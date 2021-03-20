Патрульные поймали руководителя "Муниципальной охраны" Киева Мари пьяным за рулем, но ему удалось избежать ответственности. ВИДЕО

Дарницкий райсуд Киева 28 декабря оправдал руководителя коммунального предприятия "Муниципальная охрана" и главу "Муниципальной стражи Киева" Игоря Мари.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

В то же время, общественная организация ветеранов АТО Шевченковского района столицы обнародовала ролик, зафиксированный камерами патрульных полицейских, которые остановили ночью 10 декабря 2020 года автомобиль Игоря Мари.

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Согласно титру, находившийся за рулем Мари не прореагировал на требование остановиться сразу. Он поменялся местами с пассажиром, и еще некоторое время автомобиль продолжал движение.

На записи слышно, что остановленный человек отказывается предъявить документы и пройти тест на содержание алкоголя в крови. Кроме того, он заявляет, что имеется видеозапись, которая противоречит словам правоохранителей о реальном водителе.

Суду нарушитель предъявил справку о прохождении осмотра у врача-нарколога, который не выявил признаков опьянения. Это позволило судье закрыть производство "по основаниям отсутствия события и состава административного правонарушения".

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