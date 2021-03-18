"Да, ты уже весь вымазался, п#здец!", - водитель, совершивший ДТП, был настолько пьян, что не смог встать на ноги и улегся спать на асфальте. ВИДЕО
Пьяный водитель в Киеве въехал в припаркованный на обочине автомобиль. Внимание! Ненормативная лексика!
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "dtp.kiev.ua"
ДТП произошло на Проспекте Правды. Водитель "KIA" выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный "Hyundai".
Виновник аварии серьезных травм не получил, но был настолько пьян, что не мог самостоятельно встать на ноги. После многократных попыток подняться, он улегся спать на асфальте.
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+24 Zemych
показать весь комментарий18.03.2021 14:11
+18 Michal Woronowsky
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+14 Король Літр
показать весь комментарий18.03.2021 14:13
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Спрашивает у меня-вы не употребляли?нет,конечно,говорю...
-А ну дыхните.Дышу...
Что то есть,,,в трубку дыхните
Ну я уверенная,что ничего нет и быть не может...дышу.Прибор показывает присутствие алкоголя(не помню сколько промилле)
Я им твердо сказала,что сейчас поеду и сдам кровь на анализ,никакого алкоголя нет,Позвонил муж и припугнул их хорошо.Тему закрыли.
Ребята с Боярки,любят разводить водителей,не раз слышала.
А вот таких пьяниц-не видят.