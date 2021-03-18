В Одессе избили ветерана Кучинского : "припарковался на месте начальника охранной фирмы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Евгений Кучинский работает в DHL. Он по работе приехал в офис на окраине города, оставил машину на стоянке, а когда вернулся - обнаружил порезанные шины и мужчин в черной униформе.

Избиение произошло накануне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская". Видео случившегося попало в интернет - на кадрах видно, как Кучинский то лежит, то пытается сесть на земле, рядом с ним - несколько мужчин в униформе охранной фирмы. Один мужчина, без формы, бьет ветерана.

По словам жены Евгения Ларисы, молодчики в черном заявили ее мужу, что он припарковался в неположенном месте - на территории их охранной фирмы "Титан Секьюрити". Лариса говорит, что охранники были вооружены. Евгений успел вытащить баллончик с перцовым газом, чтобы защититься от нападавших, но применить его не смог.

"Сейчас мы в областной больнице. У Жени перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма, забита грудная клетка. Он не может нормально открыть рот - повреждена челюсть. Сейчас ждем стоматолога и травматолога", - рассказала она журналистам.

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Руководитель фирмы "Титан Секьюрити Лтд" Нарек Киракосян утверждает, что пятеро его сотрудников "разнимали драку", возникшую между Кучинским и вторым человеком, которого он якобы подрезал на своем автомобиле и не дал припарковаться в этом месте.

"Мои сотрудники не виноваты, мы не дали им сцепиться, а "почтальон" начал брызгать в моих людей из баллончика", — заявил Киракосян.

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В Национальной полиции сообщили, что сначала открыли по факту избиения Кучинского уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины - нанесение легких телесных повреждений, после переквалифицировали на ст. 296 (хулиганство). Сейчас правоохранители устанавливают личности избивавших.

На следующий день после избиения к офису "Титан Секьюрити Лтд" пришли около 150 ветеранов и патриотов. Они требовали от "Титана" извиниться за избиение и оплатить лечение и моральный ущерб Евгению Кучинскому и его семье. Офис был закрыт, к ветеранам вышла секретарь. Позже их пустили внутрь, но поговорить с руководителем фирмы им так и не удалось. Завтра ветераны собираются повторить визит.

Пока они находились внутри здания, кто-то облил автомобили "Титан Секьюрити" краской и проколол колеса.









