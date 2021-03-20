Геращенко об акции 20 марта на Банковой: План провокаторов о кровопролитии в центре Киева сорван. ВИДЕО

Разбитое стекло и таблички на Офисе Президента заменят на новые, краску смоют, а нарушившие закон понесут ответственность.

Об этом написал в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"План провокаторов о кровопролитии в центре Киева был сорван! То, что сейчас творилось у Офиса Президента - это был не мирный митинг, а вакханалия грубого, заказного насилия. Заказчики сегодняшней провокации на улице Банковой, мечтали о том, чтобы в ответ на разбитые стекла, на раскрашивание стен оскорбительными надписями, выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те в ответ спровоцируют еще больше кровопролития. Но разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов", - написал он.

Геращенко отметил, что разбитое стекло и таблички на Офисе Президента заменят, краску смоют, а "лица, которые нарушили закон, крушили государственное имущество, за которое, кстати, были уплачены средства налогоплательщиков, будут привлечены к ответственности и возместят нанесенный ущерб через суд".

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"Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ. Поэтому никто не избежит ответственности! Главное, что сегодня не пролилась кровь и остались целыми кости, головы и суставы как провокаторов, так и правоохранителей. Поверьте, не было никаких проблем окружить здание ОП сотнями правоохранителей, которые ждали рядом, и не дать нанести весь тот вред стенам, окнам и табличкам. Но тогда заказчики провокации достигли бы своей цели - кровопролитие под видеокамерами с последующими призывами к свержению законно избранной власти. Все будет хорошо! Жаль только за то, как сегодня будет радоваться и потешаться с наших "горе-патриотов" российская пропаганда - Киселев, Соловьев и другие отбросы. Но это уже другая история", - резюмировал Герашенко.

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Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы.