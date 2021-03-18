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ДНК-экспертиза подтвердила наличие на одежде убитой 7-летней Марии Борисовой спермы подозреваемого, - глава Нацполиции Клименко. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Отдельные лица пытаются повлиять на мать убитой 7-летней Марии Борисовой, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность задержанного полицией фигуранта и обвинила другого человека.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами - 5 лет тюрьмы - это последняя ходка, а их было 4. Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине пытался покончить с собой, - Клименко

"Мне известно, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека. Таким образом набивать себе рейтинги и так цинично использовать горе людей ради хайп - это вещи вне моего понимания. Подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу. И никакие манипуляции не помешают - мы действуем по Закону и по совести. За этот ужасный поступок он должен ответить", - добавил Клименко.

ДНК-экспертиза подтвердила наличие на одежде убитой 7-летней Марии Борисовой спермы подозреваемого, - глава Нацполиции Клименко 01
ДНК-экспертиза подтвердила наличие на одежде убитой 7-летней Марии Борисовой спермы подозреваемого, - глава Нацполиции Клименко 02

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Борисова пропала 7 марта в с. Счастливое Херсонской области. Ее тело нашли после 4 суток поисков в сельскохозяйственном помещении на территории села.

Автор: 

Нацполиция (16463) убийство (6484) Клименко Игорь (397)


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Топ комментарии
+24
4 ходки і воно далі ходило серед людей...
Кримінальний кодекс написаний для виродків.
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18.03.2021 09:09
+12
Убийство девочки совершил очередной кацаповыродок поклонник русского мира.
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18.03.2021 09:22
+9
Тварь конченная - закопать живьем
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18.03.2021 09:08
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Правила форума Совет форумчан
может подозреваемый и виноват, но аваковские братки сбрешут и дорого не возьмут ...
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18.03.2021 09:07 Ответить
не сомневался, что какая-то кремлевская тролятина напишет, что мол украинской полиции верить нельзя и менты сами подкинули и ДНК насильника и убийцы и его сперму. и вообще это они сами распяли девочку.
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18.03.2021 10:47 Ответить
гореть вам в аду - и тебе и тем кто тебя лайкнул. твари.
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18.03.2021 10:48 Ответить
Тварь конченная - закопать живьем
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18.03.2021 09:08 Ответить
4 ходки і воно далі ходило серед людей...
Кримінальний кодекс написаний для виродків.
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18.03.2021 09:09 Ответить
Полиция сработала хорошо. Ему не дали возможности унести тело далеко. Он явно паниковал, нужно было избавляться от тела как можно скорее. Надеюсь свободы он уже не увидит.
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18.03.2021 09:17 Ответить
Якої свободи?! Ця гнида повинна висіти на стовпу і ворони викльовувати йому очі і ту вонючку шо в нього між ногами!
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18.03.2021 10:49 Ответить
это уже не с нашим УПК
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18.03.2021 11:16 Ответить
"Полиция сработала хорошо. Ему не дали возможности унести тело далеко" - ну вообще то не очень хорошо...
Он могли на ночь выставить засады по селу (особенно в местах -трудно просматриваемых) ... , что бы взять с поличным... А так нашли девочку и то не полицейские... А могли и не найти...
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18.03.2021 11:27 Ответить
Ти пробував у селі виставити непомітно декілька засад?
Знову продовжується обговорення того, що має вирішувати суд...
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18.03.2021 13:21 Ответить
Слушай... ты снова вошёл в тот вопрос, в котором я "собаку сьел"... ЗАСАДЫ - это моё "второе имя" )))
Я воевал в разведке и засада - это один из моих коньков...
С тперешними возможностями - много для этого н нужно... Достаточно иметь резерпную оперативную группу для захвата и документирования. И несколько наблюдателей на удалении с тепловизором и рацией! Или квадропотера 2 с тепловизионной камерой. Один висит - другой на подзарядке
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18.03.2021 13:46 Ответить
Ти ж юрист? А як ти хочеш ці засади оформити процесуально? Просто цікаво...
Щодо засідок. Можливо для цього потрібно провести рекогносцировку місцевості, подивитись чи є там взагалі можливість для засідок? Чи це у твоєму селі відбулось і ти усе там знаєш?
Для подібних, категоричних стверджень - "Он могли", треба достовірно знати, могли чи ні, а не знаючи, не став під сумнів чийсь фах, чи дії...
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18.03.2021 16:03 Ответить
Ты просто ТУПОЙ - что бы я с тобой продолжал это обсуждать... !
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18.03.2021 16:10 Ответить
Обтікай, нікчема. Можеш з'їсти свій мусарський диплом, якщо не допоможе.
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19.03.2021 13:51 Ответить
про рекогносцировку місцевості, це так, питання від "дилетанта" "професіоналу"
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18.03.2021 16:03 Ответить
"про рекогносцировку місцевості" - ? ЧЕГО ?!

Слушай - проходи мимо, долбень тупой !
Ты даже не понял. что ты пёрднул !
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18.03.2021 16:09 Ответить
Я чудово зрозумів, що написав, а от як це "видатний розвідник" цього не зрозумів, оце питання...
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19.03.2021 13:51 Ответить
Ты ПОЛНЫЙ ДЯТЕЛ и ПРОФАН ВО ВСЁМ !!!
С тобой просто НЕ О ЧЕМ говорить !
Ты каждый раз несёшь какую то чушь... Которую просто НЕТ СМЫСЛА комментировать !
ТЫ ПРОСТО КОНЧЕНЫЙ ДЕБИЛ !
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19.03.2021 18:59 Ответить
Іди на..уй чмо тупе. Мусор недоучка.
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22.03.2021 16:50 Ответить
И ДА - я достаточно "видатний розвідник", что бы не стесняться этого ! Мои дела говорили достаточно сами за себя !
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19.03.2021 19:02 Ответить
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22.03.2021 16:51 Ответить
Убийство девочки совершил очередной кацаповыродок поклонник русского мира.
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18.03.2021 09:22 Ответить
у таких "людей" нет идеологии, морали, принципов. Просто существа.
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18.03.2021 10:49 Ответить
І живе така паскуда, ,це ще раз підтверджує що тюрма мало кого перевиховує ,злочинець він і залишится таким .
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18.03.2021 09:24 Ответить
совершенно не удивился что это существо родом из парашки-оттуда приехало в Украину около 20 лет назад....патогенные гены. У нас, украинцев, таких отморозков практически нет....
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18.03.2021 10:47 Ответить
видимо, Оноприенко был русский, ага.
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18.03.2021 10:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/413192, Онопрієнко маньяк-вбивця, він не був насильником.
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18.03.2021 11:56 Ответить
блін, це ж зовсім інша справа. Тоді нехай буде наш?
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18.03.2021 13:22 Ответить
НАШИ тюрьмы точно никого не воспитывают. Там просто бьют и унижают столько сколько человек там находится. Чтобы он забыл все человеческое что в нем еще есть.
вот и результат...

те, кто завязывает потом - делают это не благодаря отсидке, а вопреки.
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18.03.2021 10:50 Ответить
Тот случай, когда хочется аплодировать действиям полиции.
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18.03.2021 09:40 Ответить
Почитайте хоч би форум, хто вміє думати... "зроблено", як завжди з косяками
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2853292
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18.03.2021 09:52 Ответить
Там в селе мужиков не было? Читал, что эта тварь терроризировала жителей долгое время, издевался над детьми, женщины боялись выходить из дома. Как это?
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18.03.2021 09:54 Ответить
немає зараз таких сіл(за винятком кількох гуцульських,де такого виродка би закопали давним давно),де немає впевненості,що сусід сусіда не здасть потім ...((
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18.03.2021 10:18 Ответить
боятся. Потому что защиты нет. За хулиганку дают год-полтора условно. И живи потом с ним бок о бок.. спасибо нашим судам.
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18.03.2021 10:52 Ответить
не только судам но и написанным таким образам законам
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18.03.2021 11:22 Ответить
Для чого пику виродка закрили?
Щоб ніхто не впізнав?
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18.03.2021 10:43 Ответить
У цього старого вилупка ще й сперма є? Скільки йому років? На Цензорі писали 52, а по телевізору говорили 62.
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18.03.2021 10:46 Ответить
Так він постійно сидів. Де б він так "виробився"?
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18.03.2021 13:24 Ответить
Хитрые, сцыкливые, жлобоватые селяне, "моя хата з краю, нэ мое дило". За это их и презирают.
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18.03.2021 10:51 Ответить
Городской храбрец? Ги-ги.
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18.03.2021 11:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/473923, ти дивись, як вдається рашаботу залізти на український сайт з коментарем та ще і з українським прапорцем. А ну пішов нах..., шелудивий путінський пес!
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18.03.2021 12:03 Ответить
на тлі успіхів поліції не забуваємо про сфабриковану справу Антоненка. Про те як цапа відбуівйла в справі Гандзюк швиденько знайшли
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18.03.2021 11:17 Ответить
"Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу " - и ТОЛЬКО ТАК !
Что бы у преступника, кто бы он нибыл - не было возможности уйти от ответственности!
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18.03.2021 11:25 Ответить
ти раніше писав, що вони на це апріорі нездатні
З чим. в принципі я і не дуже буду сперичатись...
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18.03.2021 13:25 Ответить
А я сейчас - написал что они "ЗДАТНІ" ? ТЫ снова не внимателен... Я написал, "и ТОЛЬКО ТАК !" !!!
Но это вовсе не заначит, что и ТОЛЬКО ТАК - они сделают...
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18.03.2021 13:40 Ответить
Думаю.... він на зоні довго не проживе. У зеків на волі залишились діти......
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18.03.2021 11:44 Ответить
НАЖЛЬ В УКРАЇНІ НЕ МАЄ СМЕРТНОЇ КАРИ - ЦЕ ЦІНА ЗА ЧЛЕНСТВО
У РАДІ ЄВРОПИ, А ДУЖЕ ТРЕБА У ТАКИХ ВИПАДКАХ
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18.03.2021 12:20 Ответить
"набивати собі рейтинги", "заради хайпу" - "це речі поза межами мого розуміння",
що статті КК про перешкоджання слідству вже відмінили? Чи Клименко їх не знає?
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18.03.2021 15:07 Ответить
таких нужно усыплять, зачем его ещё кормить, охранять, отаплевать, это же конченное создание
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18.03.2021 15:56 Ответить
Таких виродків треба гасити при затриманні
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18.03.2021 16:18 Ответить
И гложут меня смутные сомнения, что это не тот чел. На видео ему просто подсказывают, что он должен говорить и он просто соглашается или говорит что не помнит. Здается, что полицаи хотят отчитаться о своих достижениях и взяли попутчика. Хотя, может я и ошибаюсь.
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18.03.2021 16:35 Ответить
Скорее всего он уже дал эти показания и его просят повторить это "на камеру".
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18.03.2021 16:48 Ответить
Публичные пытки и мучительная смерть ! Только это может как то повлиять предотвращения подобных историй! Излишняя современная гумманность усугубляет пороки людей!
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19.03.2021 00:08 Ответить
ну если судим -точно он! нужно судимых всех убивать вместе с семьями детьми ,родственниками , правильно ?! если судим - сразу убивать !
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19.03.2021 09:51 Ответить
 
 