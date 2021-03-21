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РФ должна обеспечить доступ наблюдателей миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию Украины, - посольство США. ВИДЕО

Посольство США в Украине высоко ценит работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и призывает РФ не препятствовать работе наблюдателей.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице посольства США в Украине в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении напоминается, что 7 лет назад Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала работу в Украине.

"Мы высоко ценим неутомимый 24/7 труд международных и местных наблюдателей, которые должны иметь доступ ко всей территории Украины без угроз и запугивания", - заявили в посольстве.

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Отдельно подчеркивается, что Россия должна обеспечить доступ наблюдателей миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию Украины.

"Мы призываем Россию предоставить наблюдателям миссии неограниченный доступ ко всей территории Украины, свободный от угроз и запугиваний", - отметили в дипломатическом представительстве.

Автор: 

ОБСЕ (4880) оккупация (10166) россия (95652) США (26827) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+2
Кремлёвская крыса ни за что не допустит посторонних на лугандонскую свалку своего оружия....
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21.03.2021 10:42
+2
Кацапи планують щось недобре на донбасі, аж занадто по всіх ЗМІ підіймають волну про наступ України.
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21.03.2021 10:44
+1
Предлагаю посольству США помочь России обеспечить этот доступ!
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21.03.2021 10:53
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Кремлёвская крыса ни за что не допустит посторонних на лугандонскую свалку своего оружия....
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21.03.2021 10:42 Ответить
Кацапи планують щось недобре на донбасі, аж занадто по всіх ЗМІ підіймають волну про наступ України.
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21.03.2021 10:44 Ответить
Очевидцы: наблюдатели миссии ОБСЕ если и выходят из гостиницы, то только в рестораны
боец батальона «Донбасс» с позывным Гал
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21.03.2021 10:51 Ответить
Предлагаю посольству США помочь России обеспечить этот доступ!
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21.03.2021 10:53 Ответить
рф должна обеспечить? - вы сами себя слышите?
не смешите мне в сюда...
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21.03.2021 11:18 Ответить
доступ в оккупированную часть Украины имеется ввиду
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21.03.2021 11:36 Ответить
Про необхідність надання доступу має передовсім сказати дядько Жора. Щоб кожне посольство США про це повторило. А посольство і консульство США на касапщині - кожне по десять раз.
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21.03.2021 12:15 Ответить
Отдельно хочется подчеркнуть, что у США есть посольство в РФ. Не нужно нам рассказывать в Киеве, что должна делать РФ. Танцуйте "гаранта" в Москве.
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22.03.2021 15:07 Ответить
 
 