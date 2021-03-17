Тимошенко о земельной реформе: Разрешается снимать верхний слой черноземов и продавать сельскохозяйственную землю иностранцам без контроля государства. ВИДЕО

"Слуга народа" пытается забрать у украинцев землю.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время обсуждения в Верховной Раде законопроекта о земле, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в парламенте идет шабаш о продавливании закона о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам без контроля государства, по сути, снимается контроль за использованием сельскохозяйственных земель, предоставляется право распродавать особо ценные земли, дается право снимать верхний слой земли черноземов и прочее. И это все называется законотворческой деятельностью. Мы пытаемся поправками оставить за государством Украина, за украинской нацией право владеть украинской сельскохозяйственной землей. Сейчас правящая фракция предложила отказаться от поправок, чтобы уже тишине, по сути, забрать у украинцев наибольшее богатство – землю. Их сейчас в зале сидит 100 человек, и они пытаются управлять страной", - заявила Юлия Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада будет рассматривать всю неделю правки в законопроекты о земле, - нардеп "Голоса" Железняк