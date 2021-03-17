ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков и 585 лайков от пользователей Youtube. ВИДЕО

ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", с которым пресс-секретарь президента дебютировала на телеканале "Дом", за 2 дня набрало более 10 тысяч дизлайков от пользователей Youtube.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 585 пользователей, посмотревших передачу Мендель, положительно отозвались о передачи и поставили лайк.

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