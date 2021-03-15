"Й#б твою мать! Тримай його!", - в Хмельницком охранник супермаркета разбил голову покупателю, пытавшемуся уйти с неоплаченным тортом. ВИДЕО
В Хмельницком охранник супермаркета разбил голову покупателю. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Хмельницький LIVE, инцидент возник в супермаркете "Сільпо" на проспекте Мира. По словам очевидца, покупатель, возмутившись большой очередью, пытался выйти с неоплаченным тортом. Словесная перепалка с охранником и закончилась потасовкой, в результате которой покупатель получил травму головы.
Топ комментарии
+36 дмитрий иванов #379098
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+27 Злий Грицько
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+22 Порохобандерівець
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Таким чином, відповідно до статті 51 КпАП крадіжка чужого майна вважається дрібною, якщо вартість такого майна на момент здійснення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто на 2021 рік - 227 грн. (0,2 х (50% х 2270)).
Якщо вартість викраденого майна перевищує 227 грн, настає кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 185 https://ips.ligazakon.net/document/T012341?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 Кримінального кодексу таємне викрадення чужого майна карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
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А тут не таємне, тут відкрите. Він же з тортом проривався на вихід з магазину? Грабіж, як є. Насильне, зухвале, відкрите заволодіння чужим майном.
Покупець - грабіжник з точки зору закону. Це уже інша стаття.
https://legalexpert.in.ua/komkodeks/uk/81-uky/1870-186.html
хай би тікав, відео і докази свідків у поліції були б у всякому випадку,
затримали би по горячих слідах, а тепер винен буде охоронець і про
торт всі забудуть, а покупець тепер жертва.
Моральне дно
Бо в іншому випадку, там би вже була Африка.
Їх "терплять" при свідках, і не більше.
за так, бескоштовно
шикували покупців у рівні черги і ще дати їм собак для повноїподібності
з концтаборами
Бачу в темі багато кацапів які косять під українців... Щурячі виродки які
виправдовують любе насилля.
КАЦАПИ ЦЕ УКРАЇНА, ТУТ НЕ ПРОКАТИТЬ ВБИВАТИ ПОКУПЦІВ НА КАСІ
ЗА СМЕРДЮЧИ ПРОДУКТИ ЯК В ВАЩІ ЗАДРОЧЕНІЙ РАШЦІ