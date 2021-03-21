Участники акции под ОП не планировали бить окна, это сделали "полицейские провокаторы", - друг Стерненко Ратушный. ВИДЕО

После акции сторонников Сергея Стерненко у здания Офиса Президента полиция задержала одного из участников Владислава Сорда (Стафийчука).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Возле Печерского отделения полиции, где он содержится, произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками Стерненко.

Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.

У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ — hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021

По словам тех, кто пришел поддержать задержанного, Стафийчука обвиняют в хулиганстве и планируют вывезти его в изолятор временного содержания под Киевом, а они хотят помешать полиции сделать это. В итоге возле участка произошли столкновения, после чего к полиции прибыло подкрепление, правоохранители применили слезоточивый газ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Геращенко об акции 20 марта на Банковой: План провокаторов о кровопролитии в центре Киева сорван. ВИДЕО

Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был "мирным участником акции" возле ОП. Также он уверяет, что участники акции у Офиса Президента не планировали бить окна здания, а сделали это "полицейские провокаторы".

Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали.