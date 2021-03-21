Участники акции под ОП не планировали бить окна, это сделали "полицейские провокаторы", - друг Стерненко Ратушный. ВИДЕО
После акции сторонников Сергея Стерненко у здания Офиса Президента полиция задержала одного из участников Владислава Сорда (Стафийчука).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Возле Печерского отделения полиции, где он содержится, произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками Стерненко.
Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.— hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021
У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ
По словам тех, кто пришел поддержать задержанного, Стафийчука обвиняют в хулиганстве и планируют вывезти его в изолятор временного содержания под Киевом, а они хотят помешать полиции сделать это. В итоге возле участка произошли столкновения, после чего к полиции прибыло подкрепление, правоохранители применили слезоточивый газ.
Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был "мирным участником акции" возле ОП. Также он уверяет, что участники акции у Офиса Президента не планировали бить окна здания, а сделали это "полицейские провокаторы".
Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали.
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Владислав Стафійчук - український письменник, ветеран АТО (боєць 93-ї окремої механізованої бригади із позивним "Змій") та засновник відомого видавництва "Дім Химер".
Пацаны, которых менты взяли на крючок?
Я вот вполне допускаю, что под Офис президента парней прислали.
Чтобы они обрисовали стены, побили стекла, измазали все.
Странно, что не на*рали. Как же так? Накипело - а не на*рали.
В СМИ охают и ахают, что Аваков - последний оплот здравомыслия и стабильности.
Что если бы не Аваков, то все вообще было бы ужасно.
Правда?
А может, правда в том, что не может Зеленский уволить акционера?
А может, правда в том, что такими вот ситуациями парни сохраняют себе власть?"""
А потом просто провести допрос с пристрастием. На камеру.
И общественности есть что показать. И полиция, если это их, то по факту получения их назад, задумается, отправлять ли других, если этим еще пол-года восстанавливаться.
А если это пацаны, которых подписали, то тоже задумаются. Особенно, если к ним еще больше воспитательного момента применить.
ПС )) Так а чому ж не прораховували висновки дебіли !?..Чи просто *спуск пару * :
І мрія збулася!
https://twitter.com/Lizvetoczka/status/1373343569231118341/photo/1
https://twitter.com/Lizvetoczka/status/1373343569231118341/photo/1
Позже выяснилось, что это была провокация по заказу нардепов-коммунистов, которым Хмара мешал в парламенте. Его арестовали и на время следствия поместили в СИЗО, где продержали до апреля 1991 года. Он вернулся к депутатской работе, отказывался являться в суд в знак протеста, из-за чего 18 июля 1991 года киевский ОМОН брал штурмом номер в отеле «Украина» (сейчас - Premier Palace), в котором Хмара забаррикадировался вместе с соратниками и журналистами. Тогда его доставили в суд силой, и Степан Ильич объявил голодовку. После ГКЧП и распада СССР дело было закрыто."
Да, были времена.