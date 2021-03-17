"Слуга народа" Арахамия о матерных высказываниях Арестовича: Это сетевой этикет. В своем Фейсбуке можно. ВИДЕО
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал матерные высказывания спикера украинской делегации в Трехсторонней онтактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Арестовича в соцсети Facebook.
Как информируетт Цензор.НЕТ, ответ Арахамии публикует Telegram-канал PavlovskyNews.
"Это сетевой этикет. Я в своем Фейсбуке тоже могу матюкаться", - сообщил он.
По словам Арахамии, это обычные фейсбук-войны. Отвечая на вопрос, почему его зам Евгения Кравчук называет это свинством, глава фракции СН ответил, что не слышал об этом, но знает, что в Фейсбуке есть свой сетевой этикет.
"Согласно ему, люди на своей странице, если какой-то человек пришел и учит вас жизни или оскорбляет - вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Фейсбук, а не официальная страница. Не надо делать из этого информационные сенсации", - заявил Арахамия.
На уточнение, что Арестович - это лицо государства, Арахамия парировал: "Какое лицо? Когда какой-то человек что-то хамит? Мне самому очень сложно сдерживаться в своем Фейсбуке".
Напомним, ранее Арестович в грубой форме ответил подписчику, который попросил его публиковать посты в Фейсбуке на украинском языке. "Пошел на х#й, так понятнее?", — ответил Арестович.
Пожалуйста, подождите...
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Сама свиня і її ганебне рохкання, підкресленно мовою загарбника, вас не хвилює. Я првильно розумію?
Я питаю, як ви назвете істоту, яка будучи речкиком УКРАЇНИ в ТКГ, дозволяє собі кацапською мовою, матом, відповідати ГРОМАДЯНИНУ Україна на прохання вести блоги державною мовою?
І ітоту, яка будучи головою партії в Раді, виплавдовує бидлокуватого матюкальника.
Яку термінологію вживати, щоб до цього зброду дійшло, що вони не рядові туповато- хамуваті громадяни, "понаєхавшиє" в Україну, а представники влади?
Арахамія виправдовує хамство Арестовича вигаданим Арахамією "мережевим етикетом", а ви виправдовуєте Арахамію вигаданим вами "дзеркальним відображенням".
Немає ніяких віртуальних "громадян". Є люди з українським паспортом, і вони всі різні.
За бажання Арестович та Арахамія могли би бути відображенням Любомира Гузара або Ліни Костенко.
Та вони чомусь воліють бути відображенням якоїсь даунецької гопоти або урки з ринку.
P.S..Нічого особистого.."Сетевой этикет"..
«Не Арахамией единым. На Парковой дороге за нарушение правил парковки сегодня был эвакуирован автомобиль Nissan. Ничего бы такого, только на этом авто приехал известный блоггер, который является еще и нардепом - Александр Куницкий. Похоже, что следующий законопроект Александра будет за отмену эвакуации" - иронически написали авторы фото.
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Чорти обоє, прийде час, вони будуть висіти поряд на Хрещатику
В ранні і середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, ляхи- поляки.... та всі інші народи східної частини Європи, не знали матів. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені з ними фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з слов'янськими і усіма іншими народами. Матюки для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільній соціальній ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі кацапські матюки знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не слов'янського а саамского Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами, які всі - всі і видно що з Божої волі чудово миттєво перетворилися у великоросів -піндосів? А деякі продажні виродки з 5 колони кремля зовсім знахабніли і злочинно планують знищити нашу рідну Українську мову і підсунуть нам чужу, ворожу, окупаційну -кацапську і її матюки.
Неумение выразить свои мысли нормальными словами - тупость !
То есть для этого черно#опого чурки просьбо говорить на украинском языке является хамством???
"
Голова депутатської фракції "Слуга народу",офіційно дозволив матюкати членів власної партії в соцмережах.
Коллєґа Арахноїда сообщаєт:
"Во время своей поездки 7 март на Мальдивы, Давид Арахамия встречался с куратором табачного рынка Борисом Кауфманом который вернулся с Мальдив ночью 14 марта.
Предположительно целью встречи, как и самой поездки было решение проблемы снижения ставки акцизов на стиков. Празднование дня рождения дочери Арахамии было прикрытием.
Контролируя табачного монополиста «Тедис», говорят, что Кауфман курирует и часть сбора денег для выплаты зарплаты в конвертах «Слугам Народа» которые сегодня достигают 20 тысяч. $.
Ежемесячный бюджет на 245 депутатов составляет почти 5 млн.$
Именно для сбора этих денег и была внесена правка Арахамии о снижение ставки акциза на 30%.
Ее принятие должно дать дополнительную прибыль Филип Моррис в виде трех миллиардов гривен, которые через систему бонусов могут быть выплачены «Тедису» для превращения их в депутатскую зарплату.
Прошу НАБУ начать досудебное разбирательство по данной информации."https://t.me/dubinskypro/11163
интеллект на лице
Шкода, що населення в Україні виявилося більше, ніж громадян...
Чи не забагато
радників, заступників та помічників
у "звичайного канцеляриста"
Єрмака?
Но когда тебя гандона берут советником в Офис Президента и делают членом ТКГ - ты становишся публичным, получаешь статус и полномочия - и обязан вести себя соответственно и придерживаться определенных норм и правил.
Но похоже, что зеленым слизнякам все это чуждо и не свойственно.
Украина - это сказка!!! Курорт!!!!
Слышал, шо Арахамия сказал?
Ты можешь на СВОЕМ "Цензоре" всех материть и тебе за это ничего не будет.
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3951356728258371?__cft__[0]=AZVk1__6Wkt-cFUqTz0ORHSXAu9yd-NDylfIuDZfB2tJg31SVn2AZXwmD9Z0wdbxO2Ixyt_elG3MKJmrc3MUJLOY4j_J-_lNLBuzpLQ875wq-wVkFJNxNaZj7kHhFlx-Fcg&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·
Арахамія вступився за Арестовича, який вчора, 16.03.2021, обматюкав двох людей, які зробили йому зауваження через дописи російською мовою хоча він є членом УКРАЇНСЬКОЇ делеґації ТКГ в Мінську.
Одним з цих двох людей є мій давній Друг, політолог-міжнародник Андрій Смолій, з яким ми познайомились завдяки Славної Пам'яті Oleksiy Kurinniy...
Арахамія зазначив, що сам частенько матюкається і взагалі: матюки - то «народна мова», тому штрафувати за неї не можна.
Ну що ж... Я, звісно, пам'ятаю, як в сесійній залі Парламенту Арахамія на запит Колі Тищенка до Разумкова, що хтось з його підшефних не встиг проголосувати відповів: «На работу, бл.дь, надо ходить, Коля», та я акцентую увагу на іншому аспекті:
В ситуації з Арестовичем, мова не про просто «пішов нах.й», бо Арестовича дістав, скажімо булінг, і не про «пішов нах.й» у відповідь на особисту образу. У такому випадку - хіба був би скандал? Ні.
Річ у тім, що він, будучи ОФІЦІЙНОЮ особою в Україні проявив публічну зневагу до носіїв Української мови, яка, згідно Конституції України є ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ, та основною і знову ж таки ЄДИНОЮ для Державних діячів, одним з яких, тимчасово і на жаль є Арестович.
А повертаючись до Арахамія, скажу два моменти
1. Давід! Що краще, коли тобі скажуть «Давід - Ви не політик і не маєте права бути депутатом через Ваші морально-етичні якості», чи «Давід, ну й.баний ти по голові бл.дь с.ка... Клади мандат - піз.уй нах.й»?
2. Матюки - «народна мова» окупанта або бидла. Кого з них ти представляєш в Парламенті?
/Назар Приходько/