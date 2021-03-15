"Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть". АУДИО

Действующий депутат от партии "Слуга Народа" готов был потратить до 7 миллионов долларов на получение мандата.

Это следует из аудиозаписи его разговора с экс-нардепом Николаем Рудьковским, которая попала в распоряжение Цензор.НЕТ.

В разговоре будущий депутат Олег Семинский делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий. Он также озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат - семь миллионов долларов.

"Договорившись с тобой и подписав понятийный документ, я страхуюсь элементарно. Я попадаю в список той или иной партии - 7 лимонов у меня для этого есть", - изаявил он.

"Я не буду заниматься публичной политикой. У меня в этом нет необходимости. Но я получаю мандат. И пока не снимут недоторканнисть, пока будет возможность...Вплоть до коммунистов", - говорит он.

Напомним, в 2019 году Олег Семинский стал народным депутатом ВРУ от партии "Слуга народа" по 205 округу в Черниговской области.

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Напомним, в 2021 году СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.

26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.

3 марта он вернулся в Украину. В аэропорту Борисполь Рудьковкому вручили подозрение.

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