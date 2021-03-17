Сенсорный пульт для голосования депутатов в парламенте загорелся во время рассмотрения поправок к закону о земле. ВИДЕО
Сенсорный пульт для голосования депутатов загорелся во время рассмотрения поправок к закону о земле
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, пульт для голосования загорелся на месте нардепа "Голоса" Леси Василенко. Видеозапись, на которой виден дым, исходящий из блока для голосования опубликовал коллега Василенко по фракции Ярослав Железняк на своей странице в соцсети.
Топ комментарии
+21 Шрек Баблокат
показать весь комментарий17.03.2021 13:33
+19 Сэм Саммюэль
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+17 Топ Ган
показать весь комментарий17.03.2021 13:27
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Это "оно" - системный администратор.
Видишь, он с инструментами пришёл.
Хотя, кому я это объясняю...
https://twitter.com/lentaruofficial/status/1372080812116606976/photo/1
поиграйтесь пока в демократию,ушлёпки..
оказалось не работает
шапкапульт горит.