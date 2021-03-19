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Отделяйте зерна от плевел, - Степанов о кампании по дискредитации вакцины CoviShield в Украине. ВИДЕО

Вакцина против коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield), используемая в Украине, является сертифицированной и абсолютно безопасной.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что после прибытия вакцины в Украину началась активная кампания по дискредитации самого препарата, а также Минздрава. По его словам, к данному процессу причастны и некоторые политики. 

"Я обращаюсь к украинцам. Отделяйте зерна от плевел. У нас есть достаточно информационных ресурсов, где можно найти наиболее объективную информацию о самом препарате и процессе вакцинации. Здесь вы найдете всю необходимую информацию от развенчивания мифов относительно вакцинации до возможности записаться в очередь на вакцинацию", - уточнил Степанов.

Он упрекнул украинских политиков за их высказывания о том, что якобы Минздрав закупил самую дешевую вакцину от коронавируса.

"Они не забрали свои слова даже после того, как эту самую вакцину на том же предприятии заказала, например Великобритания и Канада", - добавил Степанов.

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Кроме этого Степанов призвал не политизировать процесс вакцинации в Украине.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Отделяйте зерна от плевел. Ну хорошо, давайте отдетять, это предельно просто. Ковишит - плевелы. А зерен у нас и не было. Не удостоил ты нас, степанов, зернами. Все зерна раскупили в то время, пока ты с курвой рыговской Райкой Богатыревой схемы мутил.
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19.03.2021 10:42
+8
Зелень вже дискредитувала все і вся.
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19.03.2021 10:41
+6
Які мудрі слова! Це так Стєпашку навчила відмазуватися фірма-прокладка "Божа благодать"?
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19.03.2021 10:43
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Зелень вже дискредитувала все і вся.
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19.03.2021 10:41 Ответить
Отделяйте зерна от плевел. Ну хорошо, давайте отдетять, это предельно просто. Ковишит - плевелы. А зерен у нас и не было. Не удостоил ты нас, степанов, зернами. Все зерна раскупили в то время, пока ты с курвой рыговской Райкой Богатыревой схемы мутил.
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19.03.2021 10:42 Ответить
В цій аудиторії є тільки фахівці з відділення плев від плевел. Зернал - табу!
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19.03.2021 11:03 Ответить
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19.03.2021 11:04 Ответить
степанов даже в вр бредит...
канада заукпила астразанеку.. а не ковишилд))
но для степанова айфон 11 и китайская подделка "типа айфона 15" - одно и то же))
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19.03.2021 12:04 Ответить
Яка ще дискримінація, ідіоте??? Не можна ніде найти вакцину. Навіть лікарям не видають.
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19.03.2021 10:43 Ответить
Як записатись до списку очікування на вакцинацію проти COVID-19 - Міністерство Охорони Здоров'я України

https://moz.gov.ua/article/immunization/jak-zapisatis-do-spisku-ochikuvannja-na-vakcinaciju-proti-covid-19
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19.03.2021 11:31 Ответить
) Ти вже отримав вакцину? По списку))))
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19.03.2021 13:09 Ответить
Це ж не твоя, а моя справа, московит нульовий.
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20.03.2021 22:43 Ответить
Які мудрі слова! Це так Стєпашку навчила відмазуватися фірма-прокладка "Божа благодать"?
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19.03.2021 10:43 Ответить
Верим только тебе полиграфыч
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19.03.2021 10:44 Ответить
в армии военнослужащих принуждают к вакцинации. начальство угрожает тем. кто отказывается давать согласие на вакцинацию
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19.03.2021 10:44 Ответить
Веруйте!
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19.03.2021 10:44 Ответить
Отделяйте зерна от плевел, - Степанов о кампании по дискредитации вакцины CoviShield в Украине

Ни хера себе заговорил. Может наш Стёпа и воду в вино превращать умеет?
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19.03.2021 10:46 Ответить
Одним надувним госпіталем вилікує всю Україну
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19.03.2021 11:05 Ответить
Он даже жижу из индийского нужника в вакцину превращать умеет.
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19.03.2021 11:09 Ответить
Порошенко сказал что вакцина го*но. Наверно что-то знает.
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19.03.2021 10:53 Ответить
Порох передав думку медиків. Якщо степашка не зміг медиків переконати в належній якості вакцини - то причому тут Порох?
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19.03.2021 11:14 Ответить
треба відокремити деяку владу від кормушки
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19.03.2021 11:00 Ответить
брехливе зебільне чмо степашка не хоче згадувати, що, власне, медики назвали CoviShield "Це гівно".
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19.03.2021 11:13 Ответить
Перевірено: в полові зерна нема. Жрі.тє.
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19.03.2021 11:17 Ответить
Как отделить одно от другого в с итуации, когда Степанов обещал одну вакцину, а привез другую?...
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19.03.2021 11:36 Ответить
Мои мысли - мои скакуны...
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19.03.2021 11:59 Ответить
Степанов не можна одночасно "молитись Богові та момоні".🙏😇
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19.03.2021 12:15 Ответить
отделяйте пальто от куртки!
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19.03.2021 14:13 Ответить
степашка, как там, тепло в куртке за 600К?)
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19.03.2021 14:39 Ответить
ойойой, зрада-зрада-шмурдяк-шмурдяк.
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19.03.2021 15:16 Ответить
Великобритания и Канада заказывает Ковишилд для своих БОМЖЕЙ, а не основной массы своих граждан ! Причем бомжей, я пишу без кавычек !
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19.03.2021 21:04 Ответить
 
 