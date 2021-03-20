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Патрульные поймали руководителя "Муниципальной охраны" Киева Мари пьяным за рулем, но ему удалось избежать ответственности. ВИДЕО

Дарницкий райсуд Киева 28 декабря оправдал руководителя коммунального предприятия "Муниципальная охрана" и главу "Муниципальной стражи Киева" Игоря Мари.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

В то же время, общественная организация ветеранов АТО Шевченковского района столицы обнародовала ролик, зафиксированный камерами патрульных полицейских, которые остановили ночью 10 декабря 2020 года автомобиль Игоря Мари.

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Согласно титру, находившийся за рулем Мари не прореагировал на требование остановиться сразу. Он поменялся местами с пассажиром, и еще некоторое время автомобиль продолжал движение.

На записи слышно, что остановленный человек отказывается предъявить документы и пройти тест на содержание алкоголя в крови. Кроме того, он заявляет, что имеется видеозапись, которая противоречит словам правоохранителей о реальном водителе.

Суду нарушитель предъявил справку о прохождении осмотра у врача-нарколога, который не выявил признаков опьянения. Это позволило судье закрыть производство "по основаниям отсутствия события и состава административного правонарушения".

Также смотрите: "Процесс задержания мог спровоцировать ДТП", - в МВД объяснили успешный побег курьера на скутере от патрульной машины. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25571) пьянство (867) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+26
Зараз Геращенко розкаже, що треба ще підняти штрафи. Якби ж ті штрафи торкались наших недоторканих чінуш та всякого іншого лайна.
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20.03.2021 19:13
+21
Дуже довго поліціянт розповідає шо це падло шановне. Після двух разів спроби роз'яснити треба харьою в землю та кайданки на руки за спиною. Потім пру разів палицею по ребрах та ще пару по ягодицях. І тільки тоді ця гнида почне щось розуміти.
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20.03.2021 19:21
+18
Вєрсія:-

В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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20.03.2021 19:16
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Дтвні розбірки одних ветеранів з іншими.
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20.03.2021 19:04 Ответить
Дивні*
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20.03.2021 19:05 Ответить
А среди бывших коммунистов, что разборок нет? или бывших коммунистов не бывает? А товарисч, бывший коммунист?
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20.03.2021 20:07 Ответить
Мені коменти нинішніх мавп не цікаві.
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20.03.2021 20:10 Ответить
А прошлых обезьян - значит интересны?
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20.03.2021 20:22 Ответить
А ви мабудь ******** мавпа? А якої ви породи? В мене є зайвий вольєр.
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20.03.2021 20:35 Ответить
Радий за вас, що він є- не шукатимете де переночувати.
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20.03.2021 20:38 Ответить
Щиро запрошую, ветеринара я попередив. Він приготував для тебе солоденький банан.
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20.03.2021 20:49 Ответить
А так в тебе банани кислі? Капець ти придурошне...)))
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20.03.2021 21:02 Ответить
ГНАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!
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20.03.2021 21:00 Ответить
Без заперечень! Я за потрійну перегонку!
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20.03.2021 21:03 Ответить
Потрiйна не має сенсу якщо куб не мідний.
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20.03.2021 21:38 Ответить
Патрульные поймали руководителя "Муниципальной охраны" Киева Мари пьяным за рулем, но ему удалось избежать ответственности - Цензор.НЕТ 2888
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20.03.2021 19:05 Ответить
врач-нарколог на другой день кцпил сыну новый PS
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20.03.2021 19:12 Ответить
Зараз Геращенко розкаже, що треба ще підняти штрафи. Якби ж ті штрафи торкались наших недоторканих чінуш та всякого іншого лайна.
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20.03.2021 19:13 Ответить
І ще, то не поліціянти, а ще гірше лайно ніж той алкаш. Тільки по селах магарич збирати. Гидко бачити і поліціянтів і чінуш.
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20.03.2021 19:16 Ответить
Вибачте, за правосуддя забув... Тут слів зовсім нема. Як казав один маестро, хочу, щоб ви не плакали.
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20.03.2021 19:18 Ответить
Патрульні затримали керівника "Муніципальної охорони" Києва Марі п'яним за кермом, але йому вдалося уникнути відповідальності - Цензор.НЕТ 9154
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20.03.2021 19:37 Ответить
Вєрсія:-

В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
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20.03.2021 19:16 Ответить
Дуже довго поліціянт розповідає шо це падло шановне. Після двух разів спроби роз'яснити треба харьою в землю та кайданки на руки за спиною. Потім пру разів палицею по ребрах та ще пару по ягодицях. І тільки тоді ця гнида почне щось розуміти.
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20.03.2021 19:21 Ответить
А на ранок поліцай вже буде шукати роботу.
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20.03.2021 19:25 Ответить
Не буде. Якщо все зробить згідно закону та інструкцій то ще й премію отримає.
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20.03.2021 19:42 Ответить
В нашій країні буде, бо в нас окрім закону та інструкцій ще є брат/сват/кум у главку/суді/прокуратурі, з яким можна порішать. Нажаль. Якщо цю ланку викинути, то, можливо щось зміниться.
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21.03.2021 06:41 Ответить
Бойтесь своих желаний)
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20.03.2021 19:40 Ответить
В мене нормальні бажання.
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20.03.2021 19:43 Ответить
Так первыми обычно под раздачу и попадают, те кто о ней мечтают)
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20.03.2021 19:45 Ответить
Паша, не мути воду ))
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20.03.2021 19:53 Ответить
А чому ти вирішив, що не постраждаєшь? звідкиля така впевненність?
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20.03.2021 19:59 Ответить
Життєвий досвід та здоровий образ життя ))
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20.03.2021 20:45 Ответить
мутнорила конторка...
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20.03.2021 19:36 Ответить
Эй свидетели-сектанты сивочолого гецьмана, вы где? Вы не видите какие чудные рехформы провел ваш гецьман?
А какие побожные номера
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20.03.2021 19:39 Ответить
Была судебная реформа?) Когда?
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20.03.2021 19:43 Ответить
Зебизяна, почти 2 года как ваш Принижень-преЗедент остановил реформу судов низшей инстанции и начал свою. Как тебе результат Зебуин?
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20.03.2021 19:46 Ответить
ти - розумово відсталий!
ти зараз макнув свою зєлю мордою в гівно - бо він вже 2 роки припіздент і нічого не робить з тими "чудними рехформами" якщо що
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20.03.2021 20:01 Ответить
пэцьо свиночолий сколько лет правил? 5. при НЕМ начались реформыи переатестации. Не гони. Если ты дебил, я не виноват. при свинорылом количество игральных свинарников (запрещенных) было уже за 10000 штук по все стране. Или ты скажешь не было такого? Может "скрытые" были? Не, там реклама 2Х3 метра. Это при свинорылом. при зебилах свинарники закрыли. За что спасибо им. Что скажешь? Это пример великого "рыформатора". Ах да работа указаных свинарников НЕВОЗМОЖНА без коррупциннной составляющей. Таким образом вся реформа свинорылого и его команды равна НЕ нулю даже, а равна -5. тоесть наосила огрмный урон по всей стране ежесуточно. Так что заткнись.
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20.03.2021 22:43 Ответить
дебіл зебільний, тут розмова йшла про судову реформу. Блін, черговий стрілочник...
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20.03.2021 23:15 Ответить
Я навіть знаю в якого саме лікаря-нарколога. Це той, що зєлю обслідував.

Хоча, за 2 роки на Банковій, той утирок вже мабуть визначає якість коксу по зовнішньому вигляду.
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20.03.2021 19:43 Ответить
Не "мабуть", а точно))) Согласно рассказу их подельника)
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20.03.2021 19:46 Ответить
Це не той красень, володар приватної лабораторії, котрий бажав стати президентом?
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20.03.2021 20:41 Ответить
Яка різниця? Це хай дослідники калу займаються. Його зараз повно - 73 відтінки зеленого.
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21.03.2021 07:35 Ответить
как бы ничего необычного...
наоборот, все как всегда...без изменений к лучшему..
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20.03.2021 19:56 Ответить
Главное что бы алкашня побольше родственников судей и самих судей поубивали
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20.03.2021 20:02 Ответить
доки подібна зажрана срань буде безкарно почувати себе на дорогах?!?!?!
якщо нічого не зміниться в країні на рівні цього лайна найближчим часом, то чи варто сподіватись що "серйозні таварісчі" перестануть творити повний "безпредел" з країною?
відповідь очевидна - якщо в країні замість правосуддя гидотне і гібридне кривосуддя наступного разу такий от гівнюк що в "кіно" банально відкупиться від патрульного, якому простіше буде взяти хабара ніж потім бачити як його затриманий відмазується в українському продажному і нікчемному суді.
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20.03.2021 20:04 Ответить
Муниципальная охрана? А зачем она нужна? Сборище понтовил при нулю работы, картонная структура. Надо ж где то работать
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20.03.2021 20:15 Ответить
Захищати владу від народу. Робити брудну роботу. На побігеньках у мера. Мерська гвардія.
Ну ви знаєте самі
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20.03.2021 21:23 Ответить
Для об*єктивності треба сказати, що . Протягом 2 год лабораторні дослідженя в медичному закладі могли показати і відсутність сп*яніння.
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20.03.2021 20:26 Ответить
это как Ыксперты зайцевой?
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20.03.2021 22:45 Ответить
не зовсім. Зайцева у стані алкогольного сп*яніння не була, проте була у стані наркотичного ..бhttps://reyestr.court.gov.ua/Review/80092400 о в неї в сечі виявили опіати
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21.03.2021 00:39 Ответить
Вот и ответ на вопрос,почему неадекватные и драконовские штрафы в Украине не помогут навести порядок на дорогах,пока в головах не поменяется и не уберут коррупцию.А до тех пор хоть по миллиону бедут штраф,кто нужно тот всегда уйдет от ответственности
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20.03.2021 20:38 Ответить
Судя по голосу, полицейский с большой вероятностью так же выпивший, как и другой участник событий.
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20.03.2021 21:06 Ответить
Руководітєль... Це масажист, екстрасенс чи диригент? Який смішний цей рускій язик.
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20.03.2021 21:07 Ответить
Муніципальні варти це офіційні мерські тітушари.
Вони по-за законом і мають бути розформовані.
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20.03.2021 21:22 Ответить
що вони мають - те залишать при собі
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21.03.2021 12:19 Ответить
Надо видео сбросить Кличко,и посмотреть на его реакцию. Пофиг суд, Кличко его может уволить.
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20.03.2021 21:39 Ответить
А где доказательства которые патрульный собирался предоставить?
Где тот фрагмент от патрульных где видно, что водитель с пассажиром пересаживались?
Есть только видео общения, вообще на заказ больше смахивает, доказательств нет, а человека уже обвинили грязные журнашлюхи
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20.03.2021 23:40 Ответить
Дятел, смотри и читай по буквам. На всех кадрах он отрицает что был за рулем, а суд его оправдал когда он принес купленную справку что не был пьян.
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21.03.2021 09:57 Ответить
в суді надається
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21.03.2021 12:17 Ответить
Выходит закон только для дураков и лохов, а кто не отвечал по закону, так и не отвечает сколько штрафы не увеличивай.
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21.03.2021 09:54 Ответить
 
 