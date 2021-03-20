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Геращенко об акции 20 марта на Банковой: План провокаторов о кровопролитии в центре Киева сорван. ВИДЕО

Разбитое стекло и таблички на Офисе Президента заменят на новые, краску смоют, а нарушившие закон понесут ответственность.

Об этом написал в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"План провокаторов о кровопролитии в центре Киева был сорван! То, что сейчас творилось у Офиса Президента - это был не мирный митинг, а вакханалия грубого, заказного насилия. Заказчики сегодняшней провокации на улице Банковой, мечтали о том, чтобы в ответ на разбитые стекла, на раскрашивание стен оскорбительными надписями, выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те в ответ спровоцируют еще больше кровопролития. Но разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов", - написал он.

Геращенко отметил, что разбитое стекло и таблички на Офисе Президента заменят, краску смоют, а "лица, которые нарушили закон, крушили государственное имущество, за которое, кстати, были уплачены средства налогоплательщиков, будут привлечены к ответственности и возместят нанесенный ущерб через суд".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ. Поэтому никто не избежит ответственности! Главное, что сегодня не пролилась кровь и остались целыми кости, головы и суставы как провокаторов, так и правоохранителей. Поверьте, не было никаких проблем окружить здание ОП сотнями правоохранителей, которые ждали рядом, и не дать нанести весь тот вред стенам, окнам и табличкам. Но тогда заказчики провокации достигли бы своей цели - кровопролитие под видеокамерами с последующими призывами к свержению законно избранной власти. Все будет хорошо! Жаль только за то, как сегодня будет радоваться и потешаться с наших "горе-патриотов" российская пропаганда - Киселев, Соловьев и другие отбросы. Но это уже другая история", - резюмировал Герашенко.

Геращенко об акции 20 марта на Банковой: План провокаторов о кровопролитии в центре Киева сорван 01

Также смотрите: Побратимы избитого ветерана Кучинского устроили акцию протеста в Одессе. ФОТОрепортаж

Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы.

Автор: 

акция (2425) Киев (25571) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+66
Ага провокаторы а Вы белые овечки

ну и что в этих требованиях провокационного гниды Вы и воши внутри страны

В Фейсбуке Сергея Стеренко https://www.facebook.com/sternenko размещены конкретные требования к власти.
Ми вимагаємо:
1. Звільнити неправомірно засудженого Сергія Стерненка.
2. Звільнити Андрія Антоненка та інших політв'язнів.
3. Накласти санкції РНБО на Андрія Портнова, заступника голови АП Януковича, який зараз, через заступників керівника Офісу Президента Олега Татарова та Андрія Смірнова фактично керує судовою системою в Україні.
4. Відставка Ірини Венедіктової, руками якої було ув'язнено Сергія Стерненка.
5. Відставка Арсена Авакова, який захищає справжніх вбивць, катів, гвалтівників, наркодилерів та корупціонерів.
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20.03.2021 22:11
+49
Геращенко об акции 20 марта на Банковой: План провокаторов о кровопролитии в центре Киева сорван - Цензор.НЕТ 4362
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20.03.2021 22:20
+38
Про яке кровопролиття воно меле? Просто люди прийшли, подякували презу за "гарне життя" і розійшлися. А те, що в когось відбулось зо страху лайнопролиття - таке буває... І волання цього опецькуватого бовдура - живий приклад цього.
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20.03.2021 22:11
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Страница 3 из 3
полное презрение к ублюдкам с банковой...
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20.03.2021 23:30 Ответить
Вот на что эти олухи надеялись, что как на рашке придут фонариками в небо посветить или как у белорусов митинг солидарности соберут? В Украине по другому, сразу гореть начинает. Помнится Овощ тоже про провокации пел, про незаконность, теперь седьмой год в ростове ждет когда срок отбывать начнет. Нашим правителям понять сие надо былобы и на ус намотать, а не по проторенной дорожке попередников ступать.
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20.03.2021 23:32 Ответить
Они же дети. Стекло разбили. Че с них взять? Главное начнется когда после фильма Белинкета взрослые прийдут.
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20.03.2021 23:33 Ответить
не подскажете, сколько людей прошло через добровольческие батальйоны (за исключением Азова, хотя и Азов классно мочил русских)?
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20.03.2021 23:37 Ответить
сто тысяч в ВСУ и думаю столько же в МВД.
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21.03.2021 08:43 Ответить
і вони відшкодують нанесену шкоду через суд/улыбнуло. Судья Родион Киреев, судья Вовк 1 вовк 2, Роман зварыч, судья чернушенко, николай чаус, тупицкий, туева туча донецких судей типа татькова или Артура емельянова иже с ними. На судьях креста негде ставить, судейская система насквозь прогнила, пока не будет построена справедливая судебная ветвь власти, любой черт сможет расшатать государство Украина.

Но зеле нужно то, что происходило сегодня на Банковой...
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20.03.2021 23:34 Ответить
Геращенко про акцію 20 березня на Банковій: План провокаторів про кровопролиття в центрі Києва зірвано - Цензор.НЕТ 9667
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20.03.2021 23:35 Ответить
Вихованець "Общєства чістих тарєлок".😁
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21.03.2021 00:12 Ответить
жиртрест обосрался
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20.03.2021 23:39 Ответить
Тепер все встало на свої місця!
Можете шерити, бо деякі досі в шоці, чому мусора відійшли і навіть не реагували, коли в них кидали файєра.
Гандон Антошка Гєращенко вже на Пороха провину перевів, дуже швидко.
І знову під ОП були "нацпружини" Авакова, які кричали кацапську речьовку "ану-ка давай-ка уйобивай отсюда".
О.Деркач
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3502059.html
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20.03.2021 23:39 Ответить
Тарелки побили? Антонина в шоке.
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20.03.2021 23:52 Ответить
Цю калибєльную Аваков з Ган(т)оном придумали для одного наркомана , а насправді вбили двох вовків: першого потішили імям винуватця- оргнаізатора акції, а себе не підставли під гнів протестуючих , бо насправді вже почали задумуватись кому служать й у що це виллється.
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20.03.2021 23:55 Ответить
Бо вже у Шустера Аваков зробив Вові "носа" - Путін кіллер , от так взяв й показав Вові як це просто сказати.
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20.03.2021 23:57 Ответить
Выступишь против Зеленского и его антиукраинской команды, значит - ты провокатор.
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21.03.2021 00:05 Ответить
для однобитный - так и есть
а те кто умнее пылесоса могут догадаться что сегодня было больше похоже на провокацию и теар
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21.03.2021 00:10 Ответить
Геращенко про акцію 20 березня на Банковій: План провокаторів про кровопролиття в центрі Києва зірвано - Цензор.НЕТ 66
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21.03.2021 00:08 Ответить
Геращенко про акцію 20 березня на Банковій: План провокаторів про кровопролиття в центрі Києва зірвано - Цензор.НЕТ 8890
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21.03.2021 00:09 Ответить
На провокацию больше похож пост Геращенко.Такой отлаженный, и "причесанный".)
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21.03.2021 00:09 Ответить
Справа далеко не в одному Зеленському
https://tverezo.info/post/133170 20.03.2021 https://tverezo.info/post/author/prozapas Валерій Прозапас

Два дні поспіль на фронті загиблі - на РНБО ситуація з провалом "режиму тиші" не розглядається.
Ніким не розглядається.
"Головнокомандувач" мовчить. Його куратор Єрмак ініціює чергові ініціативи ініціювати підтвердження ініціатив.
Весь хомчаківський "паркет" давно забив на війну і хаває "нє туда полєзлі" та "розслідування ДБР про халатне відношення", справ проти окупантів не спостерігається.
Але найгірше байдужість населення, нікого вже не обурює брехня влади, і де тільки поділася та "усталость от войны" та обурення через "она идет, потому что на ней зарабативают" - всемогутній телевізор задає іншу програму.
Та вже навіть і "справжніх патріотів" (не тих, хто в "сєктє") вкурвлюють згадки про ту ганьбу, яку чинять з армією - для тих білокурих бестій це "ви сільно ранімиє" називається.
Давно було очевидно - справа далеко не в одному Зеленському, і навіть не в тих, хто йому здуру повірив.
Це відповідь на закиди про "недостатність оптимізму" - звідки йому взятися?
Сподівання на стійкість "меншості", яка час від часу отримує можливості діяти, - питання якою ціною наступного разу.

Ган(т)он готується дивитися кіно...
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21.03.2021 00:18 Ответить
Режим тишины, не точное название, как и перемирие, более точное- временное прекраще6ие огня. Этот режим время от времени срывается. Так будет ещё долгие годы. Прийдется с этим жить, как живет Израиль . Пока не сдохнет путлер, тогда возможен силовой возврат территорий Украины в прежние границы
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21.03.2021 07:16 Ответить
Прекращение огня это Карабах до 2019 года и Приднестровье на сегодня. А у нас горячая фаза войны.
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21.03.2021 08:38 Ответить
Геращенко,ти ж між іншим косиш під розумного.Тобі підказати,де насправді розкрадаються кошти платників податків? Зазирни за стіни,які так яро захищає поліція і нацгвардія...Так,саме там сидять ті схематозники і корупціонери,які такі ласі до народних грошей.Так, саме там сидять ті,хто малюють фальшиві,брехливі і нікчемні звинувачення на активістів і патріотів.Так,саме там сидять ті,хто захищає покидьків і відмазує їх в судах.Істина проста: немає справедливості- не буде ні права, ні порядку. І навпаки, коли покидьки,(а не активісти і патріоти) будуть сидіти за гратами,на вулиці не буде нікого,а тим більше якихось кривавих провокацій.
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21.03.2021 00:09 Ответить
так йому достатньо подивитися в свої декларації.
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21.03.2021 06:52 Ответить
Геращенко в президенты Украины! Порошенко премьером, Стерненко -- главой РНБО, Яроша в министры обороны, Парасюка в МИД, Гончаренко поднимать оборонную промышленность, Тягнибок в финансы.
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21.03.2021 00:13 Ответить
да...Авакова оставить с МВД.
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21.03.2021 00:16 Ответить
зачотный троллинг
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21.03.2021 09:47 Ответить
Александр Великий был знаменитым полководцем, но табуретки он не ломал...
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21.03.2021 00:16 Ответить
20 березня заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в https://www.youtube.com/watch?v=ap-p8h3dLfM прямому ефірі Радіо Свобода заявив, що, на його особисту думку, зацікавленим у провокаціях і насильстві під час протестів на підтримку активіста Сергія Стерненка є п'ятий президент України Петро Порошенко.
Коментуючи акцію на підтримку Стерненка, яка відбувалася ввечері під будівлею офісу президента України на вулиці Банковій у Києві і в перебігу якої була розмальована написами протесту частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфеєрами, Геращенко заявив: «Зацікавленою особою є Петро Олексійович Порошенко. Це моя особиста думка… Петрові Порошенку потрібно робити все для того, щоб було чим гірше, тим краще для нього».
Таким чином він уточнив свої попередні згадки про «замовників акції», які, за його словами, «мріють, щоб вийшла поліція і застосувала силу, щоб пролилася кров, після чого звинуватили б президента в тому, що він використовує силу, щоб не дати громадянам висловити свою думку на мирних мітингах».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-herashchenko-poroshenko-sternenko-jevropejska-solidarnist/31161410.html
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21.03.2021 00:21 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-herashchenko-poroshenko-sternenko-jevropejska-solidarnist/31161410.html Партія «Європейська солідарність», яку очолює п'ятий президент України, нині народний депутат Петро Порошенко, заявила, що сподівається від представників чинної влади на вибачення і спростування дезінформації про нібито причетність Порошенка до подій під офісом президента в Києві, де мітингували на підтримку активіста Сергія Стерненка.
Такі заяви в партії назвали «параноєю» й заявили, що з ними виступали «окремі екстравагантні представники влади», маючи на увазі сказані раніше 20 березня слова заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.
«Наявність параної не означає, що за поширення брехні не треба вибачатися. Сподіваємося, у пана Геращенка вистачить волі та совісті спростувати дезінформацію», - мовиться в заяві партії, оприлюдненій у фейсбуці.
При цьому з приводу того, що деякі учасники акції розписували протестними написами й намагалися «підпалити» таблицю на фасаді будівлі офісу президента з державним гербом України, в «Європейській солідарності» наголосили: «Виступаючи проти політичного переслідування опонентів влади, ми рішуче засуджуємо наругу над державними символами».
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21.03.2021 00:22 Ответить
На Радіо Свобода - ги-ги-ги. 1. Вовка ве дивиться що повязано з США, - підлиз зарахований.
2. Патріоти поважають Радіо Свобода - знчить на наступну акцію вийде ще більше .

ОЙ ГАН(т)ОШКА! ОЙ МАЛАДЦА!
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21.03.2021 00:28 Ответить
Какой, однако.всесильный и могущественный человек Порошенко. На раз любую акцию устраивает и собирает тысячи людей.
Антоше лечиться надо или верим в могущественность и влиятельность Петра Алексеевича? Что скажет шановне панство?
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21.03.2021 02:05 Ответить
Антон Геращенко є темна лошадка, це він сприяв легалізації і отриманні громадянства таких, як єдінорос Сергій Коротких, засновник і фундатор приватної армії "Національні дружини", яка є проросійською..
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21.03.2021 05:49 Ответить
План провокации как раз сработал. Провокации агентов зелено-рыговской власти и ее ментовских подстилок.
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21.03.2021 00:22 Ответить
ЦіКАВО ЧИТАТЬ КОМЕНТЫ, КОНСТАТИРУЯ ФАКТ ЧТО ПРАХОБОТЫ ЧТО ТО ПРОЧУСТВОВАЛИ, ЧТО В ИХНИХ РЯДАХ, И ВМЕСТЕ С НИМИ ВПЛОТНУЮ РАБОТАЮТ АГЕНТЫ ФСБ И ОНИ ВМЕСТЕ РАСКАЧИВАЮТ СИТУАЦИЮ В УКРАИНЕ ДЛЯ НОВОГО КРЫМА-ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ.
😅😆🤣😂😉😝🤪😜
НИЧЕГО СМЕШНОГО, НО УЖЕ ПЛЮС ОТ ЭТОЙ НЕУДАВШЕЙСЯ АКЦИИ СПЛАНИРОВАННОЙ В ФСБ
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21.03.2021 00:24 Ответить
ти шо разом з лялькою кокаін употрєблял?
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21.03.2021 00:29 Ответить
ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ ВСЕГДА ПОЛЕЗНЫ. ТАКЖЕ КАК ПОЛЕЗНЫ И НАТАШИ......
😄😆😅🤣😂😝🤪😜😛
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21.03.2021 01:06 Ответить
вот для того ты и существуешь, идиот))
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21.03.2021 01:09 Ответить
ДУРОЧКА, я ИДИОТ БЕСПОЛЕЗНЫЙ. ОТ МЕНЯ ВРЕДА НОЛЬ.
😀😃😄😆😅😍😂😉😜🤪😝😛😋🥲
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21.03.2021 09:51 Ответить
АНЕКДОТ (или БЫЛЬ):
Стоит Геращенко на улице и бьет себя сковородкой по темечку.
Прохожий спрашивает: "Антон Юрьевич, что же вы делаете?"
Геращенко: "Кровопролитие на Банковой предотвращаю!"
Прохожий: "Так нет никакого кровопролития!"
Геращенко: "Вот видите - РАБОТАЕТ способ!"
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21.03.2021 01:09 Ответить
Патриоты -уголовники.Что сних взять? Строители успешной Украины.
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21.03.2021 01:21 Ответить
был бы человек - статья найдется. Ты - недообследованный, а так тоже был бы уголовником.
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21.03.2021 05:46 Ответить
Читаю і думку гадаю. Чому відверті злодії, зграя бандитів, україножерів, крадіїв, брехунів, махінаторів займають керівні посади в державі, а чесні і патріотичні люди сидять у в'язницях?
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21.03.2021 02:18 Ответить
Так.
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21.03.2021 04:04 Ответить
Бо злодії, бандити і махінатори не сплять, а чесні українці все проспали...
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21.03.2021 05:56 Ответить
антоша став стопроцентним зелебобиком, став зхначно спесивішим. І море вже стало по коліна. Памятаєте, коли під час Революції Гідності біля КГГА стояв мирний мітинг, до будинку ніхто не наближався, аж раптом вибігло пара десятків в масках та закутаних в платки, побили вікна в КМДА, і швиденько повтікали. А коли в районі собору шлях до АП перегодив кордон міліції, то знову зявились кілька десятків молодиків і почали провокувати міліцію, розмахували цепами з болванками на кінці, і швиденько проходили скрізь стрій міліції. Так і тут, міліція попереджена, зявилась нацдружина, щвиденько обмалювали двері вікна, покидали файєри, їх сфотографував Антон, який вже замовив ефір на радіо свободи для пасквіля на Пороха, і розбіглися.Все просто, як двері в МВД. Антон весь час співпрацює з ЗЕ командою, має авторитет в ній, навіть свого корифана на посаду голови комітету по правоохоронній діяльності провів. Це свідчить, що він не тільки тарілки вилизує, але є великим авторитетом в єрмака та татарова разом з венедиктовою та бабіковими. у цих подіях без антона та білецького не обійшлося. Колись на початку 80 - х в той час, коли у московського спартака зовсім не йшли справи, і ті гендлярі звинувачували В.В. Лобановського в загибелі радянського футболу, відомий журналіст Павло Римаренко написав таку считалочку - "свістить Ліпатов невпопад, а вслед за ним и Шкловський, а кто же в етом виноват - Валерій Лобановский" Кравчук, як агітпіп, тоді дуже сердився на Павла. Так і Антон, коли все йде наперекосяк в його братви, винить у всьому ПорохаТой точно не любить тих, хто вилизує тарілки.
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21.03.2021 02:24 Ответить
Когда мы уже забудем о Тоше Херащенко. Г@ндон
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21.03.2021 04:03 Ответить
всё верно заявил.
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21.03.2021 04:26 Ответить
"""Но кто они такие?

Пацаны, которых менты взяли на крючок?

Я вот вполне допускаю, что под Офис президента парней прислали.

Чтобы они обрисовали стены, побили стекла, измазали все.
Странно, что не на*рали. Как же так? Накипело - а не на*рали.
В СМИ охают и ахают, что Аваков - последний оплот здравомыслия и стабильности.

Что если бы не Аваков, то все вообще было бы ужасно.
Правда?

А может, правда в том, что не может Зеленский уволить акционера?
А может, правда в том, что такими вот ситуациями парни сохраняют себе власть?"""
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21.03.2021 04:41 Ответить
А может неправда? 😮
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21.03.2021 05:55 Ответить
Якщо Геращенко пригодився ворожій зграї, то він також ворог.
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21.03.2021 06:05 Ответить
І той, хто ще гавкає на Пороха -- покидьок стопроцентний.
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21.03.2021 06:08 Ответить
-
Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів. Та навіть і під окупаційну кремлівську бандитську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами - катами до України і до Українського народу. При кремлівському холую що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати які навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній бандитській зграї ЗЕКА Юду -янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти перевертні моментально стали продажними колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де теж відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І зараз так вже по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, учасників ООС і добровольців всіх проукраїнських громадян тільки вони можуть захистити від знищення Український народ, і територіальну цілісність і державність України.
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21.03.2021 06:11 Ответить
геращенко претендует на лавры полковника Зубатова... до Зубатова ему очень далеко, а вот до провокатора попа гапона очень близко...
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21.03.2021 06:44 Ответить
Звільнять невинних і таких "провокацій" не буде. Все просто!!!!!
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21.03.2021 06:52 Ответить
геращенко мусорской скот
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21.03.2021 06:53 Ответить
мрази, объявлять людей виноватыми в убийстве
без суда и мордовать годами в тюрьмах это
по мнению ублюдка геращенко нормик,
падаль мусорская кучеряво живёт,
набрали кацмонавтов, ублюдков, которые
нигде не работали никогда и
за их спинами поживляются за счёт лохов,
скоты
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21.03.2021 06:57 Ответить
***** ляпать краской и бить стекла на банковой -- ******** туда где живет шимпан-зе и хоть дерьмом малюйте на заборе и бейте стекла -- так же можно поступить с маетком авакова . а завтра выгонят комунальщиков всю ту ***** смывать с государственного здания в центре КИЕВА . можно и антону под квартирой насрать если он такой гандон . а вот госимущество ***** трогать --- в штатах уже вычислили всех кто в КОНГРЕССЕ окна бил и в кабинетах ..погулял.. и все будут отвечать --- а чтобы таких как антоненко или стерненко не сажали надо чтобы 73 проц. ********* не выбирали зеленую плесень --- ПРИ ПОРОХЕ ТАКИХ ЛЮДЕЙ НЕ САЖАЛИ
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21.03.2021 07:24 Ответить
срочно в номер! аваков сорвал план авакова, поэтому аваков принял решение авакова наградить - сообщил авакову гантон херащенко
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21.03.2021 07:31 Ответить
жиртрест Геращенко и Аваков разыгрывают росийский сценарий чтобы выставить протестующих бандитами гопниками что устроили погром беззаконие дискредетация самого протеста и то что написал в фейсбук Антоша что мол это и есть картинка для Кисилева как раз показывает лицемерие самих мусоров так как специально все было спланировано мусорами и такая позиция что это громилы беспредельщики вандалы а непротестующие совпадает с кацапскими сми теперь у Авакова и Кисилева одна позиция с Кисилевым -это вандалы и бандиты ну еще совпадает с тем как говорил Антоша заказал это намекая на Порошенко кацапы ненавидят эти также что же пятая колонна она не может быть в отдельности только опзж это целый спрут который сплел и мвд, сбу , прокуратура и суды все что нужно сейчас это взять за яйца Зеленского оно трусливое если зажать в двери исполнит не так уж много надо для начала самое главное это отправить в отставку Авакова, Венедиктову взять под арест Мертвечука за финансирования терроризма (без права залога) и самое главное арестовать Портнова эта тварь стоит их всех трех вместе взятых
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21.03.2021 07:38 Ответить
Пане Антон Геращенко, в післямайданний період я вважав вас розумною людиною, патріотом України. Я помилявся. Разом з Аваковим і Зеленським ви, Геращенко вчинили злочин, звинувативши трьох людей: Кузьменко, Антоненко і Дугарь у вбивстві Шеремета. В цих людей не було жодного, ну ніякого мотива, абсолютно ніякої причини, щоб скоїти вбивство російського журналіста. Вам, пан Геращенко, а особливо Авакову кортіло підняти рейтінг Зеленського. Слідчі. прокурори - ваші холуї. Я знаю, ви будете скиглити: це не ми, не ми, це експерти! Облиште! Це саме ви! Ані ви, Герашенко, ані Аваков, ані Зеленський ніколи не відмиєтесь від чорної плями злочину.
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21.03.2021 08:50 Ответить
Провокаторы "суд" и правоохранительный орган

Я к Стерненко не имею отношения, но он очень симпатичный
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21.03.2021 09:00 Ответить
мусора нюх потеряли...
А 2014 год уже забыли...
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21.03.2021 09:10 Ответить
Аваківський памперс знущається над здоровим глуздом, називаючи реакцію на судове свавілля й розправи "вакханалією брутального, замовного насильства". Істоти в судових мантіях й поліцейських мундирах , розпухаючі ,немов клопи, від наворованого в народу , вважають, що вони тримають бога за бороду , а народ - то бидло, не маюче право на волю та справедливість. То хтось має нагадати аваківській шавці цитату з Декларації прав людини і громадянина : «Коли уряд порушує права народу, повстання становить для кожної частини народу саме святе з прав і найнеобхіднішу з обов'язків»
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21.03.2021 09:23 Ответить
Геращенко ...: План провокаторов о кровопролитии в центре Киева сорван

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Геращенко, а что, провокаторы делились с тобой своими планами?
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21.03.2021 09:26 Ответить
Геращенко, а что, провокаторы делились с тобой своими планами? Все може бути. А може ці плани вони всі разом і розробляли. Ми бачимо тільки верхівку айсбергу і так мало знаємо про те, хто, що і як формує політику в Україні.
Геращенко - слуга Авакова. Озвучує те, що вигідно хазяїну. Але ж все так заплутано і неоднозначно. Хто ж такий насправді А. Аваков, яка його роль в українській політиці, ПИТАННЯ Є. А от трохи світла на ці непрості стосунки Авакова з іншими визначальними фігурами української влади, хоча б частково зрозуміти, допомагає А. Голобородько в своєму відео https://www.youtube.com/watch?v=GhGHKCTv84w&list=LL&index=3 Аваков топить Зеленського руками "слуг народу" з групи регіонала і друга Януковича | Є питання .
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21.03.2021 10:45 Ответить
Власть организует провокацию, а потом обвиняет оппозицию. Мы всё видим, примитивная вы сволота. На крышу ОП кто их пропустил?
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21.03.2021 09:39 Ответить
Эти еврейские гниды хотят сажать патриотов и чтобы все было тихо и мирно??? Не выйдет.
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21.03.2021 09:46 Ответить
антоніна хєращенко - красноградський мародер і вор за пазухою рюкзакава
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21.03.2021 10:32 Ответить
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Це стосується нашої і поки що вільної суверенної України так з приходом прокремлівської влади ЗЕбілів -капітулянтів, то тут у всій величезній ораві копів переважне їх число відразу теж як і нова влада теж стали україно-фобами, полу-сепаратистами, капітулянтами ... Вони проросійські яничари перевертні стали злочинно жорстоко переслідувати проукраїнських громадян і підтримувати ворогів України: - сепаратистів, проросійських бандитів, колоборантів .. Так що менти у нас будуть завжди вірно- віддано служити любій будь-якій, злочинній, корумпованій антиукраїнській владі, будь-яким окупантам, але тільки не Україні і не Українському народові. І назвати їх виродків перевертнів Українською чи хоча б проукраїнською поліцією, навіть не повертається язик.
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21.03.2021 11:24 Ответить
Питання до Геращенко: А провокатори були з його контори, чи з Володимирської?
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21.03.2021 13:26 Ответить
В усіх країнах,навіть таких,як США.Франція і інших такі акції проходять з погромами,яких Україна ще не бачила.. Для української влади зійтися,покричати і розійтися це все одно,що горохом об стінку. А Геращенко з Аваковим мають засвоїти одне: поки поліція і прокуратура будуть кришувати злочинців і пресувати патріотів України,поки суди будуть відбілювати злочинців і прикривати поліцейських,прокурорів і самих себе і кидати за грати патріотів України і беззахисних законопослушних громадян тоді не буде ні провокацій ні протестів. А якщо така ситуація в Україні буде тривати і надалі то народ змете це сміття і способом ще похлєще чим в 2013.
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21.03.2021 13:46 Ответить
Все! Тепер я сплю спокійно, бо Геращенко всіх "злодіїв" "прикрив".
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21.03.2021 14:08 Ответить
а в мене таке враження шо арсенчика хочуть кишнути і він зараз набиває собі бали защітніка )))
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21.03.2021 14:53 Ответить
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