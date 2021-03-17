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"Втрачений день, втрачена пам'ятка": активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 марта, активисты пикетируют здание Кабинета Министров с требованием предоставить Гостиный двор киевлянам для создания общественного пространства, а также музейных, образовательных и культурных учреждений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня активисты пикетируют здание Кабмина с требованием спасти от рейдеров и разрушения Гостиный двор, расположенный на Подоле в центре Киева. Митингующие держат баннеры со своими требованиями. Также они установили сцену, которой озвучили свои требования. Перед митингующими выступил, в частности, экс-нардеп Игорь Луценко.

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"У киевлян заканчивается терпение. В самом историческом центре по вине бездействующего правительства - огромная руина, памятник коррупции и неспособности украинского государства. Киевляне сегодня лишены права самостоятельно спасти Гостиный двор (государственную собственность и памятник нацонального значения) от разрушения, потому что правительство отдало это здание рейдерам, которые сейчас ее разрушают. Почему до сих пор Гостиный двор занят рейдерами?! Требуем: 1. Прогнать рейдеров из государственной собственности; 2. Немедленно сделать здание безопасным; 3. предоставить Гостиный двор киевлянам для создания общественного пространства - центра самоуправления киевлян, а также музейных, образовательных и культурных учреждений", - заявили организаторы акции.

Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 01
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 02
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 03
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 04
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 05
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 06
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 07
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 08
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 09
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 10
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 11
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 12
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 13
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 14
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 15
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 16
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 17
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 18
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 19
Втрачений день, втрачена памятка: активисты пикетируют Кабмин с требованием спасти Гостиный двор от рейдеров и разрушения 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Кабмин (14027) Киев (25521) застройка (711) Гостиный двор (104) Луценко Игорь (231)


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Рейдеры требуют защитить от рейдеров.
Оригинально, как говорят армяне.
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17.03.2021 13:31 Ответить
 
 