ДНК-экспертиза подтвердила наличие на одежде убитой 7-летней Марии Борисовой спермы подозреваемого, - глава Нацполиции Клименко. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
Отдельные лица пытаются повлиять на мать убитой 7-летней Марии Борисовой, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность задержанного полицией фигуранта и обвинила другого человека.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами - 5 лет тюрьмы - это последняя ходка, а их было 4. Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", - рассказал он.
"Мне известно, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека. Таким образом набивать себе рейтинги и так цинично использовать горе людей ради хайп - это вещи вне моего понимания. Подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу. И никакие манипуляции не помешают - мы действуем по Закону и по совести. За этот ужасный поступок он должен ответить", - добавил Клименко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Борисова пропала 7 марта в с. Счастливое Херсонской области. Ее тело нашли после 4 суток поисков в сельскохозяйственном помещении на территории села.
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Кримінальний кодекс написаний для виродків.
Он могли на ночь выставить засады по селу (особенно в местах -трудно просматриваемых) ... , что бы взять с поличным... А так нашли девочку и то не полицейские... А могли и не найти...
Знову продовжується обговорення того, що має вирішувати суд...
Я воевал в разведке и засада - это один из моих коньков...
С тперешними возможностями - много для этого н нужно... Достаточно иметь резерпную оперативную группу для захвата и документирования. И несколько наблюдателей на удалении с тепловизором и рацией! Или квадропотера 2 с тепловизионной камерой. Один висит - другой на подзарядке
Щодо засідок. Можливо для цього потрібно провести рекогносцировку місцевості, подивитись чи є там взагалі можливість для засідок? Чи це у твоєму селі відбулось і ти усе там знаєш?
Для подібних, категоричних стверджень - "Он могли", треба достовірно знати, могли чи ні, а не знаючи, не став під сумнів чийсь фах, чи дії...
Слушай - проходи мимо, долбень тупой !
Ты даже не понял. что ты пёрднул !
С тобой просто НЕ О ЧЕМ говорить !
Ты каждый раз несёшь какую то чушь... Которую просто НЕТ СМЫСЛА комментировать !
ТЫ ПРОСТО КОНЧЕНЫЙ ДЕБИЛ !
вот и результат...
те, кто завязывает потом - делают это не благодаря отсидке, а вопреки.
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2853292
Щоб ніхто не впізнав?
Что бы у преступника, кто бы он нибыл - не было возможности уйти от ответственности!
З чим. в принципі я і не дуже буду сперичатись...
Но это вовсе не заначит, что и ТОЛЬКО ТАК - они сделают...
У РАДІ ЄВРОПИ, А ДУЖЕ ТРЕБА У ТАКИХ ВИПАДКАХ
що статті КК про перешкоджання слідству вже відмінили? Чи Клименко їх не знає?