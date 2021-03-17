РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11275 посетителей онлайн
Новости Видео
20 221 37

Женщина в Одессе упала с высоты 5 этажа, спускаясь по простыням. ВИДЕО

Женщина жива, ее доставили в больницу. Полиция выясняет, почему она спускалась таким образом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "В городе. Одесса".

Инцидент произошел на пр. Шевченко. Судя по фото и видео с места событий, женщина связала вместе несколько предметов постельного белья и попыталась спуститься по ним из окна, но не удержалась и упала.

Скорая увезла ее в городскую больницу №11. На место прибыла полиция, следователи выясняют, почему женщина пыталась таким образом покинуть квартиру.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве из окна больницы выпрыгнула женщина: она погибла, - полиция

Автор: 

Одесса (7885) Нацполиция (16463)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Из жизни жЫвотных..

В 2016 Николай Панюшкин из Кокшетау поймал налету 5-летнюю девочку, выпавшую с 5 этажа. Ребёнок не пострадал, но мужчина получил травму позвоночника и оказался прикованным к постели. Вчера он скончался. За всё это время никто из семьи девочки не пришёл к Николаю и не поблагодарил

Женщина в Одессе упала с высоты 5 этажа, спускаясь по простыням - Цензор.НЕТ 9765
показать весь комментарий
17.03.2021 23:40
+10
Жаль мужика ...
показать весь комментарий
17.03.2021 23:43
+9
приезжает как то жена из командировки.... © одесский анекдот
показать весь комментарий
17.03.2021 23:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за водочкой скоростным лифтом....
показать весь комментарий
17.03.2021 23:31 Ответить
Осталось ещё 8 жизней.
показать весь комментарий
17.03.2021 23:32 Ответить
На ЧТО она рассчитывала... ?
показать весь комментарий
17.03.2021 23:32 Ответить
Тем более, что шмотки только до 3го...этажа..
показать весь комментарий
17.03.2021 23:33 Ответить
Так может до 3 этажа и лезла? А может и не в первый раз.
показать весь комментарий
17.03.2021 23:36 Ответить
На https://lurkmore.to/IDDQD IDDQD .
показать весь комментарий
17.03.2021 23:36 Ответить
Что это ?
показать весь комментарий
17.03.2021 23:38 Ответить
школота?
режим бога в игре "Дум" ламповой из 90-х
показать весь комментарий
17.03.2021 23:41 Ответить
Не играл... у меня в 90х не было компа... (
показать весь комментарий
17.03.2021 23:42 Ответить
серьезно?
народ! тут человек который в 90-ые был в осознанном возрасте и не играл в Дум!!!!

не обижайся. у меня тоже дома небыло. на работе шпилились. потом в дюк. потом в халфу
показать весь комментарий
17.03.2021 23:45 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2021 23:47 Ответить
Я играл, но никогда не пользовался читами. Смысл? Чувствовать себя "богом", когда по настоящему ты - ламер.
P.S. В 3D шутеры начинал с Wolf 3D.
показать весь комментарий
18.03.2021 01:10 Ответить
читами я пользовался чтобы пробежать уровень для "посмотреть". в мультиплеере читкоды не работали
а читы были и в вульфе тоже. только не коды а скрытые комнаты с оружием
показать весь комментарий
18.03.2021 01:12 Ответить
Это я к тому, что если человек не знает читов, не значит, что он не играл в дум.
показать весь комментарий
18.03.2021 01:17 Ответить
если ты мне скажешь что ты прошел последнего монстра сам без читов с хотя бы десятого раза я тебе просто не поверю. там считать секунды надо и уловить схему появления монстров поменьше. тогда получится без читов.
а читы эти знали все. все кто играл.
показать весь комментарий
18.03.2021 01:23 Ответить
В Вольфе супер Босса заваливал сам, в думе, если честно не помню.
Но! Играть и выигрывать с помощью читов - разные вещи.
показать весь комментарий
18.03.2021 01:29 Ответить
Но хорошо помню, что читами не пользовался. Теряется смысл игры.
Трудно быть богом (С).
показать весь комментарий
18.03.2021 01:31 Ответить
Когда проходишь Дум в десятый раз поп приколу почувствовать себя Богом.
показать весь комментарий
18.03.2021 09:54 Ответить
Так і пенсію заробив мусорок. Не соромно зізнаватись, трутень мусорський? Хоча - звідки совість у мусора?
показать весь комментарий
18.03.2021 06:04 Ответить
какую пенсию дятел?
показать весь комментарий
18.03.2021 09:51 Ответить
Еще бы IDKFA и все проблемы решаемы.
показать весь комментарий
18.03.2021 00:30 Ответить
приезжает как то жена из командировки.... © одесский анекдот
показать весь комментарий
17.03.2021 23:35 Ответить
Из жизни жЫвотных..

В 2016 Николай Панюшкин из Кокшетау поймал налету 5-летнюю девочку, выпавшую с 5 этажа. Ребёнок не пострадал, но мужчина получил травму позвоночника и оказался прикованным к постели. Вчера он скончался. За всё это время никто из семьи девочки не пришёл к Николаю и не поблагодарил

Женщина в Одессе упала с высоты 5 этажа, спускаясь по простыням - Цензор.НЕТ 9765
показать весь комментарий
17.03.2021 23:40 Ответить
Жаль мужика ...
показать весь комментарий
17.03.2021 23:43 Ответить
Обидно но не удивительно в настоящее время
показать весь комментарий
17.03.2021 23:45 Ответить
Це Казахстан
показать весь комментарий
18.03.2021 00:58 Ответить
казахстан, кацапстан, не один хрен? один и тот же руский мир ...
показать весь комментарий
18.03.2021 06:38 Ответить
Не хрін було дівчушку ловить!
показать весь комментарий
18.03.2021 07:33 Ответить
я раз так знакомую спускал со 2 этажа за бухлом с общаги .простынь уазенная не выдержала и она упала..потом затарилась и залезла с бухлом назад ..дальше я не помню
показать весь комментарий
17.03.2021 23:59 Ответить
А мы один раз тащили в общагу девушек,на 3 этаж.Тащиы одну,а она тяжелая.Со второго этажа студенты говорят "зачем вы ее тащите,она набухается,пожрет и никому не даст,бросайте..."Тут она как заорет "Дам,дам,всем дам,только не отпускайте.."Дотащили...
показать весь комментарий
18.03.2021 07:16 Ответить
жесть какая
показать весь комментарий
18.03.2021 02:11 Ответить
Нада проста перестать связивать постельное белье
показать весь комментарий
18.03.2021 06:31 Ответить
Не хрін було дівчушку ловить!
показать весь комментарий
18.03.2021 07:34 Ответить
ценщор тоже в трешак скатился ....вот нах оно мне в главной ленте новостей ? бл*ть мало на помойках всяких подобного дерьмища так еще и тут листая ленту новостей подобное регулярно появляется ...рубрику сделайте отдельную с дтп , отравлениями таблетками и выпадением с этажей ...каждый день умирает тьмища людей по разным причинам нет , надож рассказать и особо выделить какие то конкретные случаи ..чем это как не чернуха ?
показать весь комментарий
18.03.2021 07:34 Ответить
Наврное, жена застала. Неожиданно вернулась из командировки.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:39 Ответить
 
 