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Вертолет ГСЧС доставил в Институт сердца пациента после трансплантации в Запорожье, - Геращенко. ВИДЕО

17 марта вертолет ГСЧС транспортировал из Запорожья в столичный Институт сердца пациента после трансплантации.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вертолёт ГСЧС  доставил из Запорожья 38 летнего пациента, которому вчера ночью, бригада хирургов под руководством Бориса Тодурова осуществила пересадку донорского сердца. Это была 11 пересадка сердца в Украине.

И сегодня же Кабинет Министров по инициативе министров Арсена Авакова и Максима Степанова - принял постановление о создании. Государственной Системы аэромедицинской эвакуации", - отметил Геращенко.

Это означает, что Министерство внутренних дел, силами приобретённых во Франции 55 вертолётов Eurocopter обеспечит максимально быструю доставку бригад врачей, донорских органов, граждан пострадавших в ДТП с тяжёлыми последствиями, чью жизнь не возможно спасти на уровне районной больницы, если не доставить их на операционный стол в областной центр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Аваков: Вместе с МОЗ мы запускаем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии силами авиации МВД. ФОТОрепортаж

По словам замминистра, сначала эта система заработает в Киеве, Львовской и Черкасской областях, а затем накроет всю территорию Украины.

Вертолет ГСЧС доставил в Институт сердца пациента после трансплантации в Запорожье, - Геращенко 01

Автор: 

МВД (9318) трансплантация (155) Геращенко Антон (1438) ГСЧС (4967) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+5
Ага. Если до этого перевозили на АН 26, санавиации Украины, то теперь на хранцюзьском гвинтокрыле. Остальные 54 купленные вертолеты задействованы в перевозке высокопоставленных охотников. Растратили деньги во время войны на игрушки для милиционеров, а могли бы приобрести боевые вертолеты для ВСУ.
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17.03.2021 19:48
+3
Спасли как минимум одну жизнь. Уже не зря купили машину.
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17.03.2021 19:43
+2
Сам Антошка на личном вертолете привез! Может за деньги народные купленные как раз для таких целей!!!
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17.03.2021 19:49
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Спасли как минимум одну жизнь. Уже не зря купили машину.
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17.03.2021 19:43 Ответить
Ага. Если до этого перевозили на АН 26, санавиации Украины, то теперь на хранцюзьском гвинтокрыле. Остальные 54 купленные вертолеты задействованы в перевозке высокопоставленных охотников. Растратили деньги во время войны на игрушки для милиционеров, а могли бы приобрести боевые вертолеты для ВСУ.
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17.03.2021 19:48 Ответить
И на крышу больницы АН 26 садился. Эх были времена, старики рассказывали...
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17.03.2021 21:34 Ответить
Слыш, тролль, на какую больницу садился этот вертолет из Запорожья? В Киеве вообще нет ни одного лечебного учреждеждения, с вертолетной площадкой. Даже поблизости! Не говоря уже об Институте Сердца на Братиславской. Ближайшая вертолетная площадка для этой локации-аэропорт Борисполь.
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17.03.2021 22:03 Ответить
Если ты посмотришь в гугл картах на Институт Сердца МОЗ Украины в городе Киеве, то увидишь там вертолетную площадку. Такая же есть на крыше Запорожской областной больницы. Так что остынь.
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17.03.2021 23:34 Ответить
его https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80/@47.8287992,35.1418064,129m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x40d4d010c468a4d7:0xf9ac133c8ad3143b!2*******************************************************************!8m2!3d50.4737746!4d30.6174723!3m4!1s0x40dc60b202c21e45:0x17fcc3874935c72c!8m2!3d47.8287662!4d35.1420289?hl=ru тута оперировали, а не в ЗОКБе. вертолётом там сесть можно только на стоянке около 5-й городской (правее по карте).
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18.03.2021 07:46 Ответить
Чуть ли не единственный адекватный коммент
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17.03.2021 21:37 Ответить
интересно во сколько счастливцу обошелся полет...мчсники бесплатно жопу не поднимут...
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17.03.2021 21:47 Ответить
Сам Антошка на личном вертолете привез! Может за деньги народные купленные как раз для таких целей!!!
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17.03.2021 19:49 Ответить
все хорошо, но не отработана технология "высадки" тяжёлого пассажира с вертушки..
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17.03.2021 20:06 Ответить
а кто же донор?
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17.03.2021 20:29 Ответить
Молодой мужчина, 38 лет, который умер от инсульта
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17.03.2021 21:36 Ответить
Трындец... Они бы еще его к труду выписали...
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17.03.2021 20:59 Ответить
За чей счет катание на гвытокрыле-геликоптере?
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17.03.2021 21:26 Ответить
Это рекламная версия, по отбеливанию имиджа. "Вот зачем ммы покупали гвынтокрылы". Предположить, что МЧС будет бесплатно катать больных на вертолетах можно, но весь исторический опыт говорит-а ху-ху, не хо-хо? В общем кино для приезжих.
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17.03.2021 22:11 Ответить
не зрозуміла дія: його не привезли у Київ в інститут серця ДО, а прооперували і потім привезли? вони його ще під наркозом транспортували? в чом прикол?
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18.03.2021 00:56 Ответить
 
 