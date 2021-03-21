РФ должна обеспечить доступ наблюдателей миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию Украины, - посольство США. ВИДЕО

Посольство США в Украине высоко ценит работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и призывает РФ не препятствовать работе наблюдателей.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице посольства США в Украине в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении напоминается, что 7 лет назад Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала работу в Украине.

"Мы высоко ценим неутомимый 24/7 труд международных и местных наблюдателей, которые должны иметь доступ ко всей территории Украины без угроз и запугивания", - заявили в посольстве.

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Отдельно подчеркивается, что Россия должна обеспечить доступ наблюдателей миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию Украины.

"Мы призываем Россию предоставить наблюдателям миссии неограниченный доступ ко всей территории Украины, свободный от угроз и запугиваний", - отметили в дипломатическом представительстве.