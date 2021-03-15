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"Й#б твою мать! Тримай його!", - в Хмельницком охранник супермаркета разбил голову покупателю, пытавшемуся уйти с неоплаченным тортом. ВИДЕО

В Хмельницком охранник супермаркета разбил голову покупателю. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Хмельницький LIVE, инцидент возник в супермаркете "Сільпо" на проспекте Мира. По словам очевидца, покупатель, возмутившись большой очередью, пытался выйти с неоплаченным тортом. Словесная перепалка с охранником и закончилась потасовкой, в результате которой покупатель получил травму головы. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Драка в киевском супермаркете: мужчина избил оппонента купленной колбасой. ВИДЕО

Автор: 

драка (2020) охрана (700) супермаркет (171) Хмельницький (478)


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Топ комментарии
+36
А что уже модно неоплачивать покупки ссылаясь на большую очередь?.. Это какой-то новый тренд?
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15.03.2021 16:01
+27
Я не захищаю охоронців, але, по перше, коли покупець пішов мимо каси з товаром то він вже не покупець, а ворюга (злочинець). Не маєш часу стояти в черзі, положи товар та виходь.
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15.03.2021 16:10
+22
Просто справжній виборець Зеленського ніколи не купить рошенівського торта.

А солоденького хочеться...
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15.03.2021 16:00
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Совок о своей разорванной экумене соскучился. О медовых реках и кисельных берегах при совке запел, - старую песню лахтинских троллей о главном, - когда никто никого никогда не трогал? Да ты, батенька - тролль касапский, по всей видимости. Жаль, что это не тебя с тортом, наперевес.
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15.03.2021 17:31 Ответить
Ты че сказать то хотело, олигофрененко? Не мычи, изложи человеческой речью.
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15.03.2021 18:53 Ответить
Якби хотів вкрасти - світила максимум, дрібна крадіжка (КУпАП), а спробував відкрито винести, не оплативши - це грабунок, тут ККУ
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15.03.2021 16:42 Ответить
Все зависит от следака , как он квалифицирует дело , а фантазия у следаков отменная , особенно если есть материальный стимул )))
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15.03.2021 16:51 Ответить
від ціни товару залежить

Таким чином, відповідно до статті 51 КпАП крадіжка чужого майна вважається дрібною, якщо вартість такого майна на момент здійснення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто на 2021 рік - 227 грн. (0,2 х (50% х 2270)).
Якщо вартість викраденого майна перевищує 227 грн, настає кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 185 https://ips.ligazakon.net/document/T012341?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 Кримінального кодексу таємне викрадення чужого майна карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
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15.03.2021 16:54 Ответить
таємне викрадення чужого майна

===========
А тут не таємне, тут відкрите. Він же з тортом проривався на вихід з магазину? Грабіж, як є. Насильне, зухвале, відкрите заволодіння чужим майном.
Покупець - грабіжник з точки зору закону. Це уже інша стаття.
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15.03.2021 20:55 Ответить
Грабіж: стаття закону з коментарем

https://legalexpert.in.ua/komkodeks/uk/81-uky/1870-186.html
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15.03.2021 20:56 Ответить
Охрана бидло як і всі люди.
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15.03.2021 16:50 Ответить
При савке в колгоспи він отримав би заряд соли з бердану.Покупець в знак протесту міг вийти без торту.А тут банальний злодлюжка.
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15.03.2021 16:50 Ответить
Вообще-то если очередь слишком длинная - можно положить торт и выйти без покупки, не?
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15.03.2021 16:51 Ответить
а дома жінка або теща з"їдять тебе на десерт ми ж не знаємо, чого його припекло.
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15.03.2021 16:55 Ответить
Охранник молодец, деду еще мало вломил.
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15.03.2021 16:55 Ответить
Це той же самий СОВОК У ГОЛОВАХ - людині розбили голову за торт,
хай би тікав, відео і докази свідків у поліції були б у всякому випадку,
затримали би по горячих слідах, а тепер винен буде охоронець і про
торт всі забудуть, а покупець тепер жертва.
Моральне дно
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15.03.2021 16:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/477997 Любий адвокат з цього охоронника зробить винного.
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15.03.2021 17:08 Ответить
умственно отстальій поток сознания у тебя. в предатором на пару гадите?
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15.03.2021 19:03 Ответить
чмо кацапське, змийся в каналізацію, совкодрочер
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15.03.2021 20:16 Ответить
Україна це Європа !
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15.03.2021 16:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/370301 В Європі також усіляке буває.
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15.03.2021 17:14 Ответить
А що в Європі биків не в'яжуть, а квіти їм дарують.
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15.03.2021 17:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/414960 Подивіться скільки там гостей з Африки і які злочини роблять.А їм потім ще 1500 євро платять.
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15.03.2021 17:30 Ответить
Так, є що верещать багато, але межу добре відчувають, з ними нічого серйозного, можуть і грошенят їм підкинути, а з тими в кого чуйка атрофована, не панькаються.
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15.03.2021 17:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/414960 Яку межу? Мордяки поліціянтам б'ють,що ті аж шоломи *******.Може відео подивитесь з Парижа наприклад.
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15.03.2021 17:46 Ответить
Щось подібне бачив, темні думають що в натовпі їм все зійде з рук, на жаль відео де їх поодинці відловлюють не існує в силу зрозумілих причин(в них Геращенка нашого немає)
Бо в іншому випадку, там би вже була Африка.

Їх "терплять" при свідках, і не більше.
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15.03.2021 18:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/414960 Париж і так вже Африка.А буде ще гірше.Колись Париж був безпечним.
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15.03.2021 18:34 Ответить
Як на мене, він такий завжди був.
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15.03.2021 19:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/414960 Може й так.
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15.03.2021 19:47 Ответить
Охоронцю респект , бо злодюг не првинно бути в краіні !
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15.03.2021 17:13 Ответить
Якби взяв кусок хліба-друга справа,а він торта захотів.
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15.03.2021 17:15 Ответить
немає різниці, що узяв. він не крав, крадуть-ховають, а тут панти - чекать не хочу, спішу, а то теща на десерт його з"їсть (наприклад) )))
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15.03.2021 19:05 Ответить
А я ведь предупреждал, идёшь в этот гадюшник бери или кошель или топор. А за такое задержание Мазурок когда то положил четырёх. Даёшь короткостволы для выравнивания прав верующих в хороших олигархов.
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15.03.2021 17:49 Ответить
Охранника наградить, однозначно!
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15.03.2021 18:52 Ответить
там їх двое. один лише кажеться на перший погляд, що не бере участь. А він виконує свою частину роботи - він заблокував вихід. а так як покупець не побіг на двері, а був зайнятий з іншим охоронцем, то на дверях він опинився наче спостерігач. але він побачив, що напарник справляєтся.
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15.03.2021 19:08 Ответить
За торт нынче и по желудям получить можно))
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15.03.2021 19:15 Ответить
Ого, яка гаряча тема, куди тим новинам з фронту! А хоч той торт цілий, не поранений?
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15.03.2021 20:20 Ответить
Так в тому і прикол - торта вже не було у руках покупця, йому бошку розбили
за так, бескоштовно
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15.03.2021 20:39 Ответить
Чому охороні по всій Україні не роздати автоматичну зброю щоб вони
шикували покупців у рівні черги і ще дати їм собак для повноїподібності
з концтаборами

Бачу в темі багато кацапів які косять під українців... Щурячі виродки які
виправдовують любе насилля.
КАЦАПИ ЦЕ УКРАЇНА, ТУТ НЕ ПРОКАТИТЬ ВБИВАТИ ПОКУПЦІВ НА КАСІ

ЗА СМЕРДЮЧИ ПРОДУКТИ ЯК В ВАЩІ ЗАДРОЧЕНІЙ РАШЦІ
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15.03.2021 20:37 Ответить
Не че так мужик за хлебушком вышел.
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15.03.2021 20:45 Ответить
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