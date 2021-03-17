"Без цензуры в прямом эфире": Медиа-кукушки Мендель и Арестович, мародеры на вакцине, ОПУ против НАБУ и США. ВИДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич раскладывают по полочкам мародеров на вакцине, феерическую работу Арестовича и Мендель, а еще - противостояние Офиса Президента с НАБУ и США.
Об это сообщает Цензор.НЕТ.
В стриме "Без цензуры в прямом эфире":
- Медиа-кукушки Мендель и Арестович. Как спикер президента в гламурном образе с московским акцентом пыталась коммуницировать с жителями Донбасса, а Алексей Арестович НЕ заморачивается и посылает на##й.
- Мародеры на вакцине. Что вообще происходит с вакцинацией и сколько сотен лет нужно министру Степанову, чтобы вакцинировать украинцев?
- Офис Президента против НАБУ и США. Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус. А Офис Президента один за другим получает четкие сигналы от западных партнеров, но продолжает воевать с НАБУ, покрывать Олега Татарова и бесить Вашингтон. Сколько можно?
Присоединяйтесь к "Без цензуры в прямом эфире" - это весело и познавательно!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сегодня. Этот пи@дец уже по всей стране. Я точно знаю…
Накануне.
В Украине упал пассажирский самолёт.
Выживших нет.
289 человек трагически погибли.
Об этом https://www.facebook.com/ukrdav написал около часа назад в Фейсбуке известный бизнесмен и общественный активист Алексей Давиденко.
В данном случае, речь идёт про 289 умерших от COVID за одни только сутки. К сожалению, эта летальность, которая вполне сопоставима с падением пассажирского самолёта, уже всеми давно воспринимается как данность - статистика.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80-2.html Украина обновила сразу два антирекорда по коронавирусу
А если бы это был таки пассажирский самолёт с таким точно количеством жертв - то это была трагедия, было бы расследование и был бы объявлен общенациональный траур.
Число.
В почти 5'000 госпитализаций в сутки - это тоже абсолютный рекорд с начала пандемии. Ранее, в декабре выше 3'200 госпитализаций эта цифра не поднималась.
В этот раз.
Резкий рост заболеваний и госпитализаций начался в середине февраля именно с Западной Украины.
Сегодня.
Этот ****** уже по всей стране.
Я точно знаю.
В конце декабря в кабинете президента состоялось совещание, на котором обсуждался новогодний карантин. И Буковель.
Как и в случае с Вагнеровцами в кабинете были те, кто были за очевидную необходимость закрытия Буковеля, и были те, кто против.
Те, кто против - победили.
И Буковель остался работать на всю зиму.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7.html Зеленский подал пример: украинцы в разгар локдауна штурмуют Буковель. Фото и видео
Как и в случае с Вагнеровцами последствия такого решения мы все видим.
Хочется знать имена.
Имена тех, кто был против закрытия Буковеля на все праздники и после них.
Ведь у каждого такого решения есть не только последствия, но и авторы.
Имена в студию.
Моя родичка тільки -но приїхала з Закарпаття ( не Буковель) , вигулювала онуку на останніх снігових трасах. Поїзди звідти йдуть забиті вщент - НІХТО НЕ В МАСКАХ
Хто виживе, той не здохне.
Або.
Здохне той, хто не виживе.
Варіантів небагато.