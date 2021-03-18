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Новости Видео ДТП
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"Да, ты уже весь вымазался, п#здец!", - водитель, совершивший ДТП, был настолько пьян, что не смог встать на ноги и улегся спать на асфальте. ВИДЕО

Пьяный водитель в Киеве въехал в припаркованный на обочине автомобиль. Внимание! Ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "dtp.kiev.ua"

ДТП произошло на Проспекте Правды. Водитель "KIA" выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный "Hyundai".

Виновник аварии серьезных травм не получил, но был настолько пьян, что не мог самостоятельно встать на ноги. После многократных попыток подняться, он улегся спать на асфальте.

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Автор: 

ДТП (7673) Киев (25521)


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Топ комментарии
+24
мусора права не выдают, они их продают.
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18.03.2021 14:11
+18
Так буде доти, доки права видаватимуть тваринам.
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18.03.2021 14:08
+14
Да, таким только в рашу.
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18.03.2021 14:13
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Осенью зацепили мне бампер.Приехала полиция,составляем протокол.
Спрашивает у меня-вы не употребляли?нет,конечно,говорю...
-А ну дыхните.Дышу...
Что то есть,,,в трубку дыхните
Ну я уверенная,что ничего нет и быть не может...дышу.Прибор показывает присутствие алкоголя(не помню сколько промилле)
Я им твердо сказала,что сейчас поеду и сдам кровь на анализ,никакого алкоголя нет,Позвонил муж и припугнул их хорошо.Тему закрыли.
Ребята с Боярки,любят разводить водителей,не раз слышала.
А вот таких пьяниц-не видят.
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18.03.2021 21:16 Ответить
Под лед эту скотину, пока Днепр еще стоит...
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19.03.2021 09:22 Ответить
вот это он нарезался !
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19.03.2021 09:24 Ответить
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