Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Собравшиеся на акцию "Не слышишь? Увидишь" под Офисом Президента разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, также протестующие, требуя освободить Стерненко, Антоненко и других политзаключенных, бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Находящиеся на месте правоохранители не вмешивались.

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

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Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

Акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы.