Ужесточать карантин в Черкассах не будут, ситуация полностью контролируема, - мэр Бондаренко. ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ситуация с коронавирусом в городе полностью контролируема и вводить дополнительные ограничения не планируется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бондаренко заявил во время видеообращения в Facebook.

"На сегодняшний день в городе Черкассы ситуация контролируется. Достаточного количества больных, чтобы вводить какие-то ограничительные меры, нет. Мы постоянно на связи с нашими врачами. На сегодняшний день ситуация полностью контролируется. Если будет изменение количества больных, будут определенные ограничительные меры. Но мы будем делать их, исключительно советуясь с нашими врачами", - отметил Бондаренко.

По словам мэра, в Черкассах сейчас госпитализированы 105 человек с диагнозом COVID-19. В черкасском роддоме 51 человек, первой городской больнице - 17, а в третьей городской больнице - 34.

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