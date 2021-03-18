Украина стала второй в мире страной после США, где водители "Uber" будут получать от оператора автоматические предупреждения о превышении скорости, - замглавы МВД Геращенко. ВИДЕО

Каждый водитель сети "Uber" вместе с сообщениями о том, где ему забирать клиента и куда его везти, в случае превышения скорости будет автоматического получать предупреждения о факте превышения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина стала второй в мире страной после США, где водители такси компании "Uber" будут получать от оператора автоматические предупреждения о нарушении скоростного режима.

Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству между МВД и региональным директором "Uber" по странам Центральной и Восточной Европы Георгием Соколянским.

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Повод для нашего с Георгием знакомства был, к сожалению, трагическим.

Один из водителей, который пользовался брендом компании "Uber", осенью прошлого года превысил скорость, потерял управление и совершил наезд на двух женщин, которые скончались на месте.

Я, со своей стороны, предложил Георгию сделать сервис контроля скорости как приложение к программному обеспечению "Uber" для того, чтобы предотвращать в будущем такие страшные трагедии.

В сжатые сроки такой сервис был разработан и на этой неделе начал работать в Украине.

Каждый водитель сети "Uber" вместе с сообщениями о том, где ему забирать клиента и куда его везти в случае превышения лимита скорости будет автоматического получать предупреждения о факте превышения.

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Итак, водитель такси сможет лучше соблюдать правила дорожного движения зная, что в компании ведется статистика количества его нарушений, что может привести к снижению его рейтинга.

А значит, он станет реже нарушать скоростной режим, что с учетом огромного количества водителей такси приведет к повышению безопасности на дорогах Украины

Кстати, Украина стала второй в мире страной после США, где работает сервис добровольного контроля скорости в сети компании "Uber". А наше сотрудничество по этому поводу стало толчком для распространения этого опыта на все страны Европы.

Призываю все другие сетевые компании, которые предоставляют услуги такси, последовать примеру "Uber" и ввести аналогичные сервисы контроля скорости в состав своего программного обеспечения. Безопасность на дорогах Украины зависит от каждого из нас!" - рассказал Геращенко.





