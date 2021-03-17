Сенсорный пульт для голосования депутатов в парламенте загорелся во время рассмотрения поправок к закону о земле. ВИДЕО

Сенсорный пульт для голосования депутатов загорелся во время рассмотрения поправок к закону о земле

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, пульт для голосования загорелся на месте нардепа "Голоса" Леси Василенко. Видеозапись, на которой виден дым, исходящий из блока для голосования опубликовал коллега Василенко по фракции Ярослав Железняк на своей странице в соцсети.

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