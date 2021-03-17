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Новости Видео Агрессия России против Украины Волонтеры для армии
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"Окопная война": На фронт нашим воинам нужны квадрокоптеры, снаряжение для снайперов, автомобили и конечно же - доброе слово и домашние лакомства, - волонтер Кристина Фецица. ВИДЕО

В чем больше всего нуждаются украинские воины на передовой? Откуда взять деньги волонтерам на помощь фронту? Как выжить во время минометного обстрела?

 Об этом и не только смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ, рассказчиком которой будет волонтер из Тернополя, общественный деятель, будущий офицер Вооруженных сил Украины - Кристина Фецица.

Мы встретились с Кристиной на передовой, куда она приехала с помощью для наших воинов. Она привезла автомобиль нашим защитникам и всевозможные шпионские штучки, которые помогут украинским воинам в борьбе с российским оккупантом.
В придачу ко всему, бойцы ВСУ, добровольцы получили от Кристины: домашние лакомства и подарки от школьников, которые греют душу, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Девушка уже семь лет помогает нашим защитникам. Почти каждый месяц, она преодолевает тысячи километров, чтобы посетить Донецкую и Луганскую области. Моментами, она берет с собой своего мужа, который неохотно отпускает ее на восток, однако одновременно понимает, что его жена делает такое ​​нужное для всего украинского воинства дело. Ведь только самопожертвование таких волонтеров, как Кристина, позволяет нашим защитникам эффективно вести борьбу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Мы обязательно должны победить российских оккупантов, выйти на нашу границу. И спокойно вернуться к своей семье", - доброволец Михаил Тихий. ВИДЕО

- Кристина, привет. Спасибо, что согласилась поговорить с нами. На данный момент немного таких, кто продолжает помогать фронту. Что тобой руководит в этой ситуации?

- Война с российским оккупантом продолжается, она не закончилась. Если наши воины воюют, значит мы должны им помогать. Только сообща можно победить агрессора. Тем более, в мирной части страны никто не стреляет, не падают российские мины и этим, мы обязаны украинским воинам. Об этом нужно помнить.

- Что ты на этот раз привезла на фронт? В чем потребность в наших воинов?

- Это в основном технические средства ведения войны: квадрокоптеры, оптические средства наблюдения... Почти в каждом подразделении есть потребность в автомобилях, поэтому тоже приходится работать в этом направлении. Конечно, в вышеупомянутый список, мы добавляем вкусные сухие борщи, вареники, лакомства, которые передают простые жители нашей страны, школьники. Которые понимают важность помощи нашим воинам.

- Кто дает деньги на все это? Ведь один "коптер" стоит более тысячи долларов. Автомобиль на "евробляхах" - несколько тысяч долларов и так далее.

- У меня есть люди, которые постоянно помогают, их немного, но такие благотворители всегда поддерживают. Очень много приходится просить в социальных сетях, встречаться с чиновниками и говорить: "Там очень надо"! Простые люди дают по несколько гривен, помогают ребята, которые уже покинули фронт. Очень трудно собирать помощь, но она очень нужна, очень.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": Не хватало людей, стресс, недосып. Это были ближние бои с российским агрессором, подходившим к нам со всех сторон, - воин ВСУ Олег Посохов о боях в ДАП. ВИДЕО

Смотрите видео до конца и вы узнаете, как Кристина сумела выжить, когда попала под минометный огонь. Как жить после того, как ты привозишь на фронт помощь украинскому воину, пьешь чай с ним, а его убивают через несколько дней?

Смотрите рубрику "Окопная война" и узнавайте всю правду первыми.

Автор: 

армия (8496) Донбасс (26956) волонтеры (2634) ВСУ (6587) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+10
Говнокомандуючому зараз не до цого, у нього проблеми з рейтингом.
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17.03.2021 12:57
+7
Так подразделение аэроразведки потерпевший вiслюк расформировал за ненадобностью...
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17.03.2021 12:55
+6
Простите за нескромный вопрос - а нах...р вся страна платит военный сбор и в это же самое время армия в чем то нуждается???? Плати военный сбор а потом помогай волонтерам, плати в бюджет налоги а потом плати еще учителям, врачам и т.д. Куда деньги уходят, Зина??? Вы там уху ели??? Ты платишь налоги а армия этих денег не получает, они уходят на элитную недвижимость, авто, кокаин и шлюх??? Зае...ли!
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17.03.2021 13:08
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Сортировать:
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Так подразделение аэроразведки потерпевший вiслюк расформировал за ненадобностью...
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17.03.2021 12:55 Ответить
МЛЯ,прямо рвет на части ! ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ БАРЫГИ С МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ И ГЕНШТАБА ???? Идет седьмой день войны,а маразматики с МО НЕ МОГУТ ПЕРЕДОВУЮ обеспечить всем необходимым !!!!! таран ,ВЕСЬ ТЫЛ МО ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ на передке и знать обстановку в войсках,а они ,в кабинетах,животы наращивают ! СРАМОТА !!!!
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17.03.2021 13:28 Ответить
Почему вы решили, что "маразматики"? Может как раз вполне эффективные служивые, только служат не Украине...
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17.03.2021 13:35 Ответить
Говнокомандуючому зараз не до цого, у нього проблеми з рейтингом.
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17.03.2021 12:57 Ответить
А у нач штаба дытына маленькая и жонка маладая.
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17.03.2021 13:02 Ответить
"доброе слово и домашние лакомства" это конечно же к народу и мы с большой благодарностью относимся к нашим защитникам.

А вот все остальное, что необходимо, нужно требовать у МО, которое финансируется из бюджета! Так будет правильно.
И полноценное лечение раненых с реабилитацией вплоть заграницей и протезирование - это тоже обязанность МО!
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17.03.2021 12:58 Ответить
Действительно, наши доблестные волонтеры много на себя прямых обязанностей МО брать стали..И, таки,могут разбаловать министра и генштабиста по бесперебойному снабжению ВСУ положенными матсредствами и довольствием из бюджетных на то статей..А сэкономленные денежки..ведь не пахнут.. и пойдут куда "следует"
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17.03.2021 14:09 Ответить
разгоните половину никому не нужной зРады и сразу найдется финансирование...
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17.03.2021 13:01 Ответить
Проблема не в кількості депутатів, у нас вона невелика, у порівнянні з тією ж Германією і т.д., а в якості. Ватани, колаборанти, артисти, перукарі, няні, ідіоти, ...
Скоротити пайку потрібно міністрам, депутатам, помічникам, зЕзіденту, ОПі, та її радникам. Та й кількість радників, помічкиків та спостерігачів скоротити. Скільки пліснява розплодила всіляких комітетів? Жах.
Є кого скоротити і де гроші взяти.
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17.03.2021 13:19 Ответить
Я бы начал с судей. С их зарплат, пенсий, надбавок и льгот.
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17.03.2021 17:16 Ответить
продайте мусорские вертолеты, зелины джипы, путевки в оман , на буковель, и будут деньги на ВСУ
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17.03.2021 13:38 Ответить
Хм. И это при 5 процетах очислений и большом бюджетном финансировании?! А волонтеры (честь им и хвала0 до сих пор волонтёрят. Воруют падлы коррупционные.
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17.03.2021 13:01 Ответить
Волонтёры тоже воруют!
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17.03.2021 13:31 Ответить
Майте совість, за вікном велике будівництво, яка війна?
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17.03.2021 13:01 Ответить
Проедьтесь в Киеве по магазинам РОШЕН, с каждого по паре тортиков на фронт.
вот и вся проблема.
-----
а на остальное есть ВСУ. Вам туды лезть не надобно. И деньги вам давать на это тоже не нуджно.
Ибо Армию должно обеспечивать государство, в том обьеме которое считает нужным.
А вы там хотите бардак устроить.
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17.03.2021 13:03 Ответить
А как же наш Великикй всеукгаинский палкаводец всех времен, наш лучезарный и вперед зовущий напальйон крыварогскай или у него нет времени???! Зато красиво с трибуны вещает о победах, даже пэцюню переплюнул.
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17.03.2021 13:05 Ответить
Да ну, тот непревзойдённый!
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17.03.2021 13:33 Ответить
Если на фронте что-то надо, а МО не дает, то МО должен быть уволен! Волонтеры не должны собирать деньги на бпла для фронта - это обязанность МО. По-моему, кто-то уже давно превратил фронт в свой личный бзнес.
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17.03.2021 13:06 Ответить
Конечно нужно, если зеленое лайно приказало убрать с передовой средства снайперской борьбы. А для начала не нужно было выбирать зеленых идиотов
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17.03.2021 13:07 Ответить
Простите за нескромный вопрос - а нах...р вся страна платит военный сбор и в это же самое время армия в чем то нуждается???? Плати военный сбор а потом помогай волонтерам, плати в бюджет налоги а потом плати еще учителям, врачам и т.д. Куда деньги уходят, Зина??? Вы там уху ели??? Ты платишь налоги а армия этих денег не получает, они уходят на элитную недвижимость, авто, кокаин и шлюх??? Зае...ли!
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17.03.2021 13:08 Ответить
100% истина!
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17.03.2021 13:12 Ответить
Волонтеры с военного сбора ничего не имеют. Это касса на хатынки генералов.
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17.03.2021 13:19 Ответить
военного сбора нехватат, налогов нехватат, потому что такие как ти умники сдают нулевіе декларации и регистрируют апшори
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17.03.2021 13:55 Ответить
Такая 100% уверенность в том что я сдаю нулевые декларации это от большого ума? А такие умники как ты много в бюджет платят или от скудоумия только брать от туда умеют?
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17.03.2021 13:58 Ответить
110%. Я плачу в виде налогов как минимум 60 тыс гривен в год.
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17.03.2021 14:15 Ответить
А я в прошлом году только при покупке авто заплатил почти 150 тыс. и это не считая остальных покупок с которых я плачу НДС... Только вот у меня возникает вопрос - смысл платить? Если приходя к врачу я должен опять платить (в прошлом году делал матери операцию в гос. БЕСПЛАТНОЙ больнице за 1000 дол), учителям тоже платить, родителей, которых государство не в состоянии обеспечить пенсией нужно поддерживать. И более того, по итогу я тоже получу пенсию порядка 500 евро. Платить честно налоги что бы содержать умников, которые потом ходят и голосуют за клоунов????
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17.03.2021 14:23 Ответить
Тебе не кажется что некто представляет собой ослика с морковкой на удочке и ходит по кругу? Пока ты не заплатишь европейский налог, не будет ни европейской пенсии ни европейских зарплат у врачей, которые перестанут клянчить денег.
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17.03.2021 14:35 Ответить
ндс потому и существует потому что ты сдаёшь нулевые декларации и голосуешь за дебилов.
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17.03.2021 14:36 Ответить
Пусть себе этот кто то представляет что угодно, я себе сам сделал европейский уровень доходов и хочу обеспечить себе такую же старость. Так как го-во Украина мне абсолютно ничего не дало и не даст а только делает то что беоет у иеня постоянно. А всякие недоумки, которые заявляют что они знают на 110% кто и сколько платит и кто за кого голосовал только и могут что обвиняют окружающих в своих неудачах. С 2014 по 2018 я работал в белую, и волонтерам за пол года перечислял средства которые ты за 10 лет в виде налогов не заплатишь и что то я не заметил что ситуация как то изменилась... А сейчас, платить что бы эти деньги всякие ублюдки выводили из бюджета себе на шлюх и кокаин я не собираюсь, мне эти деньги не с неба падают. На этом дискуссию хочу закончить, у тебя своя точка зрения у меня своя, на которую я имею право и если она не совпадает с твоей, то это еще не значит что она плохая или неправильная.
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17.03.2021 14:49 Ответить
Cделал и не скули тогда, а то есть подозрения, что ти звиздабол. Тот, кто сделал "европейский уровень", сидит молча как я.
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17.03.2021 15:21 Ответить
Если ты перечитаешь наш диалог то увидишь что скулишь и раздаёшь советы кому и что делать это ты. Да и манера общения тебя выдаёт. Быдланы не в состоянии что то сделать. Пока, веди себя ровно и не косячить!
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17.03.2021 15:25 Ответить
Жаловаться и ныть ты начал, а это всегда выдаёт нищеброда. "Вы там уху ели???", "За..бали" - это всё, чего ты добился в жизни. А что касается меня, у меня претензий ни к кому и ничему нет, и жаловаться не на что, так что завидуй молча.
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17.03.2021 15:37 Ответить
Дурачек, что ты хочешь? Чего вообще дое...ся если у тебя все хорошо???
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17.03.2021 15:42 Ответить
Ты не понял? Ладно, читай два раза - для особо одарёныых повторяю , я хочу тебе сказать, что ноют и скулят только нищеброды, собственно, с этого ты и начал тред. Дошло, что я хочу? Или павтарить? А теперь - проваливай, потому что ты уже как и положено балаболам, два раза попрощался.
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17.03.2021 15:51 Ответить
Господи, избавь Украину от умолишенных!
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17.03.2021 15:54 Ответить
дядя, что ты расшаркался как пациент дуродма? Сказал "ухожу" - уходи. Топчешься как дева на трассе.
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17.03.2021 15:59 Ответить
Да ты прав, что это я с детьми разговорился...
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17.03.2021 16:01 Ответить
Проваливай, не позорься.
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17.03.2021 16:05 Ответить
Так я же нищеброд, мне нечего терять. Хоть поржу с тебя как ты щеки дуешь и пытаешься внушить самому себе то, чего нет... То что ты пишешь ярко демонстрирует твой уровень развития это смешно, но, в то же самое время может вызывать и жалость... Пиши еще, подними мне еще больше настроение! Расскажи как ты хорошо живешь... А еще поинтересуйся кто использует слово "нищеброд", хотя у кого ты поинтересуешься? Ты думаешь его используют неприлично богатые люди?! Как же ты ошибаешься, мой глупый мальчик!
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17.03.2021 16:18 Ответить
Мальчик, те кто хорошо живут, ведут себя ровно и молчат о своём достатке. Жаль что мама-РСП тебе этого не объяснила. Иди учи уроки.
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17.03.2021 16:34 Ответить
Давай еще.
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17.03.2021 16:35 Ответить
тебе надо, ты и давай.
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17.03.2021 16:37 Ответить
Ты забыл сказать сам дурак! Поверь, это первый признак олигарха, они все так говорят!
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17.03.2021 16:39 Ответить
Верю, конечно верю, и все верят, и Вы тоже сможете поверить, если примете колёсики, которыми забыли с утра закинуться. Пейте вовремя таблеточки и всё будет гуд!
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17.03.2021 16:41 Ответить
Мне твой опыт не нужен, я не хочу скатиться до такого убожества как ты...
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17.03.2021 16:43 Ответить
По-видимому, мой врачебный опыт Вам не помешает, извините, у меня сейчас обход, я вернусь к Вам через час, пока медсестра даст вам таблетки и ведите себя хорошо.
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17.03.2021 16:47 Ответить
Лишнехромосомный, ты хоть сам понимаешь какую ты ересь пишешь? Такое втирают обычно дети, тебе сколько лет? Или твое развитие остановилось в довольно юном возрасте?
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17.03.2021 17:26 Ответить
Ваш скулёж на жизнь тоже вряд ли кого интересует. Пейте таблетки вовремя и всё будет хорошо.
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17.03.2021 17:00 Ответить
Да у тебя тут еще и куча ников. Сразу видно - настоящий олигарх!
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17.03.2021 17:19 Ответить
Выпейте таблетки наконец, прозорливый вы наш.
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17.03.2021 17:29 Ответить
Ты реально такой убогий????
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17.03.2021 17:31 Ответить
да, да , конечно тут в самом деле все убогие, вы таблеточки выпейте и все убогие вас разом покинут))
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17.03.2021 17:35 Ответить
Нет не все, только ты, который на таблеточках сидишь...
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17.03.2021 17:36 Ответить
Хорошо, хорошо, Вы только не волнуйтесь, на самом деле только я.И вы сможете стать убогим если захотите, главное, принимайте лекарства вовремя. Вы будете хорошо себя вести*? А то мы шнурок от интернета заберём.
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17.03.2021 17:39 Ответить
Протухшее государство,и душевно больное общество,плюс жидокацапы при власти.
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17.03.2021 13:14 Ответить
И добавить нечего...
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17.03.2021 13:22 Ответить
Номер картки, будь ласка.
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17.03.2021 13:25 Ответить
Эх, пропали бабки...
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17.03.2021 13:35 Ответить
Теж хочете допомогти?
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17.03.2021 13:36 Ответить
Объясните пожалуйста, куда уходят деньги от налога под названием "Военный сбор" 1.5% с фонда ЗП?
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17.03.2021 13:28 Ответить
Военная тайна!
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17.03.2021 13:35 Ответить
их там нет. Потому что такие как ты не хотят работать по фискальному учёту и сдают нулевые декларации.
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17.03.2021 13:56 Ответить
я не ФОП. ЗП небольшая, но стабильная. Хотя, перед кем я оправдываюсь...
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17.03.2021 14:33 Ответить
какая разница, фоп ты или нет? Значит твой босс фопник.
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17.03.2021 14:37 Ответить
Миллины грн. уходят ежемесячно на содержание Зепотерпиллера и его бенябанды , а на армию денег нет , всё очень просто !
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17.03.2021 13:55 Ответить
я совсем не умаляю помощь волонтеров, а только в очередной раз готова поклонится им до земли и перебросить очередную какую-то сумму...., но у меня вопрос- почему на 7-ом году войны на фронт по-прежнему нужны квадрокоптеры? в современных условиях - это такая же нужная вещь как ботинки или форма, да они изнашиваются, но никто не воюет без формы или (и) ботинок, потому что в МО уже усвоили - это невозможно..., но и без квадрокоптеров в современных условиях при наличии окопной войны воевать также невозможно...
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17.03.2021 13:59 Ответить
Правильно. Волонтери можуть возити на фронт домашню їжу та малюнки від дітей, а не забезпечувати армію інвентарним майном на сьомому році війни.
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17.03.2021 14:24 Ответить
Минисерство обороны и главнокомандующий в один голос заявляют что в армии все есть и всем обоспечены. А волонтер просит деньги на квадрокоптер и средства наблюдения.
Так может быть сперва разогнать министерство обороны и расстрелять главнокомандующего, которые врут и воруют?
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17.03.2021 14:16 Ответить
а ты обртись к воровским генералисимусам
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17.03.2021 14:28 Ответить
Минобороны распилило на какую-то х..ню 600 млн. https://censor.net/ru/news/3253666/****************************************************************************************************
На беспилотники денег не осталось. Ясно, понятно!
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17.03.2021 14:38 Ответить
4 года назад начался разпил! Это важно для думающих людей.
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17.03.2021 17:22 Ответить
Фронтовикам потрібна елементарна вдячність від пересічних громадян і зачистка ворогів в тилу.
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17.03.2021 15:12 Ответить
 
 