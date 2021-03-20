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Новости Видео Приговор Стерненко
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Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Собравшиеся на акцию "Не слышишь? Увидишь" под Офисом Президента разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, также протестующие, требуя освободить Стерненко, Антоненко и других политзаключенных, бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.

Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 01
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 02
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 03
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 04
Фото: Олег Богачук

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активисты поздравили Стерненко с днем рождения под одесским СИЗО. ВИДЕО

Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 05
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 06
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 07
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 08
Фото: Олег Богачук

Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 09
Фото: Олег Богачук

Находящиеся на месте правоохранители не вмешивались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о приговоре Стерненко: Дело тянулось еще с 2016 года, почему сейчас виновата я - не знаю

Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 10
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 11
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 12
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 13
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 14
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 15
Фото: Олег Богачук

Также смотрите: "Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал новое письмо из СИЗО. ДОКУМЕНТ

Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 16
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 17
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 18
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 19
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 20
Фото: Олег Богачук

Читайте также: То, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Это дело стимулируется одесскими элитами, - "слуга народа" Гурин

Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 21
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 22
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 23
Фото: Олег Богачук
Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко 24
Фото: Олег Богачук

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Смотрите также: "Мовчання тримає за ґратами": Под дачей Зеленского в Конча-Заспе прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

Акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы.

Автор: 

акция (2425) Киев (25571) Стерненко Сергей (403) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+36
Если нет справедливости в судах это неизбежно. Как бы земразей не начали жечь вместо табличек. От безысходности конечно...
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20.03.2021 21:47
+26
ПОЧЕМУ народ звереет-обливает краской,жжет файеры,взрывает взрыв пакеты и т.д. ?????да все дело в том ,что зеленый оманский осел ----ВНУШИЛ себе,что он---- НУ ОЧЕНЬ КРУТОЙ ХЛОПЕЦ,что ему все позволено,а лохи,т.е. мы все схаваем и забудем,КРУГОМ ВОРОВСТВО,КОРРУПЦИЯ,АРМИЮ ОПУСТИЛИ НИЖЕ ПЛИНТУСА,СУДЕБНОЙ СИСТЕМОЙ рулят враги государства--портнов и татаринов и т.д.....скоро станет теплее.... а обстановка в стране вообще в пике...поглядим второй акт комедии в исполнении "великого политика всех времен "
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20.03.2021 22:05
+21
Майдан такой херней не занимался. Если будут и дальше разрушения и тем более мародерства, то тут явно будет прослеживатся кацапский или провласный след, что бы гайки закрутить
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20.03.2021 21:43
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Страница 3 из 3
Трампа избиратели посадили, а не те, кто города американские разносил.
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21.03.2021 22:06 Ответить
А что значит А.С.А.В ?
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20.03.2021 23:27 Ответить
Попробую предположить, что это «All Cops Are Bastards» («Все копы - ублюдки»)
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20.03.2021 23:39 Ответить
Не ублюдки, а на ************ Аваковым блюдители содомит-дегенерации.
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21.03.2021 00:10 Ответить
«All cops are bastards»

https://youtu.be/iplZpLgE1cQ

Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 5
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20.03.2021 23:42 Ответить
И опять хреновая организация. Ну зачем до такого доводить??? У мусоров теперь будет повод никого под ОП не пускать. Неужели нельзя было провести нормальную акцию - без всех этих поджиганий-разбиваний-размалевываний??? Я бы еще понял, если бы там кто-то сидел внутри. Но ведь плесени зеленой там и близко не было.
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20.03.2021 23:28 Ответить
ну вот ты не пришел, не организовал - в итоге отакое
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20.03.2021 23:34 Ответить
неприятная картинка...Здание в чем виновато?
Если бы после акции так зебил выглядел--было бы понятно, а так...глупо и бессмыслено.
100% провокаторы и политтехнологи зеленых поработали!
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20.03.2021 23:33 Ответить
ну японцьі в туалетах ставят чучело начальника.
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21.03.2021 01:34 Ответить
Зверніть увагу, як висловлюють незадоволення коцапо-тролі
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20.03.2021 23:34 Ответить
Надписи на будівлі Офісу президента означають тільки те, що їх дозволили зробити.
Хто, кому і чому - це поки питання, відповідь на яке отримаємо досить скоро.
М.Лемберг
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20.03.2021 23:37 Ответить
Нещодавній концерт "Кварталу 95", охороняв цілий батальон мусорів - там і сірника нікому не дали кинути.
А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ... і я маю при цьому вірити, що мусора - ні при чому?
Аваківська постанова - з метою звинуватити у погромах Пороха.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3502059.html gorlis-gorsky
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20.03.2021 23:42 Ответить
когда Порох скажет, бей ****в, рятуй Україну, у авакова и зеленского будет ровно 15 минут, чтоб покинуть Украину
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20.03.2021 23:45 Ответить
...так і що заважає Пороху це сказати? Вроджена інтелігентність, чи просто сцикотно, що це буде "голос волаючого в пустелі"?))
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20.03.2021 23:54 Ответить
Порох --стратег и понимает, что еще не время, не все быдло вдостать наелось зеленой брехней и бардаком)))
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21.03.2021 00:15 Ответить
Стратег ??? Просрати "клоуну" булаву - це була вершина його стратегії.
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21.03.2021 00:25 Ответить
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 93
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21.03.2021 00:28 Ответить
...не сміши мої капці. Той же народ, який обрав Пороха "водинтур", вказав йому на "Вихід". Чи може то був інший, змінений народ? І якщо змінений, то при кому він так помінявся?? Думай головою...
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21.03.2021 00:39 Ответить
В 14 от страха у народа разум прочистился))) А потом ТВзомбирование взяло свое...
Тебе напомнить, как Черчиля в апреле 45го не выбрали,он по-твоему тоже "про-рал булаву" ,его тоже променял на пустое место тот же "мудрый нарид". Через пять лет одумались)))
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21.03.2021 01:00 Ответить
Ти давай, за парєбрік, кацапе. Задовбали ви тут вже своєю пропагандою.
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21.03.2021 01:13 Ответить
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21.03.2021 10:35 Ответить
Как там у вас, в Пензе, погода хорошая?
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21.03.2021 10:41 Ответить
Так вы из Липецка!
А я думал, что вы пензюк.
И фразу вы повторяете испанских фашистов. Вы точно пензюк-рашист!
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21.03.2021 17:30 Ответить
Все верно, ты выбрал клоуна - я теперь живу в шапито, а хочу в нормальном стране
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21.03.2021 11:49 Ответить
ти так живеш, чого вартуєш.
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21.03.2021 19:31 Ответить
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21.03.2021 23:48 Ответить
порох не придурок трамп
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21.03.2021 01:43 Ответить
Вопрос к оруженосцу дона Авака Рюкзачного Антохе Пансе Геращю, - кто дал команду убрать превентивную линию охраны ОП? Именно то, что по чьейто команде или распоряжению убрали первую привентивную линию охраны, позволило рисовать на стенах и бить стёкла. Антоша, ауууууууу???
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21.03.2021 10:40 Ответить
почему у Авакова есть чувство самосохранения, а у зеленского - нет? пришли люди на банковую, покричали, потыкали факелами в каменную табличку президент Украины, написали Венедиктова чума, Аваков чорт, получили деньги от людей Авакова и разошлись... а паковать завтра будут судей? тупицкий скажет, где справедливость...
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20.03.2021 23:43 Ответить
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 6185
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20.03.2021 23:55 Ответить
Верховну зраду треба переобирати, бо і вона і її кабінет міністрів не відображає волю народу. Чортів у відставку.
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21.03.2021 00:04 Ответить
За дымовой завесой , не забываем о ВАГНЕРГЕЙТЕ!
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21.03.2021 00:24 Ответить
Так, зелені покидьки під аваківським дахом відволікають нашу увагу на будь що. Це їхня головна фішка.
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21.03.2021 10:44 Ответить
Хтось не вірить, що він викрав і пи*див того одеського покидька? Хтось це запереує взагалі? А того другого, якого Стерненко вбив, яка причина не застосовувати тримання під вартою? Стерненко патріот? Ок. Значить всі патріоти можуть вибвати будь кого "поганого", викрадати та пи*дити? З невідомою , до речі , метою. Так дойдем до того, що 90-ті будуть дитячим світом, а користуючись тимим "патріотичними " заворушеннями )(уйло захопить всю Україну. Щось підозріло цей весь двіж дуже вигідний Москві.
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21.03.2021 01:10 Ответить
Козак, ти вже в Словаччині?
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21.03.2021 01:39 Ответить
Козак! Скільки тобі років? Ти ще замаленький дорослі теми обговорювати зі своїм дитячим максималізмом. Йди краще в Тік-Ток пограйся.
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21.03.2021 10:40 Ответить
Какая прелесть эта заливная рыба от великих патриотов.Рукоплескаю..
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21.03.2021 01:12 Ответить
Якщо завтра загине хоча б одна дитина під ОП, вийдуть її батьки, які відвоювали ще з 2014. Згадайте з чого почалась Революція Гідності. З побитих студентів! Якщо ЗЕ тримає поруч для особистиї охорони Рюкзакова, який створив банду з десятків тисяч ментів, то він довбень. Кодло Авакяна вміє калічити та вбивати, але ніколи не будуть воювати за цих запроданців. Я вже бачив, як вони йшли у психічну атаку на Інститутській та Грушевського, а потім, кидаючи своє барахло скакали з косогорів Маріїнського та "Динамо". Дурнів історія нічому не вчить.
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21.03.2021 01:36 Ответить
Ты бот не из Украины. Иначе знал бы что предшествовало избиению студентов.
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21.03.2021 19:39 Ответить
Я не бот, хотя бы потому, что у меня есть имя и фамилия, а всякая сцыкливая плесень прячется под никами дешевых ботов и VPN. Боишься - обосцись и стой тихонько в сторонке.
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22.03.2021 00:57 Ответить
Твое имя и фамилия ничего не значат потому, что они ничем не подтверждены. С тем же успехом ты мог себя назвать папой римским.
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22.03.2021 10:53 Ответить
Что, ботик, обосрался так, что вылез на форум под заброшенным с 15 января ником "Al Al". Видно Мандель сократила финансирование ЗЕботоферм и ты серьезно обнищал. Дурак с тем же IPадресом.
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22.03.2021 12:26 Ответить
это была акция против тарифов и отсутствия вакцины ......???//?/////??????????
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21.03.2021 03:35 Ответить
вандализм вызывает отвращение.
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21.03.2021 04:23 Ответить
Твои саачечественнники утыкали кремлевскую стену трупами, это вандализм?
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21.03.2021 09:35 Ответить
не мои, а лично твои саачечественнники утыкали кремлевскую стену трупами, это вандализм?
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21.03.2021 14:09 Ответить
Мордва удмурдская, никто из моих родственников не родился и не жил в Москальской Орде.
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21.03.2021 14:25 Ответить
Хорошо ты сам себе о себе написал. только нужна малююююсенькая коррекция.
Вот как твой текст о тебе должен правильно звучать: "Мордва удмурдская, все из моих родственников родились, жили, живут и будут всегда жить в Москальской Орде."
Вот теперь порядочек.
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21.03.2021 14:32 Ответить
Мордва, что за детский лепет в стиле аля-Путин?
Толсто троллишь.
И почему пишешь через прокси?
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21.03.2021 15:13 Ответить
не я, а ты пишешь через псевдоукраинский прокси.
ну и, как всегда ты написал сам себе о себе, на этот раз без ошибок.
на, вот снова прочти сам себе о себе: "Мордва, что за детский лепет в стиле аля-Путин?Толсто троллишь. И почему пишешь через прокси?"
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21.03.2021 15:15 Ответить
Да, измельчала гебня, уже детские сады стали нанимать в боты. Педалик, тебя мама не учила что обезьяничать и кривлять взрослых нельзя?
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21.03.2021 15:21 Ответить
молодец, снова хорошо ты снова само себе о себе написало: "Да, измельчала гебня, уже детские сады стали нанимать в боты. Педалик, тебя мама не учила что обезьяничать и кривлять взрослых нельзя?"
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21.03.2021 15:48 Ответить
Фаєри, феєрверки і розбите скло, - під Офісом Президента відбулася акція на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 8646
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21.03.2021 16:34 Ответить
поддерживаю.
кстати, кто это на фото, ты, Люся?
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21.03.2021 16:43 Ответить
Почему у тебя, Люся, прокси?
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21.03.2021 16:54 Ответить
я не Люся. Ты Люся - люсяфер. Мы уже говорили, что не у меня, а у тебя псевдо-укро-прокси.
Вот и ладненько.
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21.03.2021 23:13 Ответить
жиртрест Геращенко и Аваков разыгрывают росийский сценарий чтобы выставить протестующих бандитами гопниками что устроили погром беззаконие дискредетация самого протеста и то что написал в фейсбук Антоша что мол это и есть картинка для Кисилева как раз показывает лицемерие самих мусоров так как специально все было спланировано мусорами и такая позиция что это громилы беспредельщики вандалы а непротестующие совпадает с кацапскими сми теперь у Авакова и Кисилева одна позиция с Кисилевым -это вандалы и бандиты ну еще совпадает с тем как говорил Антоша заказал это намекая на Порошенко кацапы ненавидят эти также что же пятая колонна она не может быть в отдельности только опзж это целый спрут который сплел и мвд, сбу , прокуратура и суды все что нужно сейчас это взять за яйца Зеленского оно трусливое если зажать в двери исполнит не так уж много надо для начала самое главное это отправить в отставку Авакова, Венедиктову взять под арест Мертвечука за финансирования терроризма (без права залога) и самое главное арестовать Портнова эта тварь стоит их всех трех вместе взятых
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21.03.2021 07:39 Ответить
Обновили фасад. Так лучше.
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21.03.2021 09:31 Ответить
Зе,что опять плюнули в лицо?И опять оботрёшься?Или пора, хоть как- то показать укрофашистам, бандючкам и просто дебилоидам, что моя страна имеет президента и адекватную а не ссыкливую власть. Позор!
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21.03.2021 13:30 Ответить
зе и есть позор!
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21.03.2021 23:52 Ответить
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