Вертолет ГСЧС доставил в Институт сердца пациента после трансплантации в Запорожье, - Геращенко. ВИДЕО

17 марта вертолет ГСЧС транспортировал из Запорожья в столичный Институт сердца пациента после трансплантации.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вертолёт ГСЧС доставил из Запорожья 38 летнего пациента, которому вчера ночью, бригада хирургов под руководством Бориса Тодурова осуществила пересадку донорского сердца. Это была 11 пересадка сердца в Украине.

И сегодня же Кабинет Министров по инициативе министров Арсена Авакова и Максима Степанова - принял постановление о создании. Государственной Системы аэромедицинской эвакуации", - отметил Геращенко.

Это означает, что Министерство внутренних дел, силами приобретённых во Франции 55 вертолётов Eurocopter обеспечит максимально быструю доставку бригад врачей, донорских органов, граждан пострадавших в ДТП с тяжёлыми последствиями, чью жизнь не возможно спасти на уровне районной больницы, если не доставить их на операционный стол в областной центр.

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По словам замминистра, сначала эта система заработает в Киеве, Львовской и Черкасской областях, а затем накроет всю территорию Украины.