійки - це ж у Сталінізмі було?
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15.03.2021 15:05 Ответить
КРАЇНОЮ ПРАВИТЬ КВАРТАЛЬНИЙ КОМІТЕТ!
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15.03.2021 15:06 Ответить
Арестович це патріот і розумна людина. Його ж слухали раніше патріоти і сприймали усю маячню за чисту копійку.
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15.03.2021 15:05 Ответить
Арестович - це яскравий гнійник на масі тих, хто відхрещується від 73 відсотків , це так - погоджуюсь. Але якби була національна еліта сильною та зрілою, то не провів би її цей ПРахадімєц ))
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15.03.2021 15:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/451273 Йому вірили патріоти.Задовго до виборів 2019 року.Наші люди якщо патріотичні.не означає.що їм не можна навішати брехні на вуха.
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15.03.2021 15:17 Ответить
Я й кажу про рівень, шо тих шо інших - яка еліта такій люди . 30 років патріотів розривали на виборах куча маленьких націоналістичних ПАРТЄЄК . ТО чому бне з"явитися" ідеологічним" українським!!! Остапам Бендрам ?
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15.03.2021 15:41 Ответить
Нет никакого блогера Арестовича.
Есть рупор Министерства Обороны Украины.

Да, вот такое сейчас у Украины Министерство Обороны.
Вам нравится?
Мне тоже нет.
Но что я могу поделать?

Если лохторат устраивает, что Министр Обороны вроде как есть (согласно платежной ведомости), но его все равно что и нет.
А Министерство Обороны, СНБО и ОП заигрались в "мир".
Ведь лохторат же устраивает?
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15.03.2021 15:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/369927 Він мені завжди не подобався.Бо він локшину вішав довірливим.
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15.03.2021 15:15 Ответить
Я им интересуюсь СУГУБО как человеком, который оглашает мнение Министерства Обороны - и не более.
Вот такое сейчас Министерство Обороны в Украине, что поделать.
73% леммингов не могут ошибаться.
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15.03.2021 15:20 Ответить
Да нет никакого Арестовича!
Точнее, какая разница, "арестович" или кто еще.
Он оглашает позицию Министерства Обороны.
Пока не вычистили оттуда людей Турчинова, Порошенко, Полторака, Наева - была одна позиция; пришли люди Данилова, Портнова, Ермака, Хомчака - позиция стала другая.
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15.03.2021 15:28 Ответить
На данный момент, Арестович один из самых умных среди того сброда, окружающего преЗЕдента и отлично справляется со своими обязанностями, создавая скандальные инфоповоды, отвлекающие людей от повседневных провалов преЗЕдента и его окружения....
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15.03.2021 15:06 Ответить
Так може він агент Байдена по розвалу ?
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15.03.2021 15:10 Ответить
... розвалу ЗЕвлади
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15.03.2021 15:11 Ответить
Он парень непростой...может он там вообще только за себя...
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15.03.2021 15:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/108318 Він не такий вже розумний.Бо від чого він такий може бути розумний? Він завжди казав,що він професійний військовий.Як це розуміти? А контрактні військові хто тоді? Він себе так ставить,ніби він операції в Пентагоні розробляв.
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15.03.2021 15:21 Ответить
мутный тип, есть повод покопаться в его прошлом
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15.03.2021 15:10 Ответить
Само сдохнет і ВСЕ ( С)
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15.03.2021 15:11 Ответить
https://www.5.ua/polityka/shcho-vyhadaiut-antykryzovi-menedzhery-opu-do-premiery-vahnerheitu-na-netflix-chas-ch-239306.html Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри "Вагнергейту" на Netflix - анонс "Час Ч" Романа Чайки на 5-му каналі

Дивіться 15 березня на "5 каналі"
Тяжкі будні радикальних центристів: як "Слуга народу" кувала КПРС? "Харківські угоди" чи "харківські уроди" - ніхто не знає! Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри фільму "Зелений вагнергейт" на Netflix.
Про це і не тільки Роман Чайка говоритиме із Юрієм Гримчаком - заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України у 2017-2019 роках.
Дивіться у програмі "Час Ч" із Романом Чайкою 15 березня о 15:30 на "5 каналі".
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15.03.2021 15:17 Ответить
А що кина не буде?
От же біда
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15.03.2021 15:22 Ответить
Люсю вкотре опустили
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15.03.2021 15:18 Ответить
Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4161
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15.03.2021 15:19 Ответить
Сделал тройное сальто и за баблос и должность , маму родную похоронит ваша. люська Брехлостович
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15.03.2021 17:58 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3495574.html Поздравляю с началом предвыборной кампании Зеленского на второй срок

Я нас всех поздравляю.
А вы как думали?
То, что раньше было подозрительной движухой, вчера окончательно оформилось и было озвучено на съезде слуг народа.
И теперь уже нет сомнений на тему - чего это наша лягушонка стала в последние пару месяцев такой гипер-активной? Да-да. и СНБО наше теперь - это не про безопасность.
Это про предвыборный штаб Зеленского.
Да, я тоже помню, что наше Зе обещало прийти на один срок, сломать систему и уп*здить в туман.
Но нет. Ломать и "строить" ему понравилось. И не только ему.
Всем понравилось - слугам народным, олигархам.
Всем, для кого закончилась эпоха бедности.
А то, что сп*здел?.. То тю. Это его нормальное агрегатное состояние.
П*здеть и *****ть всё, что плохо лежит.
А что лежит хорошо - подвинуть и тоже сп*здить.
В принципе, что партия, что её идейные вдохновители, что преЗЕдент - отличное отображение своего электората.
Я не знаю, сколько у этой саранчи осталось избирателей.
По последним социологическим опросам - примерно 20%.
Но мы должны чётко понимать, что демократичные выборы у нас остались в прошлом.
Точнее, последние были в 2019-том году.
Те, когда преЗедента выбрали. И всё. Больше таких не было и не будет.
А съезд... Ну что съезд?..
Стало ясно видно, что слуги народа остаются карманной партией Коломойского.
Это если кто-то надеялся, что расстановка сил хоть немножко изменилась там внутри. На съезде никто ни пол-слова не проронил про ключевого спонсора партии.
А он, на минутку так, попал под серьёзнейшие санкции. От США, а не от Зеленского.
Дубинского вдруг внизапно переизбрали в руководящий орган партии.
И тут бы слугам задуматься. Например о том, что с американской Администрацией нужно сотрудничать. И что выбор у нашей страны очень невелик - у нас всего-то два пути. Или к цивилизации, или в тайгу.
Но нет. Думать слуги не умеют.
И скорее всего, это делать там просто нечем. Инстинкта самосохранения тоже нет. И летим мы с этим всем цирком свободным падением. Только страховки нет никакой.
Елена Подгорная
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15.03.2021 15:21 Ответить
👍👌👏👏👏.
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15.03.2021 18:00 Ответить
В кабинете Зеленского 24 июля 2020-го предали украинский народ, который ведёт войну, предали наших союзников по НАТО, предали украинский пленных в российских тюрьмах, предали украинских разведчиков. И прежде Всего за это предательство отвечать должен сам Зеленский, это он блокирует расследование провала спецоперации по Вагнеровцам.
И на суде Зеленский обязан отвечать за это предательство в числе первых.
Юрий Бутусов
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15.03.2021 15:22 Ответить
У Арестовича даже рожи с Ермаком похожи.
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15.03.2021 15:30 Ответить
Так мамки борделів завжди керуються своїми уподобаннями .
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15.03.2021 15:43 Ответить
Ага, теж зауважив і чомусь пригадались слова Митця: "довольні хами, ситі в них \\\бала..."
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15.03.2021 16:20 Ответить
Ой, да перестаньте. У Бутусова и Арестовича - давняя болезнь- меряются у кого что больше. Но Бутусов явно голову включить не хочет и льет Г. на другого.
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15.03.2021 15:43 Ответить
Хтось не вірив що ця влада- це вирок Україні? Подивіться на гумор рашистів, без критики влади - просто дурнуватий ржач! Навіть в ЕС-ЕС-есерії був Жванецький ! А в Україні розвели оцих КВАРТАЛЬНИХ палітічєскіх юмарістав , й усією країною з кремлівсько-олігархічних каналів УКРАЇНЦІ ржали над собою. А зараз усі заклинають хором - ВОВА ну стань патріотом!
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15.03.2021 15:53 Ответить
Нервный смех люсеньки,заикание и глупое желание,что бы никому-никому это было не интересно выдают плохо скрытую истерику, пойманного за сраку карманного воришки на базаре в зажопинске. Люсенька понимает что окончательно просрала и так построеннкю из говна и палок репутацию.
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15.03.2021 16:19 Ответить
Яка гидота цей арестович! Тьфу!
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15.03.2021 16:22 Ответить
Учасники Тарифних Протестів в м Лубни на Полтавщині зібралися під міськ\радойПроєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7510

Погрожуючи штурмом
Вимагають зупинити свавілля ПАТ «Лубнигаз»

Повернути з користування цієї гонконгсько-офшорної газової мафії газорозподільчі мережі
Утворити ком\підприємство
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15.03.2021 16:22 Ответить
Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1038
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15.03.2021 16:23 Ответить
Как это относится к теме вранья и выкручивания аферистовича?
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15.03.2021 16:27 Ответить
яка голова? це брехливий анус зеленого, кончена недодовбана срака.
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15.03.2021 16:26 Ответить
Аріса я не читаю.
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15.03.2021 16:46 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV5cqlYi-Rtmp4QCw9Q5BV-fB-********************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

А вот и правильное обозначение власти Зеленского.

Впрочем, украинцы сами это все избрали в 2019 году...
Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8042
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15.03.2021 16:58 Ответить
В перекладі на українську - лайнократія . .
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15.03.2021 23:18 Ответить
Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2527
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом ...резидента -
зрадника і проклятих виродків, яничар слуг кремля цих ЗЕбілів - капітулянтів.....
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15.03.2021 17:08 Ответить
Точно, за п'ять років не преремогли...
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15.03.2021 17:44 Ответить
Кина нема,но знатоки обсуждают.
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15.03.2021 17:27 Ответить
какой же он идиот этот арЯстович!!!!!
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15.03.2021 17:49 Ответить
Кино будет . Не бзди , косой !
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15.03.2021 18:05 Ответить
Cумно те, що Аристович правий. Нічого не буде. Відмовчаться і все залишиться так, як було. Всі залишаться на своїх посадах тільбки стануть ще нахабніші і без гальм.
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15.03.2021 19:16 Ответить
Арестович продался ****!
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15.03.2021 20:51 Ответить
Люся , хоч навряд чи ти мене тут почуєш , але все ж скажу ,, - це ти зараз такий діловий , а коли зміниться влада ( на українську ) , висітимеш ти з дЕрьмаком і Бубoчкою на одній гілляці . Чи ти думаєш що Зе буде президентом вічно.?? .
Жаль шо не можу сказати це тобі персонально в фб , бо ти сцикло , боїшся гострої критики як вогню , і баниш всіх і вся ,без розбору .. !
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15.03.2021 23:11 Ответить
Данилюк-Ермолаенко... писец журналист-расследователь... Недалёкая ТП. Канал Еспрессо - её потолок.
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15.03.2021 23:29 Ответить
да йух с ней той люсей лучше подумайте что ещё выбранное тремя четвертями чмо может на
куевертить
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16.03.2021 06:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Qf1gOSEA0wE
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16.03.2021 06:38 Ответить
всралыся так всралыся)) Беллинкат выведет на чистую воду
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17.03.2021 11:07 Ответить
 
 