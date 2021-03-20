Акция в поддержку Стерненко и других "незаконно обвиненных и осужденных патриотов" проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Банковой в Киеве проходит акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко, которого 23 февраля суд признал виновным в похищении человека и приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, акция стартовала под Офисом Президента на Банковой в 19:00.

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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"Завтра, 20 марта, день рождения Сергея Стерненко, который он, к сожалению, встретит за решеткой, будучи незаконно осужденным из-за политических преследований нынешней властью.

Наши политзаключенные по делу убийства Шеремета - Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко - также встречали праздники и дни рождения, как свои собственные, так и своих родных, за решеткой. Поэтому мы все хорошо понимаем, как особенно важна поддержка в такие дни.

Поэтому, завтра мы собираемся в 19 часов на улице Банковой, чтобы в очередной раз напомнить властям о незаконно обвиненных и осужденных ней патриотов, тем самым еще раз выразив свою поддержку Сергею, Юли, Андрей, Яне и другим политзаключенным Зеленского", - анонсировали накануне на facebook-странице Free Dr Kuzmenko.

Фото: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

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