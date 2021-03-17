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ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков и 585 лайков от пользователей Youtube. ВИДЕО

ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", с которым пресс-секретарь президента дебютировала на телеканале "Дом", за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков от пользователей Youtube.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 585 пользователей, посмотревших передачу Мендель, положительно отозвались о передачи и поставили лайк.

ТВ-шоу Взгляд с Банковой с Юлией Мендель за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков и 585 лайков от пользователей Youtube 01

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Автор: 

ТВ (1858) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+75
Одиниця придурковатості- 1 мендель. Це вже є аксіомою.
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17.03.2021 18:02
+73
ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков и 585 лайков от пользователей Youtube - Цензор.НЕТ 6517
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17.03.2021 18:02
+60
Зараз виповзе Люська Арештівна і скаже, що ставити дизлайки Мандель - це уголівне пріступління, яке карається тюрмою ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков и 585 лайков от пользователей Youtube - Цензор.НЕТ 3524
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17.03.2021 18:03
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Посмотрел до середины, в начале наехала на Петра типа вакцину назвал гавном, потом начала рассказывать про фейки и манипуляции, и?
Вакцина гавно или нет, какая у нее эффективность? Почему она не была сертифицирована Евросоюзом? Почему это якобы копия астразенеки, если производитель уверен в своем продукте, он наоборот будет продвигать свой основной бренд.
Что она сказала? Да нихера она не сказала.
За попытку развески лохов получила дизлайки.
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18.03.2021 19:09 Ответить
Теж зайшов на https://www.youtube.com/watch?v=H9BvkoNMYM4 . Приєднався до дізлайків. Наразі, статистика така 780 👍 , 15 тис. 👎
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18.03.2021 20:21 Ответить
Теж зайшов на https://www.youtube.com/watch?v=H9BvkoNMYM4 . Приєднався до дізлайків. Наразі, статистика така 781 👍 , 15 тис. 👎
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18.03.2021 20:24 Ответить
прошу, панове.



як агент фсб козирь-дєрьмак, призначений на свою посаду пiсля оману, зливав iнформацiю по вагнерiвцям на масквабад...


https://youtu.be/iLSz04mmkHY
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18.03.2021 22:25 Ответить
На ранок 19.03.2021 в https://www.youtube.com/watch?v=H9BvkoNMYM4 поновлена статистика лайків / дізлайків: 838 👍 , 16 тис. 👎 Хто ще не висловив своє ставлення?
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19.03.2021 09:23 Ответить
Кто-то вдохновение черпает в лайках. А некоторые - в дизлайках. Или вы думаете, что она не знала о грядущей реакции?
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19.03.2021 16:54 Ответить
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