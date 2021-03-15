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Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем. ВИДЕО

Одному из участников забега на лыжах пришлось упасть трижды, чтобы дать захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко прийти первым.

Об этом пишет "BBC News Україна", информирует Цензор.НЕТ.

Соревнования под названием "Минская лыжня - 2021" состоялись 13 марта на олимпийской базе "Раубичи" близ белорусской столицы. На них победила команда Лукашенко, в состав которой входили его сын Коля, личный врач Светлана Коношенко и двукратная чемпионка мира по биатлону Людмила Калинчик. Александру Лукашенко досталась самая ответственная часть эстафеты - ее финиш.

Соперники также были мощные: команды Администрации президента, аппарата правительства, управделами президента, парламента и исполкомов областей.

Смотрите на Цензор.НЕТ: NEXTA опубликовала расследование о том, как роскошно живет Лукашенко. ВИДЕО

"Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз", - признался Лукашенко журналистам.

То, что гонка была нелегкой, подтверждает падение соперников - один из них трижды рухнул на финишной лыжне рядом с будущим победителем. А Лукашенко пытался помочь горе-лыжнику советами, как правильно держаться за лыжные палки.

Приближенный к белорусским властям Telegram-канал "Пул первого" написал, что несмотря на такие невероятные падения прямо на глазах у Александра Лукашенко, соперник заслуживает "приз за волю к победе".

Также на Цензор.НЕТ: МОК отказался признавать избрание сына узурпатора Лукашенко главой олимпийского комитета Беларуси

В то же время Лукашенко признался, что и сам чуть не упал на финише: "По свежей трассе финишируешь - разница большая для лыжника и отвлекаешься на трибуны. Чуть не упал там. Поэтому по-всякому бывает".

Ранее Александр Лукашенко уже побеждал в хоккей. Его "Команда президента республики Беларусь" - одиннадцатикратный победитель соревнований среди любителей.

Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) спорт (2429)


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Топ комментарии
+65
...ога-ога
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 2857
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15.03.2021 16:10
+57
Ну прямо Бєларусскій квартал, мля
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15.03.2021 16:03
+38
КНДР - 2.0
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15.03.2021 16:04
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Правила форума Совет форумчан
Ну прямо Бєларусскій квартал, мля
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15.03.2021 16:03 Ответить
Дуже вдалий скрін
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 4738
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15.03.2021 16:04 Ответить
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 7675
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15.03.2021 16:38 Ответить
У беларусов "подлизать сраку" в крови. Гены пальцем на задушишь. Гниды конченные...

p.s. смотреть на шефрон
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 5763
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15.03.2021 16:19 Ответить
Это вы зря. У них в крови быть партизанами.
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15.03.2021 16:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/58307 - "Это вы зря. У них в крови быть партизанами"

- Какими партизанами. У них в крови быть Павликами Морозовыми. Отца и мать сдадут на кичу за ложку гнилого гороха.
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15.03.2021 16:33 Ответить
Тот был из Тобольской губернии
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15.03.2021 17:05 Ответить
Колхоз - это тотальная ложь, фарс, фейк...
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15.03.2021 16:03 Ответить
КНДР - 2.0
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15.03.2021 16:04 Ответить
Сябри, вам не соромно?
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15.03.2021 16:04 Ответить
Вообще то это не эстафета, там сын рядом. Он просто обучал тех, кто первый раз на лыжах, там и дети были.
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15.03.2021 16:08 Ответить
...ога-ога
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 2857
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15.03.2021 16:10 Ответить
Ви це сліпим розкажіть. Особисто я бачу тут банальну клоунаду.
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15.03.2021 16:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/139376 - це реальне життя ватних рабів білорусів. Чмирі херові. Їм до Українців та і до словян - як свиням до неба
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15.03.2021 16:24 Ответить
Бєларусів кастрували як націю #уйло і бєларуський під#уйловник.
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15.03.2021 16:30 Ответить
Ще краще... Тобто Бацька виграв у дітей, які вперше на лижі стали? Афігєть успіх!
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15.03.2021 16:15 Ответить
Вы звук послушайте, это уже было после всех забегов.
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15.03.2021 16:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/239211 - беларуский ватник. Рабам слова не давали. Ипальник закрой вместе со своими беларусами
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15.03.2021 16:25 Ответить
Чем такое городить-лучше промолчать.
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15.03.2021 16:17 Ответить
детей обучал, пля, как жопу "себе любимому" лизать , позорники , епт..!
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15.03.2021 16:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/239211-хрень господняя. Какие, в жопу дети, какой сын. Нет на беларуссии ни собственных сынов ни детей. Это все собственность твоего отца *****-лукашенко. Собственно ****** и ты являешся ибо ты раб и любитель-рускаво мира
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15.03.2021 16:30 Ответить
На видео в красной куртке за спиной Лукашенко. А на груди Лукашенко уже медаль висит за победу в эстафете.
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15.03.2021 16:43 Ответить
Думаєте, в нашого найвеличнішого спорсмена була би інакша гонка?
Там би штабелями падали мендели, арестовичи, подоляки, єрмаки.
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15.03.2021 16:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/139376 - "Сябри, вам не соромно?" - та які вони в сраку сябри... Раби, та *************. Отакі реально зараз т.к.звані беларуси.
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15.03.2021 16:27 Ответить
Стыдно бы было,если бы были честь и достоинство
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15.03.2021 16:58 Ответить
Чого соромно, якби Зеля був суперником на трасі і і опинився другим"
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15.03.2021 19:34 Ответить
ну лучше упасть перед финишем, чем от пули в расстрельной камере !
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15.03.2021 16:04 Ответить
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15.03.2021 16:59 Ответить
Ну к чему так грубо : от пули в расстрельной камере. Существуют автоаварии, скоротекущие неизлечимые болезни, нападения хулиганов, в конце концов.
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15.03.2021 18:36 Ответить
Диктатор-циркач. ***** таке ж. Було відео, як він в хокей голи забиває. Воротар "випадково" в протилежний кут падав.
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15.03.2021 16:04 Ответить
псы позорные
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15.03.2021 16:04 Ответить
Пипец! *********! Скоро крышка гроба прилетит на лысину, а туда же!
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15.03.2021 16:04 Ответить
Скоро догонят КНДР и высадят лукашенка на Солнце
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15.03.2021 16:06 Ответить
лыжники падали только после 15-го выстрела...
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15.03.2021 16:08 Ответить
Еще один "сраный лыжник". В Буковеле тоже есть такой.
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15.03.2021 16:08 Ответить
Это хоть позитива добавляет...скоро Лука и свое кино "Слуга картошки" снимет...
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15.03.2021 16:08 Ответить
Не пишите про этого ипаната....уже даже смеха не вызывает.))))
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15.03.2021 16:08 Ответить
игры престолов...
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15.03.2021 16:08 Ответить
Ну і що? У нас теж спортсмен видатний. І баскетболіст, і стронгмен, і бігун затятий.

;Зеленский показал баскетбольное мастерство во время визита в школу в Николаеве: видео;

Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 3191
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15.03.2021 16:09 Ответить
...и на рояле игрун
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15.03.2021 16:11 Ответить
що попав в "очко"?
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15.03.2021 16:12 Ответить
Я відео дивився- всі шалено аплодували.
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15.03.2021 16:14 Ответить
Группа поддержки стояла на своих местах 13 часов без обеда.
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15.03.2021 16:52 Ответить
Наш паровоз вперде лети, в руках у нас АК
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15.03.2021 16:11 Ответить
Лучший друг Лукашенко, диктатор Каддафи уже на том свете... Может и Лукашенко уже пора...
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 1264
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15.03.2021 16:11 Ответить
Зі Свєтою було б гірше.
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15.03.2021 19:39 Ответить
Фильм Барона Коєна в реальности - Генерал Адмирал Хаффаз Алладин
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15.03.2021 16:12 Ответить
там помню случай был, один министр лапки склеил,после забега..
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15.03.2021 16:13 Ответить
На коліна падали перед бульбофюрером...
Який сором..
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15.03.2021 16:15 Ответить
Аби не перед пуйлом.
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15.03.2021 19:40 Ответить
Да пусть бы уже все раком и ползли на радость усатому подонку. Шобла дегенератов.
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15.03.2021 16:15 Ответить
Это как же медленно бегает Лука. Министры так старались не догнать, но все одно приходилось падать чтобы отстать.
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15.03.2021 16:16 Ответить
А як ***** в хоккейию грало_забивало?
І коврик підісррало-********** воно!!
😁
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15.03.2021 16:19 Ответить
...нє нада била у нас русскій язик запрєщять...щяс би у нас тоже...
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15.03.2021 16:19 Ответить
А медаль Луке тоже на старте сразу повесили???Чё париться и так ясно кто победит😄😄😄
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15.03.2021 16:22 Ответить
смех и грех
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15.03.2021 16:24 Ответить
Посмотрите внимательно.
Лукашенко идёт УЖЕ с медалью.
Вот так и рождаются "новости".
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15.03.2021 16:25 Ответить
Всё это очень и очень херово! Это заканчивается реками крови.
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15.03.2021 16:27 Ответить
За Первое Место?
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15.03.2021 16:31 Ответить
Дура
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15.03.2021 16:34 Ответить
Василь, очень приятно. Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 523
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15.03.2021 16:38 Ответить
ну да, ну да! победа боксера над шахматистом в 1-м раунде
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15.03.2021 16:33 Ответить
Совок в полный рост
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15.03.2021 16:35 Ответить
пропащяя страна...
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15.03.2021 16:39 Ответить
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 9856
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15.03.2021 16:46 Ответить
Старое картофельное гавн. скатилось с горки со скоростью черепахи, но престарелое ***** оказалось круче, оно нашло карандаш на столе.
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15.03.2021 16:50 Ответить
о картошечное чучхе типа туркменистана))
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15.03.2021 16:56 Ответить
Это какой-то... позор...
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15.03.2021 17:11 Ответить
Туркменистан,не???
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15.03.2021 17:27 Ответить
У Туркменистана появился достойный конкурент : бульбоменбаши!
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15.03.2021 17:28 Ответить
Кім Чен Ір в куточку гірко плаче від заздрості.
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15.03.2021 17:31 Ответить
Потому и такой низкий уровень жизни, что боятся работать лучше лукашенка
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15.03.2021 17:36 Ответить
Йоханый стыд!
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15.03.2021 17:43 Ответить
Клоуны захватывают Мир?
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15.03.2021 17:44 Ответить
Нас уже.
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15.03.2021 19:48 Ответить
"Жить захочешь - не так разкарячешся" (с) мовою ригіналу
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15.03.2021 17:52 Ответить
Пришло время для таракана рыть Беларуское море и побеждать в гонках на подводных лодках.
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15.03.2021 17:55 Ответить
Вже є -- Мінське море.
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15.03.2021 19:49 Ответить
Залишилось зовсім мало...Потрібно , негайно, закупляти атомні , підводні , човни та починати змагання Думаю що і тут таракан * УДЕЛАЕТ ВСЕХ *
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15.03.2021 21:42 Ответить
Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем - Цензор.НЕТ 2594
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15.03.2021 18:12 Ответить
А помните, как ***** летело аки куль с гоффном...
Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем - Цензор.НЕТ 8461
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15.03.2021 18:14 Ответить
Наче як солдат перед шоколвнним Гетьманом! ))))
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15.03.2021 18:15 Ответить
из Беларуси делать лыжи тренируется.
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15.03.2021 18:19 Ответить
На дворе какой сейчас век? Пусть еще снимет видео, как он быстрее всех картошку чистит.
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15.03.2021 18:37 Ответить
Стыдуха-показуха.
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15.03.2021 18:39 Ответить
ддда лааадно ...
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15.03.2021 19:14 Ответить
Виявляється не тільки в Україні президент клоун, але й і у Білорусі теж президент клоун.
Різниця тільки в тому, що за нашого гугнявого клоуна проголосувало 73%, а за Папуколі проголосувало лише 3%.
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15.03.2021 19:31 Ответить
Ну что вы хотите от нарота у которого в гербе глобус, я правда не углублялся, но может там изображен глобус Беларуси?
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15.03.2021 20:39 Ответить
Так его уже перед стартом наградили за взятие первого места - эта хрень (медалька) у него УЖЕ на шее болтается. ))))
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15.03.2021 20:41 Ответить
По-моему, Луку даже пастор Шлаг на лыжах уделал бы.
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15.03.2021 20:48 Ответить
Как ******* это смотрится, Лукашенко больной человек.
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15.03.2021 20:51 Ответить
По виду, хоть и молодой, но может специально выбрали человека, который раньше с лыжами дело не имел. Может он по всей дистанции падал, нам этого не показывают. То есть, подлизнули Лукашенко, но не падением на финише, а тем, что поставили с ним парня, который лыжи раньше только на картинке видел. Опытный не стал бы так нелепо кувыркаться. Один раз бы упал и все. Сделал вид, что травмировался. А тут явно человек на лыжах стоять не умеет, не то что катить. Хотя в целом таки смешно, зачем такое на камеры устраивать.
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15.03.2021 22:03 Ответить
Батя, я старался...
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15.03.2021 22:55 Ответить
 
 