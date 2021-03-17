Иран цинично пытается скрыть истинные причины крушения самолета МАУ, - Кулеба. ВИДЕО
Финальный технический отчет Ирана о причинах крушения самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS 752 - это циничная попытка скрыть истинные причины того, почему его сбили.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Сегодня Иран обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования катастрофы украинского рейса МАУ PS 752 под Тегераном. Раньше Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете - ничто другое, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета", - заявил Кулеба.
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По его словам, Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации (ICAO).
"Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы - обманчивыми. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой - не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран", - указал министр.
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Кулеба подчеркнул, что это большое разочарование для Украины и всего цивилизованного мира.
"Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило. Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами, найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это не понадобилось. Это не только вопрос принципа, но и моральная обязанность перед жертвами этой страшной трагедии", - заявил глава МИД Украины.
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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
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просто остановите оборот и арестовывайте деньги и товары каждую неделю в течении месяца.. Иран станет более сговорчивым, потому что здесь живут сынки иранской элитки..
Завалить его нафиг...
я же не писал изъять(лишить собственности).. я писал "остановите оборот и арестовывайте деньги и товары каждую неделю в течении месяца"... это разные вещи, но эффект ощутимый!
Вы предлагаете взять в заложники бизнесс абсолютно непричастныйх людей только за то что у них национальность-иранец. Потомок коммунистов да ещё и нацист, клёвый у вас коктейль получился.
Давно уже заметил, что у потомков раскулаченных всегда присутствует ясное и цивилизованное понимание права даже без наличия юридического образования. Хороша порода сразу видна.
Как можно поверить в этот бред?
Там на борту половина иранцев была
Тупым!!!
Они сами до этого не додумались
Ну так може Зе-коМандувач щось зробить з цього приводу? Зовнішня політика - його прямий обов'язок! Чи він вміє тільки тексти читати з папірчика, який йому написав СРЕмль? А сам кулебака що зробить? Також тільки продовжить "заяви заявляти"? Вони всі там взагалі щось будуть РОБИТИ?
Мабуть його мат записаний на плівку в реєстраторі і тепер Ірану не можна сказати правду, бо цих іхтамнєтів серед "сторожів революції" ще мабуть як гельмінтів у вуличного кошака.
Иран водит халяльным хером по губам ЗЕ-власти власти, не стесняясь. МИД тихонько подвывает для вида.