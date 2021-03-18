ДНК-экспертиза подтвердила наличие на одежде убитой 7-летней Марии Борисовой спермы подозреваемого, - глава Нацполиции Клименко. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Отдельные лица пытаются повлиять на мать убитой 7-летней Марии Борисовой, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность задержанного полицией фигуранта и обвинила другого человека.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами - 5 лет тюрьмы - это последняя ходка, а их было 4. Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", - рассказал он.

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"Мне известно, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека. Таким образом набивать себе рейтинги и так цинично использовать горе людей ради хайп - это вещи вне моего понимания. Подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу. И никакие манипуляции не помешают - мы действуем по Закону и по совести. За этот ужасный поступок он должен ответить", - добавил Клименко.





Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Борисова пропала 7 марта в с. Счастливое Херсонской области. Ее тело нашли после 4 суток поисков в сельскохозяйственном помещении на территории села.