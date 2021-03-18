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В Одессе избили ветерана Кучинского : "припарковался на месте начальника охранной фирмы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Евгений Кучинский работает в DHL. Он по работе приехал в офис на окраине города, оставил машину на стоянке, а когда вернулся - обнаружил порезанные шины и мужчин в черной униформе.

Избиение произошло накануне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская". Видео случившегося попало в интернет - на кадрах видно, как Кучинский то лежит, то пытается сесть на земле, рядом с ним - несколько мужчин в униформе охранной фирмы. Один мужчина, без формы, бьет ветерана.

По словам жены Евгения Ларисы, молодчики в черном заявили ее мужу, что он припарковался в неположенном месте - на территории их охранной фирмы "Титан Секьюрити". Лариса говорит, что охранники были вооружены. Евгений успел вытащить баллончик с перцовым газом, чтобы защититься от нападавших, но применить его не смог.

В Одессе избили ветерана Кучинского : припарковался на месте начальника охранной фирмы 01В Одессе избили ветерана Кучинского : припарковался на месте начальника охранной фирмы 02

"Сейчас мы в областной больнице. У Жени перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма, забита грудная клетка. Он не может нормально открыть рот - повреждена челюсть. Сейчас ждем стоматолога и травматолога", - рассказала она журналистам.

В Одессе избили ветерана Кучинского : припарковался на месте начальника охранной фирмы 03В Одессе избили ветерана Кучинского : припарковался на месте начальника охранной фирмы 04

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Руководитель фирмы "Титан Секьюрити Лтд" Нарек Киракосян утверждает, что пятеро его сотрудников "разнимали драку", возникшую между Кучинским и вторым человеком, которого он якобы подрезал на своем автомобиле и не дал припарковаться в этом месте.

"Мои сотрудники не виноваты, мы не дали им сцепиться, а "почтальон" начал брызгать в моих людей из баллончика", — заявил Киракосян.

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В Национальной полиции сообщили, что сначала открыли по факту избиения Кучинского уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины - нанесение легких телесных повреждений, после переквалифицировали на ст. 296 (хулиганство). Сейчас правоохранители устанавливают личности избивавших.

На следующий день после избиения к офису "Титан Секьюрити Лтд" пришли около 150 ветеранов и патриотов. Они требовали от "Титана" извиниться за избиение и оплатить лечение и моральный ущерб Евгению Кучинскому и его семье. Офис был закрыт, к ветеранам вышла секретарь. Позже их пустили внутрь, но поговорить с руководителем фирмы им так и не удалось. Завтра ветераны собираются повторить визит.

Пока они находились внутри здания, кто-то облил автомобили "Титан Секьюрити" краской и проколол колеса.

В Одессе избили ветерана Кучинского : припарковался на месте начальника охранной фирмы 05



Автор: 

ветераны (1107) избиение (9798) Одесса (7885) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+94
Це не охоронці - це бандити, бидло, гопніки, покидьки
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18.03.2021 23:11
+72
Жаль что рядом не оказалось такого как Стерненко...
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18.03.2021 23:09
+67
нахер извинения.. порвать эту суку и дело с концом, в придачу вместе с остальными "деловыми" охранниками, хозяева жизни епаные .. пилять трэшь за место избить человека.. таким макаром скоро и ходить нельзя будет по улице..
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18.03.2021 23:19
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Страница 4 из 4
Да кто ж его посадит? Чурки у нас, как коровы в Индии...
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19.03.2021 12:59 Ответить
А люди проходят мимо!!!! Фу !!!!! мерзость!!! И мимо вас так пройдут!!!
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19.03.2021 11:56 Ответить
А вот если бы нашелся кто-то из прохожих с разрешенным пистолетом, то предупредительный выстрел и вежливая просьба всем присутствующим прилечь на землю и подождать приезда полиции. Возможный вариант ?
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19.03.2021 12:15 Ответить
Ара , ти ссикло та ***** ! Ветерани спалять твій шалман .
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19.03.2021 12:00 Ответить
Тварь бъет нашего Героя сидящего на земле!
Простим???? Нас эти твари вмажут в землю!!
Героям Слава!
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19.03.2021 12:06 Ответить
Покидьки, мають відповісти
А шо то за клоун із написом ГБР на куртці, який не зупинив нападника, а тільки водичку в змозі піднести ??
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19.03.2021 12:15 Ответить
а это будущий свидетель того, как пятеро утырков "разнимали драку"
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19.03.2021 12:51 Ответить
Кожному, хто там стояв - повідривати червиві яєла.
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19.03.2021 12:22 Ответить
черножепые ублюдки !
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19.03.2021 12:55 Ответить
галустянки толстожопки беременные таракашки
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19.03.2021 12:59 Ответить
шоладнды полные ватофекалий
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19.03.2021 12:59 Ответить
Найти гандонов и выбить зубы, а машины сжечь к чертям. Совсем берега попутали мрази
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19.03.2021 14:21 Ответить
ЦЕ ВАГНЕРІВЦІ ЧИ СЕПАРИ ПІД ПРИКРИТЯМ ОДЕСЬКОЇ ВЛАДИ І СУДІВ, І КЛАЛИ ВОНИИ НА УКРАЇНЦІВ ПРИ ЦІЙ ВЛАДІ, СТЕРНЕНКА ПОСАДИЛИ, ЩОБ НЕ БУЛО СПРОТИВУ БАНДАМ ОДЕСИ.
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19.03.2021 22:16 Ответить
прокацаплена мразота
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19.03.2021 14:33 Ответить
Hhttps://www.google.com/search?rlz=1C1AVFA_enUA828UA829&q=%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B8%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D1%83+%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83!&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjWtZOEtbzvAhUqx4UKHbwtAgYQkeECKAB6BAgBEDU е прощайте им выгоните или закройте эту шарашкину контору!
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19.03.2021 15:02 Ответить
отбайрактарить ар по полной програме
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19.03.2021 16:12 Ответить
я против национальной розни, но, если эти люди не уважают наших ветеранов, я не вижу причин, по которым они могут остаться в нашей стране и чем-то тут заниматься...
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19.03.2021 17:26 Ответить
Этих черножопых тварей, надо ставить на место..
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19.03.2021 17:58 Ответить
Какие извинения, сжечь нахер фирму вместе с машинами.
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19.03.2021 18:12 Ответить
Тут должна быть адекватная реакция - покалечить тех уродов которые избивали ветерана, а чурку выгнать из страны, иначе если все это отдать на рассмотрение мусорам, то никто наказан не будет.
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19.03.2021 18:24 Ответить
панове, прошу звернути увагу на рашистську сволоту, якiй сподобалась ця новина...
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19.03.2021 19:49 Ответить
пiдоросян и секьюрiтi повиннi натягнути себе на пляшку , а пiсля цього на гiлляку. Люди, робить шось, щоб така бидлота вiдповiдала за скоэне , якщо влада нiяка.
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19.03.2021 21:00 Ответить
Это армянское чучело Нарек Киракосян депортировать на историческую родину. Пускай Карабах охраняет или что там от него осталось.
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19.03.2021 22:42 Ответить
армяшки смелые пока их больше, а как 150 ветеранов пришли на разборку - сразу в нору забился, заныкался за юбкой секретарши
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20.03.2021 01:38 Ответить
Как жаль, что в Украине украинца, ветерана, может унизить и избить эта шваль, которая волает на весь мир, как они любят родную Армению, но никто из них там жить не желает, все живут там, где сытнее. Но, при этом, там, где живут - везде срут, воруют, обманывают, отбирают чужое. Да, еще и поголовно топят за рашку... Гнать из Одессы сраной метлой! В Армении хорошо. Там горы... И армяне...
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20.03.2021 01:59 Ответить
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