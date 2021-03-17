"Слуга народа" Арахамия о матерных высказываниях Арестовича: Это сетевой этикет. В своем Фейсбуке можно. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал матерные высказывания спикера украинской делегации в Трехсторонней онтактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Арестовича в соцсети Facebook.

Как информируетт Цензор.НЕТ, ответ Арахамии публикует Telegram-канал PavlovskyNews.

"Это сетевой этикет. Я в своем Фейсбуке тоже могу матюкаться", - сообщил он.

По словам Арахамии, это обычные фейсбук-войны. Отвечая на вопрос, почему его зам Евгения Кравчук называет это свинством, глава фракции СН ответил, что не слышал об этом, но знает, что в Фейсбуке есть свой сетевой этикет.

"Согласно ему, люди на своей странице, если какой-то человек пришел и учит вас жизни или оскорбляет - вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Фейсбук, а не официальная страница. Не надо делать из этого информационные сенсации", - заявил Арахамия.

На уточнение, что Арестович - это лицо государства, Арахамия парировал: "Какое лицо? Когда какой-то человек что-то хамит? Мне самому очень сложно сдерживаться в своем Фейсбуке".

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Напомним, ранее Арестович в грубой форме ответил подписчику, который попросил его публиковать посты в Фейсбуке на украинском языке. "Пошел на х#й, так понятнее?", — ответил Арестович.