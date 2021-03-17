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"Слуга народа" Арахамия о матерных высказываниях Арестовича: Это сетевой этикет. В своем Фейсбуке можно. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал матерные высказывания спикера украинской делегации в Трехсторонней онтактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Арестовича в соцсети Facebook.

Как информируетт Цензор.НЕТ, ответ Арахамии публикует Telegram-канал PavlovskyNews.

"Это сетевой этикет. Я в своем Фейсбуке тоже могу матюкаться", - сообщил он.

По словам Арахамии, это обычные фейсбук-войны. Отвечая на вопрос, почему его зам Евгения Кравчук называет это свинством, глава фракции СН ответил, что не слышал об этом, но знает, что в Фейсбуке есть свой сетевой этикет.

"Согласно ему, люди на своей странице, если какой-то человек пришел и учит вас жизни или оскорбляет - вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Фейсбук, а не официальная страница. Не надо делать из этого информационные сенсации", - заявил Арахамия.

На уточнение, что Арестович - это лицо государства, Арахамия парировал: "Какое лицо? Когда какой-то человек что-то хамит? Мне самому очень сложно сдерживаться в своем Фейсбуке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пошел на х#й, так понятнее?" - официальный представитель Украины в ТКГ Арестович на просьбу общаться по-украински

Напомним, ранее Арестович в грубой форме ответил подписчику, который попросил его публиковать посты в Фейсбуке на украинском языке. "Пошел на х#й, так понятнее?", — ответил Арестович.

Арахамия Давид (989) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+59
Это не сетевой этикет, это просто БЫДЛО!!!
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17.03.2021 12:33
+53
То вже дно, чи ще глибше буде?
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17.03.2021 12:32
+48
"Слуга народа" Арахамия о матерных высказываниях Арестовича: Это сетевой этикет. В своем Фейсбуке можно - Цензор.НЕТ 1380
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17.03.2021 12:35
Комментировать
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Страница 2 из 2
Ви пропонуєте "розсипати перли перед свинями"?
Сама свиня і її ганебне рохкання, підкресленно мовою загарбника, вас не хвилює. Я првильно розумію?
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17.03.2021 13:30 Ответить
Меня больше беспокоит многоликость наших национальных "провидныкив"! И местных "активистов"... Когда посмотришь, что следует после ЗЕ........ становится скучно и страшно...., это наша независимость? Не не надо!
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17.03.2021 14:01 Ответить
Я не питаю, що вас турбує.
Я питаю, як ви назвете істоту, яка будучи речкиком УКРАЇНИ в ТКГ, дозволяє собі кацапською мовою, матом, відповідати ГРОМАДЯНИНУ Україна на прохання вести блоги державною мовою?
І ітоту, яка будучи головою партії в Раді, виплавдовує бидлокуватого матюкальника.
Яку термінологію вживати, щоб до цього зброду дійшло, що вони не рядові туповато- хамуваті громадяни, "понаєхавшиє" в Україну, а представники влади?
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17.03.2021 14:47 Ответить
Це називається - маніпуляція. Така сама маніпуляція, як і в цього Арахамії.
Арахамія виправдовує хамство Арестовича вигаданим Арахамією "мережевим етикетом", а ви виправдовуєте Арахамію вигаданим вами "дзеркальним відображенням".
Немає ніяких віртуальних "громадян". Є люди з українським паспортом, і вони всі різні.
За бажання Арестович та Арахамія могли би бути відображенням Любомира Гузара або Ліни Костенко.
Та вони чомусь воліють бути відображенням якоїсь даунецької гопоти або урки з ринку.
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17.03.2021 17:41 Ответить
вот уже есть такой отдел в мове "доносить инфу в узкий мозг"
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17.03.2021 13:10 Ответить
"Это сетевой этикет. Я в своем Фейсбуке тоже могу матюкаться",- два сапога-пара-" хамский сетевой , зеленый ,матершиный этикет "
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17.03.2021 12:54 Ответить
БИДЛО це вся партія "ЗЕ" і...президент, який несе відповідальність за всоє стадо БИДЛА...

P.S..Нічого особистого.."Сетевой этикет"..
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17.03.2021 12:55 Ответить
гос служащий, депутат, мент-обязаньі соблюдать єтикет. на работе, на улице, в магазине... дома хоть х... всех крой.. лицо государство должно бьіть примером для всех.. а не спускаться до рюсиш мира. єто уже свинья которая хрюкает а не пример всем гражданам
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17.03.2021 13:00 Ответить
На будь-якого державного службовця, поширюється правило: «Дозволено робити тільки те, що передбачено законом», на відміну від інших громадян, яким дозволено робити все, що не заборонено законом. Вказана особливість впливає на визначення механізму забезпечення права на честь, гідність і ділову репутацію працівника поліції, оскільки його статус відрізняється від статусу інших громадян.
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17.03.2021 15:09 Ответить
Значит, на своей странице можно и Президенту угрожать и призывать к нарушению территориальной целостности? САМ Арахамия сказал, что все можно, лишь бы страница была своя.
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17.03.2021 13:00 Ответить
/// кстати...(или не кстати)))))))))
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 7254

«Не Арахамией единым. На Парковой дороге за нарушение правил парковки сегодня был эвакуирован автомобиль Nissan. Ничего бы такого, только на этом авто приехал известный блоггер, который является еще и нардепом - Александр Куницкий. Похоже, что следующий законопроект Александра будет за отмену эвакуации" - иронически написали авторы фото.
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 4946

.
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17.03.2021 13:03 Ответить
це та потвора куніцький, який є друзякою українофоба бужанського?
Чорти обоє, прийде час, вони будуть висіти поряд на Хрещатику
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17.03.2021 13:12 Ответить
Так Арестович полиглот оказывается https://www.economics-prorok.com/page/2
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17.03.2021 13:08 Ответить
В отношении к Арестовичу, слово "полиглот", хмм... звучит как то двусмысленно. Просто не знаю что и думать, какое дерьмо он глотает
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17.03.2021 13:23 Ответить
заглот он, может и поли
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17.03.2021 13:34 Ответить
даже среди блатных, матом ругаться матом "западло"
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17.03.2021 13:12 Ответить
-
В ранні і середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, ляхи- поляки.... та всі інші народи східної частини Європи, не знали матів. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені з ними фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з слов'янськими і усіма іншими народами. Матюки для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільній соціальній ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі кацапські матюки знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не слов'янського а саамского Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами, які всі - всі і видно що з Божої волі чудово миттєво перетворилися у великоросів -піндосів? А деякі продажні виродки з 5 колони кремля зовсім знахабніли і злочинно планують знищити нашу рідну Українську мову і підсунуть нам чужу, ворожу, окупаційну -кацапську і її матюки.
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17.03.2021 13:14 Ответить
"Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна" - взалі, на Фейсбуці банять за мат
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17.03.2021 13:17 Ответить
Не, а ******** - в интернете можно все и всем!
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17.03.2021 13:17 Ответить
можно, проросійским в инете все можно. украинца за такое банят.
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17.03.2021 13:58 Ответить
Такого бидла і мерзоти,ще не мала ні одна ВР,та вся верхушка ОП і КМУ. Шпанюки з підворотні--скільки ви будете принижувати державу?
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17.03.2021 13:18 Ответить
Це не вони винні . Це ми такі . Бачили очі , що купували . Але нічого дивного . Це тепер , нажаль - основа нашого суспільства . Цей пан , мабуть має дітей . І йому не соромно перед ними . Його діти , будуть такими ж , або гіршими . Яблуко від яблуні далеко не падає .
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17.03.2021 13:27 Ответить
Арестович і раніше матюкався?
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17.03.2021 13:59 Ответить
Такий самий гандон як і арестович
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17.03.2021 13:21 Ответить
Никакой это не этикет.
Неумение выразить свои мысли нормальными словами - тупость !
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17.03.2021 13:23 Ответить
бери вище: відсуність мислів як таких, а говорити щось треба!
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17.03.2021 14:01 Ответить
"На уточнение, что Арестович - это лицо государства, Арахамия парировал: "Какое лицо? Когда какой-то человек что-то хамит? Мне самому очень сложно сдерживаться в своем Фейсбуке".Источник: https://censor.net/ru/v3253856
То есть для этого черно#опого чурки просьбо говорить на украинском языке является хамством???
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17.03.2021 13:24 Ответить
чисто узкомозгло-скрепньій наратив
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 3636"
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17.03.2021 14:08 Ответить
За вимогу спілкуватись українською , державні службовці посилають громадян нах..й російською. Яка цікава країна де еліта, котру обрали у владу демократичним шляхом так поводиться із громадянами!
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17.03.2021 13:24 Ответить
вчилки у школах теж, коли сварять дітей, на російську переходять - ведь вяликий русский язьік!
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17.03.2021 14:12 Ответить
Мавп'ятник а не влада
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17.03.2021 13:25 Ответить
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17.03.2021 13:29 Ответить
Норм.
Голова депутатської фракції "Слуга народу",офіційно дозволив матюкати членів власної партії в соцмережах.
Коллєґа Арахноїда сообщаєт:
"Во время своей поездки 7 март на Мальдивы, Давид Арахамия встречался с куратором табачного рынка Борисом Кауфманом который вернулся с Мальдив ночью 14 марта.
Предположительно целью встречи, как и самой поездки было решение проблемы снижения ставки акцизов на стиков. Празднование дня рождения дочери Арахамии было прикрытием.
Контролируя табачного монополиста «Тедис», говорят, что Кауфман курирует и часть сбора денег для выплаты зарплаты в конвертах «Слугам Народа» которые сегодня достигают 20 тысяч. $.
Ежемесячный бюджет на 245 депутатов составляет почти 5 млн.$
Именно для сбора этих денег и была внесена правка Арахамии о снижение ставки акциза на 30%.
Ее принятие должно дать дополнительную прибыль Филип Моррис в виде трех миллиардов гривен, которые через систему бонусов могут быть выплачены «Тедису» для превращения их в депутатскую зарплату.
Прошу НАБУ начать досудебное разбирательство по данной информации."https://t.me/dubinskypro/11163
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17.03.2021 13:29 Ответить
Сквернословы Царствия Божьего НЕ наследуют!
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17.03.2021 13:31 Ответить
Частное лицо в составе официальной делегации. Дальше можно всё.
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17.03.2021 13:32 Ответить
Стадо мавп а не СН а арахамия тому подтверждение интеллект так и брызжет
интеллект на лице
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 4599
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17.03.2021 13:34 Ответить
Ну, а что вы хотите от помощника корабельного плотника?
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17.03.2021 14:02 Ответить
Чим далі, то все більше переконуюсь, що у Арахамії несповна розуму. Мабуть тому й очолює фракцію "слуг" у Верховній Раді.
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17.03.2021 13:35 Ответить
Голова політради партії СН висловив думку, що для певної категорії осіб закони моралі не писані.
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17.03.2021 13:36 Ответить
Страна в смартфоне,а на яву спектакль.
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17.03.2021 13:38 Ответить
та пожалійте того арахамію - там по всьому видно, що зачинали його по великій п'янці.Воно хвореньке
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17.03.2021 13:40 Ответить
Але що тоді казати про країну і її населення, якою керує той, кого зачинали по великій п'янці? Його мають лікувати у ПНД, а воно замість того очолює фракцію провладної партії і ще й захищає іншу худобу, яка посилає "на" за прохання писати державною мовою.
Шкода, що населення в Україні виявилося більше, ніж громадян...
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17.03.2021 14:02 Ответить
Арахамия дал добро посылать его на ..уй в Фейсбуке. Как и других "Слуг народа", включая ПреЗедента на личной странице. Фейсбучное сообщество из посыла Арахамии сделает правильные выводы.
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17.03.2021 13:41 Ответить
быдло сравнивает себя с другим быдлом и,о чудо! не видит ничего предосудительного...
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17.03.2021 13:42 Ответить
показательно другое, это такая реакция на просьбу писать на украинском
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17.03.2021 13:45 Ответить
а с каких пор у него свой фейсбук, свой фейсбук у Цукерберга, но ни как у Арахамии и Арестовича.
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17.03.2021 14:10 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

Чи не забагато
радників, заступників та помічників
у "звичайного канцеляриста"
Єрмака?
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17.03.2021 14:11 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZUHxgWs0T_K8EtfCUQkphat2xet5f4kHi-XN65PneI0fshh6fjbrvOUPJb34ubn7zJdBlfWwZ4D32eqbdJT25p2kz-Mxv81bkh_kievrcooC5YZB2JD0T6P07N22T1i8xA&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 775
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17.03.2021 14:12 Ответить
Пока нарцисс Арестович (позывной "Люся") был никем - он мог писать и говорить что угодно, вплоть до матов.
Но когда тебя гандона берут советником в Офис Президента и делают членом ТКГ - ты становишся публичным, получаешь статус и полномочия - и обязан вести себя соответственно и придерживаться определенных норм и правил.

Но похоже, что зеленым слизнякам все это чуждо и не свойственно.
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17.03.2021 14:30 Ответить
Арахйу дебил
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17.03.2021 14:33 Ответить
Это кошмар...во всех СМИ...Арестович кого-то послал нехер в фейсбуке.. ещё и не на украинском..люди остановитесь, хватит обсуждать не пойми что.. ещё и Леху пиарить, он над вами эксперименты ставит и потешается
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17.03.2021 14:38 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 3945"
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17.03.2021 14:44 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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17.03.2021 14:45 Ответить
бидлолєкторат вибрав бидло - чому дивуватися?
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17.03.2021 14:54 Ответить
Нормальные чуваки!!!!! Реальные!!!!
Украина - это сказка!!! Курорт!!!!
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17.03.2021 14:56 Ответить
Дурак ты агрохимия
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17.03.2021 15:11 Ответить
А Трампу забанили все его "приватные" страницы. У политика не может быть приватных страниц под его именем. Понятно что сейчас в Украине быдло элита.
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17.03.2021 15:15 Ответить
Нашли к кому прислушиваться - агро-хамия абсолютно такой-же как и аферистович.
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17.03.2021 15:30 Ответить
БУТУСОВ, АУУУУУ!!!!!
Слышал, шо Арахамия сказал?
Ты можешь на СВОЕМ "Цензоре" всех материть и тебе за это ничего не будет.
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17.03.2021 15:35 Ответить
фигасе этикет такой, и это говорит представитель власти?!! м-да тяжелый случай
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17.03.2021 15:50 Ответить
це тому шо запас слів як у "элочки людоедки"
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17.03.2021 15:52 Ответить
Согласно сетевого этикета, Агрохимия - ганд.н.
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17.03.2021 16:03 Ответить
подойти к аракамии дать в *******! додик: за что? ответ: это уличный этикет. можно.
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17.03.2021 16:03 Ответить
Просто животное.
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17.03.2021 16:12 Ответить
С таким «сетевым этикетом» не лезьте в руководство страной, не позорьте Украину! Сидите дома и материтесь сколько угодно, если других слов не знаете! Для примера об этикете украинцев еще с козацких времен поищите как ответили запорожцы турецкому султану в своем письме ругательном, но без единого нецензурного слова! Учите историю, если полезли в «правителей государства» ! От слова Право!
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17.03.2021 16:18 Ответить
в любой другой стране даже за какое-то сексистское или не дайбоже - расистское уже бы был публично выпорот и выброшен на помойку истории, но не у наших быдло-слуг, у нас можно... можно и в интернете и в прямом эфире рейтингового телеканала, у нас всё можно. А чего ещё ожидать от быдланов которые сами паркуются на переходах
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17.03.2021 16:28 Ответить
Шариков
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17.03.2021 16:29 Ответить
Матюкаться в своем ФБ это одно, а оскорблять людей это совсем другое! Этот жиденыш долгое время косивший под патриота должен ответить за такие оскорбления.
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17.03.2021 16:37 Ответить
потому что это не люди - это животные
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17.03.2021 17:24 Ответить
Где тебя Уе*ана такого нашли просто Пиз..........ц.
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17.03.2021 17:50 Ответить
Все свое кодло зеленский собирал по принципу тупой и еще тупее.
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17.03.2021 19:25 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZVk1__6Wkt-cFUqTz0ORHSXAu9yd-NDylfIuDZfB2tJg31SVn2AZXwmD9Z0wdbxO2Ixyt_elG3MKJmrc3MUJLOY4j_J-_lNLBuzpLQ875wq-wVkFJNxNaZj7kHhFlx-Fcg&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3951356728258371?__cft__[0]=AZVk1__6Wkt-cFUqTz0ORHSXAu9yd-NDylfIuDZfB2tJg31SVn2AZXwmD9Z0wdbxO2Ixyt_elG3MKJmrc3MUJLOY4j_J-_lNLBuzpLQ875wq-wVkFJNxNaZj7kHhFlx-Fcg&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·

Арахамія вступився за Арестовича, який вчора, 16.03.2021, обматюкав двох людей, які зробили йому зауваження через дописи російською мовою хоча він є членом УКРАЇНСЬКОЇ делеґації ТКГ в Мінську.

Одним з цих двох людей є мій давній Друг, політолог-міжнародник Андрій Смолій, з яким ми познайомились завдяки Славної Пам'яті Oleksiy Kurinniy...

Арахамія зазначив, що сам частенько матюкається і взагалі: матюки - то «народна мова», тому штрафувати за неї не можна.

Ну що ж... Я, звісно, пам'ятаю, як в сесійній залі Парламенту Арахамія на запит Колі Тищенка до Разумкова, що хтось з його підшефних не встиг проголосувати відповів: «На работу, бл.дь, надо ходить, Коля», та я акцентую увагу на іншому аспекті:

В ситуації з Арестовичем, мова не про просто «пішов нах.й», бо Арестовича дістав, скажімо булінг, і не про «пішов нах.й» у відповідь на особисту образу. У такому випадку - хіба був би скандал? Ні.

Річ у тім, що він, будучи ОФІЦІЙНОЮ особою в Україні проявив публічну зневагу до носіїв Української мови, яка, згідно Конституції України є ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ, та основною і знову ж таки ЄДИНОЮ для Державних діячів, одним з яких, тимчасово і на жаль є Арестович.

А повертаючись до Арахамія, скажу два моменти

1. Давід! Що краще, коли тобі скажуть «Давід - Ви не політик і не маєте права бути депутатом через Ваші морально-етичні якості», чи «Давід, ну й.баний ти по голові бл.дь с.ка... Клади мандат - піз.уй нах.й»?

2. Матюки - «народна мова» окупанта або бидла. Кого з них ти представляєш в Парламенті?

/Назар Приходько/
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17.03.2021 20:36 Ответить
Я знала, что сетевой. Не знала, что ЭТИКЕТ)
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17.03.2021 20:40 Ответить
Яке їхало, таке здибало...
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17.03.2021 21:19 Ответить
колись Дарвін проголосив - пращуром людини є мавпа з породи самих розумних мавп-шимпанзе, опоненти твердили - не може бути бо забагато мавп лишилось. Дивлячись на цих "майстрів розмовного жанру" потрібно погодитись з опонентами. А ці майстри цілу ніч шлялись по Києву (девки, сало, патефон) що Люська забула де знаходиться, а сухумський кипарис тільки підтвердив, що їм грузинам все похер, коли горський єврей ними керує.
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18.03.2021 05:21 Ответить
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