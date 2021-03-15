Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем. ВИДЕО
Одному из участников забега на лыжах пришлось упасть трижды, чтобы дать захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко прийти первым.
Об этом пишет "BBC News Україна", информирует Цензор.НЕТ.
Соревнования под названием "Минская лыжня - 2021" состоялись 13 марта на олимпийской базе "Раубичи" близ белорусской столицы. На них победила команда Лукашенко, в состав которой входили его сын Коля, личный врач Светлана Коношенко и двукратная чемпионка мира по биатлону Людмила Калинчик. Александру Лукашенко досталась самая ответственная часть эстафеты - ее финиш.
Соперники также были мощные: команды Администрации президента, аппарата правительства, управделами президента, парламента и исполкомов областей.
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"Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз", - признался Лукашенко журналистам.
То, что гонка была нелегкой, подтверждает падение соперников - один из них трижды рухнул на финишной лыжне рядом с будущим победителем. А Лукашенко пытался помочь горе-лыжнику советами, как правильно держаться за лыжные палки.
Приближенный к белорусским властям Telegram-канал "Пул первого" написал, что несмотря на такие невероятные падения прямо на глазах у Александра Лукашенко, соперник заслуживает "приз за волю к победе".
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В то же время Лукашенко признался, что и сам чуть не упал на финише: "По свежей трассе финишируешь - разница большая для лыжника и отвлекаешься на трибуны. Чуть не упал там. Поэтому по-всякому бывает".
Ранее Александр Лукашенко уже побеждал в хоккей. Его "Команда президента республики Беларусь" - одиннадцатикратный победитель соревнований среди любителей.
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p.s. смотреть на шефрон
- Какими партизанами. У них в крови быть Павликами Морозовыми. Отца и мать сдадут на кичу за ложку гнилого гороха.
Там би штабелями падали мендели, арестовичи, подоляки, єрмаки.
;Зеленский показал баскетбольное мастерство во время визита в школу в Николаеве: видео;
Який сором..
І коврик підісррало-********** воно!!
😁
Лукашенко идёт УЖЕ с медалью.
Вот так и рождаются "новости".
Різниця тільки в тому, що за нашого гугнявого клоуна проголосувало 73%, а за Папуколі проголосувало лише 3%.