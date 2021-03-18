В стране кризис: Тихановская объявила о голосовании для подготовки переговоров с властью в Беларуси. ВИДЕО

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в Беларуси кризис. Она запускает общенациональное голосование за переговоры с властями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в своем видеообращении.

"Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем – через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами", - сказано в сообщении.

По словам Тихановской, переговоры помогут разрешить кризис в стране, причина которого в том, что "власть удерживает человек, который проиграл выборы".

"Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам белорусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий, хотя даже это не заставило нас ему подчиниться. И теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное - в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью. И боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт", - заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что белорусы выбирают не оружие, а ненасильственный протест и честный голос.

"И чем больше голосов, тем громче для всего мира звучит требование решить кризис мирно и без новых жертв. Ведь голос за переговоры - это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение. Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды. Где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно - это конкретный сигнал для международных партнеров - к действию, - считает Тихановская.

Голосование запускается, чтобы провести переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения", а не затягивать кризис до полной катастрофы. Такие люди, по словам Тихановской, есть.

Переговоры будут представлять собой серию встреч на разных уровнях. Переговорные группы разных сторон смогут выработать решения, как вывести страну из кризиса — не допустив новых жертв и не заключая тайных сделок.

"Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную, профессиональную команду. Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью. Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур - ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры", - считает Тихановская.

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Чтобы проголосовать, необходимо установить чат-бот платформы "Голос" или сразу проголосовать, если он уже установлен. Голосование будет анонимным и безопасным. Она просит проголосовать за начало переговоров, а также привлечь своих родственников, друзей и знакомых.