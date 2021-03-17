Женщина в Одессе упала с высоты 5 этажа, спускаясь по простыням. ВИДЕО

Женщина жива, ее доставили в больницу. Полиция выясняет, почему она спускалась таким образом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "В городе. Одесса".

Инцидент произошел на пр. Шевченко. Судя по фото и видео с места событий, женщина связала вместе несколько предметов постельного белья и попыталась спуститься по ним из окна, но не удержалась и упала.

Скорая увезла ее в городскую больницу №11. На место прибыла полиция, следователи выясняют, почему женщина пыталась таким образом покинуть квартиру.

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