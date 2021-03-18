"Да, ты уже весь вымазался, п#здец!", - водитель, совершивший ДТП, был настолько пьян, что не смог встать на ноги и улегся спать на асфальте. ВИДЕО

Пьяный водитель в Киеве въехал в припаркованный на обочине автомобиль. Внимание! Ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "dtp.kiev.ua"

ДТП произошло на Проспекте Правды. Водитель "KIA" выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный "Hyundai".

Виновник аварии серьезных травм не получил, но был настолько пьян, что не мог самостоятельно встать на ноги. После многократных попыток подняться, он улегся спать на асфальте.

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