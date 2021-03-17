Киев может оказаться в "красной" зоне карантина максимум через неделю, - Кличко. ВИДЕО
В Киеве наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Киев уже год живет в условиях пандемии. За это время больше 150 тыс. человек переболели коронавирусом. Кроме того, у нас три тыс. человек, которые умерли от COVID-19. Если после локдауна у нас были сотни инфицированных людей за сутки, то сейчас ситуация усложняется с каждым днем. Увеличивается количество госпитализированных. Вирус мутирует, становится агрессивным. Только вчера были госпитализированы около 700 человек. Если будет расти заболеваемость, то через несколько недель мест в больницах не будет и, если человеку потребуется помощь, то врачи не смогут ее оказать", - сообщил он.
Отвечая на вопрос, когда Киев окажется в "красной" зоне карантина, мэр столицы ответил: "Динамика распространения вируса стала угрожающей. Мы можем вернуться к локдауну... Я думаю, что время идет на дни, максимум неделя".
Как сообщалось ранее, из-за распространения в Киеве коронавирусной инфекции власти украинской столицы приняли решение начать школьные каникулы на два дня раньше, чем планировалось.
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А ты хочешь в гроб?
У соседки племянник заболел. Так пристроить в больничку уже нельзя. "Мест нет"! Только в частной клинике (Добробуте) АЖ 2 места за 50 штук (по 2 штуки в в день)! А он тут рассказывает!
ПРАВДУ говори!!!
И да. Не думаю, что за ковидные деньги. Может, просто местным властям по итогам децентрализации приходится вкладываться своими (в пандемию). Но никто же этого делать не привык! Зато как карантин саботировать, игнорировать все эпидем. мероприятия и будоражить народ, противопоставляя себя центральной власти, так пожалуйста. А потом скулят, что тяжелые больные в скорых по 2 часа приёма в больницы ждут.....
Ничё. "Награда" всё равно найдёт своего "героя". Рано или поздно, а присесть придётся.
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 Де гроші Зін?
І далі не думайте. Крадунам при владі це і треба!
А вот та тварь, которая вывезла/разрешила вывести из Украины маски (даже из госрезерва), должна ответить. Гончарука за это уже отправили восвояси. Жаль, что не на нары.
Дети вынуждены ходить. Даже если в ВУЗе- все повально болеют. Включая преподавательский состав....
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пойди сходи