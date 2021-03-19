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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Ужесточать карантин в Черкассах не будут, ситуация полностью контролируема, - мэр Бондаренко. ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ситуация с коронавирусом в городе полностью контролируема и вводить дополнительные ограничения не планируется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бондаренко заявил во время видеообращения в Facebook.

"На сегодняшний день в городе Черкассы ситуация контролируется. Достаточного количества больных, чтобы вводить какие-то ограничительные меры, нет. Мы постоянно на связи с нашими врачами. На сегодняшний день ситуация полностью контролируется. Если будет изменение количества больных, будут определенные ограничительные меры. Но мы будем делать их, исключительно советуясь с нашими врачами", - отметил Бондаренко.

По словам мэра, в Черкассах сейчас госпитализированы 105 человек с диагнозом COVID-19. В черкасском роддоме 51 человек, первой городской больнице - 17, а в третьей городской больнице - 34.

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Молодець мер. Всі ці напівміри нічого не дають в плані поліпшення епідеміологічної ситуації. Лише боляче лупить по малому та середньому бізнесу. Якщо карантин - то потрібно все закривати разом з транспортом на півроку. Але економіка не витримає. А в реаліях під час карантину своїм можна торгувати та працювати, а іншим - карантин.
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19.03.2021 13:25 Ответить
Livsi Silver. Це падло, яке ти схвалюєш, реально, не може контролювати навіть свое сечовипускання. Ніхто йому не забороняє закрити майже все, але... З чого, чей представник народу (та його родичі) буде харчуватися, якщо закрити бізнес родичів та "потрібних людей". Хочеш перевірити теорію, що йому на всіх похер, лише б бізнес родини та "потрібних людей" не постраждав. Спробуй захворіти від ковід19 та попросити в нього допомогу (не можеш оплатити лікування). Ти навіть не уявляєш напрямку і місця куди тебе пошлють всі: лікарня, мерія, адміністрації, благодійні фонди. Ти, без грошей, нікому непотрібна людина, НУЛЬ. Від тебе навіть родичі відхрестяться, поки не здохнеш. А якщо щиро віриш, що мер Черкасс чесна людина, то мушу тебе розчарувати, - ти помиляєшся; а вилікувати тебе буде нікому, бо дебілів зараз не лікують. Підказка: прострели голову, колись, по любому, хтось приїде. Ну й нам буде легше, на одного дебіла менше.
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19.03.2021 14:05 Ответить
 
 