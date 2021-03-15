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"Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть". АУДИО

Действующий депутат от партии "Слуга Народа" готов был потратить до 7 миллионов долларов на получение мандата.

Это следует из аудиозаписи его разговора с экс-нардепом Николаем Рудьковским, которая попала в распоряжение Цензор.НЕТ.

В разговоре будущий депутат Олег Семинский делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий. Он также озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат - семь миллионов долларов.

"Договорившись с тобой и подписав понятийный документ, я страхуюсь элементарно. Я попадаю в список той или иной партии - 7 лимонов у меня для этого есть", - изаявил он.

Слуга народа Семинский: Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть 01

"Я не буду заниматься публичной политикой. У меня в этом нет необходимости. Но я получаю мандат. И пока не снимут недоторканнисть, пока будет возможность...Вплоть до коммунистов", - говорит он.

Слуга народа Семинский: Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть 02

Напомним, в 2019 году Олег Семинский стал народным депутатом ВРУ от партии "Слуга народа" по 205 округу в Черниговской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудьковский о причастности к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування": Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью

Напомним, в 2021 году СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.

26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.

3 марта он вернулся в Украину. В аэропорту Борисполь Рудьковкому вручили подозрение.

Также читайте: Катеринчук стал адвокатом Рудьковского по делу о похищении Семинского

Автор: 

Рудьковский Николай (340) Семинский Олег (45)


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Топ комментарии
+59
І з таких виродків , шлаку складається провладна партєйка Слугі Коломойського.
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15.03.2021 15:15
+43
зЕбилье, ну как вам?
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15.03.2021 15:15
+36
вот таких там мразей 70% в этой партии..'нахабатятся' и свалят
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15.03.2021 15:15
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Правила форума Совет форумчан
І з таких виродків , шлаку складається провладна партєйка Слугі Коломойського.
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15.03.2021 15:15 Ответить
зЕбилье, ну как вам?
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15.03.2021 15:15 Ответить
А як тобі "жму руку, обнімаю" в розмові з Путіним?
Чи "то другоє" - фейк, паддєлка, правакація *******?
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15.03.2021 23:28 Ответить
о ещё один зЕбил Штаты видимо случайно на деркача и на бенину говорящую жопу санкции наложили, порохоботи кляті
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16.03.2021 03:07 Ответить
вот таких там мразей 70% в этой партии..'нахабатятся' и свалят
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15.03.2021 15:15 Ответить
ровно 100%
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15.03.2021 15:27 Ответить
нуууу если 7 хотел вложить, то сколько можно отбить возле корыта 77?
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15.03.2021 16:21 Ответить
ну в ВР сложно сказать. на уровне среднего райцентра депутат местного уровня за год покупает тачку за 1.5 ляма
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15.03.2021 17:04 Ответить
такие депутаты-100% все, они идут отбивать вложенное бабло и тырить , тырить, тырить, а народ идет в ато ихнее майно защищать
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15.03.2021 15:16 Ответить
"Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 6404
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15.03.2021 15:16 Ответить
"Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 7511
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15.03.2021 15:17 Ответить
И шо вы там, зебилы, думаете по поводу?
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15.03.2021 15:18 Ответить
ПЫ СЫ: пора доставать и остальные записи. Уверен, их есть у вас в больших количествах
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15.03.2021 15:19 Ответить
они сюда уже не ходят, и даже из ФБков удалились, им тяжело психологически принять свою тупость, стараются не читать и не смотреть новостей.

Это я серьёзно, знаю ни одного такого который разочаровался но теперь он не интересуется политикой и ничего не знает что происходит во круг
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15.03.2021 15:29 Ответить
лучшие люди города.
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15.03.2021 15:18 Ответить
... ну да, это же не нарот
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15.03.2021 15:34 Ответить
Экстрєнная Новасьть!! - «Вы пробовали повторить?» Путин ловко поймал карандаш, к восхищению журналистов федерального ТВ

Президент России в эфире федерального телевидения поймал укатившийся от него карандаш. Свою ловкость, на которую обратили внимание журналисты «России 24», глава государства продемонстрировал во время совещания с членами правительства.
«Вот реальные кадры, как он [Владимир Путин] поймал улетевший было со стола карандаш», - сообщается 15 марта в программе «Москва. Кремль. Путин».
Поступок Путина не оставил без внимания и Владимир Соловьев. «Карандаш поймал ловко. <...> Видно, что президент в отличной спортивной форме и боевые искусства никуда не уходят. Вы пробовали повторить?» - спросил телеведущий у автора программы Павла Зарубина. Тот ответил отрицательно.
Журналисты и ранее обращали внимание на взаимоотношения российского президента с канцелярскими принадлежностями. Так, глава государства на совещаниях то бросал, то раскручивал ручку. СМИ посвящали этому отдельные материалы, в которых психологи, политологи и другие специалисты давали действиям главы государства экспертную оценку.
https://www.fontanka.ru/2021/03/15/69812612/
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15.03.2021 15:18 Ответить
Та то фигня. Обама муху на лету ловил.
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15.03.2021 15:23 Ответить
...жду ремейка в исполнении квартального ублюдка
"Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 1711
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15.03.2021 15:25 Ответить
Це буде в Ялтi.
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15.03.2021 15:49 Ответить
Де та межа, до якої можна оскотинити "вєлікій" скрепоносний народ?
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15.03.2021 20:08 Ответить
Зачем людям тратить на недоторканнисть такие лимоны. Не проще ли сменить фейсы всему семейству и оттопыриваться на диковинных пляжах? А на сдачу еще и киллера нанять для ликвидации пластического хирурга.
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15.03.2021 15:20 Ответить
щоб красти та займатись криміналітетом в часи недоторканості.
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15.03.2021 15:23 Ответить
ну это ж будет как бы опасно.
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15.03.2021 15:24 Ответить
Пластична операція завжди ризик здоров'ю
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15.03.2021 15:47 Ответить
никто не будет вкладывать бабки без уверенности, что отобьет их минимум в 10 раз.

Делайте выводы сами.
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15.03.2021 15:21 Ответить
"Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 4567
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15.03.2021 15:22 Ответить
картинка конечно правдивая, но почему нету продолжения? его уже не только из нового "керівного органу" поперли, но и так же с самой партии))
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15.03.2021 20:33 Ответить
просто чувак не первый год в Украине живет. Знает, что почем.
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15.03.2021 15:23 Ответить
Прикиньте сколько клоун должен Бене, за то, что тот его президентом сделал.
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15.03.2021 15:28 Ответить
Ну да. Там же недоторканность пожизненная будет.
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15.03.2021 15:30 Ответить
ну это как карта ляжет..
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15.03.2021 16:16 Ответить
а уже за 7 лимонов 330 тысяч, любой лехко может стать ещё большим проходимцем чем он и обойти его.
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15.03.2021 15:30 Ответить
Так во всех партиях !
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15.03.2021 15:30 Ответить
только в слугах народу и опзж
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15.03.2021 15:32 Ответить
Ви вірите, що, наприклад, В'ятрович чи ветеранка Яна Зінкевич з інвалідністю мають 7 мільйонів? Чи журналіст Рахманін?
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15.03.2021 15:41 Ответить
в каждой псевдонародной партии, при условии, что она может себе позволить финансово профукать одно или даже несколько выгодно продаваемых мандатов, есть свой сирый и убогий, свой казак Гаврилюк. они никто и звать их никак, не решают ничего, держат их там исключительно для показать, что мы тоже из народа и с народом, мы совсем не олигархи и не их шестерки.
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15.03.2021 22:33 Ответить
Какую партию не возьми,такая ситуация везде. Все лишь бы бабло,а страна как территория,народ как мясо и ступень к наживе.
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15.03.2021 15:31 Ответить
Ви вірите, що, наприклад, В'ятрович чи ветеранка Яна Зінкевич з інвалідністю мають 7 мільйонів? Чи журналіст Рахманін?
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15.03.2021 15:41 Ответить
Партия-это не только Вятрович и Яна. Конечно ни верю.
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15.03.2021 17:06 Ответить
в слуге народа одни отщипенцы
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15.03.2021 15:31 Ответить
Если эту недоторканность снять то в депутаты полиция суточников будет направлять на отработку.
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15.03.2021 15:34 Ответить
понятийный документ?
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15.03.2021 15:50 Ответить
по понятиям,походу..
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15.03.2021 16:18 Ответить
а с Братом Ермака договорился за 3 ляма..
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15.03.2021 15:51 Ответить
Слов нет,такой болт на людей ложат и страну,кем они себя возомнили?
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15.03.2021 16:02 Ответить
Не вырывайте из контекста!
Он про лимоны говорил!
Попросите показать - пойдет, купит и покажет!
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15.03.2021 16:50 Ответить
Кто мы? Когда любой жирный кот, может выкинуть 7 миллионов американских денег для прохождения в парламент, а, у бабушки нет 7 гривен на маршрутку, и она пешком четыре квартала хирячит пешком.Кто мы? если по телевизору показывают Катю Осадчую с гнездом на голове, а в это время, ниже, по бегущей строке, идут новости ,о погибших наших бойцах.Кто мы? если боров, платит миллионы на райскую жизнь, а, в это время волонтёры по копейке собирают больным детям на лечение, и, я ТОЧНО знаю ,что, этот гопник никогда не даст и копейки больному ребёнку.Кто мы ?если спокойно терпим эти издевательства над ПЕРЕСИЧНЫМИ как нас пренебрежительно называют, и, кажется что это будет бесконечно, эта грязь, это болото, безысходность, и утрата веры что в этой дыре что то можно изменить.Кто мы???????????????????????????????????
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15.03.2021 17:07 Ответить
"Слуга народу" Семінський: "Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є" - Цензор.НЕТ 4783
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15.03.2021 17:31 Ответить
Ця криса в свій час відсиділа в підвалі 3 роки, але мабуть мало... нічего не зрозумів.
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15.03.2021 17:52 Ответить
Ну а теперь, копните, сколько получил за своё депутатсво, Игорь Герасименко.
Туповатый и виляющий за хвостами зебизян.
С ним, только смех и ТОЛЬКО смех.
Зеболото, АУ )))))
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15.03.2021 18:47 Ответить
на нары!!!
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15.03.2021 18:52 Ответить
От там слуги бл#ть народу.....Навибирали? Задоволені????...Шановні виборці слуг народу, Ви повні, 100% ЛОХи....
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15.03.2021 19:17 Ответить
Так вони зараз і не заперечують. Тут тільки проплачені боти за грінпоца.
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15.03.2021 19:28 Ответить
да, навыбирали, но, и раньше не ангелы были.
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15.03.2021 19:46 Ответить
99,9 % депутатів ВР просто повний шлак....
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15.03.2021 19:54 Ответить
Рудьковському виписали підозру у викраденні людини і тут же з'явилися компромати. Хто із цих персонажів більший злочинець ще треба розбиратися
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15.03.2021 20:11 Ответить
"Запись попала в распоряжение Цензор.нет" Интересно, не причастен ли к этому один волосатый румын?) Блин, чувствую, веселая весна будет у слуг, где столько попкорна взять..
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15.03.2021 21:37 Ответить
зелена тупа вигрібна яма
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16.03.2021 12:30 Ответить
 
 