"Без цензуры в прямом эфире": Медиа-кукушки Мендель и Арестович, мародеры на вакцине, ОПУ против НАБУ и США. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич раскладывают по полочкам мародеров на вакцине, феерическую работу Арестовича и Мендель, а еще - противостояние Офиса Президента с НАБУ и США.

Об это сообщает Цензор.НЕТ.

В стриме "Без цензуры в прямом эфире":

- Медиа-кукушки Мендель и Арестович. Как спикер президента в гламурном образе с московским акцентом пыталась коммуницировать с жителями Донбасса, а Алексей Арестович НЕ заморачивается и посылает на##й.

- Мародеры на вакцине. Что вообще происходит с вакцинацией и сколько сотен лет нужно министру Степанову, чтобы вакцинировать украинцев?

- Офис Президента против НАБУ и США. Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус. А Офис Президента один за другим получает четкие сигналы от западных партнеров, но продолжает воевать с НАБУ, покрывать Олега Татарова и бесить Вашингтон. Сколько можно?

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