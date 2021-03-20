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Новости Видео Убийство Шеремета Приговор Стерненко
20 017 148

Акция в поддержку Стерненко и других "незаконно обвиненных и осужденных патриотов" проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Банковой в Киеве проходит акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко, которого 23 февраля суд признал виновным в похищении человека и приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, акция стартовала под Офисом Президента на Банковой в 19:00.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активисты поздравили Стерненко с днем рождения под одесским СИЗО. ВИДЕО

Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 01
Фото: Олег Богачук
Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 02
Фото: Олег Богачук
Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 03
Фото: Олег Богачук
Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 04
Фото: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил Стерненко в СИЗО

Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 05
Фото: Олег Богачук
Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 06
Фото: Олег Богачук
Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 07
Фото: Олег Богачук
Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 08
Фото: Олег Богачук

Также читайте: Венедиктова о приговоре Стерненко: Дело тянулось еще с 2016 года, почему сейчас виновата я - не знаю

"Завтра, 20 марта, день рождения Сергея Стерненко, который он, к сожалению, встретит за решеткой, будучи незаконно осужденным из-за политических преследований нынешней властью.

Наши политзаключенные по делу убийства Шеремета - Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко - также встречали праздники и дни рождения, как свои собственные, так и своих родных, за решеткой. Поэтому мы все хорошо понимаем, как особенно важна поддержка в такие дни.

Поэтому, завтра мы собираемся в 19 часов на улице Банковой, чтобы в очередной раз напомнить властям о незаконно обвиненных и осужденных ней патриотов, тем самым еще раз выразив свою поддержку Сергею, Юли, Андрей, Яне и другим политзаключенным Зеленского", - анонсировали накануне на facebook-странице Free Dr Kuzmenko.

Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 09
Фото: Олег Богачук

Также смотрите: "Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал новое письмо из СИЗО. ДОКУМЕНТ

Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 10
Фото: Олег Богачук
Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 11
Фото: Олег Богачук
Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 12
Фото: Олег Богачук
Акция в поддержку Стерненко и других незаконно обвиненных и осужденных патриотов проходит в Киеве 13
Фото: Олег Богачук

Смотрите: "Ні з’їзду суддівської нечесті!": под стенами "Президент Отеля" проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

Также читайте: То, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Это дело стимулируется одесскими элитами, - "слуга народа" Гурин

Автор: 

акция (2425) Киев (25571) Стерненко Сергей (403) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+29
"Виходь, сцикуне, побалакаємо" - це п'ять!
Поряд гарно б вписалося ще "Слуга, виходь! Народ прийшов"
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20.03.2021 20:16
+26
Акція на підтримку Стерненка та інших "незаконно звинувачених і засуджених патріотів" відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 546
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20.03.2021 20:34
+23
Ой лол, земрази разпереживались... прям как за брусчатку на Майдане.
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20.03.2021 20:19
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ты лапоть
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20.03.2021 21:22 Ответить
На каждой стене написали А С А В.
Маладцы! A.C.A.B. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 аббревиатура , часто используемая как тюремная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 татуировка в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании , чаще всего набиваемая по одной букве на каждый палец руки. «A.C.A.B.» означает «All Cops Are Bastards» («Все копы - ублюдки»), также может означать «All Coppers Are Bastards» («Все менты - ублюдки») ...В настоящее время широко употребляется как фраза и тату среди европейских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B футбольных хулиганов https://ru.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B.#cite_note-2 [2] . Также данный лозунг часто используется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B скинхедами разного толка.
Прославились на весь мир,"борцы за верховенство права"
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20.03.2021 21:29 Ответить
"Бастард " означає "байстрюк".
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22.03.2021 08:41 Ответить
Участники проходящей в субботу, 20 марта, акции протеста у Офиса президента выдвинули свои требования к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает УНИАН.
Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко требуют: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить Стерненко и Андрея Антоненко, ввести санкции против Андрея Портнова.
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20.03.2021 21:36 Ответить
Стерненко волю, суддю за грати.
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20.03.2021 21:56 Ответить
Антитеррористическую операцию надо было бы начинать с Киева, с самых высших кабинетов и так до самого низа, вычистив оттуда всех коллаборантов, сепаратистов и российских шпионов в силовых органах и судах. Запретить ВСЕ антиукраинские партии. В УПК сразу внести изменения: за предательство Родины, сепаратизм, пожизненно запрет занимать любые должности в государстве, а не как сейчас 3 года и опять они у руля. Такого бардака и доброты к своим врагам нет ни в одной стране. Сейчас бы Донбасс весь был наш, потому что не было бы котлов, не было бы предательств, когда лучшие сыны Украины попадали в лапы врага, потому что их предавали оборотни и предатели во власти, которая тайно служит Путину и пресмыкается перед ним.
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20.03.2021 22:35 Ответить
А ну скажи, брудний патц, чому ваш мальчік не приєднався до президента Литви, коли він відвідував поранених українських героїв в госпіталі?
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21.03.2021 00:05 Ответить
Бачу як на тебе, то слід призначати в офіс президента України за списком фсб з підписом пуйла...
Одна лише проблема: це вже було за часів януковоча. Міністр оборони, голова СБУ, голова особистої охорони, командуючий флотом - усі виявилися громадянами мокшандії.
Тобі цей екскремент так сподобався? Хочеш ще покуштувати?
Ну звісно, для московіта справу не закінчено, якщо Україну повністю не захоплено.
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21.03.2021 13:02 Ответить
Зеля, неужели опыт Яныка тебя ничему не научил?
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20.03.2021 23:17 Ответить
Він дебіл.
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21.03.2021 00:03 Ответить
Його опит Бєні научил.
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22.03.2021 08:57 Ответить
Волю Стерненко! Сепаров за грати!
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20.03.2021 23:43 Ответить
Діти, дай Вам Бог силу та наснагу. Україна за Вас, а не за "граців на піаніно" та "антонін, вилизуючих дупу кожній владі, яка кине копійку".
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21.03.2021 01:22 Ответить
Про катастрофічну ситуацію в НАОМА: https://www.bbc.com/ukrainian/features-56278982?fbclid=IwAR30fJAV1hqDcId7fUYNRv9TGs7lxRajRbeFoMx5lItLsPj1kHHRrnkgALY
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21.03.2021 02:28 Ответить
Акція на підтримку Стерненка та інших "незаконно звинувачених і засуджених патріотів" відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 4902
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21.03.2021 06:58 Ответить
Як сказав про тобі подібних Порошенко- Усе вам не так, приб'єш тризуба над Кремлем і то скажете, що криво.
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21.03.2021 07:38 Ответить
У меня только один вопрос!
Почему незаконно и тд. ВЗЯТО В КАВЫЧКИ?!
В Украине разве "закон один для всех"?
Зелох и его свинарчуки РОВНЕЕ граждан,и для них и патриотов Украины - законы,оказываеться,РАЗНЫЕ! О как!
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21.03.2021 09:52 Ответить
Свободу політичним вязням Банкової!!!
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21.03.2021 10:28 Ответить
Давно пора пороха закрити в клітку він буде тільки шкодити державі і піддігрувати "*****" згалайте що та істота постійно кричала як йому казали про сотні активістів і учасників АТО які були кинуті в тюрми за його каденції .... "що ви всі агенти кремля і план шатун" якщо будите качати ситуацію то путін нападе!!! Панове а що це зараз було?!!!! Коли закриваються канали проросійських відбирають фінансові активи за які фінансуються бойовики на донбасі, коли постійно літають винищувачі НАТО над територією України ... кили є починання в притягуванні всіх зрадників до відповідальності .... А що "сивочолий кнур" - організував котли - нікого не притягнув до відповідальності за них, його дівчинка гонтарєва - переховується в Англії яка перевели млрд гривень в банк курченка, свинарчукі-гладковскі які мародернічали на армії перелік можна продовжувати .... думайте шановні кому це все було вигідно зобразити Україну на весь світ в таких тонах і хто виконував план "шатун" в Україні!
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21.03.2021 11:39 Ответить
Фальшстарт.
Перднув в мішок з мукою.
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21.03.2021 13:05 Ответить
Вот и липецкая фабрика заработала, https://www.youtube.com/watch?v=14hGeq8zyeE https://www.youtube.com/watch?v=14hGeq8zyeE утверждает липецкий .
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21.03.2021 15:45 Ответить
--- НЕ чуєш?!... Побачиш !!!---. акція . яка так співзвучна . --- Леопольд ! Виходь . жалюгідний боягуз !!! І це радує і вселяє надію : Ще НЕ вмерла Україна...І це так символічно : з приходом весни---зароджується молодіжно-- патріотичний рух. заряджений змести всюдисущу кремлівську погань ... / і даремно путінські плазуни-- ЗЕ-проданці намагаються перевести .зазначену. протестну акцію в розряд дрібного *********** з демонстрацією розбитої шибки.../ Підтримаймо їх. як хто лише зможе !!! Синки ! " Лупате сю скалу ! Нехай ні жар. ні холод НЕ спинять Вас !" /
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21.03.2021 12:48 Ответить
ОТВЄТКА 100відсотковим!!!- ГАНЬБА ЗРАДНИКАМ!!!
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21.03.2021 14:43 Ответить
Аваков получается, что предал страну и уничтожает свидетелей - целый народ?
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21.03.2021 20:59 Ответить
А хто такий аваков? Кажуть, азербайджанський вірмен, а вірмени -- друзі росії.
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22.03.2021 09:11 Ответить
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