Киев может оказаться в "красной" зоне карантина максимум через неделю, - Кличко. ВИДЕО

В Киеве наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев уже год живет в условиях пандемии. За это время больше 150 тыс. человек переболели коронавирусом. Кроме того, у нас три тыс. человек, которые умерли от COVID-19. Если после локдауна у нас были сотни инфицированных людей за сутки, то сейчас ситуация усложняется с каждым днем. Увеличивается количество госпитализированных. Вирус мутирует, становится агрессивным. Только вчера были госпитализированы около 700 человек. Если будет расти заболеваемость, то через несколько недель мест в больницах не будет и, если человеку потребуется помощь, то врачи не смогут ее оказать", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, когда Киев окажется в "красной" зоне карантина, мэр столицы ответил: "Динамика распространения вируса стала угрожающей. Мы можем вернуться к локдауну... Я думаю, что время идет на дни, максимум неделя".

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Как сообщалось ранее, из-за распространения в Киеве коронавирусной инфекции власти украинской столицы приняли решение начать школьные каникулы на два дня раньше, чем планировалось.