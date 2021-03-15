"Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть". АУДИО
Действующий депутат от партии "Слуга Народа" готов был потратить до 7 миллионов долларов на получение мандата.
Это следует из аудиозаписи его разговора с экс-нардепом Николаем Рудьковским, которая попала в распоряжение Цензор.НЕТ.
В разговоре будущий депутат Олег Семинский делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий. Он также озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат - семь миллионов долларов.
"Договорившись с тобой и подписав понятийный документ, я страхуюсь элементарно. Я попадаю в список той или иной партии - 7 лимонов у меня для этого есть", - изаявил он.
"Я не буду заниматься публичной политикой. У меня в этом нет необходимости. Но я получаю мандат. И пока не снимут недоторканнисть, пока будет возможность...Вплоть до коммунистов", - говорит он.
Напомним, в 2019 году Олег Семинский стал народным депутатом ВРУ от партии "Слуга народа" по 205 округу в Черниговской области.
Напомним, в 2021 году СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).
25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.
26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.
3 марта он вернулся в Украину. В аэропорту Борисполь Рудьковкому вручили подозрение.
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Чи "то другоє" - фейк, паддєлка, правакація *******?
Это я серьёзно, знаю ни одного такого который разочаровался но теперь он не интересуется политикой и ничего не знает что происходит во круг
Президент России в эфире федерального телевидения поймал укатившийся от него карандаш. Свою ловкость, на которую обратили внимание журналисты «России 24», глава государства продемонстрировал во время совещания с членами правительства.
«Вот реальные кадры, как он [Владимир Путин] поймал улетевший было со стола карандаш», - сообщается 15 марта в программе «Москва. Кремль. Путин».
Поступок Путина не оставил без внимания и Владимир Соловьев. «Карандаш поймал ловко. <...> Видно, что президент в отличной спортивной форме и боевые искусства никуда не уходят. Вы пробовали повторить?» - спросил телеведущий у автора программы Павла Зарубина. Тот ответил отрицательно.
Журналисты и ранее обращали внимание на взаимоотношения российского президента с канцелярскими принадлежностями. Так, глава государства на совещаниях то бросал, то раскручивал ручку. СМИ посвящали этому отдельные материалы, в которых психологи, политологи и другие специалисты давали действиям главы государства экспертную оценку.
https://www.fontanka.ru/2021/03/15/69812612/
Делайте выводы сами.
Он про лимоны говорил!
Попросите показать - пойдет, купит и покажет!
Туповатый и виляющий за хвостами зебизян.
С ним, только смех и ТОЛЬКО смех.
Зеболото, АУ )))))