Зеленский о санкциях против Януковича: Мы продолжаем восстанавливать справедливость. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал санкции, которые СНБО ввел против беглого главы государства Виктора Януковича и его соратников.
Свою оценку решения СНБО Зеленский высказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"На заседании СНБО поддержаны предложения Кабинета Министров и Службы безопасности о применении персональных санкций, в частности блокировки всех активов и имущества, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, лишения всех государственных наград в отношении следующих лиц: Николая Азарова, Сергея Аксенова, Константина Затулина, Вадима Колесниченко Сергея Курченко, Сергея Кусюка, Павла Лебедева, Леонида Пасечника, Натальи Поклонской, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника, Виктора Януковича и других - всего 27 человек. Мы ожидаем и поддерживаем введение санкции в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами - логично. И странно", - заявил президент
Зеленский назвал логичным то, что и Украина вводит такие санкции и считает странным, что это не делали, начиная с 2014 года.
"Также касательно последнего лица в списке – Януковича. В связи с решением суда, который признал его виновным в совершении государственной измены, касательно всех его указов за время пребывания президентом, будет проведен аудит и анализ. О наличии в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее СНБО ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главного прокурора Пшонки, бывшего министра Табачника, олигарха Курченко и других лиц. Всего под санкции попали 27 человек.
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Статус монопольного поставщика ему рашка дала(а нам нужна была соляра для фронта), а сейчас труба уже пустая и твой зебил не подсуетился, где соляру будет брать и на какие шиши будет обслуживать и охранять ПУСТУЮ трубу...
А про статки упавшие при Порохе в 5 раз, и выросшие при зебиле в 21 раз чуть выше, смотри и не реви белугой!
в результате бешенного "обогащения" при Порошенко осталось 55 млн,
а за два зеленых года он стал миллиардером --1 миллиард200 миллионов!
Зеленые совсем без мозгов привыкли жить?
На,дарю, читай забаненный в гугле-остальное ищи сам)))
https://www.dialog.ua/ukraine/225589_1615650627
Собрал СНБОсик
Достал свой смычек рояльный
И настучал приговор реальный
Увидел он в глазике Хутина свет
А глазик тот был анальный
И озарил его план реальный
Достать этих негодников ректально
Попробовать на вкус того говна
От которого отбивается наша страна
Поможет это нам или нет
Но в этом весь наш ПреЗедент...
Незабаром, недалекі дякули, почнуть вписуватись за Мертвеччука, як "нєвінна пастрадавшего", бо ж св. Петро його ні разу не чіпав. А далі - недалеко і до: нехай би вже ху_ло, аби не "Зєля"".
Від них, дякул, цілком можна таке очікувати.
«Володимире Олександровичу, це не ми, це не наше, це Петро Олексійович попросив потримати, чесно!»
ГАВ!
Прямо як в собачому серці.
При владі якраз Чесний Швондєр.
Гідрант проти них спроможний накласти тільки купу лайна у власні штанята)
Почему Медведчук против которого тоже ввели "санкции" за поддержку террористов сейчас на воле? Или сегодня в Украине терроризм уже не уголовное преступление?
Похоже что эти санкции это видимость бурной деятельности чтобы снимать видосики якобы патриоту Зеленскому. Гора родила мышь.
Дерьмак с татаровым и шефиром страной керують!
портнов,вовк, лукаш, кивалов,ефремов, шуфрич --на воле разгуливают!
коломойский, ахметов, фирташ, мертвечук в разы обогатились при зеленом---вот какие страшные санкции!
Зелених большевиків ми можемо не пережити.
Бери и упаковуй. А так это все профанация от Зе.
Про це йдеться у відеозверненні президента в https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2776004659316559 Facebook .
За словами Зеленського, мова насамперед йде про блокування всіх активів і майна, запобігання виведенню капіталів за межі України. Крім того, особи, які підпали під санкції, будуть позбавлені всіх державних нагород і звань.А яке майно залишилося в Україні у Януковича та його оточення?Та і чому за 7 рокув не конфісковане?