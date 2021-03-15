Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем. ВИДЕО

Одному из участников забега на лыжах пришлось упасть трижды, чтобы дать захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко прийти первым.

Об этом пишет "BBC News Україна", информирует Цензор.НЕТ.

Соревнования под названием "Минская лыжня - 2021" состоялись 13 марта на олимпийской базе "Раубичи" близ белорусской столицы. На них победила команда Лукашенко, в состав которой входили его сын Коля, личный врач Светлана Коношенко и двукратная чемпионка мира по биатлону Людмила Калинчик. Александру Лукашенко досталась самая ответственная часть эстафеты - ее финиш.

Соперники также были мощные: команды Администрации президента, аппарата правительства, управделами президента, парламента и исполкомов областей.

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"Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз", - признался Лукашенко журналистам.

То, что гонка была нелегкой, подтверждает падение соперников - один из них трижды рухнул на финишной лыжне рядом с будущим победителем. А Лукашенко пытался помочь горе-лыжнику советами, как правильно держаться за лыжные палки.

Приближенный к белорусским властям Telegram-канал "Пул первого" написал, что несмотря на такие невероятные падения прямо на глазах у Александра Лукашенко, соперник заслуживает "приз за волю к победе".

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В то же время Лукашенко признался, что и сам чуть не упал на финише: "По свежей трассе финишируешь - разница большая для лыжника и отвлекаешься на трибуны. Чуть не упал там. Поэтому по-всякому бывает".

Ранее Александр Лукашенко уже побеждал в хоккей. Его "Команда президента республики Беларусь" - одиннадцатикратный победитель соревнований среди любителей.