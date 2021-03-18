РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12455 посетителей онлайн
Новости Видео
2 034 19

Украина стала второй в мире страной после США, где водители "Uber" будут получать от оператора автоматические предупреждения о превышении скорости, - замглавы МВД Геращенко. ВИДЕО

Каждый водитель сети "Uber" вместе с сообщениями о том, где ему забирать клиента и куда его везти, в случае превышения скорости будет автоматического получать предупреждения о факте превышения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина стала второй в мире страной после США, где водители такси компании "Uber" будут получать от оператора автоматические предупреждения о нарушении скоростного режима.

Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству между МВД и региональным директором "Uber" по странам Центральной и Восточной Европы Георгием Соколянским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам, - МВД

Повод для нашего с Георгием знакомства был, к сожалению, трагическим.

Один из водителей, который пользовался брендом компании "Uber", осенью прошлого года превысил скорость, потерял управление и совершил наезд на двух женщин, которые скончались на месте.

Я, со своей стороны, предложил Георгию сделать сервис контроля скорости как приложение к программному обеспечению "Uber" для того, чтобы предотвращать в будущем такие страшные трагедии.

В сжатые сроки такой сервис был разработан и на этой неделе начал работать в Украине.

Каждый водитель сети "Uber" вместе с сообщениями о том, где ему забирать клиента и куда его везти в случае превышения лимита скорости будет автоматического получать предупреждения о факте превышения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Таксист компании Uber высадил пассажирку из-за просьбы надеть маску: "Не хочу с вами спорить и портить свой вечер". ВИДЕО

Итак, водитель такси сможет лучше соблюдать правила дорожного движения зная, что в компании ведется статистика количества его нарушений, что может привести к снижению его рейтинга.

А значит, он станет реже нарушать скоростной режим, что с учетом огромного количества водителей такси приведет к повышению безопасности на дорогах Украины

Кстати, Украина стала второй в мире страной после США, где работает сервис добровольного контроля скорости в сети компании "Uber". А наше сотрудничество по этому поводу стало толчком для распространения этого опыта на все страны Европы.

Призываю все другие сетевые компании, которые предоставляют услуги такси, последовать примеру "Uber" и ввести аналогичные сервисы контроля скорости в состав своего программного обеспечения. Безопасность на дорогах Украины зависит от каждого из нас!" - рассказал Геращенко.

Украина стала второй в мире страной после США, где водители Uber будут получать от оператора автоматические предупреждения о превышении скорости, - замглавы МВД Геращенко 01
Украина стала второй в мире страной после США, где водители Uber будут получать от оператора автоматические предупреждения о превышении скорости, - замглавы МВД Геращенко 02
Украина стала второй в мире страной после США, где водители Uber будут получать от оператора автоматические предупреждения о превышении скорости, - замглавы МВД Геращенко 03

Автор: 

МВД (9318) ПДД (532) скорость (98) такси (211) Геращенко Антон (1438) uber (10)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Тот самый случай, когда всякой мелочью, которая никому абсолютно не нужна, забалтываешь свою полную несостоятельность в борьбе с организованной преступностью
показать весь комментарий
18.03.2021 16:10
+2
Ой какой прогресс,а когда на запястьях наших казнокрадов будут автоматически застёгиваться наручники,от полицаев мы этого никогда не дождемся.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:07
+2
Очередная громкая "победа"?
показать весь комментарий
18.03.2021 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Догоним и перегоним...(с)🙂
показать весь комментарий
18.03.2021 16:06 Ответить
Круто . "Uber" повысит цены .
показать весь комментарий
18.03.2021 16:07 Ответить
Ой какой прогресс,а когда на запястьях наших казнокрадов будут автоматически застёгиваться наручники,от полицаев мы этого никогда не дождемся.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:07 Ответить
Ды вы что ироды творите!!!? Руки выворачиваете!!! Где вы видели Ланос, который по городу ездит 50 км/ч, тем более который работает в такси??? Там люди работают 24 часа в сутки что бы бабла нарубить а вы хотите их заставить скоростной режим соблюдать!
показать весь комментарий
18.03.2021 16:07 Ответить
Тот самый случай, когда всякой мелочью, которая никому абсолютно не нужна, забалтываешь свою полную несостоятельность в борьбе с организованной преступностью
показать весь комментарий
18.03.2021 16:10 Ответить
Очередная громкая "победа"?
показать весь комментарий
18.03.2021 16:13 Ответить
Эту лавочку гораздо разумнее вообще прикрыть. Таксист это профессия, связанная с ответственностью за других людей. А значит требует квалификации и контроля за качеством сервиса. Не знаю как в США, но в Украине Убер это пристанище для представителей самых нездоровых социальных слоёв. От наркоманов и уголовников до психически не здоровых людей или просто подростков с трёхмесячным водительским стажем. Контроль за подбором персонала отсутствует в принципе.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:32 Ответить
Подросткам с трехмесячным стажем не откроют аккаунт,т.к. для этого требуеться водительский стаж не менее 3х лет
18+3 -это не раньше 21года.
показать весь комментарий
18.03.2021 21:00 Ответить
Кто и как может проверить этот стаж?
показать весь комментарий
18.03.2021 21:43 Ответить
Отсылаються сканы документов,в том числе и водительских прав.
И справка о несудимости
показать весь комментарий
19.03.2021 19:42 Ответить
Это полная чушь! Либо не владеешь информацией, либо откровенно дезинформируешь! Может центральный офис в солнечном Сан-Франциско и выписал подобный перечень условий, но в Украине они совершенно не соблюдаются. У нас с Убер работают сотни автопарков, принадлежащих каким-то мутным, иногда полукриминальным дельцам. Они готовы брать на работу хоть привокзальных бомжей. Доступны тонны рекламных объявлений. Можно одним звонком опровергнуть весь твой бред. Для получения работы в таком автопарке на их машине нужно ТОЛЬКО(!) водительское удостоверение и возраст от 19 лет. А если на своем авто, то на возраст вообще никто не смотрит.
Некоторое время вынужден был активно пользоваться такси, купился на пиар и дешевизну Убер. Сделал около 40-а поездок и просто офигел. Абсолютное большинство водителей совершенно не знают город и едут уткнувшись носом в навигатор. У многих сами водительские навыки хромают. Попадались смуглые гастарбайтеры, не говорящие ни на русском, ни на английском. Были и хамы, и вонючие оборванцы и ханурики с вчерашним перегаром... Про состояние и гигиену большинства автомобилей- отдельная тема. Так что втирай свою дичь кому нибудь другому. Если от этого легче, то скажу, что и Болт примерно такое же гуано.)) В Уклоне чуточку получше, но тоже не фонтан. Закрывать нужно все эти шараги! Перевозить людей должны профессиональные водители.
показать весь комментарий
20.03.2021 08:29 Ответить
Я сама работаю в Убер,и знаю,что говорю.
Достаточно закачать программу Убер драйв для водителей,и убедиться,какой перечень документов необходим.Программа блокирует аккаунт при просрочке даже страховки.
А разговаривать в своей хамской манере будешь с теми перечисленными водилами с перегаром,и тыкать,как быдло.Недалеко от них ушел....

Тут нормальные люди общаються на площадке,если не в курсе.Тут не подворотня.
показать весь комментарий
20.03.2021 14:42 Ответить
А когда мы станем второй страной в мире по уровню доходов, по высокому уровню жизни? А Геращенко? По штрафам (авто или в бизнесе ) мы впереди планеты всей. Дебилы.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:31 Ответить
когда мвд перестанет заниматься хернёй?
показать весь комментарий
18.03.2021 18:15 Ответить
Віртальотьі мвд аснастіть снастямі.
показать весь комментарий
18.03.2021 18:23 Ответить
А то что сутки через сутки работают то фигня?
показать весь комментарий
18.03.2021 19:08 Ответить
Это победа...
показать весь комментарий
18.03.2021 23:06 Ответить
вот теперь заживем!
показать весь комментарий
19.03.2021 10:40 Ответить
 
 