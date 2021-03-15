"Й#б твою мать! Тримай його!", - в Хмельницком охранник супермаркета разбил голову покупателю, пытавшемуся уйти с неоплаченным тортом. ВИДЕО

В Хмельницком охранник супермаркета разбил голову покупателю. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Хмельницький LIVE, инцидент возник в супермаркете "Сільпо" на проспекте Мира. По словам очевидца, покупатель, возмутившись большой очередью, пытался выйти с неоплаченным тортом. Словесная перепалка с охранником и закончилась потасовкой, в результате которой покупатель получил травму головы.

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