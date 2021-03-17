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Киев может оказаться в "красной" зоне карантина максимум через неделю, - Кличко. ВИДЕО

В Киеве наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев уже год живет в условиях пандемии. За это время больше 150 тыс. человек переболели коронавирусом. Кроме того, у нас три тыс. человек, которые умерли от COVID-19. Если после локдауна у нас были сотни инфицированных людей за сутки, то сейчас ситуация усложняется с каждым днем. Увеличивается количество госпитализированных. Вирус мутирует, становится агрессивным. Только вчера были госпитализированы около 700 человек. Если будет расти заболеваемость, то через несколько недель мест в больницах не будет и, если человеку потребуется помощь, то врачи не смогут ее оказать", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, когда Киев окажется в "красной" зоне карантина, мэр столицы ответил: "Динамика распространения вируса стала угрожающей. Мы можем вернуться к локдауну... Я думаю, что время идет на дни, максимум неделя".

Также читайте: За сутки в Киеве зафиксировали 1 121 новый случай COVID-19, среди заболевших 83 ребенка, - Кличко. КАРТА

Как сообщалось ранее, из-за распространения в Киеве коронавирусной инфекции власти украинской столицы приняли решение начать школьные каникулы на два дня раньше, чем планировалось.

карантин (16729) Киев (25521) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
никто в киеве локдаун не введёт и город не закроет. где же тогда ылита, в каких велюрах тусоваться будет, шоб в своих тик-токах выкладываться ? )
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17.03.2021 13:11
+6
Та пофигу уже. Достаточно школьников/студентов перевести на дистанционку и всех тех, кто, по роду своей работы, может работать дома, дистанционно. Чтобы хоть вменяемые люди смогли как-то выжить. Остальное ковид-диссидентское быдло, которому нацепить маску на своё рыло "религия не позволяет" и "предприниматели", которым при любых раскладах "нужна работать", хай лежат в палатках под больницами.
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17.03.2021 13:20
+5
Хорошего ничего для людей сделать не могут и не собираются. Скандал на скандале. Рейтинг падает. Надо людей в норы загнать и работы лишить! Падлы!
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17.03.2021 13:04
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Хорошего ничего для людей сделать не могут и не собираются. Скандал на скандале. Рейтинг падает. Надо людей в норы загнать и работы лишить! Падлы!
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17.03.2021 13:04 Ответить
Надо людей в норы загнать
===
А ты хочешь в гроб?
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17.03.2021 13:33 Ответить
шебень, пандемия уже год в украине что власть сделала для вакцинации? бабло скрысила и вэлыке крадивныцьтво?
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17.03.2021 13:37 Ответить
Тобто мінімум Київ вже в червоній зоні ?
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17.03.2021 13:05 Ответить
А почему "ударенный по голове" на фото без маски?
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17.03.2021 13:11 Ответить
Света, ты воин? А без маски, чтобы ты лучше мысли усваивала
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17.03.2021 13:36 Ответить
никто в киеве локдаун не введёт и город не закроет. где же тогда ылита, в каких велюрах тусоваться будет, шоб в своих тик-токах выкладываться ? )
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17.03.2021 13:11 Ответить
Та пофигу уже. Достаточно школьников/студентов перевести на дистанционку и всех тех, кто, по роду своей работы, может работать дома, дистанционно. Чтобы хоть вменяемые люди смогли как-то выжить. Остальное ковид-диссидентское быдло, которому нацепить маску на своё рыло "религия не позволяет" и "предприниматели", которым при любых раскладах "нужна работать", хай лежат в палатках под больницами.
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17.03.2021 13:20 Ответить
введут
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17.03.2021 14:22 Ответить
Кто-то может объяснить, у нас клячко - боксэр, мэр или дохтур?????
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17.03.2021 13:12 Ответить
кандидат в президенты., к сожалению.
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17.03.2021 13:14 Ответить
Пойди и спроси у него лично. Он, явно, скажет, что боксер... и покажет
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17.03.2021 13:39 Ответить
Три в одном, поэтому и бестолковое!
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17.03.2021 16:19 Ответить
ВУЗы для начала переведи на дистанционку! В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. А то сидишь и вещаешь каждый день, как статист.
У соседки племянник заболел. Так пристроить в больничку уже нельзя. "Мест нет"! Только в частной клинике (Добробуте) АЖ 2 места за 50 штук (по 2 штуки в в день)! А он тут рассказывает!
ПРАВДУ говори!!!
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17.03.2021 13:14 Ответить
Зато дороги на кладбище за ковидные деньги красивые построили. Правда, они вместе со снегом уже сошли, но то всё Порошенко...
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17.03.2021 13:18 Ответить
Ой, да пусть лучше строят. При Потрошенке только воровали. А тут хоть дороги нормальные будут.
И да. Не думаю, что за ковидные деньги. Может, просто местным властям по итогам децентрализации приходится вкладываться своими (в пандемию). Но никто же этого делать не привык! Зато как карантин саботировать, игнорировать все эпидем. мероприятия и будоражить народ, противопоставляя себя центральной власти, так пожалуйста. А потом скулят, что тяжелые больные в скорых по 2 часа приёма в больницы ждут.....
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17.03.2021 13:27 Ответить
И шо Порошенко - уже сидит? Нет? А шо случилось?
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17.03.2021 13:33 Ответить
"Что случилось"? Пецина "потужна судова рехформа" "случилась". Которую он делал "под себя". А на посошок-так вообще легализировал незаконное обогащение, руками карманного КСУ. Тебе всё рассказать, что "случилось" с 2014 года или как?
Ничё. "Награда" всё равно найдёт своего "героя". Рано или поздно, а присесть придётся.
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17.03.2021 13:39 Ответить
Так два года уже нет в президентах Порошенко, а потерпевшему вiслюку всё кто-то палки вставляет в кальсоны
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17.03.2021 13:41 Ответить
Не сядет, и не ответит ни за что. Есть неписанное правило, что бывших не трогают, потому что, если привлечь кого-то из них, то по ходу следствия, всплывёт такое говно, что обляпает всех на Банковой и в ВР. Они же не враги сами себе.
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17.03.2021 13:44 Ответить
По этой причине януковичу 13 лет присудили
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17.03.2021 14:12 Ответить
Янык - исключение из правил
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17.03.2021 19:29 Ответить
...Не думаю, что за ковидные деньги...
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 Де гроші Зін?
І далі не думайте. Крадунам при владі це і треба!
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17.03.2021 14:26 Ответить
А тепер вам подумати - 25.73 млрд. грн - це майже 1 млрд доларів. Ціна Астразенеки вакцини 4$ - 250 млн вакцин. Ціна на Пфайзер та модерну 15-20 - від 50-75 млн вакцин. Класно правда? Пробували асфальт прикладати? І що допомагає?
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17.03.2021 14:30 Ответить
"Маленькая" проблема. Пфайзера нет в Украине не потому, что "денех нет", а потому, что США запретило её вывоз из страны (для всех стран, не только для Украины). Доступ к другим вакцинам тоже ограничен, потому что каждый старается для себя. Существует такое понятие, как вакцинальный эгоизм (или что-то в этом роде). То есть страны скупают вакцины прежде всего для своих граждан. Даже в пределах ЕС- есть конкуренция за эти вакцины. Вы как будто на свет только что народились.
А вот та тварь, которая вывезла/разрешила вывести из Украины маски (даже из госрезерва), должна ответить. Гончарука за это уже отправили восвояси. Жаль, что не на нары.
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17.03.2021 14:45 Ответить
Так всеодно нічого не заважає забронювати вацини на потім.
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17.03.2021 14:47 Ответить
Думаю, что уже забронировали на потом. Но НЕ на этапе разработки, ессно. Когда ещё не понятно, что склепают. Знаешь почему? Потому что страна у нас "не самая богатая". А то, что Пэдро оставил после себя, так мягко даже не назовёшь.
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17.03.2021 14:55 Ответить
Добавлю. Мощностей (производственных) таких НЕТ ни в одной компании МИРА. Чтобы ВСЕМ хватило на "потім". Срываются графики поставок. И НЕ только в Украину. Даже тем странам, которые забашляли ещё на стадии разработки....
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17.03.2021 15:01 Ответить
І це тільки в додаток до виділених на інфраструктуру!Сумарно 125 млрд. грн. і де всі ці дороги?
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17.03.2021 14:46 Ответить
КПИ на дистанционке.
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17.03.2021 13:30 Ответить
Я знаю, что ВУЗы, где ВМЕНЯЕМОЕ руководство, учат своих студентов на дистанционке. А остальным как быть, если всё даётся сверху в виде "рекомендаций", а не распоряжений?
Дети вынуждены ходить. Даже если в ВУЗе- все повально болеют. Включая преподавательский состав....
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17.03.2021 13:35 Ответить
завтра на футобл пойду схожу, какой карантин. на планете кацапы и веталя матчи со зрителями проводят
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17.03.2021 13:37 Ответить
пойду схожу,
===
пойди сходи
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17.03.2021 13:44 Ответить
Эти придурки пусть на Масляную побольше палаток с хавчиком в парках ставят. Ярмарки устраивают. Это такой карантин???
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17.03.2021 13:41 Ответить
Не окажется, Шоб куевские маланцы сами себя закрыли, да ни в жизнь не поверю.
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17.03.2021 13:41 Ответить
В метро на Почайной установили самые современные ТУГОДУМАЮЩИЕ турникеты. Теперь там в часы пик к турникетам длинющие очереди и людей как селёдки
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17.03.2021 13:46 Ответить
дороги сделай по-людски,карантинщик сраный.на Хрещатике булыжником ямы заложены,млдь.
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17.03.2021 14:09 Ответить
когда этот боксер возобновит строительство Подольско-Воскресенского моста, а то стоит всё пол года
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17.03.2021 14:17 Ответить
Обратись к медикам за консультацией, зонами озабоченный
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17.03.2021 14:30 Ответить
 
 