"Окопная война": На фронт нашим воинам нужны квадрокоптеры, снаряжение для снайперов, автомобили и конечно же - доброе слово и домашние лакомства, - волонтер Кристина Фецица. ВИДЕО

В чем больше всего нуждаются украинские воины на передовой? Откуда взять деньги волонтерам на помощь фронту? Как выжить во время минометного обстрела?

Об этом и не только смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ, рассказчиком которой будет волонтер из Тернополя, общественный деятель, будущий офицер Вооруженных сил Украины - Кристина Фецица.

Мы встретились с Кристиной на передовой, куда она приехала с помощью для наших воинов. Она привезла автомобиль нашим защитникам и всевозможные шпионские штучки, которые помогут украинским воинам в борьбе с российским оккупантом.

В придачу ко всему, бойцы ВСУ, добровольцы получили от Кристины: домашние лакомства и подарки от школьников, которые греют душу, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Девушка уже семь лет помогает нашим защитникам. Почти каждый месяц, она преодолевает тысячи километров, чтобы посетить Донецкую и Луганскую области. Моментами, она берет с собой своего мужа, который неохотно отпускает ее на восток, однако одновременно понимает, что его жена делает такое ​​нужное для всего украинского воинства дело. Ведь только самопожертвование таких волонтеров, как Кристина, позволяет нашим защитникам эффективно вести борьбу.

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- Кристина, привет. Спасибо, что согласилась поговорить с нами. На данный момент немного таких, кто продолжает помогать фронту. Что тобой руководит в этой ситуации?

- Война с российским оккупантом продолжается, она не закончилась. Если наши воины воюют, значит мы должны им помогать. Только сообща можно победить агрессора. Тем более, в мирной части страны никто не стреляет, не падают российские мины и этим, мы обязаны украинским воинам. Об этом нужно помнить.

- Что ты на этот раз привезла на фронт? В чем потребность в наших воинов?

- Это в основном технические средства ведения войны: квадрокоптеры, оптические средства наблюдения... Почти в каждом подразделении есть потребность в автомобилях, поэтому тоже приходится работать в этом направлении. Конечно, в вышеупомянутый список, мы добавляем вкусные сухие борщи, вареники, лакомства, которые передают простые жители нашей страны, школьники. Которые понимают важность помощи нашим воинам.

- Кто дает деньги на все это? Ведь один "коптер" стоит более тысячи долларов. Автомобиль на "евробляхах" - несколько тысяч долларов и так далее.

- У меня есть люди, которые постоянно помогают, их немного, но такие благотворители всегда поддерживают. Очень много приходится просить в социальных сетях, встречаться с чиновниками и говорить: "Там очень надо"! Простые люди дают по несколько гривен, помогают ребята, которые уже покинули фронт. Очень трудно собирать помощь, но она очень нужна, очень.

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Смотрите видео до конца и вы узнаете, как Кристина сумела выжить, когда попала под минометный огонь. Как жить после того, как ты привозишь на фронт помощь украинскому воину, пьешь чай с ним, а его убивают через несколько дней?

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