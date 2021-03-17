Тимошенко о земельной реформе: Разрешается снимать верхний слой черноземов и продавать сельскохозяйственную землю иностранцам без контроля государства. ВИДЕО
"Слуга народа" пытается забрать у украинцев землю.
Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время обсуждения в Верховной Раде законопроекта о земле, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в парламенте идет шабаш о продавливании закона о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам без контроля государства, по сути, снимается контроль за использованием сельскохозяйственных земель, предоставляется право распродавать особо ценные земли, дается право снимать верхний слой земли черноземов и прочее. И это все называется законотворческой деятельностью. Мы пытаемся поправками оставить за государством Украина, за украинской нацией право владеть украинской сельскохозяйственной землей. Сейчас правящая фракция предложила отказаться от поправок, чтобы уже тишине, по сути, забрать у украинцев наибольшее богатство – землю. Их сейчас в зале сидит 100 человек, и они пытаются управлять страной", - заявила Юлия Тимошенко.
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переплатили декілька міліардів доларів, но що таке для України
декілька міліардів доларв?
Потім всі пішли у Стокгольм, а Янек віддав Крим за неіснуючу знижку у 100дол. А Юля б пішла у Стокгольм.
міліардів доларів, що ти тут звездиш про свою пенсіонерку
У злиденних українців все одно нема грошей, а вони все одно відкриваються.
Тупі японці, карочє, не понімають в економіці ні фіга.
У дебілів дебільна логіка.
1. Вирізають весь листяний підріст - дерева і кущі. Листя і тонкі гілочки висушують, подрібнюють, пакують у мішки і відправляють не переробку (вітамінне борошно для домашніх тварин)
2. Валять сосни, "кряжують" (обрізають гілля і розрізають стовбур на колоди).
3. Обрізають гілочки з хвоєю, сушать, подрібнюють. Пакують у мішки і відправляють за листяною сировиною.
4. Гілля без листя подрібнюють, пакують. Листяні породи, напряму, йдуть на вироблення паперу, деревообробку (ДСП, ДВП і подібне). Хвойні - на випарення живиці. Потім - відправляють услід за сировиною листяних порід.
5. Корчують пеньки, очищають від грунту. Подрібнюють. Хвойні йдуть на вигонку живиці. Потім всі пеньки йдуть на деревообробку.
А потім роблять РЕКУЛЬТИВАЦІЮ грунту - переорюють верхній шар грунту, на глибину в 1 м. При цьому, втративши значні обсяги "наповнення" - кореневу систему дерев, грунт "просідає", ущільнюється. Після ущільнення на ділянці висаджуються саджанці сосни чи інших дерев...
Таким чином, Ви "Чули дзвін, та не знаєте, де він...".
Зачем покупать чернозем, если можно купить ТОРФ?!!
Он и питательнее, и легче, и дешевле.
наука далеко ушла от этих основ.
1. разумеется торфянник предполагается подготавливать и перемешивать с основой и добавками, а не просто самосвалами вываливать на поле.
2. на кислотной почве хорошо выращивать клюкву, бруснику, чернику и тд и тв.
3. кислотную почву выгодно использовать, где для полива доступна только слишком "мягкая" вода.
Журавлина, брусниця, чорниця - це "основні харчові культури"? Їх їдять, як злаки, овочі, великими ложками? Тут мова йде про вивезення значних обсягів грунтів, для використовування у промислових масштабах, а не для грядки в кібуці ностальгуючого репатріанта з Житомирщини! І яка, к чорту, журавлина, чорниця, брусниця, у субтропіках?! В Ізраїлі навіть берези не ростуть!!! А в Західній Європі і своїх "кислих" грунтів, вистачає...
Я живу на Поліссі, і бачу своїми очима, як люди б"ються на "торфовищах". У самого дачна ділянка була така... Не встиг "укластися в неї", а потім два роки служив у іншому місці, тому, повернувшись, просто її кинув і не став відновлювать... Так що я знаю, про що кажу...
"Агроном", твою мать!!!
Ягоды на продажу/экспорт, а питание можно и закупать.
У многих голландских фермеров вон, "основна харчова культура" тюльпаны и вроде не помирают с голоду.
Ще раз пояснюю, для "недоганяючих" - тобою перечислені ягоди у кліматі субтропіків, при низькій вологості пустелі, під прямим сонячним промінням, РОСТИ НЕ БУДУТЬ!!!! Ти хоч відкрий у пошуковику, "культивування журавлини, чорниці, брусниці", та почитай, яких саме умов вони потребують...
Може, я і "крестьянин 19 века", але у тебе "размишлізми" "школяра початкової школи...
https://www.youtube.com/watch?v=0OXk0tUVbg8
а если не нравится клюква, выращивай яблоки, виноград, картофель - все они хорошо растут в кислой почве.
І до чого тут вирощування журавлини в північних штатах США? Розмова почалася про Ізраїль!!!Саме там не вистачає плодородних грунтів, бо там пустеля...
Я начал разговор о покупке торфа (что уже давно спокойно продается и ПОКУПАЕТСЯ) для СОЗДАНИЯ сель-хоз почвы и для удобрения этой самой почвы.
Ты можешь тут хоть СУТКАМИ распинаться, но достаточно просто посмотреть мировые объемы добычи торфа и то, КУДА он используется.
Пан має піти до психіатора і той йому порадить пігулки. Але не раджу витрачати гроші задарма. Юлєфобія лікується дзьобом смаженого півня в дупу. Три секунди сидіння дупою на розпаленій печі замінять два відра ліків
Ми у питаннях переходу від совдепії до нормальних та соціальних европейських законів відстали майже від усіх !
Срана Румунія , маленькі прибалтійські , уже роз"єднана Чехія та Словакія і т.д. і т.п. - усе пройшли - і живуть по своїм законам , як і уся Европа
А тут - треба видумати щось нове . Україна буде законодавчо супердержавою ?
А Юльку слухати - себе не поважати
І висновок - не треба винаходити новий ровер - усе уже є !
Дивимося ,як уже зробили "продвинуті країни"