"Окопная война": На фронт нашим воинам нужны квадрокоптеры, снаряжение для снайперов, автомобили и конечно же - доброе слово и домашние лакомства, - волонтер Кристина Фецица. ВИДЕО
В чем больше всего нуждаются украинские воины на передовой? Откуда взять деньги волонтерам на помощь фронту? Как выжить во время минометного обстрела?
Об этом и не только смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ, рассказчиком которой будет волонтер из Тернополя, общественный деятель, будущий офицер Вооруженных сил Украины - Кристина Фецица.
Мы встретились с Кристиной на передовой, куда она приехала с помощью для наших воинов. Она привезла автомобиль нашим защитникам и всевозможные шпионские штучки, которые помогут украинским воинам в борьбе с российским оккупантом.
В придачу ко всему, бойцы ВСУ, добровольцы получили от Кристины: домашние лакомства и подарки от школьников, которые греют душу, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Девушка уже семь лет помогает нашим защитникам. Почти каждый месяц, она преодолевает тысячи километров, чтобы посетить Донецкую и Луганскую области. Моментами, она берет с собой своего мужа, который неохотно отпускает ее на восток, однако одновременно понимает, что его жена делает такое нужное для всего украинского воинства дело. Ведь только самопожертвование таких волонтеров, как Кристина, позволяет нашим защитникам эффективно вести борьбу.
- Кристина, привет. Спасибо, что согласилась поговорить с нами. На данный момент немного таких, кто продолжает помогать фронту. Что тобой руководит в этой ситуации?
- Война с российским оккупантом продолжается, она не закончилась. Если наши воины воюют, значит мы должны им помогать. Только сообща можно победить агрессора. Тем более, в мирной части страны никто не стреляет, не падают российские мины и этим, мы обязаны украинским воинам. Об этом нужно помнить.
- Что ты на этот раз привезла на фронт? В чем потребность в наших воинов?
- Это в основном технические средства ведения войны: квадрокоптеры, оптические средства наблюдения... Почти в каждом подразделении есть потребность в автомобилях, поэтому тоже приходится работать в этом направлении. Конечно, в вышеупомянутый список, мы добавляем вкусные сухие борщи, вареники, лакомства, которые передают простые жители нашей страны, школьники. Которые понимают важность помощи нашим воинам.
- Кто дает деньги на все это? Ведь один "коптер" стоит более тысячи долларов. Автомобиль на "евробляхах" - несколько тысяч долларов и так далее.
- У меня есть люди, которые постоянно помогают, их немного, но такие благотворители всегда поддерживают. Очень много приходится просить в социальных сетях, встречаться с чиновниками и говорить: "Там очень надо"! Простые люди дают по несколько гривен, помогают ребята, которые уже покинули фронт. Очень трудно собирать помощь, но она очень нужна, очень.
Смотрите видео до конца и вы узнаете, как Кристина сумела выжить, когда попала под минометный огонь. Как жить после того, как ты привозишь на фронт помощь украинскому воину, пьешь чай с ним, а его убивают через несколько дней?
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А вот все остальное, что необходимо, нужно требовать у МО, которое финансируется из бюджета! Так будет правильно.
И полноценное лечение раненых с реабилитацией вплоть заграницей и протезирование - это тоже обязанность МО!
Скоротити пайку потрібно міністрам, депутатам, помічникам, зЕзіденту, ОПі, та її радникам. Та й кількість радників, помічкиків та спостерігачів скоротити. Скільки пліснява розплодила всіляких комітетів? Жах.
Є кого скоротити і де гроші взяти.
вот и вся проблема.
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а на остальное есть ВСУ. Вам туды лезть не надобно. И деньги вам давать на это тоже не нуджно.
Ибо Армию должно обеспечивать государство, в том обьеме которое считает нужным.
А вы там хотите бардак устроить.
Так может быть сперва разогнать министерство обороны и расстрелять главнокомандующего, которые врут и воруют?
На беспилотники денег не осталось. Ясно, понятно!