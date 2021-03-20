Патрульные поймали руководителя "Муниципальной охраны" Киева Мари пьяным за рулем, но ему удалось избежать ответственности. ВИДЕО
Дарницкий райсуд Киева 28 декабря оправдал руководителя коммунального предприятия "Муниципальная охрана" и главу "Муниципальной стражи Киева" Игоря Мари.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.
В то же время, общественная организация ветеранов АТО Шевченковского района столицы обнародовала ролик, зафиксированный камерами патрульных полицейских, которые остановили ночью 10 декабря 2020 года автомобиль Игоря Мари.
Согласно титру, находившийся за рулем Мари не прореагировал на требование остановиться сразу. Он поменялся местами с пассажиром, и еще некоторое время автомобиль продолжал движение.
На записи слышно, что остановленный человек отказывается предъявить документы и пройти тест на содержание алкоголя в крови. Кроме того, он заявляет, что имеется видеозапись, которая противоречит словам правоохранителей о реальном водителе.
Суду нарушитель предъявил справку о прохождении осмотра у врача-нарколога, который не выявил признаков опьянения. Это позволило судье закрыть производство "по основаниям отсутствия события и состава административного правонарушения".
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В ходе учений патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться...
А какие побожные номера
ти зараз макнув свою зєлю мордою в гівно - бо він вже 2 роки припіздент і нічого не робить з тими "чудними рехформами" якщо що
Хоча, за 2 роки на Банковій, той утирок вже мабуть визначає якість коксу по зовнішньому вигляду.
наоборот, все как всегда...без изменений к лучшему..
якщо нічого не зміниться в країні на рівні цього лайна найближчим часом, то чи варто сподіватись що "серйозні таварісчі" перестануть творити повний "безпредел" з країною?
відповідь очевидна - якщо в країні замість правосуддя гидотне і гібридне кривосуддя наступного разу такий от гівнюк що в "кіно" банально відкупиться від патрульного, якому простіше буде взяти хабара ніж потім бачити як його затриманий відмазується в українському продажному і нікчемному суді.
Ну ви знаєте самі
Вони по-за законом і мають бути розформовані.
Где тот фрагмент от патрульных где видно, что водитель с пассажиром пересаживались?
Есть только видео общения, вообще на заказ больше смахивает, доказательств нет, а человека уже обвинили грязные журнашлюхи