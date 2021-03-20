Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Собравшиеся на акцию "Не слышишь? Увидишь" под Офисом Президента разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, также протестующие, требуя освободить Стерненко, Антоненко и других политзаключенных, бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.
Находящиеся на месте правоохранители не вмешивались.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.
Акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы.
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https://youtu.be/iplZpLgE1cQ
Если бы после акции так зебил выглядел--было бы понятно, а так...глупо и бессмыслено.
100% провокаторы и политтехнологи зеленых поработали!
Хто, кому і чому - це поки питання, відповідь на яке отримаємо досить скоро.
М.Лемберг
А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ... і я маю при цьому вірити, що мусора - ні при чому?
Аваківська постанова - з метою звинуватити у погромах Пороха.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3502059.html gorlis-gorsky
Тебе напомнить, как Черчиля в апреле 45го не выбрали,он по-твоему тоже "про-рал булаву" ,его тоже променял на пустое место тот же "мудрый нарид". Через пять лет одумались)))
А я думал, что вы пензюк.
И фразу вы повторяете испанских фашистов. Вы точно пензюк-рашист!
Вот как твой текст о тебе должен правильно звучать: "Мордва удмурдская, все из моих родственников родились, жили, живут и будут всегда жить в Москальской Орде."
Вот теперь порядочек.
Толсто троллишь.
И почему пишешь через прокси?
ну и, как всегда ты написал сам себе о себе, на этот раз без ошибок.
на, вот снова прочти сам себе о себе: "Мордва, что за детский лепет в стиле аля-Путин?Толсто троллишь. И почему пишешь через прокси?"
кстати, кто это на фото, ты, Люся?
Вот и ладненько.