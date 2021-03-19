Отделяйте зерна от плевел, - Степанов о кампании по дискредитации вакцины CoviShield в Украине. ВИДЕО

Вакцина против коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield), используемая в Украине, является сертифицированной и абсолютно безопасной.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что после прибытия вакцины в Украину началась активная кампания по дискредитации самого препарата, а также Минздрава. По его словам, к данному процессу причастны и некоторые политики.

"Я обращаюсь к украинцам. Отделяйте зерна от плевел. У нас есть достаточно информационных ресурсов, где можно найти наиболее объективную информацию о самом препарате и процессе вакцинации. Здесь вы найдете всю необходимую информацию от развенчивания мифов относительно вакцинации до возможности записаться в очередь на вакцинацию", - уточнил Степанов.

Он упрекнул украинских политиков за их высказывания о том, что якобы Минздрав закупил самую дешевую вакцину от коронавируса.

"Они не забрали свои слова даже после того, как эту самую вакцину на том же предприятии заказала, например Великобритания и Канада", - добавил Степанов.

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Кроме этого Степанов призвал не политизировать процесс вакцинации в Украине.