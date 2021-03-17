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Сенсорный пульт для голосования депутатов в парламенте загорелся во время рассмотрения поправок к закону о земле. ВИДЕО

Сенсорный пульт для голосования депутатов загорелся во время рассмотрения поправок к закону о земле

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, пульт для голосования загорелся на месте нардепа "Голоса" Леси Василенко. Видеозапись, на которой виден дым, исходящий из блока для голосования опубликовал коллега Василенко по фракции Ярослав Железняк на своей странице в соцсети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку: "Просто ставишь теплую подушечку и она работает"

Автор: 

голосование (1396) парламент (893) пожар (5946)


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Топ комментарии
+21
на Рассии детишки спалили огнеупорный памятник Воину-Асвободителю.. Его установили меньше года назад в Татарстане к 75-летию Победы в ВМВ. И сделали якобы из полимера - материала, устойчивого к огню. Но это не помешало памятнику выгореть

https://twitter.com/lentaruofficial/status/1372080812116606976/photo/1

Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 7424
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17.03.2021 13:33
+19
походу, на этом "огнеупорном" полимере кто-то нехило наварился
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17.03.2021 13:37
+17
...прям горит на работе - что одно, что другое
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17.03.2021 13:27
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...прям горит на работе - что одно, что другое
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17.03.2021 13:27 Ответить
Голос - вроде нормальная фракция... в отличие сами знаете от каких.
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17.03.2021 13:56 Ответить
ага, самая импотентная
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17.03.2021 14:19 Ответить
Сколько у них штыков? Как наголосовали, таков и результат.
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17.03.2021 14:22 Ответить
Пинчуковско -Кучмовская .
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17.03.2021 17:57 Ответить
Где про это можно почитать?
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17.03.2021 18:20 Ответить
В интернете ,ты наивный думаешь ,что кто то в парламент просто так попадает ?
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17.03.2021 18:46 Ответить
Туфту не пиши, сцылу давай!
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17.03.2021 19:18 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/30039491.html
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17.03.2021 20:55 Ответить
Другое дело. Согласен.
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17.03.2021 23:29 Ответить
Подозреваю зелень и оппорыги пытались сенсор зажигалкой обмануть.....
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17.03.2021 15:04 Ответить
он устал)
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17.03.2021 13:28 Ответить
сгорел от стыда
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17.03.2021 14:06 Ответить
А где там огонь?
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17.03.2021 13:29 Ответить
пытались нагнуть систему и нахимичили.
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17.03.2021 13:30 Ответить
Сенсорный пульт для голосования депутатов в парламенте загорелся во время рассмотрения поправок к закону о земле - Цензор.НЕТ 4081
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17.03.2021 13:30 Ответить
Леся Василенко пыталась использовать этот пульт, для того что бы ставить лайки в Инстаграм, т.к. прямое его назначение 90% избранников не ведомо, вот пульт и не выдержал.
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17.03.2021 13:30 Ответить
Это "оно" - не депутат.
Это "оно" - системный администратор.
Видишь, он с инструментами пришёл.
Хотя, кому я это объясняю...
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17.03.2021 13:41 Ответить
на Рассии детишки спалили огнеупорный памятник Воину-Асвободителю.. Его установили меньше года назад в Татарстане к 75-летию Победы в ВМВ. И сделали якобы из полимера - материала, устойчивого к огню. Но это не помешало памятнику выгореть

https://twitter.com/lentaruofficial/status/1372080812116606976/photo/1

Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 7424
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17.03.2021 13:33 Ответить
походу, на этом "огнеупорном" полимере кто-то нехило наварился
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17.03.2021 13:37 Ответить
якутский скульптор рукотворил
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17.03.2021 14:07 Ответить
не, у якутського самий вогнеупорний матеріал - говно не горить і не тоне.
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17.03.2021 14:21 Ответить
другой тип фонарей на втором снимке.
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17.03.2021 13:41 Ответить
держи оригинал источника.. https://kazanfirst.ru/news/542323
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17.03.2021 13:44 Ответить
лазишь по кацап.сайтам? кацап!
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17.03.2021 13:52 Ответить
сам ты кацап, дебил упоротый!.. и таки да, лажу по их сайтам!..
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17.03.2021 13:53 Ответить
Да и скульптура немного изменилась.
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17.03.2021 14:15 Ответить
Это памятник Терминатору!
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17.03.2021 13:47 Ответить
праздновали Масленницу и увлеклись.. действие "Боярышника" никто не отменял..
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17.03.2021 13:48 Ответить
Да, видали мы этих освободителей. Теперь стал похож на настоящего.
Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 9133
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17.03.2021 14:06 Ответить
То правосєкі були! Хай москалі візитку Яроша шукають! Як знайдуть - буде їм щастя. Дохолєри щастя.
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17.03.2021 16:59 Ответить
Это не освободитель...это заградотрядовец или вертухай...ППШ + сапоги
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17.03.2021 20:59 Ответить
там у него еще на поясе под ремнем не понятная "приблуда".. вообще безпоняток, что за хрень имел ввиду "скульптор"..
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17.03.2021 21:01 Ответить
Бу-га-га. Кароче, дупатути залишуть лохів без землі. Но ви там дєржітєсь.
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17.03.2021 13:35 Ответить
Сгорел как говорится от СТЫДА ...
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17.03.2021 13:36 Ответить
Это знамение.
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17.03.2021 13:36 Ответить
Кнопка ВР проти розгляду правок до закону про землю.
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17.03.2021 13:39 Ответить
Техника в руках дикаря - груда металла.
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17.03.2021 13:41 Ответить
Как оказалось, в руках депутатки от "голоса" Леси Василенко.
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17.03.2021 13:44 Ответить
у зеленых все через опу
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17.03.2021 13:41 Ответить
У "голоса".
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17.03.2021 13:45 Ответить
знаки,знаки..
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17.03.2021 13:47 Ответить
не для того её гигатоннами кровищи и пота поливали тысячу лет,чтобы какие-то залётные фуцаны ею торговали..
поиграйтесь пока в демократию,ушлёпки..
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17.03.2021 13:49 Ответить
Ого! Лихі парфуми бешкетують!
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17.03.2021 13:54 Ответить
Сраной кнопки по человечески немогут сделать
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17.03.2021 14:05 Ответить
Восстановить за счет виновника. А то опять с нас соберут на ремонт.
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17.03.2021 14:10 Ответить
Навіть техніка такої брехні не витримує. Питання землі- на референдум!!!!!
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17.03.2021 14:15 Ответить
Кого-то эта кнопка ну никак не устраивает, а особенно в момент, когда можно сорвать голосование по земле.
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17.03.2021 14:21 Ответить
"Просто ставишь теплую подушечку и она работает".https://censor.net/ru/news/3253833/v_rade_uje_pridumali_sposob_obmanut_sensornuyu_knopku_prosto_stavish_tepluyu_podushechku_i_ona_rabotaet
оказалось не работает
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17.03.2021 14:24 Ответить
Певно, подушечка виявилась не теплою. А гарячою. Ну, дуже гарячою. А може, і не подушечкою. Але то таке....
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17.03.2021 16:54 Ответить
У вора шапка пульт горит.
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17.03.2021 14:24 Ответить
Воно горіти неможе бо працює від досить малої напруги і незначному ампережі.Декілька ват потужності не зможуть підпалити електропровід.Ці кнопки просто дуже комусь мішають протягувати "потрібні" рішення.
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17.03.2021 14:38 Ответить
уже кнопки не выдерживают этого беспредела.
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17.03.2021 14:44 Ответить
И тут китайское фуло за откат установили...
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17.03.2021 15:09 Ответить
жаль предательская депутатка не сгорела, работающая на Сороса и ТНК.
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17.03.2021 16:16 Ответить
 
 