Отделяйте зерна от плевел, - Степанов о кампании по дискредитации вакцины CoviShield в Украине. ВИДЕО
Вакцина против коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield), используемая в Украине, является сертифицированной и абсолютно безопасной.
Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что после прибытия вакцины в Украину началась активная кампания по дискредитации самого препарата, а также Минздрава. По его словам, к данному процессу причастны и некоторые политики.
"Я обращаюсь к украинцам. Отделяйте зерна от плевел. У нас есть достаточно информационных ресурсов, где можно найти наиболее объективную информацию о самом препарате и процессе вакцинации. Здесь вы найдете всю необходимую информацию от развенчивания мифов относительно вакцинации до возможности записаться в очередь на вакцинацию", - уточнил Степанов.
Он упрекнул украинских политиков за их высказывания о том, что якобы Минздрав закупил самую дешевую вакцину от коронавируса.
"Они не забрали свои слова даже после того, как эту самую вакцину на том же предприятии заказала, например Великобритания и Канада", - добавил Степанов.
Кроме этого Степанов призвал не политизировать процесс вакцинации в Украине.
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канада заукпила астразанеку.. а не ковишилд))
но для степанова айфон 11 и китайская подделка "типа айфона 15" - одно и то же))
https://moz.gov.ua/article/immunization/jak-zapisatis-do-spisku-ochikuvannja-na-vakcinaciju-proti-covid-19
Ни хера себе заговорил. Может наш Стёпа и воду в вино превращать умеет?