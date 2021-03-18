Украина стала второй в мире страной после США, где водители "Uber" будут получать от оператора автоматические предупреждения о превышении скорости, - замглавы МВД Геращенко. ВИДЕО
Каждый водитель сети "Uber" вместе с сообщениями о том, где ему забирать клиента и куда его везти, в случае превышения скорости будет автоматического получать предупреждения о факте превышения.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Украина стала второй в мире страной после США, где водители такси компании "Uber" будут получать от оператора автоматические предупреждения о нарушении скоростного режима.
Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству между МВД и региональным директором "Uber" по странам Центральной и Восточной Европы Георгием Соколянским.
Повод для нашего с Георгием знакомства был, к сожалению, трагическим.
Один из водителей, который пользовался брендом компании "Uber", осенью прошлого года превысил скорость, потерял управление и совершил наезд на двух женщин, которые скончались на месте.
Я, со своей стороны, предложил Георгию сделать сервис контроля скорости как приложение к программному обеспечению "Uber" для того, чтобы предотвращать в будущем такие страшные трагедии.
В сжатые сроки такой сервис был разработан и на этой неделе начал работать в Украине.
Каждый водитель сети "Uber" вместе с сообщениями о том, где ему забирать клиента и куда его везти в случае превышения лимита скорости будет автоматического получать предупреждения о факте превышения.
Итак, водитель такси сможет лучше соблюдать правила дорожного движения зная, что в компании ведется статистика количества его нарушений, что может привести к снижению его рейтинга.
А значит, он станет реже нарушать скоростной режим, что с учетом огромного количества водителей такси приведет к повышению безопасности на дорогах Украины
Кстати, Украина стала второй в мире страной после США, где работает сервис добровольного контроля скорости в сети компании "Uber". А наше сотрудничество по этому поводу стало толчком для распространения этого опыта на все страны Европы.
Призываю все другие сетевые компании, которые предоставляют услуги такси, последовать примеру "Uber" и ввести аналогичные сервисы контроля скорости в состав своего программного обеспечения. Безопасность на дорогах Украины зависит от каждого из нас!" - рассказал Геращенко.
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И справка о несудимости
Некоторое время вынужден был активно пользоваться такси, купился на пиар и дешевизну Убер. Сделал около 40-а поездок и просто офигел. Абсолютное большинство водителей совершенно не знают город и едут уткнувшись носом в навигатор. У многих сами водительские навыки хромают. Попадались смуглые гастарбайтеры, не говорящие ни на русском, ни на английском. Были и хамы, и вонючие оборванцы и ханурики с вчерашним перегаром... Про состояние и гигиену большинства автомобилей- отдельная тема. Так что втирай свою дичь кому нибудь другому. Если от этого легче, то скажу, что и Болт примерно такое же гуано.)) В Уклоне чуточку получше, но тоже не фонтан. Закрывать нужно все эти шараги! Перевозить людей должны профессиональные водители.
Достаточно закачать программу Убер драйв для водителей,и убедиться,какой перечень документов необходим.Программа блокирует аккаунт при просрочке даже страховки.
А разговаривать в своей хамской манере будешь с теми перечисленными водилами с перегаром,и тыкать,как быдло.Недалеко от них ушел....
Тут нормальные люди общаються на площадке,если не в курсе.Тут не подворотня.