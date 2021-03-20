Акция в поддержку Стерненко и других "незаконно обвиненных и осужденных патриотов" проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На улице Банковой в Киеве проходит акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко, которого 23 февраля суд признал виновным в похищении человека и приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, акция стартовала под Офисом Президента на Банковой в 19:00.
"Завтра, 20 марта, день рождения Сергея Стерненко, который он, к сожалению, встретит за решеткой, будучи незаконно осужденным из-за политических преследований нынешней властью.
Наши политзаключенные по делу убийства Шеремета - Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко - также встречали праздники и дни рождения, как свои собственные, так и своих родных, за решеткой. Поэтому мы все хорошо понимаем, как особенно важна поддержка в такие дни.
Поэтому, завтра мы собираемся в 19 часов на улице Банковой, чтобы в очередной раз напомнить властям о незаконно обвиненных и осужденных ней патриотов, тем самым еще раз выразив свою поддержку Сергею, Юли, Андрей, Яне и другим политзаключенным Зеленского", - анонсировали накануне на facebook-странице Free Dr Kuzmenko.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.
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Маладцы! A.C.A.B. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 аббревиатура , часто используемая как тюремная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 татуировка в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании , чаще всего набиваемая по одной букве на каждый палец руки. «A.C.A.B.» означает «All Cops Are Bastards» («Все копы - ублюдки»), также может означать «All Coppers Are Bastards» («Все менты - ублюдки») ...В настоящее время широко употребляется как фраза и тату среди европейских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B футбольных хулиганов https://ru.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B.#cite_note-2 [2] . Также данный лозунг часто используется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B скинхедами разного толка.
Прославились на весь мир,"борцы за верховенство права"
Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко требуют: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить Стерненко и Андрея Антоненко, ввести санкции против Андрея Портнова.
Одна лише проблема: це вже було за часів януковоча. Міністр оборони, голова СБУ, голова особистої охорони, командуючий флотом - усі виявилися громадянами мокшандії.
Тобі цей екскремент так сподобався? Хочеш ще покуштувати?
Ну звісно, для московіта справу не закінчено, якщо Україну повністю не захоплено.
Почему незаконно и тд. ВЗЯТО В КАВЫЧКИ?!
В Украине разве "закон один для всех"?
Зелох и его свинарчуки РОВНЕЕ граждан,и для них и патриотов Украины - законы,оказываеться,РАЗНЫЕ! О как!
Перднув в мішок з мукою.