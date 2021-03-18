РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12126 посетителей онлайн
Новости Видео
4 889 52

В стране кризис: Тихановская объявила о голосовании для подготовки переговоров с властью в Беларуси. ВИДЕО

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в Беларуси кризис. Она запускает общенациональное голосование за переговоры с властями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в своем видеообращении.

"Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем – через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами", - сказано в сообщении.

По словам Тихановской, переговоры помогут разрешить кризис в стране, причина которого в том, что "власть удерживает человек, который проиграл выборы".

"Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам белорусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий, хотя даже это не заставило нас ему подчиниться. И теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное - в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью. И боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт", - заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что белорусы выбирают не оружие, а ненасильственный протест и честный голос.

"И чем больше голосов, тем громче для всего мира звучит требование решить кризис мирно и без новых жертв. Ведь голос за переговоры - это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение. Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды. Где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно - это конкретный сигнал для международных партнеров - к действию, - считает Тихановская.

Голосование запускается, чтобы провести переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения", а не затягивать кризис до полной катастрофы. Такие люди, по словам Тихановской, есть.

Переговоры будут представлять собой серию встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести страну из кризиса — не допустив новых жертв и не заключая тайных сделок.

"Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную, профессиональную команду. Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью. Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур - ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры", - считает Тихановская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничение власти президента и бело-красно-белый флаг: штаб Тихановской представил проект Конституции

Чтобы проголосовать, необходимо установить чат-бот платформы "Голос" или сразу проголосовать, если он уже установлен. Голосование будет анонимным и безопасным. Она просит проголосовать за начало переговоров, а также привлечь своих родственников, друзей и знакомых.

Беларусь (7891) голосование (1396) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Как хорошо быть лидером в безопасности, в Европе.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:32
+8
Якось "ПОХ..", ще з того року... Після того, як нам було чітко сказано, що "у белорусав "свая дарога", і "мы не "майданутыя"... Чого українці повинні переживать за сусідку, яка бореться не за те, щоб стать вільною та незалежною, а за те, щоб їй, за "горизонтальні послуги", "трахальщик" платив більше?...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:08
+7
на территориях де-факто аннексированных парашей, с признанными гауляйтерами над ними, ни о каких мирных путях речь вообще идти не может. там где всунулась параша - там война, голод и разруха.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как хорошо быть лидером в безопасности, в Европе.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:32 Ответить
лучше чем быть убитой тараканными собаками.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:36 Ответить
Очередное бла-бла-бла.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:33 Ответить
ета "белорусская опозиция" ломается на вопросе - чей Крим
показать весь комментарий
18.03.2021 12:34 Ответить
на территориях де-факто аннексированных парашей, с признанными гауляйтерами над ними, ни о каких мирных путях речь вообще идти не может. там где всунулась параша - там война, голод и разруха.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:36 Ответить
краще запустити голосування, що запустить голосування для початку переговорів із владою
не треба форсувати
показать весь комментарий
18.03.2021 12:36 Ответить
😂
показать весь комментарий
18.03.2021 12:36 Ответить
Це їх шлях. Та ми вже оцінили допомогу від сліпого ОБСЕ та нікчемної ООН.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:36 Ответить
Не, не ...эта дама откровенно интересная, а белорусам так вааще в принципе по существу. Вы можете представить себе переговоры с убийцей собственного народа???? А есть ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ!!! факты умышленного зверства, убийства, нанесения повреждений лицам не оказывающим сопротивление, непосредственно по указанию этого индивидуума.
И я так понимаю переговоры будут идти исключительно за тарелькой драников???!!! Ну а как по другому?
показать весь комментарий
18.03.2021 12:37 Ответить
А кто считать чат-ботов будет?
показать весь комментарий
18.03.2021 12:37 Ответить
С такими "лидерами" лучше не иметь дела.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:37 Ответить
просрала ты уже все.....
показать весь комментарий
18.03.2021 12:40 Ответить
створення псевдоопозиції та її очолення - улюблений прийом гебні
тільки в мене враження що вона з Лукою працює в одному фсбешному проекті?
її роль - поступово збивати хвилю протесту
показать весь комментарий
18.03.2021 12:42 Ответить
Терміново долучайте Мендель! Вона твітом інфляцію зупинила, може ще й вподобайкою таргана переможе!
показать весь комментарий
18.03.2021 12:43 Ответить
У країні криза: Тіхановська оголосила про голосування для підготовки переговорів із владою в Білорусі - Цензор.НЕТ 6988
показать весь комментарий
18.03.2021 12:44 Ответить
Но вот в чем парадокс - даже обиженные советской властью люди редко предавали страну! Даже сидевшие в лагерях воспринимали дело так: конечно, страна не права, нас несправедливо посадили, но это все равно наша страна.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:51 Ответить
так а кто предает?
показать весь комментарий
18.03.2021 13:54 Ответить
Поэтому из лагерей во время войны множество людей добровольно уходило воевать в штрафбаты, и сражались очень стойко. Они могли ненавидеть советскую власть - но не могли предать Родину.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:52 Ответить
Що це ти за дічь сієш тут? Поцілуй портрет Сталіна і лягай спати, любітєль родіни
показать весь комментарий
18.03.2021 13:12 Ответить
А куда совковие рабы еще могли деться, кроме как не любить родину? Альтернатива одна, либо Гулаг, либо пуля от заградотряда, ти не думал об етом, Мокша?
показать весь комментарий
18.03.2021 14:16 Ответить
Вітаю вас білоруси, буде те що на Донбасі.
Згадаєте мої слова після того як приберуть Лукашенка.
показать весь комментарий
18.03.2021 12:54 Ответить
Лукашенко, как бы странно не звучало, не является определяющим фактором дальнейшей судьбы Беларуси. Есть целый ряд возможных сценариев. Если в ближайшие годы посыплется путинский режим, Беларусь вполне может обойтись без большой крови. Но пока живо х,ло, плохие сценарии конечно же наиболее вероятны.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:17 Ответить
У країні криза: Тіхановська оголосила про голосування для підготовки переговорів із владою в Білорусі - Цензор.НЕТ 5570
показать весь комментарий
18.03.2021 12:55 Ответить
Олейник это? Старый рыг?
показать весь комментарий
18.03.2021 13:54 Ответить
Якось "ПОХ..", ще з того року... Після того, як нам було чітко сказано, що "у белорусав "свая дарога", і "мы не "майданутыя"... Чого українці повинні переживать за сусідку, яка бореться не за те, щоб стать вільною та незалежною, а за те, щоб їй, за "горизонтальні послуги", "трахальщик" платив більше?...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:08 Ответить
+++
показать весь комментарий
18.03.2021 13:17 Ответить
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво».
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
показать весь комментарий
18.03.2021 14:04 Ответить
Чисто бабська логіка.То вона закликає вводити санкціі проти Білорусі,то бідкається,що там закриваються бізнеси і падають зарплати.Дуже зручний опонент для бацьки...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:12 Ответить
Вангую, наступню пропозицією від "національного лідера" буде - "давайтє уже прізнаєм, что нє такой он уже і плахой, етат Лукашенка". Отак зливаються протести під управлінням кишенькових опозиціонерів.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:16 Ответить
Лукашенковская диктатура это тот случай, когда протесты это уже совершенно малоэффективный инструмент. Там нужно было начинать сразу с вооружённого сопротивления. Но с таким соседом и этот инструмент не гарантировал успех. Так что всё закономерно. Бухтеть на кухнях сейчас пожалуй самая разумная стратегия поведения для белорусов. Их эволюция развития гражданского общества застыла где-то на 1991 году. И только сейчас снова начала подавать признаки жизни.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:29 Ответить
Гайд как закопать себя за один видосик
показать весь комментарий
18.03.2021 13:32 Ответить
болотную фею опять понесло.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:34 Ответить
сперва нужно провести голосование нужно ли это голосование за переговоры с властями
показать весь комментарий
18.03.2021 14:04 Ответить
неплохо прокачала внешность на деньги Сороса
показать весь комментарий
18.03.2021 14:04 Ответить
Чем би дітя не тешилась ліш би не заберемініла
показать весь комментарий
18.03.2021 14:25 Ответить
Собрались как-то Кличко, Яценюк и Тягнибок с Януковичем поговорить....
показать весь комментарий
18.03.2021 14:26 Ответить
Ну допустим...Представьте,що у вас больной зуб.Зубная боль выбила вас из привычного ритма жизни.Сна нет.Нервозность.Голодный,бо не можешь покушать т.п.расстойства связанные с зубной болью.И вот вы в таком состоянии приходите в поликлинику,где вас встречает стоматолог Тихановская и начинает вас просить решить проблему вашей зубной боли путём уговоров и переговоров с ним.Ясно,що такие методы предложенные Тихановской мягко говоря из области шарлатанства.
Не понятно зачем Тихановской доводить зубную боль до абцесса,вместо того,щоб сразу его вырвать
показать весь комментарий
18.03.2021 14:47 Ответить
Если в вашей басне больным зубом является Лукашенко, то, боюсь, стоматолог Тихановская не поможет.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:35 Ответить
Я пытался сказать,не о том,що поможет.Я пытался сказать,що вместо удаления,она предлагает уговоры разного рода заклинания из обоймы ворожек.Этим самым,она как бы не решает проблему,а наоборот усугубляет.И в конце вопрос,"Зачем она это делает"?Зачем призывать сябров к уговорам того,кто на уговоры не поддаётся?Она же предлогает ждать,пока зуб сам не выпадет в надежде,що не будет осложнений.Но по логике без осложнений больной зуб сам не выпадет
показать весь комментарий
19.03.2021 14:15 Ответить
Картофельного фюрера можно только вынести, ибо сам он не уйдёт. И над этим "голосованием о переговорах" он только поржёт.
показать весь комментарий
18.03.2021 15:02 Ответить
Видно что хорошо устроилась котлетница.
показать весь комментарий
18.03.2021 15:22 Ответить
З якого переляку ця дама видала, що вона є "лідером, вибраним білоруським народом"?
І з яких закутків хворого мізку Ціханоускай вийшло, що Лукашенко є "людина, що програла вибори"?
Лукашенко виграв вибори з подавляючою перевагою. Білоруси подавляючою більшістю підтримували і підтримують Лукашенка і йому для перемоги геть не потрібні були жодні фальсифікації. Поки що так. Щоб виграти вибори потрібна організована опозиція, опозиційна преса і ЗМІ, тривала наполеглива робота з народом, фінансування, підтримка ззовні і зсередини. Ця "картонна дурілка" (Лукашенко абсолютно вірно і влучно дав їй визначення...) хотіла нахаляву "замутити" державний переворот, не маючи для цього ні сил, ні засобів, ні мізків? Вона не може, бодай, зліпити два слова...
показать весь комментарий
18.03.2021 15:31 Ответить
"апазиция". Сидит теплой пелоткой за бугром и вякает. А людей между тем кошмарят. ЭЄто не Жанна дАрк. Это так - заработать себе политическое будущее. В Украине ящур тоже так прошел
показать весь комментарий
18.03.2021 16:37 Ответить
Духа нет у них быть свободными.
показать весь комментарий
18.03.2021 18:04 Ответить
Тысячи активных людей покалечены и посажены, а европейской изгнанице с жиру захотелось переговоров. Совсем скучно стало приживалке.
показать весь комментарий
18.03.2021 18:22 Ответить
белорусы в стойле, тихановская-проект кремля сделала для этого максимум. О чем говорить?? Если белорусов ЭТО устраивает - туда им и дорога.
показать весь комментарий
18.03.2021 18:48 Ответить
Говорящая по русски белорусская кастрюля, это не о чём..
показать весь комментарий
18.03.2021 20:41 Ответить
Тупая курица или агент фсб-время покажет
показать весь комментарий
18.03.2021 22:21 Ответить
может Тихановская еще публичным вакцинированием от коронки будет с Тараканом бороться ?
показать весь комментарий
18.03.2021 23:08 Ответить
 
 