Женщина в Одессе упала с высоты 5 этажа, спускаясь по простыням. ВИДЕО
Женщина жива, ее доставили в больницу. Полиция выясняет, почему она спускалась таким образом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "В городе. Одесса".
Инцидент произошел на пр. Шевченко. Судя по фото и видео с места событий, женщина связала вместе несколько предметов постельного белья и попыталась спуститься по ним из окна, но не удержалась и упала.
Скорая увезла ее в городскую больницу №11. На место прибыла полиция, следователи выясняют, почему женщина пыталась таким образом покинуть квартиру.
Также на Цензор.НЕТ: В Киеве из окна больницы выпрыгнула женщина: она погибла, - полиция
Топ комментарии
+29 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.03.2021 23:40
+10 LVA smart
показать весь комментарий17.03.2021 23:43
+9 Стрелок
показать весь комментарий17.03.2021 23:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
режим бога в игре "Дум" ламповой из 90-х
народ! тут человек который в 90-ые был в осознанном возрасте и не играл в Дум!!!!
не обижайся. у меня тоже дома небыло. на работе шпилились. потом в дюк. потом в халфу
P.S. В 3D шутеры начинал с Wolf 3D.
а читы были и в вульфе тоже. только не коды а скрытые комнаты с оружием
а читы эти знали все. все кто играл.
Но! Играть и выигрывать с помощью читов - разные вещи.
Трудно быть богом (С).
В 2016 Николай Панюшкин из Кокшетау поймал налету 5-летнюю девочку, выпавшую с 5 этажа. Ребёнок не пострадал, но мужчина получил травму позвоночника и оказался прикованным к постели. Вчера он скончался. За всё это время никто из семьи девочки не пришёл к Николаю и не поблагодарил